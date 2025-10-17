Euro și Dolarul, în scădere: Cursul valutar pentru weekend stabilit de BNM

15:00

Mai multe informații despre o posibilă intoxicație alimentară în satul Ciocîlteni, raionul Orhei, au apărut încă în plină campanie electorală, însă la acel moment, autoritățile nu au confirmat incidentul. Contactați atunci de UNIMEDIA, reprezentanții Agenției Naționale pentru Sănătate Publică nu au oferit un răspuns, iar oamenii legii au comunicat că „un astfel de caz nu este înregistrat”. La mai bine de o lună de la eveniment, ANSP a emis un comunicat oficial în care confirmă izbucnirea unui focar de toxiinfecție alimentară soldat cu zeci de persoane infectate și un deces.