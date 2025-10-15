Țările din formatul NB-8 ajută diplomația de la Chișinău să-și îmbunătățească reziliența cibernetică
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al R. Moldova își va îmbunătăți capacitatea de a gestiona crizele, precum și reziliența cibernetică, grație asistenței financiare oferite de țările nordice și baltice din formatul „NB-8” – Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda, Letonia, Lituania, Norvegia și Suedia.
La Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice a fost dezvelită o placă comemorativă în cinstea artistei Anastasia Dicescu, una dintre cele mai importante figuri ale operei românești și fondatoarea Conservatorului „Unirea” din Chișinău, înființat în 1919. Placa comemorativă este un gest simbolic prin care Academia de Muzică recunoaște importanța moștenirii culturale și artistice lăsate de Anastasia Dicescu care continuă să inspire generații.
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al R. Moldova își va îmbunătăți capacitatea de a gestiona crizele, precum și reziliența cibernetică, grație asistenței financiare oferite de țările nordice și baltice din formatul „NB-8” – Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda, Letonia, Lituania, Norvegia și Suedia.
Republica Moldova este percepută astăzi la nivelul Uniunii Europene ca țara cu cel mai mare potențial de a adera rapid la blocul comunitar, a declarat eurodeputatul Victor Negrescu în emisiunea „Noi și Europa” de la Radio Moldova. Potrivit oficialului european, progresul Chișinăului în ultimele luni a fost semnificativ.
Comisia Europeană prevede finalizarea așa-numitului „zid anti-drone” al UE până în 2027 # Radio Moldova
Comisia Europeană a prevăzut într-un proiect confirmat miercuri de oficiali de la Bruxelles finalizarea așa-numitului „zid anti-drone” al Uniunii Europene (UE) până în 2027, notează AFP.
Expert, la Radio Moldova: „Deși înmatriculările de autoturisme noi s-au triplat, cele second-hand sunt foarte căutate” # Radio Moldova
În ultimii opt ani, înmatriculările de autoturisme noi s-au triplat în R. Moldova, potrivit unui raport al Băncii Mondiale. Cu toate acestea, automobilele de mâna a doua rămân în continuare foarte căutate, susține expertul auto Constantin Mihalachi. Specialistul estimează că, odată cu intrarea în vigoare, din 2026, a noului TVA, achiziționarea automobilelor noi va scădea.
Mark Rutte: „Există o cooperare strânsă între Uniunea Europeană, NATO și Republica Moldova” # Radio Moldova
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și-a exprimat satisfacția pentru atingerea obiectivelor în susținerea Ucrainei, subliniind legătura directă dintre securitatea acesteia și a țărilor membre ale Alianței. „În timp ce continuăm să ne asigurăm propria apărare, continuăm să sprijinim Ucraina. Securitatea lor este legată de a noastră”, a declarat oficialul, la o conferințe de presă organizată în cadrul reuniunii miniștrilor Apărării din țările membre ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, care are loc miercuri la Bruxelles.
Dezbaterile privind proiectul bugetului capitalei pentru 2025, amânat din nou: PAS și PSRM invocă lipsa transparenței; Ceban acuză blocaj politic # Radio Moldova
Primăria Chișinău rămâne în continuare fără un buget aprobat pentru anul 2025. Proiectul a fost scos marți, 15 octombrie, de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Municipal Chișinău (CMC), la propunerea fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) și cu sprijinul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Motivele invocate țin de formulări noi și „neclare” în documentul propus de administrația Primăriei Chișinău. „Nu le pasă de interesele locuitorilor”, a comentat primarul capitalei, Ion Ceban.
Premier Energy va remite recomandări personalizate gospodăriilor cu consum ridicat de energie # Radio Moldova
Începând cu luna octombrie, pe fiecare factură emisă de Premier Energy, consumatorii vor găsi, pe lângă consumul facturat în luna curentă, și date comparative cu aceeași lună a anului trecut și consumul înregistrat în luna următoare celei de referință din anul precedent. De asemenea, va fi indicată valoarea medie de referință pentru același tip de consumator.
Tarifele pentru transportul rutier vor fi stabilite în baza unei noi metodologii, începând cu 1 martie 2026 # Radio Moldova
Prețurile biletelor pentru transportul rutier de persoane în traficul raional și interraional ar putea să crească din 1 martie 2026 cu până la 20%. O nouă metodologie de calcul al tarifului, care are la bază principiul acoperirii costurilor reale ale operatorilor de transport a fost aprobată în ședința Guvernului din 15 octombrie.
