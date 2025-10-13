Cutremur la Guvern! Dorin Recean își dă demisia, PAS anunță un nou premier

16:10

Ministerul Finanțelor anunță lansarea unei noi perioade de subscriere pentru valorile mobiliare de stat (VMS), care se desfășoară în intervalul 6–15 octombrie 2025 prin intermediul platformei online evms.md. Este prima sesiune din cele trei planificate pentru trimestrul IV. În această rundă, persoanele fizice pot investi în obligațiuni guvernamentale cu următoarele maturități: 2 ani, cu rată anuală