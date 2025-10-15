„Lucrăm până cădem jos” – Grecia pregătește cea mai dură reformă a muncii din UE

17:20

După colapsul din 7 octombrie, când piramida financiară TUX a lăsat mii de moldoveni fără economii, administratorii platformei continuă să-i manipuleze pe utilizatori prin noi scheme. Dacă inițial cereau 100 de dolari sub pretextul „plății impozitelor”, acum accesul la conturi este condiționat de o „taxă de activare” de 100 de dolari. Între timp pagina web […] Articolul Țeparii de la TUX continuă să-i păcălească pe moldoveni după prăbușirea piramidei apare prima dată în Bani.md.