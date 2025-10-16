Rezervele obligatorii menţinute de bănci în VLC, August 2025
BNM.md, 16 octombrie 2025 18:10
Rezervele obligatorii menţinute de bănci în VLC, August 2025
Acum 30 minute
18:00
Republica Moldova, parte activă a dialogului regional în cadrul Fondului Monetar Internațional și Grupului Băncii Mondiale # BNM.md
Delegația BNM, condusă de guvernatoarea Anca Dragu, împreună cu oficiali de la Ministerul Finanțelor, a participat la ședința anuală a Constituenței din care face parte și Republica Moldova în cadrul Fondului Monetar Internațional și al Grupului Băncii Mondiale.
Acum 4 ore
14:30
Ca urmare a analizelor și studiilor efectuate la situația de la finele trimestrului II 2025, s-a constatat un nivel adecvat de reziliență la risc al sectorului bancar, caracterizat de mai multe dimensiuni ale riscurilor.
Acum 6 ore
14:00
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, în discuție cu conducerea FMI despre perspectivele economice globale și rolul Moldovei în regiune # BNM.md
Delegația Băncii Naționale a Moldovei, condusă de guvernatoarea Anca Dragu, a avut o întrevedere cu domnul Kenji Okamura, director general adjunct al Fondului Monetar Internațional, în cadrul Reuniunilor anuale ale Grupului Băncii Mondiale și FMI, desfășurate la Washington.
Acum 8 ore
12:10
Delegația Băncii Naționale a Moldovei (BNM), condusă de guvernatoarea Anca Dragu, a avut o întrevedere cu Jeroen Clicq, director executiv al Fondului Monetar Internațional (FMI) al constituenței din care face parte și Republica Moldova, și Marnix van Rij, director executiv supleant al FMI pentru aceeași constituență.
10:30
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, în dialog cu Alfred Kammer, Directorul Departamentului European al Fondului Monetar Internațional: Continuăm reformele care consolidează guvernanța și apropie Republica Moldova de standardele europene # BNM.md
Delegația Băncii Naționale a Moldovei, condusă de guvernatoarea Anca Dragu, a avut astăzi o întrevedere cu Alfred Kammer, directorul Departamentului European al Fondului Monetar Internațional (FMI).
Acum 12 ore
10:10
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, la Washington: Moldova, parte integrantă a Europei financiare și exemplu de transformare regională # BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, a participat, în calitate de vorbitor, la evenimentul „Stabilitate, securitate și prosperitate în Europa de Sud-Est”, organizat de Hudson Institute în Washington D.C.
10:00
Guvernatoarea BNM la reuniunea liderelor mondiale în finanțe pe tema „Noile forme de bani și plăți digitale” # BNM.md
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a participat la reuniunea informală a guvernatoarelor și viceguvernatoarelor băncilor centrale din țările europene și alte state membre ale Fondului Monetar Internațional (FMI), desfășurată la 15 octombrie 2025, în cadrul Reuniunilor anuale ale Grupului Băncii Mondiale și FMI.
Ieri
15:20
Delegația BNM, condusă de guvernatoarea Anca Dragu, a avut o întrevedere cu reprezentanții Departamentului Trezoreriei SUA (U.S. Department of the Treasury), delegație condusă de William Beach, asistentul adjunct interimar al Secretarului pentru Europa și Eurasia în cadrul Departamentului.
14:20
Viceguvernatorul BNM Mihnea Constantinescu: Agilitate instituțională și orientare strategică – formula de convergență a economiilor mici și deschise # BNM.md
Viceguvernatorul BNM, Mihnea Constantinescu, a participat în calitate de vorbitor la conferința anuală a Băncii Centrale a Lituaniei, organizată împreună cu CompNet - Rețeaua europeană de cercetare a competitivității.
