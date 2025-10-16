Malnutriția și obezitatea „ucid” deopotrivă: atenționări în contextul Zilei Mondiale a Alimentației
Radio Moldova, 16 octombrie 2025 10:20
O alimentație sănătoasă și echilibrată este esențială pentru prevenirea bolilor netransmisibile, transmit autoritățile sanitare în contextul Zilei Mondiale a Alimentației, care este marcată anual pe 16 octombrie. În Republica Moldova, malnutriția și obezitatea coexistă, iar responsabilitatea prevenirii acestora este „o responsabilitate comună – a fiecărui cetățean, a fiecărei instituții și comunități”, evidențiază Ministerul Sănătății și Agenția Națională pentru Sănătate Publică.
• • •
Acum 5 minute
10:40
Curtea Constituțională examinează raportul CEC cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare # Radio Moldova
Curtea Constituțională s-a întrunit joi, 16 octombrie, în ședință pentru a examina raportul Comisiei Electorale Centrale (CEC) privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor deputaților aleși. La ședință participă președinta CEC, Angelica Caraman, și vicepreședintele Pavel Postica. Blocul „Patriotic” este reprezentat de juristul Adrian Lebedinschi, iar Partidul „Democrația Acasă” – de Vasile Costiuc și avocata Doina Ioana Străisteanu.
10:40
Clasamentul mondial al pașapoartelor, în 2025: Cetățenii R. Moldova pot merge fără viză în peste 120 de țări # Radio Moldova
Cetățenii Republicii Moldova pot călători fără viză sau cu viză la sosire în 121 de state și teritorii din întreaga lume. Potrivit clasamentului Henley Passport Index 2025, pașaportul moldovenesc se află pe locul 48 din 227 de țări, cu o poziție mai sus față de anul trecut, când ocupa locul 49.
Acum 15 minute
10:30
Tânăr condamnat la șapte ani de închisoare pentru escrocherie prin schema „ruda implicată în accident” # Radio Moldova
Un tânăr de 21 de ani a fost condamnat la șapte ani de închisoare pentru escrocherii comise prin schema „ruda implicată în accident”. Împreună cu alți complici, au mințit mai multe persoane în etate că rudele lor au fost implicate în pretinse accidente rutiere și au obținut de la ele, prin înșelăciune, cel puțin 550.000 de lei.
Acum 30 minute
10:20
10:20
R. Moldova, acces la supercomputere: Cercetătorii și antreprenorii autohtoni, conectați la rețeaua europeană de inteligență artificială # Radio Moldova
Cercetătorii și antreprenorii din R. Moldova vor avea acces la infrastructuri de calcul de înaltă performanță datorită aderării Republicii Moldova la inițiativa europeană „IA Factories” – un program strategic al Uniunii Europene dedicat dezvoltării și utilizării infrastructurilor avansate de inteligență artificială (IA).
Acum o oră
10:10
Revista presei internaționale // Trump lucrează la crearea unui „Fond al victoriei Ucrainei”; SUA, gata să dezarmeze Hamas prin forță # Radio Moldova
Presa internațională își concentrează atenția asupra intensificării sprijinului american pentru Ucraina, inclusiv prin achiziții de armament și presiuni economice asupra Rusiei, Chinei și Indiei. Vizita președintelui interimar al Siriei la Moscova și problemele legate de aplicarea planului de pace în Fâșia Gaza se numără printre alte subiecte abordate de presa străină.
10:00
Exporturile de mărfuri realizate în luna august 2025 au însumat 332,6 milioane de dolari SUA, în scădere cu 4,2% față de iulie, dar în creștere cu 22% comparativ cu august 2024, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică (BNS). Uniunea Europeană rămâne principala destinație pentru produsele moldovenești, deținând o pondere de 67,5% din total exporturi, în ușoară creștere față de anul trecut.
09:50
Trei bărbați au fost reținuți pentru organizarea ilegală a jocurilor de noroc online: Venituri de 25 de milioane de lei # Radio Moldova
Trei bărbați – doi dintre care sunt cetățeni străini – au fost reținuți pentru organizarea ilegală a jocurilor de noroc online la Chișinău. Oamenii legii anunță destructurarea unei rețele de cazinouri operaționale pe internet, cu venituri ilegale de 25.000.000 de lei.
