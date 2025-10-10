Informația aferentă procesului de lichidare a Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la situația din 30.06.2025

BNM.md, 10 octombrie 2025 19:30

Informația aferentă procesului de lichidare a Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la situația din 30.06.2025

Acum o oră
19:30
19:30
Comunicat privind ședința ordinară a Comitetului Național de Stabilitate Financiară din 16.09.2025 BNM.md
La data de 16 septembrie a avut loc cea de-a treia ședință ordinară din anul 2025 a Comitetului Național de Stabilitate Financiară (CNSF), cu participarea membrilor Comitetului extins.
Acum 4 ore
16:40
Activele oficiale de rezervă şi alte active valutare, 03 Octombrie 2025 BNM.md
Acum 6 ore
15:00
Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele atrase la vedere cu dobândă, BNM.md
Acum 8 ore
13:50
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, la „Future Banking Summit 2025”: Republica Moldova – parte integrantă a Europei financiare și un exemplu de inovație „dincolo de digital” BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, a participat astăzi la Future Banking Summit 2025, cel mai important eveniment regional dedicat inovației și transformării sectorului financiar, desfășurat la Brașov, România.
Acum 12 ore
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 10 Octombrie 2025 BNM.md
Ieri
17:50
Prim-viceguvernatorul BNM, Petru Rotaru, subliniază importanța stabilității financiare și a integrării europene pentru reziliența economică a Republicii Moldova BNM.md
Prim-viceguvernatorul BNM, domnul Petru Rotaru, a participat astăzi la Conferința Internațională „Creștere economică în condițiile provocărilor globale: consolidarea economiilor naționale și reducerea inegalităților sociale”, organizată de Institutul Național de Cercetări Economice al ASEM.
17:20
HCE al BNM nr. 221/2025 pentru aprobarea Regulamentului privind tratamentul prudențial al securitizărilor BNM.md
Hotărâre Hotărârea Hotărîrea Hotărârea nr. 221 din 25 septembrie 2025 Hotărârea CE nr. 221 din 25 septembrie 2025 Hotărârea 221 din 25 septembrie 2025 Hotărârea CE 221 din 25 septembrie 2025 HCE 221 din 25 septembrie 2025 HCE 221 din 25.09.2025 221 HCE nr. 221 HCE 221 aprobarea Regulamentului privind tratamentul prudențial al securitizărilor Regulamentul privind tratamentul prudențial al securitizărilor
16:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 09 Octombrie 2025 BNM.md
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
Evoluția conturilor internaționale ale Republicii Moldova în trimestrul II 2025 (date provizorii) - comunicat de presă BNM.md
Conform datelor preliminare, în trimestrul II 2025, soldul contului curent al balanței de plăți a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de -1 005,91 mil. USD, contul de capital a consemnat intrări nete de 0,90 mil. USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de mijloace financiare în valoare de 965,33 mil. USD. La 30.06.2025, poziția investițională internațională a constituit -7 250,82 mil. USD, iar datoria externă brută a totalizat 11 408,70 mil. USD.
17:30
Conturile internaționale ale Republicii Moldova în trimestrul II 2025 (date provizorii) BNM.md
Conform datelor preliminare, în trimestrul II 2025, soldul contului curent al balanței de plăți a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de -1 005,91 mil. USD, contul de capital a consemnat intrări nete de 0,90 mil. USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de mijloace financiare în valoare de 965,33 mil. USD. La 30.06.2025, poziția investițională internațională a constituit -7 250,82 mil. USD, iar datoria externă brută a totalizat 11 408,70 mil. USD.
17:20
Datoria externă la sfârșitul trimestrului II 2025 (date provizorii) BNM.md
Conform datelor preliminare, datoria externă brută a Republicii Moldova a crescut, pe parcursul semestrului I 2025 cu 10,5 la sută și la 30.06.2025 a totalizat 11 408,70 mil. USD, ceea ce constituie 60,6 la sută raportat la PIB (+3,9 p.p. față de 31.12.2024).
