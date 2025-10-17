Alertă pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga”- Chișinău: Bagaj suspect cu posibilă substanță explozivă
SafeNews, 17 octombrie 2025 09:50
Poliția de Frontieră anunță că, în cursul zilei de astăzi, pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga" din Chișinău, a fost identificat un bagaj suspect în care s-ar putea afla o substanță explozivă. Ca urmare, autoritățile au intervenit de urgență, evacuând atât pasagerii, cât și personalul din incinta aeroportului. La fața locului acționează în prezent echipele specializate […]
Acum 10 minute
10:00
LIVE // Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 17 octombrie 2025
Acum 30 minute
09:50
China trimite câini roboți pe străzi care detectează parcări ilegale, filmează infracțiuni și le vorbește trecătorilor # SafeNews
Un câine robot de inspecție a început recent să patruleze pe drumul Nanshan din subdistrictul Qingbo din Hangzhou, provincia Zhejiang, China. Potrivit Global Times, robotul se află într-o „perioadă de probă" și este testat pe teren, urmând să intre oficial în serviciu la sfârșitul lunii octombrie. Wu Wei, lider adjunct al echipei administrative de aplicare […]
09:50
Alertă pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga”- Chișinău: Bagaj suspect cu posibilă substanță explozivă # SafeNews
Poliția de Frontieră anunță că, în cursul zilei de astăzi, pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga" din Chișinău, a fost identificat un bagaj suspect în care s-ar putea afla o substanță explozivă. Ca urmare, autoritățile au intervenit de urgență, evacuând atât pasagerii, cât și personalul din incinta aeroportului. La fața locului acționează în prezent echipele specializate […]
09:40
„O chemare a vieții mele”. Munteanu, despre momentul când a fost sunat de Maia Sandu pentru a-i propune funcția de premier: Era o seară frumoasă, stăteam cu soția… # SafeNews
Alexandru Munteanu candidatul la funcția de prim-ministru propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a povestiti în cadrul emisiunii „În PROfunzime" de la ProTV despre momentul în care a fost sunat de președinta Maia Sandu. „Era o seară frumoasă, eu stăteam cu soția și a sunat telefonul. Inițial am vorbit despre Codruț", a menționat Munteanu. […]
Acum o oră
09:30
VIDEO // Grupare criminală cu reguli de tip mafiot din anii ’90, destructurată la frontieră: trafic de migranți, droguri și șantaj # SafeNews
O grupare criminală bine organizată, implicată în migrație ilegală, trafic internațional de droguri, șantaj și alte infracțiuni grave, a fost destructurată de polițiștii de frontieră din Republica Moldova, în urma unei operațiuni coordonate cu Procuratura Edineț – Oficiul Briceni și în baza schimbului operativ de informații cu autoritățile din România. Trei membri ai rețelei au […]
Acum 2 ore
09:00
LIVE // Conferință de presă susținută de Alexei Buzu și Marcel Spatari
08:50
Alexandru Munteanu: „80–90% din noul Guvern este deja conturat. Vom avea profesioniști și din diaspora” # SafeNews
Candidatul propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, anunță că viitorul Cabinet de miniștri este conturat în proporție de 80–90%. Potrivit acestuia, echipa guvernamentală va combina experiența profesională din sectorul public cu expertiza specialiștilor din afara partidului și a celor din diaspora. .Munteanu a precizat că o bună parte […]
08:50
Maia Sandu a semnat decretul de convocare a noului Parlament. Prima ședință va avea loc pe 22 octombrie # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi Decretul privind convocarea Parlamentului Republicii Moldova de Legislatura a XII-a. Potrivit documentului, prima ședință a noului Legislativ este programată pentru miercuri, 22 octombrie curent, începând cu ora 10:00. În cadrul ședinței inaugurale, deputații vor alege organele de conducere și de lucru ale Parlamentului și vor iniția procedurile […]
08:30
Trump vrea să ridice un arc de triumf la Washington. „Va fi cu adevărat frumos. Cred că va fi fantastic” # SafeNews
