Tot mai mulți oameni își declară chiria, iar statul a încasat cu 26,5% mai mulți bani în primele 9 luni ale anului 2025
SafeNews, 17 octombrie 2025 14:30
În perioada ianuarie – septembrie 2025, încasările din impozitul pe venit de la persoanele fizice care dau în chirie locuințe și alte bunuri imobile au crescut cu 26,5%, ajungând la 68,3 milioane lei, comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Autoritățile fiscale au identificat 1.374 de persoane care transmit în locațiune bunuri imobile și au înregistrat
• • •
Acum 5 minute
14:50
Mai mulți oficiali din Venezuela ar fi negociat cu SUA un plan de înlocuire a lui Nicolas Maduro # SafeNews
Un grup de oficiali venezueleni de rang înalt, printre care vicepreședinta Delcy Rodriguez și fratele ei Jorge Rodriguez, președintele Adunării Naționale, s-au promovat în discret în ultimele luni pe lângă adminisrația Trump ca o alternativă „mai acceptabilă" față de regimul lui Nicolas Maduro, dezvăluie Miami Herald, care citează surse apropiate dosarului. Propunerile, făcute prin intermediari
Acum 30 minute
14:30
Tot mai mulți oameni își declară chiria, iar statul a încasat cu 26,5% mai mulți bani în primele 9 luni ale anului 2025 # SafeNews
În perioada ianuarie – septembrie 2025, încasările din impozitul pe venit de la persoanele fizice care dau în chirie locuințe și alte bunuri imobile au crescut cu 26,5%, ajungând la 68,3 milioane lei, comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Autoritățile fiscale au identificat 1.374 de persoane care transmit în locațiune bunuri imobile și au înregistrat
14:30
În ultimele 24 de ore, polițiștii din nordul Republicii Moldova au intervenit în mai multe cazuri în care persoane aflate sub influența alcoolului au pus în pericol siguranța rutieră. În Edineț, un bărbat de 46 de ani care conducea un Opel a fost surprins conducând haotic, iar testul alcoolscopic a confirmat o alcoolemie de aproape
14:20
Primarii din Drochia și Glodeni, Nina Cereteu și Stela Onuțu, alese deputate pe listele Partidului Nostru, vor rămâne în funcții pentru a evita alegerile anticipate # SafeNews
Nina Cereteu și Stela Onuțu, primarele orașelor Drochia și Glodeni, au decis să nu preia mandatele de deputat obținute pe listele Partidului Nostru, preferând să rămână în funcțiile lor actuale. Decizia a fost anunțată de liderul formațiunii, Renato Usatîi, care a explicat că scopul este de a preveni organizarea de alegeri locale anticipate, ce ar
Acum o oră
14:10
Rusia a doborât propriul avion militar deasupra Crimeei, în timp ce apărarea aeriană încerca să intercepteze drone ucrainene care zburau spre peninsula ocupată și adânc în interiorul Rusiei peste noapte, a declarat Dmitro Pletenchuk, purtătorul de cuvânt al Marinei ucrainene. „Au respins atacurile ucrainene atât de mult încât au reușit să doboare propriul avion astăzi
14:00
Astăzi, 17 octombrie, a fost dat startul campaniei electorale pentru alegerile locale noi programate pe 16 noiembrie 2025. Candidații care vor participa la scrutin trebuie să respecte reguli stricte pentru a asigura un proces corect și transparent. Printre principalele interdicții se numără folosirea resurselor administrative sau a fondurilor publice în scop electoral, precum și organizarea
13:50
Trafic restricționat pe strada Albișoara, duminică, 19 octombrie. Află ce porțiune va fi închisă și de ce # SafeNews
în data de duminică, 19 octombrie, circulația rutieră va fi temporar suspendată pe un tronson al străzii Albișoara, între orele 06:00 și 17:00, ca urmare a desfășurării unui eveniment sportiv organizat de Clubul Sportiv „SPORTER". Segmentul afectat se întinde între intersecția cu strada Mihai Viteazul (zona podului) și Petru Rareș. Pentru siguranța participanților și fluidizarea
Acum 2 ore
13:40
VIDEO // Consilierii PAS din CMC îl acuză pe Ivan Ceban că a adăugat netransparent 306 milioane de lei în bugetul Chișinăului pentru 2025 # SafeNews
Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău îl acuză pe primarul general Ivan Ceban că a modificat netransparent proiectul de buget al municipiului pentru anul 2025, adăugând 306 milioane de lei care nu figurau în versiunea discutată public în urmă cu 10 luni. Potrivit PAS, aceste modificări au fost făcute fără nicio explicație, iar acum primarul
13:40
R. Moldova și Italia își consolidează parteneriatul bilateral: Vicepremierul Mihai Popșoi l-a primit pe noul ambasador italian, Giuseppe Maria Perricone # SafeNews