Acum 2 ore
09:00
Revista Presei // Lecții mai scurte în școlile din stânga Nistrului din cauza crizei energetice; situație incertă cu privire la noile livrări de gaze naturale # Radio Moldova
Republica Moldova, în așteptarea summitului UE pentru un nou semnal privind parcursul european; criza energetică din stânga Nistrului scurtează orele în școli, dar și reacția autorităților de la Chișinău – sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
Acum 4 ore
08:20
Washingtonul analizează crearea unui fond pentru sprijinirea Ucrainei înaintea vizitei lui Volodimir Zelenski # Radio Moldova
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, lucrează la crearea unui fond al victoriei pentru Ucraina, care ar urma să fie finanțat din taxe impuse importurilor din China. Potrivit publicației The Telegraph, liderul american i-a cerut ministrului finanțelor, Scott Bessent, să discute planul cu partenerii europeni înaintea vizitei președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Washington, programată pentru vineri, 17 octombrie.
08:00
Curtea Constituțională va examina astăzi raportul CEC cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare # Radio Moldova
Curtea Constituțională se întrunește în ședință joi, 16 octombrie, pentru a examina raportul Comisiei Electorale Centrale (CEC) cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor deputaților. Ședința este programată pentru ora 10:00.
07:40
Drone rusești au lovit orașul Nijîn din regiunea Cernihiv. Sunt răniți și pagube majore # Radio Moldova
Forțele armate ale Federației Ruse au lansat miercuri seara, 15 octombrie, un atac masiv cu drone asupra orașului Nijîn, din regiunea Cernihiv, Ucraina. Potrivit șefului Administrației Militare Regionale Cernihiv, Viacheslav Ceaus, dronele au lovit un terminal poștal, o clădire cu mai multe etaje și alte obiective de infrastructură civilă. Din primele date, două persoane au fost rănite.
07:30
Corespondență Dan Alexe // Balcanii de Vest vs. Ucraina - R. Moldova: stadiul cursei spre aderarea la UE # Radio Moldova
Președinta Comisiei Europene, executivul UE, Ursula von der Leyen, tocmai a încheiat un turneu de câteva zile în Balcanii de Vest, ca un preludiu la reuniunea la vârf a șefilor de stat și de guvern, săptămâna viitoare, la Bruxelles. Cinci dintre țările regiunii — Albania, Bosnia, Macedonia, Muntenegru și Serbia — sunt candidate pentru aderarea la UE, practic toate cele care nu sunt încă membre, cu excepția Kosovo, care reprezintă un caz particular.
07:30
Arderea frunzelor, o practică interzisă, dar încă răspândită. Compostarea, soluție ecologică și eficientă # Radio Moldova
Arderea frunzelor rămâne o practică des întâlnită la sate, deși este interzisă. Nici amenzile mari aplicate de autorități nu-i opresc pe unii gospodari. O soluție practică și viabilă este compostarea deșeurilor vegetale, care pot fi folosite ca îngrășăminte pentru sol.
Acum 12 ore
22:50
Expert: „Prioritățile viitorului Guvern ar trebui direcționate pe reforme economice” # Radio Moldova
Premierul Dorin Recean a condus Guvernul într-o perioadă de criză profundă, marcată de tentative de destabilizare susținute de Federația Rusă, și a reușit să facă față provocărilor existente, consideră expertul în securitate Ștefan Bejan. Într-un interviu pentru Moldova 1, acesta a punctat și direcțiile strategice pentru viitorul Executiv: reforme economice profunde și consolidarea instituțională.
22:20
22:20
Laurențiu Pleșca, la Moldova 1: „Alexandru Munteanu va accelera lucrurile. Prioritatea zero – atragerea investițiilor” # Radio Moldova
Anunțarea candidaturii lui Alexandru Munteanu la funcția de premier este o mișcare pragmatică din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), în contextul unor reforme dificile care urmează a fi implementate. Expertul în științe politice Laurențiu Pleșca consideră că alegerea unui prim-ministru tehnocrat, cu experiență în afaceri și investiții, este o soluție. Totodată, analistul Nicolae Negru susține că misiunea noului Guvern este să asigure o dezvoltare economică într-un context geopolitic fragil.
Acum 24 ore
21:30
21:00
Miniștrii din Guvernul Recean care vor să-și continue activitatea și în noul Executiv # Radio Moldova
În timp ce premierul Dorin Recean a condus, pe 15 octombrie, ultima ședință a Guvernului, miniștrii alături de care a făcut echipă spun că și-ar dori să ducă la capăt proiectele începute. Dorin Recean a fost aplaudat de miniștri, în debutul ultimei ședințe de Guvern pe care a prezidat-o. Așa cum a fost ultima ședință în actuala componență, Moldova 1 a întrebat miniștrii dacă vor să se regăsească pe lista noului Guvern.