Preşedintele american Donald Trump intenţionează să construiască un arc de triumf pe una dintre arterele de acces în capitala Washington, cu ocazia aniversării a 250 de ani de independenţă a SUA, care va fi sărbătorită pe 4 iulie anul viitor, relatează joi AFP, preluată de Agerpres. O machetă a monumentului se află pe biroul său […]
08:20
Serviciul de informaţii din Franţa a dejucat un plan de asasinare a unui opozant al lui Putin. Vladimir Osecikin a mai scăpat o dată # SafeNews
Patru bărbaţi cu vârste cuprinse între 26 şi 38 de ani au fost arestaţi de DGSI, serviciul de informaţii al Franţei, fiind bănuiţi că ar fi vrut să-l ucidă pe un opozant rus stabilit în oraşul Biarritz. Tentativa de asasinat a fost dejucată în ultimul moment, scrie Le Figaro, potrivit News.ro. Cei patru bărbaţi, cu […]
Acum 24 ore
17:00
LIVE // Briefing de presă organizat de Curtea Constituțională a Republicii Moldova
16:50
Un băiețel de 8 ani dispărut de câteva zile în Germania, găsit mort în pădure. Ar fi fost ucis # SafeNews
Tragedie fără margini pentru o familie din nordul Germaniei. Trupul neînsufleţit al unui băieţel de opt ani, dat dispărut şi căutat de mai multe zile de autorităţi a fost descoperit într-o pădure din apropiere de Gustrow. Anchetatorii cred că minorul ar fi fost victima unei crime. Timp de mai multe zile, echipele de intervenție au căutat […]
16:50
Curtea Constituțională a validat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Hotărârea a fost pronunțată cu puțin timp în urmă. Știre în curs de actualizare!
16:40
Donald Trump lucrează la înființarea unui fond pentru victoria Ucrainei, care va fi finanțat din noile tarife impuse Chinei. Președintele SUA i-a dat instrucțiuni lui Scott Bessent, secretarul Trezoreriei, să prezinte planul omologilor europeni înainte de vizita lui Volodimir Zelenski la Washington DC, vineri, potrivit The Telegraph. Trump, care a afirmat anterior că Zelenski nu […]
16:30
Locuitorii municipiului Chișinău nu vor plăti de două ori taxa de salubrizare în anul 2025, după ce Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a anulat o decizie anterioară care prevedea încasarea acestei taxe prin două metode distincte. Hotărârea vine în urma presiunii publice exercitate de cetățeni și societatea civilă, care au contestat intenția autorităților de a impune […]
16:10
Doi tineri din R. Moldova, Cetățeni de Onoare ai mun. Iași pentru o inovație medicală de excepție # SafeNews
Vlad Onceanu și Robert Gatman, doi tineri originari din Republica Moldova, au fost desemnați Cetățeni de Onoare ai municipiului Iași, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate pe 14 octombrie. Cei doi fac parte din echipa MAVIS Artificial Heart, care a realizat prima inimă artificială miniaturală destinată copiilor – un proiect premiat la nivel internațional și […]
16:00
Moscova susține că a obținut informații despre presupuse planuri ale Kievului și a Londrei de a comite acte de sabotaj împotriva „TurkStream". Declarația a fost făcută de directorul FSB, Alexander Bortnikov. „Avem informații despre pregătirea de către britanici, împreună cu serviciile speciale ucrainene, a unor acte de sabotaj împotriva gazoductului", a spus el. În plus, […]
15:50
Președinta Parlamentului European Roberta Metsola va efectua o vizită oficială la Chișinău în luna noiembrie # SafeNews
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, urmează să efectueze o vizită oficială la Chișinău în luna noiembrie, imediat după învestirea noului Parlament al Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, într-un interviu pentru Radio Chișinău. Potrivit acestuia, Metsola va fi însoțită de o delegație a Parlamentului […]
15:30
Un diplomat austriac urmărit penal în Austria cu privire la divulgarea formulei agentului neurotoxic Noviciok şi otrăvirea fostului dublu agent rus Serghei Skripal # SafeNews
Parchetul austriac a lansat urmăriri împotriva unui diplomat, Johannes Peterlik. suspectat de faptul că a divulgat documente confidenţiale legate de agentul neurotoxic Noviciok şi de otrăvirea fostului dublu agent rus Serghei Skripal în Regatul Unit, relatează AFP. Aceste urmăriri împotriva diplomatului Johannes Peterlik au fost lansate "cu privire la infracţiunea de abuz de putere şi delictul […]
