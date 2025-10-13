Cutremur la Guvern! Dorin Recean își dă demisia, PAS anunță un nou premier
Bani.md, 13 octombrie 2025 13:40
La două săptămâni după alegerile parlamentare, președintele legislativului și liderul PAS, Igor Grosu, alături de premierul Dorin Recean, au susținut o conferință de presă comună. Cei doi oficiali au reiterat angajamentul Republicii Moldova de a continua traseul ferm spre integrarea europeană, în baza mandatului politic obținut de Partidul Acțiune și Solidaritate în urma scrutinului recent.
• • •
Acum 30 minute
13:40
La două săptămâni după alegerile parlamentare, președintele legislativului și liderul PAS, Igor Grosu, alături de premierul Dorin Recean, au susținut o conferință de presă comună. Cei doi oficiali au reiterat angajamentul Republicii Moldova de a continua traseul ferm spre integrarea europeană, în baza mandatului politic obținut de Partidul Acțiune și Solidaritate în urma scrutinului recent. […] Articolul Cutremur la Guvern! Dorin Recean își dă demisia, PAS anunță un nou premier apare prima dată în Bani.md.
Acum 2 ore
12:30
Managerul Casei Rinaldi în Moldova s-a filmat în „Puterea Dragostei” și a îndemnat italienii să-și cumpere bilete # Bani.md
Un rol secundar, cu o apariție scurtă în filmul „Puterea Dragostei", a fost un motiv de bucurie pentru afaceristul italian, stabilit în Moldova de zeci de ani, Franco Sanna. Prezent la premieră, acesta a transmis un mesaj conaționalilor săi, îndemnându-i să privească pelicula cinematografică regizată de Ivan Naniev, scrie Cancan.md. Nu este pentru prima dată când
Acum 4 ore
11:40
Republica Moldova se situează pe locul doi în Europa în privința celor mai ridicate dobânzi la creditele ipotecare, potrivit clasamentului publicat de portalul internațional Global Property Guide pentru trimestrul II al anului 2025. Potrivit analizei, rata medie a dobânzilor ipotecare în Moldova este de 7,4%, fiind depășită doar de Ucraina, unde nivelul atinge 10%. Pe
11:40
Victoriabank și Fondul European pentru Europa de Sud-Est (EFSE) își consolidează parteneriatul de lungă durată printr-un nou credit subordonat. Valoarea contractului este de 10 milioane EUR (echivalent în MDL), iar perioada de acordare se extinde până la 10 ani. Acest instrument financiar va contribui atât la capitalizarea Victoriabank, cât și la extinderea resurselor disponibile pentru
10:40
Cenzură digitală totală în Europa: Meta și Google interzic reclamele politice înainte de alegeri # Bani.md
Giganții tehnologici Meta (Facebook, Instagram, Threads) și Google (Alphabet – YouTube, Search, Display Ads) au anunțat suspendarea completă a publicității politice, electorale și pe teme sociale în Uniunea Europeană, începând cu luna octombrie 2025. Măsura vine ca reacție la noul Regulament European (UE) 2024/900 privind transparența și targetarea publicității politice (TTPA), care intră în vigoare
10:40
Aleea pietonală de pe strada Grigore Vieru, din centrul capitalei, a fost renovată în cadrul unui proiect demarat în anul 2022. Astfel, au fost executate mai multe lucrări importante: lărgirea și pavarea aleii, a fost reabilitat spațiul verde, fiind plantate mai multe specii de arbuști și flori, și au fost instalate bănci moderne. A fost
10:00
Miliardarul american Bill Gates, împreună cu Organizația Panamericană a Sănătății, intenționează să extindă accesul la medicamentele moderne pentru reducerea greutății corporale, precum Wegovy și Mounjaro, în țările cu venituri mici și medii. Potrivit datelor organizației, aproximativ 70% dintre cei un miliard de oameni care suferă de obezitate trăiesc în state care nu dispun de resurse
Ieri
11:10
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat impunerea, începând cu 1 noiembrie, a unor taxe suplimentare de 100% pentru importurile din China, ceea ce va ridica nivelul total al tarifelor vamale la 130%, potrivit unui mesaj publicat pe rețeaua sa socială Truth Social. Trump a declarat că Washingtonul va introduce și controale la export pentru
11:10
Cel puțin 57 de regiuni ale Federației Ruse se confruntă cu penurii de benzină și motorină, în urma atacurilor cu drone ucrainene asupra rafinăriilor rusești, potrivit unei analize publicate de BBC. Problemele sunt resimțite în special la benzinăriile independente, iar în unele regiuni aprovizionarea s-a stabilizat temporar, însă deficitul de combustibil persistă în multe zone.