20:20
La Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice a fost dezvelită o placă comemorativă în cinstea artistei Anastasia Dicescu, una dintre cele mai importante figuri ale operei românești și fondatoarea Conservatorului „Unirea” din Chișinău, înființat în 1919. Placa comemorativă este un gest simbolic prin care Academia de Muzică recunoaște importanța moștenirii culturale și artistice lăsate de Anastasia Dicescu care continuă să inspire generații.
20:10
Țările din formatul NB-8 ajută diplomația de la Chișinău să-și îmbunătățească reziliența cibernetică # Radio Moldova
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al R. Moldova își va îmbunătăți capacitatea de a gestiona crizele, precum și reziliența cibernetică, grație asistenței financiare oferite de țările nordice și baltice din formatul „NB-8” – Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda, Letonia, Lituania, Norvegia și Suedia.
19:30
Republica Moldova este percepută astăzi la nivelul Uniunii Europene ca țara cu cel mai mare potențial de a adera rapid la blocul comunitar, a declarat eurodeputatul Victor Negrescu în emisiunea „Noi și Europa” de la Radio Moldova. Potrivit oficialului european, progresul Chișinăului în ultimele luni a fost semnificativ.
18:50
Comisia Europeană prevede finalizarea așa-numitului „zid anti-drone” al UE până în 2027 # Radio Moldova
Comisia Europeană a prevăzut într-un proiect confirmat miercuri de oficiali de la Bruxelles finalizarea așa-numitului „zid anti-drone” al Uniunii Europene (UE) până în 2027, notează AFP.
18:20
Expert, la Radio Moldova: „Deși înmatriculările de autoturisme noi s-au triplat, cele second-hand sunt foarte căutate” # Radio Moldova
În ultimii opt ani, înmatriculările de autoturisme noi s-au triplat în R. Moldova, potrivit unui raport al Băncii Mondiale. Cu toate acestea, automobilele de mâna a doua rămân în continuare foarte căutate, susține expertul auto Constantin Mihalachi. Specialistul estimează că, odată cu intrarea în vigoare, din 2026, a noului TVA, achiziționarea automobilelor noi va scădea.
18:00
17:40
Mark Rutte: „Există o cooperare strânsă între Uniunea Europeană, NATO și Republica Moldova” # Radio Moldova
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și-a exprimat satisfacția pentru atingerea obiectivelor în susținerea Ucrainei, subliniind legătura directă dintre securitatea acesteia și a țărilor membre ale Alianței. „În timp ce continuăm să ne asigurăm propria apărare, continuăm să sprijinim Ucraina. Securitatea lor este legată de a noastră”, a declarat oficialul, la o conferințe de presă organizată în cadrul reuniunii miniștrilor Apărării din țările membre ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, care are loc miercuri la Bruxelles.
17:30
Dezbaterile privind proiectul bugetului capitalei pentru 2025, amânat din nou: PAS și PSRM invocă lipsa transparenței; Ceban acuză blocaj politic # Radio Moldova
Primăria Chișinău rămâne în continuare fără un buget aprobat pentru anul 2025. Proiectul a fost scos marți, 15 octombrie, de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Municipal Chișinău (CMC), la propunerea fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) și cu sprijinul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Motivele invocate țin de formulări noi și „neclare” în documentul propus de administrația Primăriei Chișinău. „Nu le pasă de interesele locuitorilor”, a comentat primarul capitalei, Ion Ceban.
17:10
Premier Energy va remite recomandări personalizate gospodăriilor cu consum ridicat de energie # Radio Moldova
Începând cu luna octombrie, pe fiecare factură emisă de Premier Energy, consumatorii vor găsi, pe lângă consumul facturat în luna curentă, și date comparative cu aceeași lună a anului trecut și consumul înregistrat în luna următoare celei de referință din anul precedent. De asemenea, va fi indicată valoarea medie de referință pentru același tip de consumator.
17:00
Tarifele pentru transportul rutier vor fi stabilite în baza unei noi metodologii, începând cu 1 martie 2026 # Radio Moldova
Prețurile biletelor pentru transportul rutier de persoane în traficul raional și interraional ar putea să crească din 1 martie 2026 cu până la 20%. O nouă metodologie de calcul al tarifului, care are la bază principiul acoperirii costurilor reale ale operatorilor de transport a fost aprobată în ședința Guvernului din 15 octombrie.