11:00
Dialog la Washington între BNM și Grupul Băncii Mondiale: reforme, digitalizare și finanțare sustenabilă # BNM.md
În marja Reuniunilor anuale ale Grupului Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional, delegația BNM, condusă de guvernatoarea Anca Dragu, a avut loc o întrevedere cu Eugene Rhuggenaath, director executiv al Grupului Băncii Mondiale (GBM) pentru Republica Moldova.
10:50
Aprecieri la Washington pentru Moldova: un partener de încredere pe calea reformelor și a integrării europene # BNM.md
Delegația BNM, condusă de guvernatoarea Anca Dragu, a avut o întrevedere cu Antonella Bassani, vicepreședintă a Băncii Mondiale pentru Europa și Asia Centrală, și cu Alfonso Garcia Mora, vicepreședinte al Corporației Financiare Internaționale (IFC) pentru Europa, America Latină și Caraibe.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Conducerea BNM a început la Washington seria întrevederilor bilaterale în marja Reuniunilor anuale ale Grupului Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional # BNM.md
Întrevederile bilaterale ale delegației BNM, condusă de guvernatoarea Anca Dragu, au debutat astăzi la sediul Fondului Monetar Internațional, în marja Reuniunilor anuale ale Grupului Băncii Mondiale și FMI, care se desfășoară la Washington.
13 octombrie 2025
17:40
Delegația Băncii Naționale a Moldovei participă la Reuniunile Anuale ale Grupului Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional # BNM.md
O delegație a Băncii Naționale a Moldovei, condusă de guvernatoarea Anca Dragu, participă, în perioada 13–18 octombrie 2025, la Reuniunile Anuale ale Grupului Băncii Mondiale (GBM) și Fondului Monetar Internațional (FMI), care se desfășoară în Washington D.C., Statele Unite ale Americii.
16:40
Proiectul HCE al BNM „Pentru aprobarea Regulamentului privind cerința de fonduri proprii pentru riscul operațional, modificarea și abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (data-limită de primire a recomandărilor și propunerilor - 29.10.2025) # BNM.md
ANUNȚ privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de hotărâre Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 15 octombrie 2025, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului privind cerința de fonduri proprii pentru riscul operațional, modificarea și abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (în continuare – proiectul hotărârii). Elaborarea proiectului hotărârii derivă din necesitatea ajustării cadrului normativ național la cel al Uniunii Europene urmare modificărilor efectuate în cadrul normativ european și are drept scop alinierea regulilor de calculare a cerinţelor de fonduri proprii pentru riscul operaţional la legislația europeană. În acest sens, proiectul hotărârii vine să asigure continuarea transpunerii Regulamentului nr. 575/2013 cu modificările aduse prin Regulamentul (UE) 2024/1623 care a introdus, pe lângă alte reglementări, și abordarea unică (abordarea standardizată) pentru calcularea cerinţelor de fonduri proprii pentru riscul operaţional, care substituie abordările multiple (abordarea de bază, abordarea standardizată și abordarea avansată de evaluare) existente în prezent. Regulamentul se aplică băncilor din Republica Moldova şi sucursalelor băncilor străine deschise pe teritoriul Republicii Moldova. Obiecțiile, sugestiile sau recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi transmise până pe data de 29 octombrie 2025 la adresa electronică reglementare@bnm.md, comunicate la numărul de telefon 022 822 358 sau expediate pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Proiectul hotărârii, nota de fundamentare aferentă acestuia și tabelul de concordanță sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Limba Română
11:30
Proiectul HCE al BNM „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (fondurile proprii ale băncilor și cerințele de capital) (data-limită de primire a recomandărilor și propunerilor - 29.10.2025) # BNM.md