14:50
Un fost agent de securitate de la Ambasada SUA din Oslo, condamnat pentru spionaj în favoarea Rusiei și Iranului. Câți bani a primit # SafeNews
Un norvegian care a lucrat ca agent de securitate la Ambasada SUA din Oslo a fost condamnat la trei ani şi şapte luni de închisoare pentru spionaj în favoarea Rusiei şi Iranului, conform unei hotărâri judecătoreşti publicate joi. Bărbatul, în vârstă de 28 de ani, a fost acuzat că a furnizat planuri şi informaţii despre […]
14:40
O fetiță de 15 zile a fost găsită îngropată de vie: „Am crezut că e o păpușă”. Micuța a primit numele „Înger” # SafeNews
Într-un sat din nordul Indiei, un fermier a făcut o descoperire care a îngrozit întreaga lume: o fetiță abia născută, îngropată de vie, dar încă respirând. Povestea ei, spusă de CNN, scoate la iveală una dintre cele mai dureroase realități ale Indiei moderne, copiii uciși sau abandonați doar pentru că sunt fete. Shyam Babu, un […]
14:30
„Spânzurați cu mâinile legate”: 38 de oameni de afaceri ruși au murit în condiții suspecte de la începutul războiului din Ucraina # SafeNews
De la începutul invaziei ruse în Ucraina, cel puțin 38 de oameni de afaceri ruși au murit în circumstanțe suspecte, multe dintre cazuri fiind declarate oficial drept sinucideri, deși tot mai multe voci pun la îndoială această versiune, relatează cotidianul Blick, parte a grupului Ringier. Mai mulți dintre acești oameni de afaceri ar fi căzut […]
14:10
Captură de medicamente ascunse la ieșirea din țară: 200 de fiole și 500 de pastile, găsite într-un colet suspect # SafeNews
200 de fiole și 500 de pastile nedeclarate, ascunse într-o transmisiune neînsoțită, au fost descoperite la vama Costești. Medicamentele erau camuflate printre alte bunuri, într-un colet transportat cu un autocar de rută regulată, care se deplasa spre Cehia. La volan se afla un conațional în vârstă de 38 de ani. Descoperirea a fost făcută de […]
14:00
Curtea Constituțională urmează să anunțe la ora 15:30 decizia privind validarea alegerilor parlamentare # SafeNews
Curtea Constituțională urmează să anunțe astăzi, la ora 15:30, decizia privind validarea sau invalidarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie. În cadrul ședinței, autoritățile au prezentat date privind desfășurarea scrutinului și eventualele provocări întâmpinate în procesul electoral. Președinta Curții, Domnica Manole, a informat că, în acest moment, nu există contestații electorale aflate pe rolul instanțelor. […]
13:50
Tragedie la o masă de pomenire în satul Ciocîlteni: o persoană a murit, 29 au ajuns la spital cu toxiinfecție alimentară # SafeNews
O persoană a murit, iar alte 29 au fost spitalizate în urma unui focar de toxiinfecție alimentară izbucnit în satul Ciocîlteni, raionul Orhei, după participarea la o masă de pomenire organizată într-un local neautorizat. Potrivit anchetei epidemiologice desfășurate de specialiștii Centrului de Sănătate Publică (CSP) Orhei, evenimentul a avut loc în perioada 31 august – […]
13:40
Vlad Filat: Condamnarea mea nu are nicio legătură cu „furtul miliardului”. Și încă un detaliu important: suma de 250 de milioane de dolari a fost o minciună # SafeNews
Ex-premierul Vlad Filat a declarat că dosarul „Frauda bancară" nu stagnează, ci nu există voință politică pentru a se afla adevărul. Mai mult, el a reiterat că el a fost condamnat într-un dosar inechitabil și condamnarea sa nu are nicio legătură cu „furtul miliardului", informează SafeNews.md cu referire la TRIBUNA. El a menționat, în cadrul […]
13:20
26 de balene ucigașe eșuate, moarte pe țărm: experții investighează un eveniment extrem rar # SafeNews
Oamenii de știință sunt șocați după ce 26 de orci au fost găsite moarte în mod misterios pe o plajă din sudul Argentinei, în Golful San Sebastián, din provincia Tierra del Fuego. Este o eșuare în masă fără precedent în zonă, fiind doar a treia astfel de situație înregistrată vreodată la nivel mondial, relatează The […]
13:10