Guvernul Recean a activat „în regim de pompier”. Expert: „Prioritățile viitorului Guvern ar trebui direcționate pe reforme economice” # Radio Moldova
Premierul Dorin Recean a condus Guvernul într-o perioadă de criză profundă, marcată de tentative de destabilizare susținute de Federația Rusă, și a reușit să facă față provocărilor existente, consideră expertul în securitate Ștefan Bejan. Într-un interviu pentru Moldova 1, acesta a punctat și direcțiile strategice pentru viitorul Executiv: reforme economice profunde și consolidarea instituțională.
Câte o sută de copii sunt internați, în fiecare zi, cu infecții respiratorii la Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1 din capitală # Radio Moldova
Numărul infecțiilor respiratorii crește toamna și primăvara, în special în rândul copiilor. Săptămâna trecută, au fost confirmate peste 1.700 de cazuri. Numai la Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1, zilnic sunt internați, în medie, o sută de pacienți. Medicii precizează că alimentația sănătoasă și regulile cele mai simple de igienă ne pot ține departe de viroze.
Taxe noi pentru acoperirea cheltuielilor procedurilor de executare: Ajustările se vor aplica eșalonat # Radio Moldova
Taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc și a spezelor procedurii de executare vor fi modificate pentru prima oară în ultimii 15 ani. Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a precizat că această ajustare se referă exclusiv la costurile procedurii de executare și nu modifică onorariile executorilor judecătorești.
AIPA: 690 de fermieri au solicitat compensații pentru pierderile cauzate de înghețurile și furtunile din 2025 # Radio Moldova
Un număr de 690 de fermieri, afectați de înghețurile târzii din primăvara acestui an și de furtunile care au provocat pagube culturilor agricole, au depus dosare pentru a beneficia de ajutorul financiar oferit de stat. Datele au fost comunicate pentru Teleradio-Moldova de către responsabilii Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA).
Două jucătoare din România s-au calificat în sferturile de finală ale turneului de tenis de la Osaka # Radio Moldova
Tenismenele românce Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea s-au calificat în sferturile de finală ale turneului WTA de la Osaka. În optimi, Jaqueline a învins-o pe spaniola Jessica Bouzas Maneiro, iar Sorana a eliminat-o pe Katie Boulter din Marea Britanie.
Președintele din Madagascar a fost înlăturat de la putere printr-o operațiune militară # Radio Moldova
Lovitură de stat în Madagascar. Președintele acestei țări Andry Rajoelina a fost înlăturat de la putere printr-o operațiune militară, după ce Parlamentul a votat destituirea acestuia din funcție. Se întâmplă după mai multe săptămâni de manifestații în masă în care oamenii au protestat împotriva sărăciei, întreruperilor de curent electric și a lipsei de oportunități.
Zilnic, 100 de copii sunt internați cu infecții respiratorii la Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1 din capitală # Radio Moldova
Infecțiile respiratorii se intensifică toamna și primăvara, în special în rândul copiilor. Săptămâna trecută au fost confirmate peste 1.700 de cazuri. Numai la Spitalul Clinic Municipal de Copii, zilnic sunt internați, în medie, o sută de pacienți. Medicii precizează că alimentația sănătoasă și regulile cele mai simple de igienă ne pot ține departe de viroze.
Echipa de tenis de masă a Republicii Moldova va evolua în premieră la Campionatele Mondiale # Radio Moldova
Echipa masculină de tenis de masă a Republicii Moldovei s-a calificat în premieră la Campionatele Mondiale pe echipe. S-a întâmplat acest lucru după ce discipolii lui Igor Ni au acces în optimile de finală ale Campionatelor Europene ce se desfășoară în Croația.
Un caz de pestă porcină africană a fost confirmat în localitatea Ciocâlteni din raionul Orhei. Comisiile pentru Situații Excepționale din raioanele Orhei și Telenești au aprobat un plan de măsuri urgente pentru localizarea, eradicarea și prevenirea difuzării pestei porcine către alte exploatații nonprofesionale sau ferme comerciale.
Chișinăul nu agreează ideea unei întrevederi directe între Maia Sandu și Vadim Krasnoselski # Radio Moldova
Chișinăul nu agreează ideea unei întrevederi directe între Maia Sandu și liderul transnistrean Vadim Krasnoselski, care a spus că și-ar dori să aibă discuții cu președinta țării. „Subiectele legate de Transnistria sunt abordate prin canalele instituționale existente”, a comentat miercuri vicepremierul pentru Reintegrare, Vadim Roșca.