ANUNȚ privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de hotărâre Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 15 octombrie 2025, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (fondurile proprii ale băncilor și cerințele de capital)” (în continuare – proiectul hotărârii). Elaborarea proiectului hotărârii derivă din necesitatea alinierii cadrului normativ național la cel al Uniunii Europene. În acest sens, proiectul hotărârii transpune prevederile părții a doua „Fonduri proprii” și părții a doua, capitolul I „Nivelul solicitat de fonduri proprii” din Regulamentul (UE) nr.575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 și actualizează cadrul normativ secundar privind fondurile proprii și cerințele de capital ale băncilor. Regulamentul se aplică băncilor din Republica Moldova și sucursalelor băncilor străine deschise pe teritoriul Republicii Moldova. Obiecțiile, sugestiile sau recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi transmise până pe data de 29 octombrie 2025 la adresa electronică reglementare@bnm.md, comunicate la numărul de telefon 022 822 458 sau expediate pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Proiectul hotărârii, nota de fundamentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Limba Română
11:10
Proiectul HCE al BNM „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la tratamentul riscului de credit pentru bănci potrivit abordării standardizate, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.111/2018 (data-limită de primire a recomandărilor și propunerilor - 29.10.2025) # BNM.md
ANUNȚ privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de hotărâre Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 15 octombrie 2025, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la tratamentul riscului de credit pentru bănci potrivit abordării standardizate, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.111/2018” (în continuare – proiectul hotărârii). Elaborarea proiectului hotărârii derivă din necesitatea alinierii cadrului normativ național la cel al Uniunii Europene. În acest sens, proiectul hotărârii transpune prevederile capitolului 2 „Abordarea standardizată”, titlul II „Cerințe de capital pentru riscul de credit” din Regulamentul (UE) nr.575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 și armonizează cadrul normativ secundar privind determinarea valorilor ponderate la risc ale expunerilor în scopul calculării cerințelor de fonduri proprii ale băncilor pentru riscul de credit cu standardele Basel III. Regulamentul se aplică băncilor din Republica Moldova și sucursalelor băncilor străine deschise pe teritoriul Republicii Moldova. Obiecțiile, sugestiile sau recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi transmise până pe data de 29 octombrie 2025 la adresa electronică reglementare@bnm.md, comunicate la numărul de telefon 022 822 458 sau expediate pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Proiectul hotărârii, nota de fundamentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Limba Română
10 octombrie 2025
19:30
Informația aferentă procesului de lichidare a Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la situația din 30.06.2025 # BNM.md
Lichidatorii celor trei bănci în proces de lichidare întreprind în continuare măsuri în vederea valorificării activelor. Astfel, din data retragerii licențelor (16.10.2015) Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. și până la 30.06.2025 băncile în cauză au încasat mijloace bănești în sumă totală de 2 992 682,7 mii lei. Tabelul 1. Încasări înregistrate în perioada 16.10.2015 - 30.06.2025 de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A., mii l...
19:30
Comunicat privind ședința ordinară a Comitetului Național de Stabilitate Financiară din 16.09.2025 # BNM.md
La data de 16 septembrie a avut loc cea de-a treia ședință ordinară din anul 2025 a Comitetului Național de Stabilitate Financiară (CNSF), cu participarea membrilor Comitetului extins.
13:50
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, la „Future Banking Summit 2025”: Republica Moldova – parte integrantă a Europei financiare și un exemplu de inovație „dincolo de digital” # BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, a participat astăzi la Future Banking Summit 2025, cel mai important eveniment regional dedicat inovației și transformării sectorului financiar, desfășurat la Brașov, România.
9 octombrie 2025
17:50
Prim-viceguvernatorul BNM, Petru Rotaru, subliniază importanța stabilității financiare și a integrării europene pentru reziliența economică a Republicii Moldova # BNM.md
Prim-viceguvernatorul BNM, domnul Petru Rotaru, a participat astăzi la Conferința Internațională „Creștere economică în condițiile provocărilor globale: consolidarea economiilor naționale și reducerea inegalităților sociale”, organizată de Institutul Național de Cercetări Economice al ASEM.
