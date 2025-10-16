Malnutriția și obezitatea „ucid” deopotrivă: atenționări în contextul Zilei Mondiale a Alimentației

12:20

„A fost o onoare deosebită să vă informez de la această înaltă tribună publică. Mulțumesc din toată inima pentru interesul și pentru deschiderea cu care ați urmărit fiecare briefing de presă, fiecare conferință”. Mesajul de rămas-bun a fost transmis de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, miercuri, 15 octombrie, după ultima ședință a Cabinetului de miniștri, înainte de validarea rezultatelor alegerilor parlamentare.