Lovitură de stat în Madagascar. Președintele acestei țări Andry Rajoelina a fost înlăturat de la putere printr-o operațiune militară, după ce Parlamentul a votat destituirea acestuia din funcție. Se întâmplă după mai multe săptămâni de manifestații în masă în care oamenii au protestat împotriva sărăciei, întreruperilor de curent electric și a lipsei de oportunități.
Reforma „Restart”: Cehia va oferi echipamente și va instrui asistenții sociali din R. Moldova # Radio Moldova
Peste 1.860 de lucrători în domeniul social vor fi instruiți de experți din Cehia și vor beneficia de echipamente, în cadrul proiectului „Sprijin pentru implementarea reformei „Restart” în R. Moldova”. Memorandumul de înțelegere a fost semnat pe 15 octombrie, la Chișinău, de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, și omologul ceh Marian Jurečka.
Situația gazelor în stânga Nistrului: Volumele necesare sunt asigurate numai până pe 15 octombrie # Radio Moldova
Livrările de gaze în regiunea transnistreană a Republicii Moldova rămân într-o situație incertă. Compania Moldovagaz, responsabilă de furnizarea gazelor în stânga Nistrului, a asigurat volumele necesare doar până la data de 15 octombrie. „Despre următoarele volume, încă nu este clar când vor fi disponibile”, a declarat miercuri vicepremierul pentru Reintegrare, Roman Roșca.
Două jucătoare din România s-au calificat în sferturile de finală ale tutneului de tenis de la Osaka # Radio Moldova
Tenismenele românce Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea s-au calificat în sferturile de finală ale turneului WTA de la Osaka. În optimi, Jaqueline a învins-o pe spaniola Jessica Bouzas Maneiro, iar Sorana a eliminat-o pe Katie Boulter din Marea Britanie.
Procurorii, recurs în instanța de apel: Cer o pedeapsă mai dură pentru Marina Tauber # Radio Moldova
Pedeapsa aplicată de instanța de fond ex-deputatei Marina Tauber, în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor”, este „prea blândă”, acuză procurorii. Procuratura Anticorupție (PA) a atacat sentința dictată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la Curtea de Apel Centru și cer 13 ani de închisoare pe numele Marinei Tauber.
A comis un dublu omor la Grătiești și s-a ascuns timp de 23 de ani: Făptașul, trimis pe banca acuzaților # Radio Moldova
Un bărbat de 52 de ani, învinuit de săvârșirea unui dublu omor acum 23 de ani, va ajunge pe banca acuzaților, anunță Procuratura Chișinău. Dosarul complex vizează acțiunile acestuia și ale mai multor complici, implicați într-o serie de atacuri armate și infracțiuni violente comise între anii 1999 și 2025.
Chișinăul, fără buget aprobat în octombrie: PAS și PSRM cer socoteală conducerii capitalei și pun condiții pentru un eventual vot # Radio Moldova
Capitala Republicii Moldova continuă să funcționeze, în octombrie, fără un buget aprobat pentru anul 2025. Proiectele municipale, lucrările de infrastructură și plățile sociale sunt făcute în regim provizoriu, în baza creditelor și a redistribuirilor interne. În timp ce primarul Ion Ceban dă vina pe opoziție și spune că „bugetul este gata din 2024”, consilierii municipali ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și ai Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) acuză administrația capitalei de netransparență, abuzuri și promisiuni neonorate.
Premierul Dorin Recean este încrezător că Alexandru Munteanu, pe care partidul de guvernământ îl va propune pentru conducerea noului Guvern, va mișca lucrurile „în direcția corectă”, subliniind totodată că experiența acestuia îl face potrivit și pentru „cele două aspecte pe care a trebuit să le rezolvăm în această perioadă – securitatea și reforma justiției, pe care se bazează dezvoltarea unei economii sănătoase”.
„Chișinăul meu”, cursul opțional pentru elevi care va fi extins în toate școlile din capitală # Radio Moldova
Elevii din capitală vor avea un curs opțional, intitulat „Chișinăul meu”, în cadrul căruia vor putea studia istoria, cultura și identitatea orașului. Noua disciplină, deja aplicată experimental în mai multe instituții, va fi extinsă în toate școlile din municipiu, cu scopul de a cultiva și de a promova valorile locale, susține istoricul Sergiu Musteață.