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi l-a primit astăzi la sediul Ministerului Afacerilor Externe pe noul ambasador al Republicii Italiene în Republica Moldova, Excelența Sa Giuseppe Maria Perricone, recent acreditat în țara noastră. În cadrul întrevederii, oficialii au discutat despre stadiul actual al relațiilor bilaterale și despre perspectivele de dezvoltare ale acestora. Ministrul Popșoi a
13:20
Un soldat rus a ucis vineri un camarad al său, înainte de a se sinucide, la o bază a armatei ruse din regiunea Moscovei, au anunţat autorităţile citate de agenţiile de presă ruse. „Pe 17 octombrie, în timpul nopţii, în incinta unei baze militare din regiunea Moscovei, un soldat în misiune la un post de
13:20
Un cutremur de magnitudinea 6,1 a avut loc vineri în sudul Filipinelor, potrivit Institutului american de geofizică USGS, la o săptămână după alte două cutremure puternice, de magnitudinea 7,4 şi 6,7, în estul Insulei Mindanao acest arhipelag din Asia de Sud-Est, în urma căruia nu s-au raportat imediat victime sau pagube materiale, potrivit salvatorilor. Epicentrul
13:00
VIDEO // Momentul în care un bărbat, condamnat pentru viol și dat în căutare, sare de la balcon ca să evite arestarea # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 36 de ani, originar din satul Opaci și condamnat la 5 ani de închisoare pentru viol, a fost reținut de polițiștii din Căușeni în urma unor acțiuni operative și de investigație. Potrivit Inspectoratului de Poliție, în data de 15 octombrie, autoritățile au stabilit că individul se ascundea într-un apartament din
Acum 4 ore
12:50
Doi șoferi de curse internaționale, surprinși încercând să mituiască polițiștii de frontieră la Cahul # SafeNews
Doi cetățeni ai Republicii Moldova, șoferi ai unor curse internaționale de pasageri, au încercat în această săptămână să mituiască polițiștii de frontieră din cadrul punctului de trecere „Cahul". În ambele cazuri, agenții au refuzat banii și au raportat faptele autorităților competente. Primul incident s-a produs pe sensul de ieșire din țară. Un bărbat în vârstă
12:40
Nicolae Botgros ar putea prezida ședința de constituire a noului Parlament, după refuzul lui Vladimir Voronin # SafeNews
Dirijorul Nicolae Botgros este cel care ar urma să prezideze ședința de constituire a Parlamentului de legislatura a XII-a, în urma refuzului liderului PCRM, Vladimir Voronin, de a deschide prima ședință a noului legislativ. Într-un comunicat de presă emis de Partidul Comuniștilor, Voronin și-a motivat decizia prin faptul că noul Parlament „nu reflectă preferințele reale
12:30
Declarație PLDM: Îngrijorare profundă față de acțiunile Maiei Sandu, care își subordonează întreaga putere de stat # SafeNews
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), printr-o declarație publică semnată și de fostul premier Vlad Filat, își exprimă „îngrijorarea profundă" față de acțiunile recente ale președintei Maia Sandu, acuzând-o de subordonarea întregii puteri de stat și încălcarea gravă a principiilor constituționale. Potrivit PLDM, declarația șefei statului privind asumarea identificării candidatului pentru funcția de prim-ministru, confirmată
12:20
VIDEO // Cultivator de marijuana, reținut la Edineț: 4 arme și un sistem de supraveghere, descoperite la domiciliu acestuia în urma perchezițiilor # SafeNews
Un bărbat de 47 de ani din raionul Edineț a fost reținut de polițiști, fiind bănuit că a cultivat cânepă într-o zonă forestieră izolată, cu scopul de a o comercializa. În urma perchezițiilor efectuate, în locuința acestuia au fost depistate și ridicate substanțe narcotice, precum și un arsenal impresionant. Oamenii legii, în colaborare cu procurorii,
12:10
Vladimir Voronin refuză să prezideze prima ședință a noului Parlament, deși este decanul de vârstă # SafeNews
Liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a anunțat că nu va prezida prima ședință a noului Parlament, deși, în calitate de cel mai în vârstă deputat ales, ar fi avut acest rol la deschiderea oficială a Legislativului. Decizia sa vine pe fondul unor critici dure la adresa actualei puteri, despre care afirmă că a recurs la
12:00
VIDEO // O bombă a explodat sub mașina renumitului jurnalist de investigație Sigfrido Ranucci de la RAI # SafeNews