16:50
Guvernul Recean a activat „în regim de pompier”. Expert: „Prioritățile viitorului Guvern ar trebui direcționate pe reforme economice” # Radio Moldova
Premierul Dorin Recean a condus Guvernul într-o perioadă de criză profundă, marcată de tentative de destabilizare susținute de Federația Rusă, și a reușit să facă față provocărilor existente, consideră expertul în securitate Ștefan Bejan. Într-un interviu pentru Moldova 1, acesta a punctat și direcțiile strategice pentru viitorul Executiv: reforme economice profunde și consolidarea instituțională.
16:20
Câte o sută de copii sunt internați, în fiecare zi, cu infecții respiratorii la Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1 din capitală # Radio Moldova
Numărul infecțiilor respiratorii crește toamna și primăvara, în special în rândul copiilor. Săptămâna trecută, au fost confirmate peste 1.700 de cazuri. Numai la Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1, zilnic sunt internați, în medie, o sută de pacienți. Medicii precizează că alimentația sănătoasă și regulile cele mai simple de igienă ne pot ține departe de viroze.
16:20
Taxe noi pentru acoperirea cheltuielilor procedurilor de executare: Ajustările se vor aplica eșalonat # Radio Moldova
Taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc și a spezelor procedurii de executare vor fi modificate pentru prima oară în ultimii 15 ani. Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a precizat că această ajustare se referă exclusiv la costurile procedurii de executare și nu modifică onorariile executorilor judecătorești.
16:20
AIPA: 690 de fermieri au solicitat compensații pentru pierderile cauzate de înghețurile și furtunile din 2025 # Radio Moldova
Un număr de 690 de fermieri, afectați de înghețurile târzii din primăvara acestui an și de furtunile care au provocat pagube culturilor agricole, au depus dosare pentru a beneficia de ajutorul financiar oferit de stat. Datele au fost comunicate pentru Teleradio-Moldova de către responsabilii Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA).
16:10
Două jucătoare din România s-au calificat în sferturile de finală ale turneului de tenis de la Osaka # Radio Moldova
Tenismenele românce Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea s-au calificat în sferturile de finală ale turneului WTA de la Osaka. În optimi, Jaqueline a învins-o pe spaniola Jessica Bouzas Maneiro, iar Sorana a eliminat-o pe Katie Boulter din Marea Britanie.
16:10
Lovitură de stat în Madagascar. Președintele acestei țări Andry Rajoelina a fost înlăturat de la putere printr-o operațiune militară, după ce Parlamentul a votat destituirea acestuia din funcție. Se întâmplă după mai multe săptămâni de manifestații în masă în care oamenii au protestat împotriva sărăciei, întreruperilor de curent electric și a lipsei de oportunități.
16:10
Zilnic, 100 de copii sunt internați cu infecții respiratorii la Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1 din capitală # Radio Moldova
Infecțiile respiratorii se intensifică toamna și primăvara, în special în rândul copiilor. Săptămâna trecută au fost confirmate peste 1.700 de cazuri. Numai la Spitalul Clinic Municipal de Copii, zilnic sunt internați, în medie, o sută de pacienți. Medicii precizează că alimentația sănătoasă și regulile cele mai simple de igienă ne pot ține departe de viroze.
16:10
Echipa de tenis de masă a Republicii Moldova va evolua în premieră la Campionatele Mondiale # Radio Moldova
Echipa masculină de tenis de masă a Republicii Moldovei s-a calificat în premieră la Campionatele Mondiale pe echipe. S-a întâmplat acest lucru după ce discipolii lui Igor Ni au acces în optimile de finală ale Campionatelor Europene ce se desfășoară în Croația.
15:40
Un caz de pestă porcină africană a fost confirmat în localitatea Ciocâlteni din raionul Orhei. Comisiile pentru Situații Excepționale din raioanele Orhei și Telenești au aprobat un plan de măsuri urgente pentru localizarea, eradicarea și prevenirea difuzării pestei porcine către alte exploatații nonprofesionale sau ferme comerciale.
15:20
Chișinăul nu agreează ideea unei întrevederi directe între Maia Sandu și Vadim Krasnoselski # Radio Moldova
Chișinăul nu agreează ideea unei întrevederi directe între Maia Sandu și liderul transnistrean Vadim Krasnoselski, care a spus că și-ar dori să aibă discuții cu președinta țării. „Subiectele legate de Transnistria sunt abordate prin canalele instituționale existente”, a comentat miercuri vicepremierul pentru Reintegrare, Vadim Roșca.
