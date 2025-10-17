Nou scandal în avocatură, după declarația Maiei Sandu: „Ce poate pretinde statul unei profesii căreia nu i-a oferit nimic? Apărarea trebuie să rămână liberă și demnă”
UNIMEDIA
,
17 octombrie 2025 11:20
Declarația președintei Maia Sandu prin care a anunțat că avocatura va fi reformată, iar apărătorii ar trebui supuși procesului de vetting, similar judecătorilor și procurorilor, a stârnit reacții dure în breaslă. „Orice formă de control extern — fie că poartă denumirea de vetting, evaluare sau verificare de integritate — trebuie să fie justificată strict juridic și democratic. Aplicarea unui astfel de mecanism profesiei de avocat ar reprezenta o ingerință gravă în independența sa și ar submina dreptul la apărare al fiecărui cetățean. Principiile ONU privind rolul avocaților (Havana, 1990) stabilesc clar că avocații trebuie să-și exercite profesia „liberi de orice presiune, restricție sau ingerință din partea autorităților publice””, a comentat avocatul Ion Cojocari.
11:40
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește astăzi a treia zi consecutiv în ședință. Pe ordinea de zi figurează 35 de subiecte. Urmărește live pe UNIMEDIA.
11:40
După nouă luni de relație, Tom Cruise și Ana de Armas s-au despărțit. În ciuda unei legături care părea promițătoare, cei doi actori au realizat, după mai puțin de un an de iubire, că scânteia dintre ei s-a stins și au decis că este mai bine să se rezume la o simplă prietenie, scrie viva.ro.
11:40
Președinta Partidului Republican „Inima Moldovei” a anunțat un briefing de presă pentru această oră. „Pe 20 octombrie, Curtea de Apel va anunța decizia în dosarul privind limitarea activității partidului INIMA MOLDOVEI pentru o perioadă de un an. Aceasta va fi o adevărată probă de rezistență pentru întregul sistem judecătoresc: vor putea oare judecătorii să reziste presiunilor politice și să adopte o decizie corectă?”, a declarat Irina Vlah.
11:30
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a organizat astăzi, 17 octombrie, o conferință de presă în care șeful instituției, Alexandru Iacub, a prezentat detalii despre destructurarea unei tentative de contrabandă cu aproape un milion de țigarete, precum și despre identificarea și lichidarea a trei fabrici clandestine de producere a produselor din tutun.
11:30
Liderul PSRM, Igor Dodon, a comentat candidatura lui Munteanu la funcția de premier, afirmând că este „un specialist bun”, dar a ridicat semne de întrebare dacă va reuși acesta să activeze eficient sau dacă va fi „un Dragalin 2”.
11:20
Serviciul Vamal al Republicii Moldova organizează astăzi, 17 octombrie, o conferință de presă în care șeful instituției, Alexandru Iacub, va prezenta detalii despre destructurarea unei tentative de contrabandă cu aproape un milion de țigarete, precum și despre identificarea și lichidarea a trei fabrici clandestine de producere a produselor din tutun.
11:20
11:20
11:00
Președinta Maia Sandu vrea reformarea avocaturii, fiind nemulțumită de aceatsă ramură. „Au fost comise multe abuzuri și unii dintre avocați au participat la acestea”, a declarat președinta la RealitateaTV.
11:00
11:00
Verificările efectuate de echipele specializate au fost finalizate, iar alerta semnalată la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău nu s-a confirmat, anunță Poliția de Frontieră. În urma controlului, s-a constatat că bagajul suspect nu conținea substanțe explozive.
10:20
O explozie extrem de puternică s-a produs, vineri dimineaţă, la un bloc de locuinţe din cartierul bucureştean Rahova, în sectorul 5 al Capitalei. Primele imagini arată că două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai distruse fiind apartamente de la etajele superioare, de pe colţul clădirii. Deflagraţia a fost urmată de incendiu. Două persoane au murit, alte 11 fiind rpnite, anunţă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), scrie news.ro
10:10
10:10
Un accident cu implicarea a trei automobile a avut loc în această dimineață pe strada Mihai Eminescu. Potrivit oamenilor legii, impactul a avut loc după ce șoferița unui Mini Cooper a intrat în coliziune cu un Volkswagen, care a fost proiectat într-o Toyota.
10:00
Poliția de Frontieră confirmă alerta cu bombă pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău și anunță că a fost depistat un bagaj în care s-ar afla o substanță explozivă.
