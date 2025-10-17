Alertă pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga”- Chișinău: Bagaj suspect cu posibilă substanță explozivă

09:50

Trei bărbați au fost reținuți de oamenii legii, fiind suspectați că au organizat și desfășurat jocuri de noroc online ilegale, generând un venit de aproximativ 25 de milioane de lei. Doi dintre suspecți sunt cetățeni străini, cu vârste de 37 și 43 de ani. Potrivit anchetatorilor, bărbații ar fi membri ai unui grup criminal organizat, […] Articolul VIDEO // Trei bărbați, printre care doi cetățeni străini, reținuți pentru operarea ilegală a unei rețele de cazinouri online cu venituri estimate la 25 de milioane de lei apare prima dată în SafeNews.