Doi bărbați au fost surprinși aruncând pliculețe cu substanțe interzise, în curtea unui bloc din Chișinău # SafeNews
Doi bărbați, în vârstă de 28 și 38 de ani, au fost surprinși de polițiști în timp ce aruncau la sol un obiect suspect, în curtea unui bloc de locuit de pe bulevardul Iurii Gagarin din Chișinău. Incidentul a avut loc în timpul unei misiuni de patrulare desfășurate de un echipaj al Secției Asigurare Ordine […]
13:10
Peste o mie de cubanezi luptă pentru Rusia în Ucraina. Noi detalii despre cum sunt recrutați și antrenați de Moscova # SafeNews
Peste o mie de cetățeni cubanezi au fost recrutați de Rusia pentru a lupta în războiul din Ucraina, potrivit Direcției Principale de Informații a armatei ucrainene (HUR). Cel puțin 96 dintre aceștia sunt confirmați morți sau dispăruți în acțiune, relatează Kyiv Independent. Cel puțin 1.076 de cetățeni cubanezi au luptat sau luptă în prezent de […]
12:40
VIDEO // Nicu Gherman, condamnat la 22 de ani pentru omorul lui Sergiu Oală. Mama victimei cere închisoare pe viață # SafeNews
Nicu Gherman, principalul suspect în omorul tânărului Sergiu Oală, și-a aflat astăzi sentința. Magistrații Judecătoriei Bălți, sediul Fălești, l-au condamnat la 22 de ani de închisoare. Acesta va trebui să achite și o amendă de 50 de mii de lei și prejudiciu moral de aproximativ 2 milioane de lei, transmite SafeNews.md cu refrire la tvn.md. […]
12:30
Întâlnire oficială pentru consolidarea relațiilor: deschiderea Ambasadei Irlandei la Chișinău, printre subiectele discuției dintre Mihai Popșoi și noul ambasador # SafeNews
Viceprim-ministrul și ministrul de externe Mihai Popșoi a avut o
12:20
Părinții și elevii pot raporta abaterile etice din școli, iar Consiliul de Etică va asigura intervenția necesară # SafeNews
Părinții care observă comportamente neadecvate în școli – fie că este vorba despre tratamente incorecte, favoritisme, presiuni sau alte încălcări ale normelor de conduită – pot sesiza aceste situații direct Consiliului de Etică al Ministerului Educației și Cercetării din Republica Moldova. Același lucru îl pot face și elevii sau cadrele didactice, în condiții de siguranță […] Articolul Părinții și elevii pot raporta abaterile etice din școli, iar Consiliul de Etică va asigura intervenția necesară apare prima dată în SafeNews.
12:10
Realitate alarmantă în Moldova: Moldova: Peste 60% dintre adulți sunt supraponderali, iar 1 din 5 suferă de obezitate # SafeNews
În contextul Zilei Mondiale a Alimentației, marcată astăzi la nivel global, autoritățile din Republica Moldova atrag atenția asupra dezechilibrelor alimentare grave care afectează populația: malnutriția și obezitatea coexistă și continuă să se agraveze. Datele naționale arată o situație îngrijorătoare:• Peste 63% dintre adulți sunt supraponderali, iar aproape 23% suferă de obezitate;• Printre adolescenți, 16% sunt […] Articolul Realitate alarmantă în Moldova: Moldova: Peste 60% dintre adulți sunt supraponderali, iar 1 din 5 suferă de obezitate apare prima dată în SafeNews.
11:40
Energocom explică noile reguli privind facturarea gazelor naturale. Iată ce trebuie să știi # SafeNews
În contextul tranziției la un nou model de furnizare a gazelor naturale la nivel național, SA Energocom a venit cu detalii privind rolurile și responsabilitățile din procesul de facturare, pentru a evita neînțelegerile în rândul consumatorilor. Potrivit companiei, responsabilitatea pentru citirea contoarelor revine în totalitate operatorilor de distribuție din teritoriu. Energocom, în calitate de furnizor, […] Articolul Energocom explică noile reguli privind facturarea gazelor naturale. Iată ce trebuie să știi apare prima dată în SafeNews.
11:30
Rafinăriile de petrol din Rusia vor amâna lucrările de întreţinere planificate anterior, pentru a putea satura piaţa, a declarat miercuri ministrul Energiei, Serghei Ţiviliov, transmite Reuters. Rusia se confruntă cu penurie în aprovizionarea cu combustibil, după o serie de atacuri ucrainene asupra rafinăriilor sale. În septembrie, autorităţile de la Moscova au impus o interdicţie parţială […] Articolul Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil apare prima dată în SafeNews.