11:00
Rusia îl lasă pe Vucic fără contract de gaze – sancțiunile SUA blochează înțelegerea cu Gazprom # Bani.md
Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, s-a declarat „foarte dezamăgit" de propunerea Rusiei de a semna un contract de gaze pe termen scurt, valabil doar până la sfârșitul anului, scrie Bloomberg. Belgradul își dorea un acord de trei ani cu Gazprom, după două întrevederi între Vucic și Vladimir Putin în 2025, însă Kremlinul a venit cu o
10:50
Statele europene au început duminică, 12 octombrie, implementarea treptată a noului Sistem de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene, care va colecta electronic datele călătorilor din afara UE, cu scopul de a întări securitatea frontierelor și de a combate infracționalitatea transfrontalieră, a anunțat Comisia Europeană la Bruxelles. Pentru cetățenii Uniunii Europene – inclusiv pentru români –
Mai mult de 2 zile în urmă
11:50
S&P confirmă: economia Moldovei abia respiră – creștere de 1,2% în 2025, printre cele mai mici din regiune # Bani.md
Agenția internațională S&P Global Ratings a oferit Republicii Moldova ratingul suveran „BB-/B", cu perspectivă stabilă, menționând consolidarea treptată a economiei și angajamentul autorităților pentru continuarea reformelor necesare aderării la Uniunea Europeană. Potrivit raportului publicat la 10 octombrie 2025, agenția estimează că economia Moldovei va crește cu 1,2% în 2025 și cu 2,2% în 2026, după
11:40
Cablurile și semințele țin economia Moldovei pe linia de plutire — 85 miliarde lei din exporturi # Bani.md
Serviciul Vamal al Republicii Moldova anunță că, în perioada ianuarie–septembrie 2025, valoarea totală a mărfurilor exportate a însumat 84,9 miliarde lei, confirmând o dinamică robustă a comerțului extern și o colaborare eficientă între mediul de afaceri și autoritatea vamală. În topul principalelor produse exportate se află: fibre și cabluri electrice – 6,6 miliarde lei, Semințe
11:30
Băncile încă stau pe saci cu bani, dar nu pentru mult timp: lichiditatea s-a redus cu o pătrime într-un an # Bani.md
Gradul de acoperire a creditelor prin depozite în sistemul bancar al Republicii Moldova a coborât la 136,9% la finele lunii iunie 2025, potrivit datelor prezentate de Ministerul Economiei și Dezvoltării Economice. Indicatorul arată raportul dintre depozitele atrase de bănci și creditele acordate, iar o valoare peste 100% indică faptul că instituțiile financiare dețin suficiente resurse
11:20
Piața creditării din Republica Moldova continuă să se extindă, dar odată cu creșterea portofoliilor bancare se accentuează și riscurile. Potrivit datelor Ministerului Economiei, în prima jumătate a anului 2025 volumul creditelor neperformante – adică al împrumuturilor care nu mai sunt rambursate la timp – a ajuns la 4,3 miliarde de lei, în creștere cu 26,4%
11:10
După doi ani de creșteri record ale prețurilor la apartamente, piața imobiliară din Chișinău traversează o perioadă de corecție accentuată. Conform analizei realizate de Victor Cernomorcenco de la Aces Imobil, în trimestrul III al anului 2025 s-a înregistrat al treilea trimestru consecutiv de scădere a numărului de tranzacții, semnalând o răcire evidentă a cererii. Datele
11:00
Volumul total al investițiilor în active imobilizate a însumat, în ianuarie–iunie 2025, circa 15,3 miliarde de lei, în creștere cu 21% față de aceeași perioadă a anului precedent, arată datele Ministerului Economiei și Dezvoltării Economice (MDED). Expansiunea a fost determinată, în principal, de creșterea investițiilor proprii ale agenților economici și a celor finanțate din credite
10:50
Prețurile la benzină în Rusia au înregistrat cea mai mare creștere din ultimii 14 ani, pe fondul atacurilor ucrainene cu drone asupra rafinăriilor rusești, care au provocat un deficit masiv de combustibil și o explozie a costurilor de producție. Potrivit datelor oficiale publicate de Rosstat, în luna septembrie prețurile medii la benzină au crescut cu