17:20
Balanța de plăți în trimestrul II 2025 (date provizorii) BNM.md
Conform datelor preliminare, în trimestrul II 2025, soldul contului curent al balanței de plăți a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de -1 005,91 mil. USD, contul de capital a consemnat intrări nete de 0,90 mil. USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de mijloace financiare în valoare de 965,33 mil. USD.
17:10
Poziția investițională internațională la sfârșitul trimestrului II 2025 (date provizorii) BNM.md
Poziția investițională internațională a Republicii Moldova, la 30.06.2025, a constituit -7 250,82 mil. USD majorându-se cu 19,3 la sută, iar raportul dintre valoarea net debitoare a PII și PIB a constituit -38,5 la sută, fiind în creștere cu 5,1 p.p. față de situația de la sfârșitul anului 2024.
16:50
Datoria externă la sfârșitul trimestrului I 2025 (date provizorii) BNM.md
Conform datelor preliminare, datoria externă brută a Republicii Moldova a crescut, pe parcursul semestrului I 2025 cu 10,5 la sută și la 30.06.2025 a totalizat 11 408,70 mil. USD, ceea ce constituie 60,6 la sută raportat la PIB (+3,9 p.p. față de 31.12.2024).
11:50
Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea anexei nr.1 la Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.3/2009" (data-limită de primire a recomandărilor și propunerilor – 16.10.2025) BNM.md
În temeiul art.20 alin.(1) lit. a) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, Banca Națională a Moldovei anunță inițierea elaborării proiectului hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea anexei nr.1 la Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.3/2009". Inițierea elaborării proiectului hotărârii are la bază...
11:20
Activitatea băncilor licențiate pe piața monetară, Septembrie 2025 BNM.md
11:20
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, în dialog cu directorul general al Direcției Generale pentru Afaceri Economice și Financiare a Comisiei Europene BNM.md
  În cadrul vizitei de lucru la Bruxelles, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, a avut o întrevedere bilaterală cu domnul Maarten Verwey, director general al Direcției Generale pentru Afaceri Economice și Financiare (DG ECFIN) din cadrul Comisiei Europene.
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 02 Octombrie 2025 BNM.md
1 octombrie 2025
19:20
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a avut o întrevedere bilaterală cu vicepreședintele Parlamentului European, Nicolae Ștefănuță BNM.md
În marja vizitei de lucru la Bruxelles, guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, a purtat discuții cu domnul Nicolae Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European, un susținător al parcursului european al Republicii Moldova.
19:20
Guvernatoarea Anca Dragu a avut o întrevedere cu Eugen Tomac, membru al Parlamentului European BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu a avut o întrevedere bilaterală cu europarlamentarul Eugen Tomac, în cadrul vizitei sale de lucru la Bruxelles.
17:50
Ancheta Coordonată a Investiţiilor Directe pe Activități Economice, CAEM-2 (rev.2), stoc la sfârşitul anului, mil. USD, BNM.md
16:10
Întrevedere la nivel înalt la Bruxelles: Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a discutat cu Valdis Dombrovskis, comisar european pentru Economie, Productivitate, Implementare și Simplificare BNM.md
În cadrul vizitei de lucru la Bruxelles, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, a avut astăzi, 1 octombrie 2025, o întrevedere bilaterală cu domnul Valdis Dombrovskis, Comisar european pentru Economie, Productivitate, Implementare și Simplificare.
15:30
Dialog avansat pentru integrarea europeană a Moldovei: Întrevedere între guvernatoarea BNM și comisarul european pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), doamna Anca Dragu, a avut astăzi, 1 octombrie 2025, o întrevedere cu doamna Maria Luís Albuquerque, comisar european pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor.  