11:30
VIDEO // Trei bărbați, bănuiți de cultivarea și distribuirea ilegală a marijuanei, reținuți la Chișinău # SafeNews
Trei bărbați cu vârste de 42, 44 și 60 de ani sunt cercetați penal pentru implicare într-un grup criminal organizat specializat în cultivarea și comercializarea drogurilor de tip marijuana pe teritoriul municipiului Chișinău. Pe parcursul a patru luni de investigații, polițiștii Inspectoratului de Poliție Rîșcani, în colaborare cu procurorii Procuraturii Chișinău – Oficiul Rîșcani, au […] Articolul VIDEO // Trei bărbați, bănuiți de cultivarea și distribuirea ilegală a marijuanei, reținuți la Chișinău apare prima dată în SafeNews.
11:20
Tânăr de 21 de ani, condamnat la 7 ani de închisoare pentru escrocherie: a înșelat două persoane în etate prin metoda „ruda implicată în accident” # SafeNews
Un tânăr de 21 de ani a fost condamnat la 7 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis, pentru comiterea infracțiunii de escrocherie. Acesta a obținut, prin înșelăciune, sume importante de bani de la două persoane în vârstă, folosind metoda cunoscută sub denumirea „ruda implicată în accident”. Instanța a dispus, totodată, aplicarea […] Articolul Tânăr de 21 de ani, condamnat la 7 ani de închisoare pentru escrocherie: a înșelat două persoane în etate prin metoda „ruda implicată în accident” apare prima dată în SafeNews.
11:10
Prețuri-record pentru biletele la Campionatul Mondial de fotbal 2026: „900% mai scumpe ca acum 4 ani” # SafeNews
Prețurile biletelor pentru Cupa Mondială din 2026 au crescut semnificativ față de ediția din 2022, ajungând până la o creștere de 900% pentru anumite categorii, informează Blick. FIFA justifică majorările prin necesitatea de a maximiza profitul și de a reinvesti în dezvoltarea fotbalului la nivel mondial. FIFA nu a publicat o listă oficială de prețuri, […] Articolul Prețuri-record pentru biletele la Campionatul Mondial de fotbal 2026: „900% mai scumpe ca acum 4 ani” apare prima dată în SafeNews.
11:10
Trei persoane au ajuns la spital după ce un microbuz de rută a fost lovit de un camion la Ialoveni # SafeNews
Un accident rutier cu urmări grave a avut loc ieri, 15 octombrie, în orașul Ialoveni. Un microbuz de rută care transporta pasageri a fost lovit de un camion în timpul unei manevre de mers cu spatele, fiind ulterior proiectat într-un autoturism parcat. În urma impactului, trei pasageri din microbuz, cu vârste cuprinse între 55 și […] Articolul Trei persoane au ajuns la spital după ce un microbuz de rută a fost lovit de un camion la Ialoveni apare prima dată în SafeNews.
11:00
Două persoane în raionul Fălești, intoxicate cu monoxid de carbon din cauza unei sobe necurățate # SafeNews
Două persoane din satul Glinjeni, raionul Fălești, au fost la un pas de moarte după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon, în dimineața zilei de 15 octombrie 2025. Tragedia a fost provocată de o sobă de încălzit necurățată, utilizată necorespunzător. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:32. Un bărbat de 65 […] Articolul Două persoane în raionul Fălești, intoxicate cu monoxid de carbon din cauza unei sobe necurățate apare prima dată în SafeNews.
10:50
VIDEO // Droguri, arme și muniții găsite la trei bărbați din Drochia, în urma unor percheziții ale poliției # SafeNews
Droguri de origine vegetală, un pistol, muniții și accesorii pentru fabricarea acestora au fost descoperite și ridicate de polițiști în urma unor percheziții efectuate la domiciliile a trei bărbați din raionul Drochia. Cei trei, cu vârste cuprinse între 35 și 55 de ani, sunt suspectați de păstrarea și comercializarea substanțelor narcotice, precum și de deținerea […] Articolul VIDEO // Droguri, arme și muniții găsite la trei bărbați din Drochia, în urma unor percheziții ale poliției apare prima dată în SafeNews.
10:40
Premierul Dorin Recean a sărit în apărarea candidatului propus pentru a-i succeda în funcție, Alexandru Munteanu, în contextul apariției în spațiul public a unor informații privind presupuse afaceri în zone off-shore și conexiuni controversate în străinătate. Într-o postare pe Facebook, Recean a subliniat integritatea lui Munteanu și a afirmat că acesta este gata să răspundă […] Articolul Dorin Recean îi ia apărarea lui Alexandru Munteanu: „Va răspunde la toate întrebările” apare prima dată în SafeNews.