10:30
Întreprinderea „Termoelectrica" a reușit să reducă pierderile de energie termică la 18,4%, față de 19,2% în anii precedenți, datorită unui proces de optimizare a consumului și a unei echipe tehnice tinere, dar experimentate, anunță directorul general Iurie Razlovan. „De când sunt eu în funcție, consumul specific a scăzut. Am adus un inginer tânăr și capabil,
10 octombrie 2025
17:50
Moldelectrica a anulat licitația pentru energia de transport! Directorul a dezvăluit cauza # Bani.md
Întreprinderea de Stat „Moldelectrica", operatorul sistemului de transport al energiei electrice al Republicii Moldova, a anunțat anularea licitației publice lansate pe 30 septembrie 2025, privind achiziționarea energiei electrice pentru acoperirea consumului tehnologic propriu și a pierderilor din rețeaua electrică de transport pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie 2026. Instituția precizează că informațiile privind relansarea
17:20
După colapsul din 7 octombrie, când piramida financiară TUX a lăsat mii de moldoveni fără economii, administratorii platformei continuă să-i manipuleze pe utilizatori prin noi scheme. Dacă inițial cereau 100 de dolari sub pretextul „plății impozitelor", acum accesul la conturi este condiționat de o „taxă de activare" de 100 de dolari. Între timp pagina web
16:40
Republica Moldova cultivă, în medie, circa 15 mii hectare de sfeclă de zahăr, însă în ultimii ani suprafețele s-au redus, până la 11 mii hectare. În 2022 s-au cultivat 11,7 mii hectare, iar în 2023 doar 10,7 mii hectare, arată analiza economistului Iurie Rija. Potrivit acestuia, scăderea a fost determinată în principal de costurile ridicate
16:10
Concursul pentru selectarea noului director general al Î.S. „Moldelectrica" a ajuns în etapa interviurilor finale. Doi candidați au fost admiși în cursă: Sergiu Carmanschi și Octavian Ciobîrcă, ambii cu o carieră de peste 20 de ani în domeniul energetic, anunță coompania Sergiu Carmanschi, născut în 1978, este în prezent director general interimar al Î.S. „Moldelectrica".
15:40
În prezent nu există motive pentru majorarea tarifului la căldură, în baza calculelor anunțate de companie, a declarat directorul Energocom, Iurie Razlovan. „La moment, la cifrele care le-a anunțat Energocom-ul (prețul de achizție al metanului n.a), motiv de a crește tariful nu este", a spus Razlovan. Totodată, el a precizat că există posibilitatea ca tariful
15:20
Rata sărăciei absolute în rândul copiilor a ajuns la 33,6% (în creștere cu 3,4 p.p. față de 2023), iar sărăcia extremă afectează 17,1% dintre copii. Disparitățile urban–rural rămân ridicate: 46,6% dintre copiii de la sat sunt săraci, față de 18,6% la oraș. Aproape jumătate dintre copii nu sunt săraci nici monetar, nici multidimensional, dar 21,4%
15:00
Primăria Chișinău ar putea introduce o linie bugetară specială pentru cinematografie, după filmul „Puterea Dragostei” # Bani.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, care a renunțat la mandatul de deputat, a participat joi seara, 9 octombrie curent, la premiera filmului moldovenesc „Puterea Dragostei", regizat de Ivan Naniev. Edilul a fost însoțit de soția sa, Tatiana Ceban, cei doi fiind prezenți printre invitații speciali ai evenimentului care a avut loc la Cineplex Chișinău, scrie
15:00
Directorul general al Termoelectrica, Iurie Rozlovan, a declarat că întreprinderea trece printr-un proces de optimizare, însă fără a recurge la concedieri bruște sau masive. Potrivit lui, schimbările se vor face treptat, pe măsura înnoirii tehnologiilor și a reînnoirii naturale a colectivului. „Nu trebuie să speriem colectivul. Nu vorbim despre concedieri de mâine. Optimizările sunt un
14:50