Jurnalistul italian Sigfrido Ranucci, prezentatorul emisiunii de investigații „Report" difuzată pe canalul al treilea al rețelei publice de televiziune RAI, a anunțat vineri că mașina sa a explodat, aparent din cauza unui dispozitiv exploziv plasat sub ea în timp ce era parcată în fața casei sale din apropierea capitalei italiene, transmit agențiile AFP și EFE,
11:50
Maia Sandu propune vetting pentru avocați: „Trebuie să fie oameni onești și să-și demonstreze sursa veniturilor” # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, susține că este timpul ca și avocații să fie supuși unui proces riguros de evaluare, similar celui aplicat judecătorilor și procurorilor. Declarația a fost făcută într-un interviu la RealitateaTV, în contextul în care șefa statului s-a arătat nemulțumită de activitatea unor membri ai breslei, acuzând implicarea lor în acte de
11:30
Campanie națională pentru integritate lansată de CNA și MAI, vizând promovarea eticii și transparenței în structurile de ordine publică și securitate # SafeNews
Centrul Național Anticorupție (CNA) și Ministerul Afacerilor Interne (MAI) au dat startul unei noi campanii naționale menite să întărească cultura integrității în sectorul public. Sub denumirea „Integritate pentru o societate sigură", inițiativa urmărește să promoveze transparența, etica profesională și respectul față de lege, în special în structurile de ordine publică și securitate. Campania se va
11:30
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor, a declarat că va reveni în Parlamentul Republicii Moldova în urma alegerilor parlamentare din 2025, după ce a fost ales deputat. El a precizat că această decizie vine în urma mandatului obținut prin votul cetățenilor, exprimându-și intenția de a activa alături de colegii săi din Blocul Electoral Patriotic. Dodon a
11:10
Alexei Buzu și Marcel Spatari au făcut bilanțul a patru ani de reforme în domeniul muncii și protecției sociale # SafeNews
Într-o conferință de presă comună, ministrul Muncii, Alexei Buzu, și predecesorul său, Marcel Spatari, au trecut în revistă principalele realizări și provocări ale mandatului lor comun la conducerea ministerului. Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, și deputatul PAS, Marcel Spatari – fost ministru al muncii – au susținut astăzi, 17 octombrie, o conferință de
Acum 6 ore
10:50
UPDATE // Alertă falsă cu bagaj suspect la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Activitatea a fost reluată # SafeNews
Verificările efectuate de echipele specializate în urma unei alerte de securitate la Aeroportul Internațional „Eugen Doga" din Chișinău s-au încheiat, iar suspiciunile nu s-au confirmat. Bagajul considerat suspect nu conținea substanțe explozive, au anunțat autoritățile. În urma intervenției, activitatea aeroportului a fost reluată în regim normal, iar pasagerii își pot continua călătoriile fără restricții. Poliția
10:40
Explozie puternică într-un bloc din Rahova, în București: doi morți și 11 răniți. A fost activat Planul Roșu de Intervenție # SafeNews
O explozie extrem de puternică s-a produs, vineri dimineaţă, la un bloc de locuinţe din cartierul bucureştean Rahova, în sectorul 5 al Bucureștiului. Primele imagini arată că două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai distruse fiind apartamente de la etajele superioare, de pe colţ. Din primele informații, cel puțin
10:30
Accident în lanț pe strada Mihai Eminescu din Chișinău: Trei mașini implicate, o tânără a avut nevoie de îngrijiri medicale # SafeNews
Un accident rutier s-a produs joi dimineață, în jurul orei 07:30, pe strada Mihai Eminescu din Chișinău, implicând trei autoturisme și provocând rănirea ușoară a unei tinere de 22 de ani. Potrivit primelor informații, incidentul a avut loc după ce șoferița unui Mini Cooper a tamponat un Volkswagen aflat în fața sa, condus de un
10:20
Explozii puternice în Soci, Crimeea și Donețk: ucrainenii au lovit depozite de muniții și de petrol. Turiști evacuați și aeroporturi închise # SafeNews
Ucrainenii au lansat un nou atac cu drone și rachete, în noaptea de joi spre vineri, împotriva unor obiective strategice și militare atât din teritoriul Rusiei, cât și din zone ocupate de forțele armate ale Rusiei, relatează The Kyiv Independent și Ukrainska Pravda. Primele informații venite de la locurile atacurilor arată explozii puternice și incendii,
10:10
Articolul LIVE // Conferință de presă susținută de directorul Serviciului Vamal, Alexandru Iacub apare prima dată în SafeNews.
