Rezervele obligatorii menţinute de bănci în lei moldoveneşti, August 2025

ANUNȚ privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de hotărâre Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 15 octombrie 2025, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului privind cerința de fonduri proprii pentru riscul operațional, modificarea și abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (în continuare – proiectul hotărârii). Elaborarea proiectului hotărârii derivă din necesitatea ajustării cadrului normativ național la cel al Uniunii Europene urmare modificărilor efectuate în cadrul normativ european și are drept scop alinierea regulilor de calculare a cerinţelor de fonduri proprii pentru riscul operaţional la legislația europeană. În acest sens, proiectul hotărârii vine să asigure continuarea transpunerii Regulamentului nr. 575/2013 cu modificările aduse prin Regulamentul (UE) 2024/1623 care a introdus, pe lângă alte reglementări, și abordarea unică (abordarea standardizată) pentru calcularea cerinţelor de fonduri proprii pentru riscul operaţional, care substituie abordările multiple (abordarea de bază, abordarea standardizată și abordarea avansată de evaluare) existente în prezent. Regulamentul se aplică băncilor din Republica Moldova şi sucursalelor băncilor străine deschise pe teritoriul Republicii Moldova. Obiecțiile, sugestiile sau recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi transmise până pe data de 29 octombrie 2025 la adresa electronică reglementare@bnm.md, comunicate la numărul de telefon 022 822 358 sau expediate pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Proiectul hotărârii, nota de fundamentare aferentă acestuia și tabelul de concordanță sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Limba Română