17:20
HCE al BNM nr. 221/2025 pentru aprobarea Regulamentului privind tratamentul prudențial al securitizărilor # BNM.md
Hotărâre Hotărârea Hotărîrea Hotărârea nr. 221 din 25 septembrie 2025 Hotărârea CE nr. 221 din 25 septembrie 2025 Hotărârea 221 din 25 septembrie 2025 Hotărârea CE 221 din 25 septembrie 2025 HCE 221 din 25 septembrie 2025 HCE 221 din 25.09.2025 221 HCE nr. 221 HCE 221 aprobarea Regulamentului privind tratamentul prudențial al securitizărilor Regulamentul privind tratamentul prudențial al securitizărilor
2 octombrie 2025
17:40
Evoluția conturilor internaționale ale Republicii Moldova în trimestrul II 2025 (date provizorii) - comunicat de presă # BNM.md
Conform datelor preliminare, în trimestrul II 2025, soldul contului curent al balanței de plăți a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de -1 005,91 mil. USD, contul de capital a consemnat intrări nete de 0,90 mil. USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de mijloace financiare în valoare de 965,33 mil. USD. La 30.06.2025, poziția investițională internațională a constituit -7 250,82 mil. USD, iar datoria externă brută a totalizat 11 408,70 mil. USD.
17:30
17:20
Conform datelor preliminare, datoria externă brută a Republicii Moldova a crescut, pe parcursul semestrului I 2025 cu 10,5 la sută și la 30.06.2025 a totalizat 11 408,70 mil. USD, ceea ce constituie 60,6 la sută raportat la PIB (+3,9 p.p. față de 31.12.2024).
17:20
17:10
Poziția investițională internațională a Republicii Moldova, la 30.06.2025, a constituit -7 250,82 mil. USD majorându-se cu 19,3 la sută, iar raportul dintre valoarea net debitoare a PII și PIB a constituit -38,5 la sută, fiind în creștere cu 5,1 p.p. față de situația de la sfârșitul anului 2024.
16:50
11:50
Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea anexei nr.1 la Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.3/2009" (data-limită de primire a recomandărilor și propunerilor – 16.10.2025) # BNM.md
În temeiul art.20 alin.(1) lit. a) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, Banca Națională a Moldovei anunță inițierea elaborării proiectului hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea anexei nr.1 la Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.3/2009". Inițierea elaborării proiectului hotărârii are la bază...
11:20
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, în dialog cu directorul general al Direcției Generale pentru Afaceri Economice și Financiare a Comisiei Europene # BNM.md
În cadrul vizitei de lucru la Bruxelles, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, a avut o întrevedere bilaterală cu domnul Maarten Verwey, director general al Direcției Generale pentru Afaceri Economice și Financiare (DG ECFIN) din cadrul Comisiei Europene.
1 octombrie 2025
19:20
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a avut o întrevedere bilaterală cu vicepreședintele Parlamentului European, Nicolae Ștefănuță # BNM.md
În marja vizitei de lucru la Bruxelles, guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, a purtat discuții cu domnul Nicolae Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European, un susținător al parcursului european al Republicii Moldova.
19:20
Guvernatoarea Anca Dragu a avut o întrevedere cu Eugen Tomac, membru al Parlamentului European # BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu a avut o întrevedere bilaterală cu europarlamentarul Eugen Tomac, în cadrul vizitei sale de lucru la Bruxelles.
17:50
16:10
Întrevedere la nivel înalt la Bruxelles: Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a discutat cu Valdis Dombrovskis, comisar european pentru Economie, Productivitate, Implementare și Simplificare # BNM.md
În cadrul vizitei de lucru la Bruxelles, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, a avut astăzi, 1 octombrie 2025, o întrevedere bilaterală cu domnul Valdis Dombrovskis, Comisar european pentru Economie, Productivitate, Implementare și Simplificare.
15:30
Dialog avansat pentru integrarea europeană a Moldovei: Întrevedere între guvernatoarea BNM și comisarul european pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor # BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), doamna Anca Dragu, a avut astăzi, 1 octombrie 2025, o întrevedere cu doamna Maria Luís Albuquerque, comisar european pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor.
11:40
