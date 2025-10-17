VIDEO // Momentul în care un bărbat, condamnat pentru viol și dat în căutare, sare de la balcon ca să evite arestarea

13:10

Peste o mie de cetățeni cubanezi au fost recrutați de Rusia pentru a lupta în războiul din Ucraina, potrivit Direcției Principale de Informații a armatei ucrainene (HUR). Cel puțin 96 dintre aceștia sunt confirmați morți sau dispăruți în acțiune, relatează Kyiv Independent. Cel puțin 1.076 de cetățeni cubanezi au luptat sau luptă în prezent de