Rata inflației în septembrie 2025 a constituit 0,1% comparativ cu luna august, ceea ce înseamnă o creștere moderată a prețurilor medii de consum. Creșterea lunară a fost determinată de scumpirea bunurilor nealimentare cu 0,4% și a serviciilor prestate populației cu 0,2%, în timp ce produsele alimentare s-au ieftinit cu aproximativ 0,2%, temperând presiunile inflaționiste. La
14:40
Termoelectrica, prinsă între datorii și piața liberă a gazelor! Razlovan: Nu pot garanta prețuri mici din 2026 # Bani.md
Directorul general al Termoelectrica, Iurie Razlovan, a declarat că una dintre cele mai mari provocări pentru companie rămâne achiziția gazelor naturale de pe piața liberă, începând cu primăvara anului 2026, când toți agenții economici vor fi obligați să procure resursele energetice în regim concurențial. „Pentru câteva luni putem asigura consumul fără să intrăm în deficit,
07:40
După mai bine
9 octombrie 2025
18:00
În cartierul Telecentru din Chișinău, pe strada Miorița, se află un scuar cu aceeași denumire. Proiectul a fost creat de la zero pe un spaţiu public de aproximativ trei hectare, lăsat în paragină. Scuarul a fost inaugurat în luna mai, anul 2022. Proiectul a prevăzut amenajarea aleilor pietonale, modernizarea iluminatului public stradal, amenajarea zonei verzi, […] Articolul Scuarul Miorița – din paragină într-un proiect modern și verde apare prima dată în Bani.md.
17:30
Cetățenii ruși continuă să transfere sume masive din conturile deschise în băncile străine către sistemul bancar intern. Potrivit unei estimări preliminare a Băncii Centrale a Rusiei, doar în luna august au fost aduse în țară fonduri nete de 58,5 miliarde de ruble, echivalentul a aproape 650 de milioane de dolari – nivel apropiat de recordul […] Articolul Rușii fug cu banii din Occident. Peste 2 miliarde de dolari au fost aduși acasă apare prima dată în Bani.md.
17:00
Operatorul național al sistemului de transport gaze din România, Transgaz, companie care administrează și rețelele de gaz din Republica Moldova, va cheltui în următorii doi ani până la 12,8 milioane lei românești (circa 2,5 milioane euro) pentru servicii de cazare în hoteluri din România. Contractul-cadru a fost atribuit către opt firme de servicii turistice – […] Articolul Lux pe banii consumatorilor! Cazare de 2,5 milioane pentru șefii de la Transgaz apare prima dată în Bani.md.
16:50
La începutul lunii octombrie, o modificare legislativă în domeniul fitosanitar al Turciei a blocat parțial fluxul comercial de cereale și oleaginoase moldovenești prin portul Constanța. Analiza economistului Iurie Rija arată că traderii din România, care de obicei preluau loturi de grâu, porumb, floarea-soarelui și rapiță din Republica Moldova pentru reexport către Turcia, au încetat să […] Articolul Lovitură dublă pentru fermieri! Turcia a blocat exporturile, ploile au înecat recolta apare prima dată în Bani.md.
16:10
Comedia „Occident” de Cristian Mungiu este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. Occident reprezintă o privire ironic-amară asupra situațiilor hazlii, ridicole și de cele mai multe ori fără soluție în care îi aruncă viața pe români. Filmul reunește trei istorii diferite, care au loc în aceeași […] Articolul CineMADE in Romania: Filmul „Occident” de Cristian Mungiu, la 22:00, la RLIVE TV apare prima dată în Bani.md.
16:10
Prăbușire pe piața cerealelor! Exporturile de porumb s-au redus cu 70% față de sezonul record # Bani.md
Exporturile de porumb ale Republicii Moldova continuă să se reducă, avertizează economistul Iurie Rija. Potrivit analizei sale, în trimestrul iulie–septembrie 2025, țara a exportat doar 21 987 tone, în scădere cu 5,3% față de 2024 și cu 15,9% față de 2023. Comparativ cu sezonul excepțional din 2022, când s-au livrat peste 71 700 tone, actualul […] Articolul Prăbușire pe piața cerealelor! Exporturile de porumb s-au redus cu 70% față de sezonul record apare prima dată în Bani.md.
