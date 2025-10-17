Alexandru Cazacu, chitaristul emblematic al formației „Noroc”, a încetat din viață. Maia Sandu: „A lăsat o amprentă de neuitat asupra culturii noastre”

16:50

Tragedie fără margini pentru o familie din nordul Germaniei. Trupul neînsufleţit al unui băieţel de opt ani, dat dispărut şi căutat de mai multe zile de autorităţi a fost descoperit într-o pădure din apropiere de Gustrow. Anchetatorii cred că minorul ar fi fost victima unei crime. Timp de mai multe zile, echipele de intervenție au căutat […] Articolul Un băiețel de 8 ani dispărut de câteva zile în Germania, găsit mort în pădure. Ar fi fost ucis apare prima dată în SafeNews.