09:50
Ace Frehley, chitaristul principal și cofondatorul trupei Kiss, a murit joi la Morristown, New Jersey, la vârsta de 74 de ani. Muzicianul a decedat în urma leziunilor suferite după ce a căzut în studioul său de înregistrări luna trecută, a anunţat familia, scrie adevarul.ro.
09:30
Duminică, 19 octombrie, ora 17:30, Teatrul Național „Eugène Ionesco” prezintă capodopera lui Tennessee Williams – „Pisica pe acoperișul fierbinte”, un spectacol despre pasiune, secrete și adevăruri care dor.
09:30
Compania OpenAI, condusă de Sam Altman, a anunțat că, începând cu luna decembrie 2025, ChatGPT va permite accesul la conținut matur, însă numai pentru persoanele care își confirmă identitatea ca adulți, informează Reuters, potrivit playtech.ro.
09:30
Alertă pe Aeroportul Internațional Chișinău. Toate persoanele din interiorul aerogării au fost evacuate.
09:20
Întors recent în Republica Moldova, candidatul PAS la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, afirmă că locuiește „deocamdată la hotel” și că nu își face planuri pe termen lung, sugerând că mandatul său ar putea fi mai scurt decât patru ani. „Voi încerca să-mi fac misiunea mai repede, poate”, a declarat omul de afaceri la emisiunea „În PROfunzime” de la ProTV.
09:10
Pe 17 octombrie, istoria a fost marcată de confruntări militare și descoperiri științifice.
09:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi Decretul privind convocarea Parlamentului de Legislatura a XII-a, rezultat în urma alegerilor parlamentare recente.
08:50
Vloggerul Daniel Rachier, cunoscut pentru proiectul „Pe patru roți”, a povestit despre colaborarea sa cu sportivul Victor Muntean, care a fost invitat într-una dintre ediții. În cadrul emisiunii „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA, Rachier a relatat că pe parcursul filmărilor au existat situații neașteptate și că a descoperit un detaliu surprinzător - „minciuna”.
08:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a confirmat că liderul partidului de guvernare va rămâne în fruntea Parlamentului, păstrându-și funcția de președinte al Legislativului. „A fost alegerea lui”, a spus șefa statului la „Realitatea de privește”, de la RliveTV.
08:30
Conjuncția planetară de astăzi promite revelații și schimbări subtile în viața fiecărui semn zodiacal. Arhetipurile astrologice se manifestă prin noi provocări și oportunități, iar intuiția va juca un rol cheie în deciziile zilei.
08:20
Președintele american Donald Trump a afirmat joi că prețul celui mai bine vândut medicament pentru slăbit al companiei farmaceutice Novo Nordisk va fi redus și că negocierile privind modificările în privința prețului vor fi rapide, informează Reuters, potrivit hotnews.ro.
08:10
Irina Columbeanu și Andreea Bostanică au șocat Internetul. Influencerițele s-au întâlnit și s-au filmat împreună. Cele două parcă se cunosc de o viață, scrie spynews.ro.
08:00
Leul moldovenesc s-a întărit astăzi în raport cu euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:50
Președintele Donald Trump a anunțat că intenţionează să construiască un arc de triumf pe una dintre arterele de acces în capitala Washington, cu ocazia aniversării a 250 de ani de independenţă a SUA, care va fi sărbătorită pe 4 iulie anul viitor, scrie adevarul.ro.
07:30
FIFA a anunţat, joi, într-un comunicat, că a vândut peste un milion de bilete pentru Cupa Mondială din 2026, competiţie care va avea loc în Statele Unite, Mexic şi Canada, scrie presa română.
07:20
În Republica Moldova vremea va fi astăzi preponderent stabilă și fără precipitații, cu cer parțial noros și temperaturi blânde, conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat.
07:10
Premierul ungar Viktor Orban s-a arătat încântat de întâlnirea planificată a președintelui american Donald Trump cu Vladimir Putin la Budapesta. Acesta a calificat anunțul liderului de la Casa Albă drept o „veste excelentă pentru iubitorii de pace”, scrie digi24.ro.
22:20
Alexandru Munteanu candidatul la funcția de prim-ministru propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a povestiti în cadrul emisiunii „În PROfunzime” de la ProTV despre momentul în care a fost sunat de președinta Maia Sandu. „Era o seară frumoasă, eu stăteam cu soția și a sunat telefonul. Inițial am vorbit despre Codruț”, a menționat Munteanu.