16:10
Liderul nerecunoscutei regiuni din stânga Nistrului, Vadim Krasnoselski, a declarat că este timpul ca Tiraspolul și Chișinăul să revină la masa negocierilor pentru a discuta problemele care „au devenit critice”. Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei întrevederi cu ambasadorul Lituaniei, Tadas Valionis. Potrivit lui Kransoselski, întâlnirile la nivel de lideri ai Transnistriei și Moldovei […] Articolul Mesaj surpriză de la Tiraspol: Krasnoselski vrea întrevedere cu Maia Sandu apare prima dată în Bani.md.
16:10
Împușcături, trădări și pasiune interzisă: Premiera filmului „Puterea Dragostei” țintește un nou record de box-office # Bani.md
Astăzi – 9 OCTOMBRIE – are loc premiera filmului „Puterea Dragostei”, continuarea producției „Puterea Probabilității”. Regizat de Ivan Naniev, noua peliculă autohtonă va fi proiectată în cinematografele din Republica Moldova, nu înainte de un show cu fast. Imediat după cununie a dispărut mirele! Cum o poveste de dragoste s-a transformat într-un labirint al banilor Trailerul […] Articolul Împușcături, trădări și pasiune interzisă: Premiera filmului „Puterea Dragostei” țintește un nou record de box-office apare prima dată în Bani.md.
16:10
Cel mai mare scandal financiar al anului! Prăbușirea piramidei TUX dezvăluie trecutul controversat al promotorilor săi # Bani.md
În seara zilei de 7 octombrie 2025, piramida financiară TUX s-a prăbușit spectaculos, lăsând în urmă mii de moldoveni fără economii. Pierderile totale sunt estimate la 48 de milioane de euro, potrivit unor surse citate de mai multe canale de Telegram. Platforma a fost promovată intens pe rețelele sociale de către soții Valentin și Antonina […] Articolul Cel mai mare scandal financiar al anului! Prăbușirea piramidei TUX dezvăluie trecutul controversat al promotorilor săi apare prima dată în Bani.md.
16:10
Atacurile masive ale Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene au scos din funcțiune aproape 60% din capacitățile de extracție a gazelor naturale, relatează Bloomberg, citând surse familiare situației. Cele mai grave distrugeri au fost provocate de bombardamentele din 3 octombrie, care au vizat regiunile Harkov și Poltava. Ca urmare a pierderii mai mult de jumătate din […] Articolul Ucraina, lăsată fără gaz: atacurile Rusiei au distrus 60% din producție apare prima dată în Bani.md.
16:10
La 30 septembrie 2025, activele oficiale de rezervă ale Republicii Moldova au constituit 5,163 miliarde de euro, în creștere cu 32,19 milioane euro comparativ cu 29 august 2025, când acestea însumau 5,131 miliarde euro, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei. Majorarea rezervelor a fost determinată de încasările în favoarea Ministerului Finanțelor, în sumă de 31,49 […] Articolul Moldova a strâns miliarde! Rezervele valutare au urcat la peste 5,16 miliarde de euro apare prima dată în Bani.md.
16:10
Friptura care nu era friptură a fost interzisă oficial. Veganii rămân fără cuvinte: UE le ia „friptura” din vocabular # Bani.md
Parlamentul European a votat miercuri interzicerea utilizării termenilor ‘friptură’, ‘cârnat’ și ‘hamburger’ pentru produse care nu conțin carne, relatează AFP citat de Agerpres.ro. Eurodeputații au aprobat cu 355 de voturi pentru și 247 împotrivă o propunere a politicienilor de dreapta care interzice termeni precum ‘friptura vegetariană’ și ‘burger vegetarian’. Cu toate acestea, măsura luată de […] Articolul Friptura care nu era friptură a fost interzisă oficial. Veganii rămân fără cuvinte: UE le ia „friptura” din vocabular apare prima dată în Bani.md.
16:10
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță că în bugetul de stat au fost recuperați circa 1.400.000 lei, după ce trei administratori ai unei rețele de restaurante din țară au fost trași la răspundere penală pentru tăinuirea veniturilor. Potrivit anchetei, aceștia au ascuns în contabilitate peste 18 milioane de lei, încercând să […] Articolul Rețea celebră de restaurante, acuzată de spălare de bani – despre cine este vorba? apare prima dată în Bani.md.
