Cum va arăta noul Guvern? Maia Sandu: Nu am stat să-i număr, dar unii miniștri vor pleca

CRBL și fosta soție au împreună o fiică adolescentă, pe Alessia, în vârstă de 15 ani. Artistul recunoaște că relația dintre el și fata lui s-a răcit și că s-a simțit pus la zid de Alessia. Cei doi vorbesc rar, iar cântărețul spune că nu are altceva de făcut decât să aștepte ca fiica să se deschidă în fața lui, scrie spynews.ro.