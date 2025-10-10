Informația aferentă procesului de lichidare a Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la situația din 30.06.2025
BNM.md, 10 octombrie 2025 19:30
Informația aferentă procesului de lichidare a Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la situația din 30.06.2025
Comunicat privind ședința ordinară a Comitetului Național de Stabilitate Financiară din 16.09.2025 # BNM.md
La data de 16 septembrie a avut loc cea de-a treia ședință ordinară din anul 2025 a Comitetului Național de Stabilitate Financiară (CNSF), cu participarea membrilor Comitetului extins.
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, la „Future Banking Summit 2025”: Republica Moldova – parte integrantă a Europei financiare și un exemplu de inovație „dincolo de digital” # BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, a participat astăzi la Future Banking Summit 2025, cel mai important eveniment regional dedicat inovației și transformării sectorului financiar, desfășurat la Brașov, România.
Prim-viceguvernatorul BNM, Petru Rotaru, subliniază importanța stabilității financiare și a integrării europene pentru reziliența economică a Republicii Moldova # BNM.md
Prim-viceguvernatorul BNM, domnul Petru Rotaru, a participat astăzi la Conferința Internațională „Creștere economică în condițiile provocărilor globale: consolidarea economiilor naționale și reducerea inegalităților sociale”, organizată de Institutul Național de Cercetări Economice al ASEM.
HCE al BNM nr. 221/2025 pentru aprobarea Regulamentului privind tratamentul prudențial al securitizărilor # BNM.md
Hotărâre Hotărârea Hotărîrea Hotărârea nr. 221 din 25 septembrie 2025 Hotărârea CE nr. 221 din 25 septembrie 2025 Hotărârea 221 din 25 septembrie 2025 Hotărârea CE 221 din 25 septembrie 2025 HCE 221 din 25 septembrie 2025 HCE 221 din 25.09.2025 221 HCE nr. 221 HCE 221 aprobarea Regulamentului privind tratamentul prudențial al securitizărilor Regulamentul privind tratamentul prudențial al securitizărilor
Evoluția conturilor internaționale ale Republicii Moldova în trimestrul II 2025 (date provizorii) - comunicat de presă # BNM.md
Conform datelor preliminare, în trimestrul II 2025, soldul contului curent al balanței de plăți a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de -1 005,91 mil. USD, contul de capital a consemnat intrări nete de 0,90 mil. USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de mijloace financiare în valoare de 965,33 mil. USD. La 30.06.2025, poziția investițională internațională a constituit -7 250,82 mil. USD, iar datoria externă brută a totalizat 11 408,70 mil. USD.
Poziția investițională internațională a Republicii Moldova, la 30.06.2025, a constituit -7 250,82 mil. USD majorându-se cu 19,3 la sută, iar raportul dintre valoarea net debitoare a PII și PIB a constituit -38,5 la sută, fiind în creștere cu 5,1 p.p. față de situația de la sfârșitul anului 2024.
Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea anexei nr.1 la Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.3/2009" (data-limită de primire a recomandărilor și propunerilor – 16.10.2025) # BNM.md
În temeiul art.20 alin.(1) lit. a) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, Banca Națională a Moldovei anunță inițierea elaborării proiectului hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea anexei nr.1 la Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.3/2009". Inițierea elaborării proiectului hotărârii are la bază...
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, în dialog cu directorul general al Direcției Generale pentru Afaceri Economice și Financiare a Comisiei Europene # BNM.md
În cadrul vizitei de lucru la Bruxelles, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, a avut o întrevedere bilaterală cu domnul Maarten Verwey, director general al Direcției Generale pentru Afaceri Economice și Financiare (DG ECFIN) din cadrul Comisiei Europene.
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a avut o întrevedere bilaterală cu vicepreședintele Parlamentului European, Nicolae Ștefănuță # BNM.md
În marja vizitei de lucru la Bruxelles, guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, a purtat discuții cu domnul Nicolae Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European, un susținător al parcursului european al Republicii Moldova.
Guvernatoarea Anca Dragu a avut o întrevedere cu Eugen Tomac, membru al Parlamentului European # BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu a avut o întrevedere bilaterală cu europarlamentarul Eugen Tomac, în cadrul vizitei sale de lucru la Bruxelles.
Întrevedere la nivel înalt la Bruxelles: Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a discutat cu Valdis Dombrovskis, comisar european pentru Economie, Productivitate, Implementare și Simplificare # BNM.md
În cadrul vizitei de lucru la Bruxelles, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, a avut astăzi, 1 octombrie 2025, o întrevedere bilaterală cu domnul Valdis Dombrovskis, Comisar european pentru Economie, Productivitate, Implementare și Simplificare.
Dialog avansat pentru integrarea europeană a Moldovei: Întrevedere între guvernatoarea BNM și comisarul european pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor # BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), doamna Anca Dragu, a avut astăzi, 1 octombrie 2025, o întrevedere cu doamna Maria Luís Albuquerque, comisar european pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor.
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, în dialog cu directorul general al Direcției Generale pentru Extindere și Vecinătate Estică (DG ENEST) # BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), doamna Anca Dragu, a avut la Bruxelles o întrevedere bilaterală cu domnul Gert Jan Koopman, directorul general al Direcției Generale pentru Extindere și Vecinătate Estică (DG ENEST) a Comisiei Europene.
La sfârșitul semestrului I al anului 2025, sectorul asigurări se caracteriza prin creșterea activelor, capitalului și a rezervelor tehnice față de sfârșitul trimestrului precedent.
Delegația Băncii Naționale a Moldovei, condusă de guvernatoarea Anca Dragu, participă la Forumul Inițiativei de la Viena 2025 # BNM.md
Delegația Băncii Naționale a Moldovei, condusă de guvernatoarea Anca Dragu, participă în zilele de 29 și 30 septembrie la Forumul Inițiativei de la Viena (Vienna Initiative Full Forum 2025), găzduit la Bruxelles de Comisia Europeană.
În ianuarie – august 2025, volumul eliberărilor cumulative de numerar în casele băncilor a depășit cu 3 800,7 milioane lei volumul încasărilor cumulative de numerar pe sistemul bancar.
În luna august 2025, creditele noi acordate au constituit 6 480,1 milioane lei, în descreștere cu 7,6 la sută față de luna precedentă.
În luna august 2025, depozitele noi atrase la termen au constituit 4 281,4 milioane lei, majorându-se cu 11,4 la sută față de luna iulie 2025.
În luna august 2025, baza monetară a constituit 83 389,8 milioane lei, în creștere cu 1 626,5 milioane lei (+2,0 la sută) față de luna iulie 2025, fiind la un nivel similar cu cel din perioada corespunzătoare a anului precedent.
