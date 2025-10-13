Proiectul HCE al BNM „Pentru aprobarea Regulamentului privind cerința de fonduri proprii pentru riscul operațional, modificarea și abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (data-limită de primire a recomandărilor și propunerilor - 29.10.2025)
13 octombrie 2025
ANUNȚ privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de hotărâre Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 15 octombrie 2025, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului privind cerința de fonduri proprii pentru riscul operațional, modificarea și abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (în continuare – proiectul hotărârii). Elaborarea proiectului hotărârii derivă din necesitatea ajustării cadrului normativ național la cel al Uniunii Europene urmare modificărilor efectuate în cadrul normativ european și are drept scop alinierea regulilor de calculare a cerinţelor de fonduri proprii pentru riscul operaţional la legislația europeană. În acest sens, proiectul hotărârii vine să asigure continuarea transpunerii Regulamentului nr. 575/2013 cu modificările aduse prin Regulamentul (UE) 2024/1623 care a introdus, pe lângă alte reglementări, și abordarea unică (abordarea standardizată) pentru calcularea cerinţelor de fonduri proprii pentru riscul operaţional, care substituie abordările multiple (abordarea de bază, abordarea standardizată și abordarea avansată de evaluare) existente în prezent. Regulamentul se aplică băncilor din Republica Moldova şi sucursalelor băncilor străine deschise pe teritoriul Republicii Moldova. Obiecțiile, sugestiile sau recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi transmise până pe data de 29 octombrie 2025 la adresa electronică reglementare@bnm.md, comunicate la numărul de telefon 022 822 358 sau expediate pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Proiectul hotărârii, nota de fundamentare aferentă acestuia și tabelul de concordanță sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Limba Română
ANUNȚ privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de hotărâre Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 15 octombrie 2025, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (fondurile proprii ale băncilor și cerințele de capital)” (în continuare – proiectul hotărârii). Elaborarea proiectului hotărârii derivă din necesitatea alinierii cadrului normativ național la cel al Uniunii Europene. În acest sens, proiectul hotărârii transpune prevederile părții a doua „Fonduri proprii” și părții a doua, capitolul I „Nivelul solicitat de fonduri proprii” din Regulamentul (UE) nr.575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 și actualizează cadrul normativ secundar privind fondurile proprii și cerințele de capital ale băncilor. Regulamentul se aplică băncilor din Republica Moldova și sucursalelor băncilor străine deschise pe teritoriul Republicii Moldova. Obiecțiile, sugestiile sau recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi transmise până pe data de 29 octombrie 2025 la adresa electronică reglementare@bnm.md, comunicate la numărul de telefon 022 822 458 sau expediate pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Proiectul hotărârii, nota de fundamentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Limba Română
ANUNȚ privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de hotărâre Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 15 octombrie 2025, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la tratamentul riscului de credit pentru bănci potrivit abordării standardizate, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.111/2018” (în continuare – proiectul hotărârii). Elaborarea proiectului hotărârii derivă din necesitatea alinierii cadrului normativ național la cel al Uniunii Europene. În acest sens, proiectul hotărârii transpune prevederile capitolului 2 „Abordarea standardizată”, titlul II „Cerințe de capital pentru riscul de credit” din Regulamentul (UE) nr.575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 și armonizează cadrul normativ secundar privind determinarea valorilor ponderate la risc ale expunerilor în scopul calculării cerințelor de fonduri proprii ale băncilor pentru riscul de credit cu standardele Basel III. Regulamentul se aplică băncilor din Republica Moldova și sucursalelor băncilor străine deschise pe teritoriul Republicii Moldova. Obiecțiile, sugestiile sau recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi transmise până pe data de 29 octombrie 2025 la adresa electronică reglementare@bnm.md, comunicate la numărul de telefon 022 822 458 sau expediate pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Proiectul hotărârii, nota de fundamentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Limba Română
La data de 16 septembrie a avut loc cea de-a treia ședință ordinară din anul 2025 a Comitetului Național de Stabilitate Financiară (CNSF), cu participarea membrilor Comitetului extins.
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, a participat astăzi la Future Banking Summit 2025, cel mai important eveniment regional dedicat inovației și transformării sectorului financiar, desfășurat la Brașov, România.
Prim-viceguvernatorul BNM, domnul Petru Rotaru, a participat astăzi la Conferința Internațională „Creștere economică în condițiile provocărilor globale: consolidarea economiilor naționale și reducerea inegalităților sociale”, organizată de Institutul Național de Cercetări Economice al ASEM.
Conform datelor preliminare, în trimestrul II 2025, soldul contului curent al balanței de plăți a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de -1 005,91 mil. USD, contul de capital a consemnat intrări nete de 0,90 mil. USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de mijloace financiare în valoare de 965,33 mil. USD. La 30.06.2025, poziția investițională internațională a constituit -7 250,82 mil. USD, iar datoria externă brută a totalizat 11 408,70 mil. USD.
Conform datelor preliminare, datoria externă brută a Republicii Moldova a crescut, pe parcursul semestrului I 2025 cu 10,5 la sută și la 30.06.2025 a totalizat 11 408,70 mil. USD, ceea ce constituie 60,6 la sută raportat la PIB (+3,9 p.p. față de 31.12.2024).
Poziția investițională internațională a Republicii Moldova, la 30.06.2025, a constituit -7 250,82 mil. USD majorându-se cu 19,3 la sută, iar raportul dintre valoarea net debitoare a PII și PIB a constituit -38,5 la sută, fiind în creștere cu 5,1 p.p. față de situația de la sfârșitul anului 2024.
În temeiul art.20 alin.(1) lit. a) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, Banca Națională a Moldovei anunță inițierea elaborării proiectului hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea anexei nr.1 la Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.3/2009". Inițierea elaborării proiectului hotărârii are la bază...
În cadrul vizitei de lucru la Bruxelles, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, a avut o întrevedere bilaterală cu domnul Maarten Verwey, director general al Direcției Generale pentru Afaceri Economice și Financiare (DG ECFIN) din cadrul Comisiei Europene.
În marja vizitei de lucru la Bruxelles, guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, a purtat discuții cu domnul Nicolae Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European, un susținător al parcursului european al Republicii Moldova.
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu a avut o întrevedere bilaterală cu europarlamentarul Eugen Tomac, în cadrul vizitei sale de lucru la Bruxelles.
În cadrul vizitei de lucru la Bruxelles, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, a avut astăzi, 1 octombrie 2025, o întrevedere bilaterală cu domnul Valdis Dombrovskis, Comisar european pentru Economie, Productivitate, Implementare și Simplificare.
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), doamna Anca Dragu, a avut astăzi, 1 octombrie 2025, o întrevedere cu doamna Maria Luís Albuquerque, comisar european pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor.
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), doamna Anca Dragu, a avut la Bruxelles o întrevedere bilaterală cu domnul Gert Jan Koopman, directorul general al Direcției Generale pentru Extindere și Vecinătate Estică (DG ENEST) a Comisiei Europene.
La sfârșitul semestrului I al anului 2025, sectorul asigurări se caracteriza prin creșterea activelor, capitalului și a rezervelor tehnice față de sfârșitul trimestrului precedent.
Delegația Băncii Naționale a Moldovei, condusă de guvernatoarea Anca Dragu, participă în zilele de 29 și 30 septembrie la Forumul Inițiativei de la Viena (Vienna Initiative Full Forum 2025), găzduit la Bruxelles de Comisia Europeană.
În ianuarie – august 2025, volumul eliberărilor cumulative de numerar în casele băncilor a depășit cu 3 800,7 milioane lei volumul încasărilor cumulative de numerar pe sistemul bancar.