10:40
Cum vrea UE să-l oblige pe Putin să plătească reparații de război Ucrainei. Legea pregătită de Comisie # SafeNews
Veniturile generate de activele ruseşti blocate în cadrul sancţiunilor impuse Moscovei este necesar să fie folosite la finanţarea reconstrucţiei Ucrainei, subliniază comisarul european însărcinat cu Economia Valdis Dombrovskis, care speră să convingă partenerii din cadrul G7 să facă acest lucru. Uniunea Europeană (UE) pregăteşte o lege a reparaţiilor de război şi îşi îndeamnă partenerii din […] Articolul Cum vrea UE să-l oblige pe Putin să plătească reparații de război Ucrainei. Legea pregătită de Comisie apare prima dată în SafeNews.
10:30
Un bărbat de 36 de ani din raionul Basarabeasca a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor, după ce și-a atacat prietenul cu un topor în urma unui conflict izbucnit pe fondul consumului de alcool. Potrivit Procuraturii Cimișlia, incidentul a avut loc în noiembrie 2023. Cei doi bărbați au […] Articolul 10 ani de închisoare pentru un bărbat care și-a atacat prietenul cu toporul la beție apare prima dată în SafeNews.
10:20
VIDEO // Țigări fără acte în sudul țării: doi bărbați prinși de vameși cu aproape 5.000 de pachete, lângă Bugeac, UTA Găgăuzia # SafeNews
O cantitate de 4.990 de pachete de țigări, transportate ilegal, a fost depistată de ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal în apropierea localității Bugeac, UTA Găgăuzia. Produsele de tutun, de mărci diferite și cu timbru de acciz al Republicii Moldova, erau transportate fără acte de proveniență, ascunse în două automobile – un BMW 530 E […] Articolul VIDEO // Țigări fără acte în sudul țării: doi bărbați prinși de vameși cu aproape 5.000 de pachete, lângă Bugeac, UTA Găgăuzia apare prima dată în SafeNews.
Ieri
10:00
SURSE // Focuri de armă, ziua în amiaza mare, la o piață din Chișinău. Două persoane – împușcate, pistolarul încătușat # SafeNews
Două persoane au fost împușcate, în urma unor reglări de conturi la o piață din Chișinău. Cazul a avut loc în amiaza zilei de 13 octombrie, în jurul orei 12:00, pe strada Calea Basarabiei din Chișinău, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD apropiate anchetei. Astfel, potrivit surselor, cinci persoane originare din Ialoveni ar fi […] Articolul SURSE // Focuri de armă, ziua în amiaza mare, la o piață din Chișinău. Două persoane – împușcate, pistolarul încătușat apare prima dată în SafeNews.
10:00
LIVE // Ședința Curții Constituționale de examinare a sesizării privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare și validarea mandatelor deputaților aleși # SafeNews
Articolul LIVE // Ședința Curții Constituționale de examinare a sesizării privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare și validarea mandatelor deputaților aleși apare prima dată în SafeNews.
10:00
Articolul LIVE // Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 16 octombrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
09:50
VIDEO // Trei bărbați, printre care doi cetățeni străini, reținuți pentru operarea ilegală a unei rețele de cazinouri online cu venituri estimate la 25 de milioane de lei # SafeNews
Trei bărbați au fost reținuți de oamenii legii, fiind suspectați că au organizat și desfășurat jocuri de noroc online ilegale, generând un venit de aproximativ 25 de milioane de lei. Doi dintre suspecți sunt cetățeni străini, cu vârste de 37 și 43 de ani. Potrivit anchetatorilor, bărbații ar fi membri ai unui grup criminal organizat, […] Articolul VIDEO // Trei bărbați, printre care doi cetățeni străini, reținuți pentru operarea ilegală a unei rețele de cazinouri online cu venituri estimate la 25 de milioane de lei apare prima dată în SafeNews.
09:40
Un nou val de furturi pune pe jar locuitorii raionului Cahul, unde mai mulți șoferi de automobile hibride s-au trezit în ultimele zile cu bateriile și alte componente esențiale furate. Cele mai multe cazuri au fost raportate în zona Lapaevca, potrivit surselor locale. În contextul acestor incidente, Inspectoratul de Poliție Cahul a transmis un set […] Articolul Mașinile hibride, ținta hoților: bateriile și piesele esențiale dispar peste noapte apare prima dată în SafeNews.