10:00
Articolul LIVE // Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 17 octombrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
09:50
China trimite câini roboți pe străzi care detectează parcări ilegale, filmează infracțiuni și le vorbește trecătorilor # SafeNews
Un câine robot de inspecție a început recent să patruleze pe drumul Nanshan din subdistrictul Qingbo din Hangzhou, provincia Zhejiang, China. Potrivit Global Times, robotul se află într-o „perioadă de probă" și este testat pe teren, urmând să intre oficial în serviciu la sfârșitul lunii octombrie. Wu Wei, lider adjunct al echipei administrative de aplicare
09:50
Alertă pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga”- Chișinău: Bagaj suspect cu posibilă substanță explozivă # SafeNews
Poliția de Frontieră anunță că, în cursul zilei de astăzi, pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga" din Chișinău, a fost identificat un bagaj suspect în care s-ar putea afla o substanță explozivă. Ca urmare, autoritățile au intervenit de urgență, evacuând atât pasagerii, cât și personalul din incinta aeroportului. La fața locului acționează în prezent echipele specializate
09:40
„O chemare a vieții mele”. Munteanu, despre momentul când a fost sunat de Maia Sandu pentru a-i propune funcția de premier: Era o seară frumoasă, stăteam cu soția… # SafeNews
Alexandru Munteanu candidatul la funcția de prim-ministru propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a povestiti în cadrul emisiunii „În PROfunz
09:30
VIDEO // Grupare criminală cu reguli de tip mafiot din anii ’90, destructurată la frontieră: trafic de migranți, droguri și șantaj # SafeNews
O grupare criminală bine organizată, implicată în migrație ilegală, trafic internațional de droguri, șantaj și alte infracțiuni grave, a fost destructurată de polițiștii de frontieră din Republica Moldova, în urma unei operațiuni coordonate cu Procuratura Edineț – Oficiul Briceni și în baza schimbului operativ de informații cu autoritățile din România. Trei membri ai rețelei au […] Articolul VIDEO // Grupare criminală cu reguli de tip mafiot din anii ’90, destructurată la frontieră: trafic de migranți, droguri și șantaj apare prima dată în SafeNews.
09:00
Articolul LIVE // Conferință de presă susținută de Alexei Buzu și Marcel Spatari apare prima dată în SafeNews.
Acum 8 ore
08:50
Alexandru Munteanu: „80–90% din noul Guvern este deja conturat. Vom avea profesioniști și din diaspora” # SafeNews
Candidatul propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, anunță că viitorul Cabinet de miniștri este conturat în proporție de 80–90%. Potrivit acestuia, echipa guvernamentală va combina experiența profesională din sectorul public cu expertiza specialiștilor din afara partidului și a celor din diaspora. .Munteanu a precizat că o bună parte […] Articolul Alexandru Munteanu: „80–90% din noul Guvern este deja conturat. Vom avea profesioniști și din diaspora” apare prima dată în SafeNews.
08:50
Maia Sandu a semnat decretul de convocare a noului Parlament. Prima ședință va avea loc pe 22 octombrie # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi Decretul privind convocarea Parlamentului Republicii Moldova de Legislatura a XII-a. Potrivit documentului, prima ședință a noului Legislativ este programată pentru miercuri, 22 octombrie curent, începând cu ora 10:00. În cadrul ședinței inaugurale, deputații vor alege organele de conducere și de lucru ale Parlamentului și vor iniția procedurile […] Articolul Maia Sandu a semnat decretul de convocare a noului Parlament. Prima ședință va avea loc pe 22 octombrie apare prima dată în SafeNews.