22:10
Președinta Maia Sandu a recunoscut în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Rlive că ea personal l-a contactat pe Alexandru Munteanu pentru a-l convinge să accepte funcția de prim-ministru. „Economia Republicii Moldova are nevoie de cineva care să o învioreze”, a menționat președinta.
21:50
21:40
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI anunță trecerea în eternitate a doamnei Gavrilova Maria Ion, locotenent-colonel în rezervă. Gavrilova și-a dedicat peste 30 de ani de activitate profesională în rândul serviciului de salvatori și pompieri.
21:30
Președintele american Donald Trump a anunțat pe platforma sa Truth Social că a avut o convorbire telefonică „bună și productivă” cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și că au convenit să se întâlnească la Budapesta, transmite BBC.
21:20
Interpretul Costi Burlacu a reacționat după ce consilierii Partidului Acțiune și Solidaritate s-au afișat la ședința Consiliului Municipal Chișinău cu imaginea Adrianei Ochișanu, cerând explicații după ce artista ar fi fost exclusă din programul de hram al orașului.
21:00
CRBL și fosta soție au împreună o fiică adolescentă, pe Alessia, în vârstă de 15 ani. Artistul recunoaște că relația dintre el și fata lui s-a răcit și că s-a simțit pus la zid de Alessia. Cei doi vorbesc rar, iar cântărețul spune că nu are altceva de făcut decât să aștepte ca fiica să se deschidă în fața lui, scrie spynews.ro.
20:30
Interpreta Adriana Ochișanu neagă că fiul ei a fost spitalizat după o supradoză de droguri. Potrivit artistei, Cristian ducea un mod nesănătos de viață, ceea ce i-a afectat pancreasul. „Mi-a spus iubita lui că de mult timp avea probleme și lua pastile”, a precizat Ochișanu la un interviu cu Dorin Galben.
20:10
Un model celebru în Italia a murit la 29 de ani. Femeia a fost înjunghiată de iubit, un om de afaceri, de 24 de ori, în apartamentul lor din Milano. Cei doi s-ar fi certat, iar mai apoi bărbatul ar fi atacat-o pe Pamela, care a murit pe loc, scrie spynews.ro.
19:40
Alexei Cotorobai, fratele bărbatului condamnat la detenţie pe viaţă pentru omorul unei tinere însărcinate, a ajuns din nou în faţa instanţei. Acesta este învinuit că a luat viaţa unui bebeluş de 10 luni şi că a violat mama copilului. Printre ultimii martori audiaţi a fost şi bunica micuţului, scrie tvrmoldova.
19:20
Donald Trump va discuta cu liderul rus Vladimir Putin joi, a anunțat Casa Albă, cu o zi înainte ca președintele american să se întâlnească la Washington cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, scriu AFP și Reuters, citat de hotnews.ro.
18:50
Primarul de Hîncești, Alexandru Botnari, și-a anunțat demisia din funcția de președinte al Organizației Teritoriale PDCM Hîncești. Acesta a declarat că îți va continua mandatul de primar în afara politicii.
18:20
Până în 2030, statele Uniunii Europene trebuie să fie pregătite de război, ca reacție la invazia rusească împotriva Ucrainei, relatează Politico.
18:10
”Este începutul unei etape importante” – așa a comentat pe Facebook președintele PAS, Igor Grosu, validarea mandatelor deputaților aleși la alegerile parlamentare din 28 septembrie de către Curtea Constituțională.
18:00
Conducerea Partidului Republican „Inima Moldovei” a avut o întrevedere cu reprezentanții Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, în cadrul căreia au fost discutate subiecte actuale legate de activitatea formațiunii politice.
18:00
Cinci sportivi moldoveni au cucerit medalii de argint și bronz la Campionatul Mondial de Taekwon-do ITF. Potrivit Olympic Moldova, competiția s-a desfășurat în orașul Porec din Croația.
17:50
O instanță din Sankt Petersburg a decis arestarea administrativă pentru 13 zile a unei tinere muziciene stradale, acuzată că a organizat o adunare publică neautorizată, unde a interpretat un cântec interzis de autorități. Incidentul a avut loc în centrul orașului și a atras atenția prin prezența unui public numeros și reacții virale în mediul online, scrie adevărul.ro.
17:10
Igor Cuciuc, tatăl Andreei Cuciuc, a făcut declarații tulburătoare după tragedia care i-a zguduit familia. Artistul a vorbit despre durerea pe care o trăiește de când și-a pierdut fiica, dar și despre teama de a nu-și pierde și soția, care este copleșită de suferință, scrie spynews.ro.