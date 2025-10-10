Informația aferentă procesului de lichidare a Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la situația din 30.06.2025

17:40

Conform datelor preliminare, în trimestrul II 2025, soldul contului curent al balanței de plăți a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de -1 005,91 mil. USD, contul de capital a consemnat intrări nete de 0,90 mil. USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de mijloace financiare în valoare de 965,33 mil. USD. La 30.06.2025, poziția investițională internațională a constituit -7 250,82 mil. USD, iar datoria externă brută a totalizat 11 408,70 mil. USD.