08:30
Trump vrea să ridice un arc de triumf la Washington. „Va fi cu adevărat frumos. Cred că va fi fantastic” # SafeNews
Preşedintele american Donald Trump intenţionează să construiască un arc de triumf pe una dintre arterele de acces în capitala Washington, cu ocazia aniversării a 250 de ani de independenţă a SUA, care va fi sărbătorită pe 4 iulie anul viitor, relatează joi AFP, preluată de Agerpres. O machetă a monumentului se află pe biroul său […] Articolul Trump vrea să ridice un arc de triumf la Washington. „Va fi cu adevărat frumos. Cred că va fi fantastic” apare prima dată în SafeNews.
08:20
Serviciul de informaţii din Franţa a dejucat un plan de asasinare a unui opozant al lui Putin. Vladimir Osecikin a mai scăpat o dată # SafeNews
Patru bărbaţi cu vârste cuprinse între 26 şi 38 de ani au fost arestaţi de DGSI, serviciul de informaţii al Franţei, fiind bănuiţi că ar fi vrut să-l ucidă pe un opozant rus stabilit în oraşul Biarritz. Tentativa de asasinat a fost dejucată în ultimul moment, scrie Le Figaro, potrivit News.ro. Cei patru bărbaţi, cu […] Articolul Serviciul de informaţii din Franţa a dejucat un plan de asasinare a unui opozant al lui Putin. Vladimir Osecikin a mai scăpat o dată apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
17:00
Articolul LIVE // Briefing de presă organizat de Curtea Constituțională a Republicii Moldova apare prima dată în SafeNews.
16:50
Un băiețel de 8 ani dispărut de câteva zile în Germania, găsit mort în pădure. Ar fi fost ucis # SafeNews
Tragedie fără margini pentru o familie din nordul Germaniei. Trupul neînsufleţit al unui băieţel de opt ani, dat dispărut şi căutat de mai multe zile de autorităţi a fost descoperit într-o pădure din apropiere de Gustrow. Anchetatorii cred că minorul ar fi fost victima unei crime. Timp de mai multe zile, echipele de intervenție au căutat […] Articolul Un băiețel de 8 ani dispărut de câteva zile în Germania, găsit mort în pădure. Ar fi fost ucis apare prima dată în SafeNews.
16:50
Curtea Constituțională a validat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Hotărârea a fost pronunțată cu puțin timp în urmă. Știre în curs de actualizare! Articolul ULTIMA ORĂ // Curtea Constituțională a validat rezultatele scrutinului din 28 septembrie apare prima dată în SafeNews.
16:40
Donald Trump lucrează la înființarea unui fond pentru victoria Ucrainei, care va fi finanțat din noile tarife impuse Chinei. Președintele SUA i-a dat instrucțiuni lui Scott Bessent, secretarul Trezoreriei, să prezinte planul omologilor europeni înainte de vizita lui Volodimir Zelenski la Washington DC, vineri, potrivit The Telegraph. Trump, care a afirmat anterior că Zelenski nu […] Articolul Trump vrea să creeze un fond al victoriei pentru Ucraina. De unde ar veni banii apare prima dată în SafeNews.
16:30
Locuitorii municipiului Chișinău nu vor plăti de două ori taxa de salubrizare în anul 2025, după ce Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a anulat o decizie anterioară care prevedea încasarea acestei taxe prin două metode distincte. Hotărârea vine în urma presiunii publice exercitate de cetățeni și societatea civilă, care au contestat intenția autorităților de a impune […] Articolul Chișinăuienii scapă de dublă taxare pentru salubrizare în 2025 apare prima dată în SafeNews.
16:10
Doi tineri din R. Moldova, Cetățeni de Onoare ai mun. Iași pentru o inovație medicală de excepție # SafeNews
Vlad Onceanu și Robert Gatman, doi tineri originari din Republica Moldova, au fost desemnați Cetățeni de Onoare ai municipiului Iași, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate pe 14 octombrie. Cei doi fac parte din echipa MAVIS Artificial Heart, care a realizat prima inimă artificială miniaturală destinată copiilor – un proiect premiat la nivel internațional și […] Articolul Doi tineri din R. Moldova, Cetățeni de Onoare ai mun. Iași pentru o inovație medicală de excepție apare prima dată în SafeNews.
16:00
Moscova susține că a obținut informații despre presupuse planuri ale Kievului și a Londrei de a comite acte de sabotaj împotriva „TurkStream”. Declarația a fost făcută de directorul FSB, Alexander Bortnikov. „Avem informații despre pregătirea de către britanici, împreună cu serviciile speciale ucrainene, a unor acte de sabotaj împotriva gazoductului”, a spus el. În plus, […] Articolul FSB acuză Marea Britanie că pregătește sabotarea gazoductului TurkStream apare prima dată în SafeNews.