13:00
Facilităţile permanente acordate băncilor de către BNM, Septembrie 2025 BNM.md
11:40
Ancheta Coordonată a Investiţiilor Directe pe Activități Economice, CAEM-2 (rev.2), stoc la sfârşitul anului, mil. USD, BNM.md
11:20
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 01 Octombrie 2025 BNM.md
11:10
Ancheta Coordonată a Investiţiilor Directe pe țări, 2024 BNM.md
10:50
Operaţiunile BNM pe piaţă monetară, Septembrie 2025 BNM.md
09:40
Ratele medii ponderate ale dobânzii la VMS (piața primară), Septembrie 2025 BNM.md
08:40
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, în dialog cu directorul general al Direcției Generale pentru Extindere și Vecinătate Estică (DG ENEST) BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), doamna Anca Dragu, a avut la Bruxelles o întrevedere bilaterală cu domnul Gert Jan Koopman, directorul general al Direcției Generale pentru Extindere și Vecinătate Estică (DG ENEST) a Comisiei Europene.
30 septembrie 2025
16:40
Datoria externă brută a Republicii Moldova pe sectoare instituționale (SDE 2013, MBP6), stoc la sfârşit de perioadă, BNM.md
14:40
Situația financiară a sectorului asigurări pentru semestrul I al anului 2025 BNM.md
La sfârșitul semestrului I al anului 2025, sectorul asigurări se caracteriza prin creșterea activelor, capitalului și a rezervelor tehnice față de sfârșitul trimestrului precedent.
12:40
Poziția investițională internațională (MBP6) în prezentare analitică, pe scadențe, BNM.md
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 30 Septembrie 2025 BNM.md
10:40
Balanţa de plăţi a Republicii Moldova (MBP6) în prezentare analitică, BNM.md
10:40
Datoria externă brută a Republicii Moldova pe sectoare instituționale (SDE 2013, MBP6), stoc la sfârşit de perioadă, BNM.md
10:30
Balanţa de plăţi a Republicii Moldova (MBP6) în prezentare desfășurată, BNM.md
10:30
Raportul integrat al poziției investiționale internaționale (MBP6), BNM.md
10:30
Poziția investițională internațională (MBP6) în prezentare analitică, pe sectoare, BNM.md
10:30
Poziția investițională internațională (MBP6) în prezentare analitică, pe instrumente, BNM.md
10:30
Balanţa de plăţi a Republicii Moldova (MBP6) în prezentare standard, BNM.md
10:30
Poziția investițională internațională (MBP6), prezentare standard, BNM.md
29 septembrie 2025
16:30
Delegația Băncii Naționale a Moldovei, condusă de guvernatoarea Anca Dragu, participă la Forumul Inițiativei de la Viena 2025 BNM.md
Delegația Băncii Naționale a Moldovei, condusă de guvernatoarea Anca Dragu, participă în zilele de 29 și 30 septembrie la Forumul Inițiativei de la Viena (Vienna Initiative Full Forum 2025), găzduit la Bruxelles de Comisia Europeană. 
11:50
Analiza volumului operațiunilor de casă în moneda națională pentru ianuarie – august 2025 BNM.md
În ianuarie – august 2025, volumul eliberărilor cumulative de numerar în casele băncilor a depășit cu 3 800,7 milioane lei volumul încasărilor cumulative de numerar pe sistemul bancar.
11:40
Evoluția pieței CREDITELOR bancare în luna august 2025 BNM.md
În luna august 2025, creditele noi acordate au constituit 6 480,1 milioane lei, în descreștere cu 7,6 la sută față de luna precedentă.
11:40
Evoluția pieței DEPOZITELOR în luna august 2025 BNM.md
În luna august 2025, depozitele noi atrase la termen au constituit 4 281,4 milioane lei, majorându-se cu 11,4 la sută față de luna iulie 2025.
11:40
Evoluția indicatorilor monetari în luna august 2025 BNM.md
În luna august 2025, baza monetară a constituit 83 389,8 milioane lei, în creștere cu 1 626,5 milioane lei (+2,0 la sută) față de luna iulie 2025, fiind la un nivel similar cu cel din perioada corespunzătoare a anului precedent.
11:20
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 29 Septembrie 2025 BNM.md
27 septembrie 2025
03:20
VIDEO// Episodul 5 al podcastului „Sensul banilor”, cu participarea doamnei Anca Dragu, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), și a domnului Igor Șarov, rectorul Universității de Stat din Moldova BNM.md
Moderator: Vitalie Guțu, jurnalist.