16:10
Consilier al administrației ruse din Harkov a instruit moldoveni în Serbia pentru destabilizări # Bani.md
Doi bărbați – un cetățean al Federației Ruse și altul al Belarusului – au instruit moldoveni într-o tabără de lângă localitatea Loznica din Serbia pentru destabilizări în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Potrivit publicației din Muntenegru „Vijesti”, cetățeanul rus Serghei Andreenkov este membru al partidului de guvernământ din Rusia, „Rusia Unită”, și consilier în […] Articolul Consilier al administrației ruse din Harkov a instruit moldoveni în Serbia pentru destabilizări apare prima dată în Bani.md.
16:10
Schimbare radicală pentru șoferi: din 2028 vor plăti două taxe pentru mașină și pentru șosea # Bani.md
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) pregătește o schimbare în modul de finanțare a reparației și modernizării drumurilor. Până în 2028, șoferii moldoveni vor achita două taxe distincte – una pentru posesia automobilului, colectată de primării pentru drumurile locale, și alta pentru utilizarea drumurilor naționale, gestionată printr-un sistem electronic de monitorizare. Secretarul de stat Nicolai […] Articolul Schimbare radicală pentru șoferi: din 2028 vor plăti două taxe pentru mașină și pentru șosea apare prima dată în Bani.md.
16:10
Cât câștigă investitorii din VMS în octombrie: dobânzi de 6,8% și 7,0% la scadențe de 2 și 3 ani # Bani.md
Ministerul Finanțelor anunță lansarea unei noi perioade de subscriere pentru valorile mobiliare de stat (VMS), care se desfășoară în intervalul 6–15 octombrie 2025 prin intermediul platformei online evms.md. Este prima sesiune din cele trei planificate pentru trimestrul IV. În această rundă, persoanele fizice pot investi în obligațiuni guvernamentale cu următoarele maturități: 2 ani, cu rată anuală […] Articolul Cât câștigă investitorii din VMS în octombrie: dobânzi de 6,8% și 7,0% la scadențe de 2 și 3 ani apare prima dată în Bani.md.
16:10
Giganții industriali ai Rusiei intră în criză: mii de muncitori trecuți pe patru zile lucrătoare # Bani.md
Economia rusă, transformată în regim de război, începe să dea semne vizibile de oboseală. Unele dintre cele mai mari companii din sectoarele feroviar, auto, minier, ciment și energie au început să reducă săptămâna de lucru sau să-și trimită angajații în concediu fără plată, în încercarea de a diminua costurile salariale fără a recurge la concedieri […] Articolul Giganții industriali ai Rusiei intră în criză: mii de muncitori trecuți pe patru zile lucrătoare apare prima dată în Bani.md.
16:10
Președintele Moldovagaz, Vadim Ceban, a declarat pentru BANI.MD că volumele de gaze contractate și achitate de către Tiraspoltransgaz (TTG) sunt suficiente pentru consumul de pe malul stâng al Nistrului până la data de 16 octombrie 2025. Ceban a precizat că livrările continuă în baza contractului aflat în vigoare cu compania MET Gas and Energy Marketing […] Articolul Gazul pentru Tiraspol, pe terminate: după 16 octombrie – risc de îngheț apare prima dată în Bani.md.
16:10
Orice persoană își dorește să-și crească economiile rapid, dar tocmai această dorință este exploatată de organizatorii de piramide financiare, avertizează centrul analitic Expert-Grup într-o analiză. Specialiștii subliniază că aceste scheme nu reprezintă investiții reale, ci redistribuirea banilor noilor participanți către cei vechi, până în momentul inevitabil al prăbușirii. Piramidele financiare promit câștiguri fabuloase – de […] Articolul 300% pe an? Povestea TUX arată cum promisiunea de aur a devenit un coșmar financiar apare prima dată în Bani.md.
16:10
Nici Procuratura Generală, nici Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) nu au în gestiune vreun dosar privind presupusele escrocherii desfășurate prin intermediul platformei de tranzacționare „Tux”, transmite IPN. Potrivit relatărilor online, mai mulți cetățeni și-au plasat economiile pe această platformă, care s-a dovedit ulterior a fi o piramidă financiară clasică. În seara […] Articolul Tux a înghițit economiile moldovenilor: Procuratura zice că nu știe nimic apare prima dată în Bani.md.