15:50
Președinta Parlamentului European Roberta Metsola va efectua o vizită oficială la Chișinău în luna noiembrie # SafeNews
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, urmează să efectueze o vizită oficială la Chișinău în luna noiembrie, imediat după învestirea noului Parlament al Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, într-un interviu pentru Radio Chișinău. Potrivit acestuia, Metsola va fi însoțită de o delegație a Parlamentului […] Articolul Președinta Parlamentului European Roberta Metsola va efectua o vizită oficială la Chișinău în luna noiembrie apare prima dată în SafeNews.
15:30
Un diplomat austriac urmărit penal în Austria cu privire la divulgarea formulei agentului neurotoxic Noviciok şi otrăvirea fostului dublu agent rus Serghei Skripal # SafeNews
Parchetul austriac a lansat urmăriri împotriva unui diplomat, Johannes Peterlik. suspectat de faptul că a divulgat documente confidenţiale legate de agentul neurotoxic Noviciok şi de otrăvirea fostului dublu agent rus Serghei Skripal în Regatul Unit, relatează AFP. Aceste urmăriri împotriva diplomatului Johannes Peterlik au fost lansate ”cu privire la infracţiunea de abuz de putere şi delictul […] Articolul Un diplomat austriac urmărit penal în Austria cu privire la divulgarea formulei agentului neurotoxic Noviciok şi otrăvirea fostului dublu agent rus Serghei Skripal apare prima dată în SafeNews.
Ieri
14:50
Un fost agent de securitate de la Ambasada SUA din Oslo, condamnat pentru spionaj în favoarea Rusiei și Iranului. Câți bani a primit # SafeNews
Un norvegian care a lucrat ca agent de securitate la Ambasada SUA din Oslo a fost condamnat la trei ani şi şapte luni de închisoare pentru spionaj în favoarea Rusiei şi Iranului, conform unei hotărâri judecătoreşti publicate joi. Bărbatul, în vârstă de 28 de ani, a fost acuzat că a furnizat planuri şi informaţii despre […] Articolul Un fost agent de securitate de la Ambasada SUA din Oslo, condamnat pentru spionaj în favoarea Rusiei și Iranului. Câți bani a primit apare prima dată în SafeNews.
14:40
O fetiță de 15 zile a fost găsită îngropată de vie: „Am crezut că e o păpușă”. Micuța a primit numele „Înger” # SafeNews
Într-un sat din nordul Indiei, un fermier a făcut o descoperire care a îngrozit întreaga lume: o fetiță abia născută, îngropată de vie, dar încă respirând. Povestea ei, spusă de CNN, scoate la iveală una dintre cele mai dureroase realități ale Indiei moderne, copiii uciși sau abandonați doar pentru că sunt fete. Shyam Babu, un […] Articolul O fetiță de 15 zile a fost găsită îngropată de vie: „Am crezut că e o păpușă”. Micuța a primit numele „Înger” apare prima dată în SafeNews.
14:30
„Spânzurați cu mâinile legate”: 38 de oameni de afaceri ruși au murit în condiții suspecte de la începutul războiului din Ucraina # SafeNews
De la începutul invaziei ruse în Ucraina, cel puțin 38 de oameni de afaceri ruși au murit în circumstanțe suspecte, multe dintre cazuri fiind declarate oficial drept sinucideri, deși tot mai multe voci pun la îndoială această versiune, relatează cotidianul Blick, parte a grupului Ringier. Mai mulți dintre acești oameni de afaceri ar fi căzut […] Articolul „Spânzurați cu mâinile legate”: 38 de oameni de afaceri ruși au murit în condiții suspecte de la începutul războiului din Ucraina apare prima dată în SafeNews.
14:10
Captură de medicamente ascunse la ieșirea din țară: 200 de fiole și 500 de pastile, găsite într-un colet suspect # SafeNews
200 de fiole și 500 de pastile nedeclarate, ascunse într-o transmisiune neînsoțită, au fost descoperite la vama Costești. Medicamentele erau camuflate printre alte bunuri, într-un colet transportat cu un autocar de rută regulată, care se deplasa spre Cehia. La volan se afla un conațional în vârstă de 38 de ani. Descoperirea a fost făcută de […] Articolul Captură de medicamente ascunse la ieșirea din țară: 200 de fiole și 500 de pastile, găsite într-un colet suspect apare prima dată în SafeNews.
