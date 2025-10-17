Nou scandal în avocatură, după declarația Maiei Sandu: „Ce poate pretinde statul unei profesii căreia nu i-a oferit nimic? Apărarea trebuie să rămână liberă și demnă”

Declarația președintei Maia Sandu prin care a anunțat că avocatura va fi reformată, iar apărătorii ar trebui supuși procesului de vetting, similar judecătorilor și procurorilor, a stârnit reacții dure în breaslă. „Orice formă de control extern — fie că poartă denumirea de vetting, evaluare sau verificare de integritate — trebuie să fie justificată strict juridic și democratic. Aplicarea unui astfel de mecanism profesiei de avocat ar reprezenta o ingerință gravă în independența sa și ar submina dreptul la apărare al fiecărui cetățean. Principiile ONU privind rolul avocaților (Havana, 1990) stabilesc clar că avocații trebuie să-și exercite profesia „liberi de orice presiune, restricție sau ingerință din partea autorităților publice””, a comentat avocatul Ion Cojocari.