15:10
14:40
Reforma „Restart”: Cehia va oferi echipamente și va instrui asistenții sociali din R. Moldova # Radio Moldova
Peste 1.860 de lucrători în domeniul social vor fi instruiți de experți din Cehia și vor beneficia de echipamente, în cadrul proiectului „Sprijin pentru implementarea reformei „Restart” în R. Moldova”. Memorandumul de înțelegere a fost semnat pe 15 octombrie, la Chișinău, de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, și omologul ceh Marian Jurečka.
13:50
Situația gazelor în stânga Nistrului: Volumele necesare sunt asigurate numai până pe 15 octombrie # Radio Moldova
Livrările de gaze în regiunea transnistreană a Republicii Moldova rămân într-o situație incertă. Compania Moldovagaz, responsabilă de furnizarea gazelor în stânga Nistrului, a asigurat volumele necesare doar până la data de 15 octombrie. „Despre următoarele volume, încă nu este clar când vor fi disponibile”, a declarat miercuri vicepremierul pentru Reintegrare, Roman Roșca.
13:40
13:30
Procurorii, recurs în instanța de apel: Cer o pedeapsă mai dură pentru Marina Tauber # Radio Moldova
Pedeapsa aplicată de instanța de fond ex-deputatei Marina Tauber, în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor”, este „prea blândă”, acuză procurorii. Procuratura Anticorupție (PA) a atacat sentința dictată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la Curtea de Apel Centru și cer 13 ani de închisoare pe numele Marinei Tauber.
13:10
A comis un dublu omor la Grătiești și s-a ascuns timp de 23 de ani: Făptașul, trimis pe banca acuzaților # Radio Moldova
Un bărbat de 52 de ani, învinuit de săvârșirea unui dublu omor acum 23 de ani, va ajunge pe banca acuzaților, anunță Procuratura Chișinău. Dosarul complex vizează acțiunile acestuia și ale mai multor complici, implicați într-o serie de atacuri armate și infracțiuni violente comise între anii 1999 și 2025.
13:00
Chișinăul, fără buget aprobat în octombrie: PAS și PSRM cer socoteală conducerii capitalei și pun condiții pentru un eventual vot # Radio Moldova
Capitala Republicii Moldova continuă să funcționeze, în octombrie, fără un buget aprobat pentru anul 2025. Proiectele municipale, lucrările de infrastructură și plățile sociale sunt făcute în regim provizoriu, în baza creditelor și a redistribuirilor interne. În timp ce primarul Ion Ceban dă vina pe opoziție și spune că „bugetul este gata din 2024”, consilierii municipali ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și ai Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) acuză administrația capitalei de netransparență, abuzuri și promisiuni neonorate.
12:40
Premierul Dorin Recean este încrezător că Alexandru Munteanu, pe care partidul de guvernământ îl va propune pentru conducerea noului Guvern, va mișca lucrurile „în direcția corectă”, subliniind totodată că experiența acestuia îl face potrivit și pentru „cele două aspecte pe care a trebuit să le rezolvăm în această perioadă – securitatea și reforma justiției, pe care se bazează dezvoltarea unei economii sănătoase”.
12:30
„Chișinăul meu”, cursul opțional pentru elevi care va fi extins în toate școlile din capitală # Radio Moldova
Elevii din capitală vor avea un curs opțional, intitulat „Chișinăul meu”, în cadrul căruia vor putea studia istoria, cultura și identitatea orașului. Noua disciplină, deja aplicată experimental în mai multe instituții, va fi extinsă în toate școlile din municipiu, cu scopul de a cultiva și de a promova valorile locale, susține istoricul Sergiu Musteață.
12:20
Cetățenii moldoveni care au lucrat în Ucraina, precum și cetățenii ucraineni care și-au desfășurat activitatea în țara noastră ar putea beneficia de drepturi sociale garantate, inclusiv pensii și alte prestații, pentru perioadele de muncă realizate în ambele state. Guvernul a aprobat miercuri, 15 octombrie, o decizie privind inițierea negocierilor pe marginea viitorului acord.
12:20
După 118 briefinguri, Daniel Vodă își încheie activitatea de purtător de cuvânt al Guvernului: „Toți cei din instituțiile publice sunt în slujba cetățenilor” # Radio Moldova
„A fost o onoare deosebită să vă informez de la această înaltă tribună publică. Mulțumesc din toată inima pentru interesul și pentru deschiderea cu care ați urmărit fiecare briefing de presă, fiecare conferință”. Mesajul de rămas-bun a fost transmis de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, miercuri, 15 octombrie, după ultima ședință a Cabinetului de miniștri, înainte de validarea rezultatelor alegerilor parlamentare.