Cetățenii moldoveni care au lucrat în Ucraina, precum și cetățenii ucraineni care și-au desfășurat activitatea în țara noastră ar putea beneficia de drepturi sociale garantate, inclusiv pensii și alte prestații, pentru perioadele de muncă realizate în ambele state. Guvernul a aprobat miercuri, 15 octombrie, o decizie privind inițierea negocierilor pe marginea viitorului acord.
După 118 briefinguri, Daniel Vodă își încheie activitatea de purtător de cuvânt al Guvernului: „Toți cei din instituțiile publice sunt în slujba cetățenilor” # Radio Moldova
„A fost o onoare deosebită să vă informez de la această înaltă tribună publică. Mulțumesc din toată inima pentru interesul și pentru deschiderea cu care ați urmărit fiecare briefing de presă, fiecare conferință”. Mesajul de rămas-bun a fost transmis de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, miercuri, 15 octombrie, după ultima ședință a Cabinetului de miniștri, înainte de validarea rezultatelor alegerilor parlamentare.
Autoritățile dublează capacitatea de sprijin pentru mediul de afaceri: patru miliarde de lei – investiții în regiuni # Radio Moldova
Guvernul a decis dublarea bugetului alocat schemei de ajutor de stat regional pentru investiții, de la două miliarde la patru miliarde de lei. Măsura a fost aprobată miercuri, în cadrul ultimei ședințe înainte de constituirea noului Parlament, ales pe 28 septembrie, care urmează să învestească un nou Executiv.
Autoritățile dublează capacitatea de sprijin pentru mediul de afaceri: 4 miliarde de lei – investiții în regiuni # Radio Moldova
Guvernul a decis dublarea bugetului alocat schemei de ajutor de stat regional pentru investiții, de la 2 miliarde la 4 miliarde de lei. Măsura a fost aprobată miercuri, în cadrul ultimei ședințe înainte de constituirea noului Parlament, ales pe 28 septembrie, care urmează să învestească un nou Executiv.
SA „Bursa Internațională a Moldovei” va avea un capital social inițial de 30 mln. de lei: Ce cotă deține statul # Radio Moldova
Societatea pe Acțiuni „Bursa Internațională a Moldovei”, o instituție strategică, destinată dezvoltării pieței de capital și consolidării stabilității financiare a R. Moldova, a fost creată miercuri, 15 octombrie, de Guvern.
Echipa națională de tineret a Republicii Moldova a suferit a 4 înfrângere consecutivă în preliminariile Campionatului European de fotbal din 2027 # Radio Moldova
Tinerii "tricolori" au pierdut de această dată în fața reprezentativei Slovaciei. Echipa antrenată de Sergiu Cebotari a fost învinsă la Kosice cu scorul de 0-2.
Percheziții la Călărași, soldate cu reținerea a trei persoane: Examene de obținere a permiselor de conducere, măsluite contra bani # Radio Moldova
Peste 50 de persoane ar fi achitat sume între 500 și 700 de euro pentru a promova mai ușor examenele teoretice și practice la Călărași, în vederea obținerii permiselor de conducere. Oamenii legii au efectuat peste 50 de percheziții și anunță reținerea pentru 72 de ore a trei persoane implicate în această schemă de corupție. Totodată, persoanele care ar fi achitat bani riscă să rămână fără permisele de conducere obținute contra bani.
Două persoane au decedat după ce s-au electrocutat în timpul unor lucrări neautorizate efectuate în zonele de protecție a rețelelor electrice. Cazurile au fost înregistrate recent în localitatea Colonița, suburbie a Chișinăului, și în municipiul Cahul.
Guvernul de la Chișinău inițiază negocieri pentru aplicarea controlului coordonat la Sculeni # Radio Moldova
Punctul rutier de trecere a frontierei de stat de la Sculeni va deveni al patrulea în care va fi aplicat controlul coordonat împreună cu autoritățile române. Guvernul de la Chișinău a aprobat, în ședința de miercuri, inițierea negocierilor cu autoritățile de la București privind un acord în acest sens.
Cristina Gherasimov: „Cetățenii R. Moldova merită să trăiască într-un stat în care legea este aplicată corect, iar instituțiile lucrează pentru oameni” # Radio Moldova
Progresele Republicii Moldova în domeniul justiției, combaterea corupției și consolidarea instituțiilor democratice au fost subiectele discutate, la Bruxelles, de viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, cu Michael McGrath, comisarul european pentru Democrație, Justiție și Stat de drept.
Revista presei internaționale // Trump avertizează asupra colapsului Rusiei; SUA presează Hamas să respecte prevederile acordului de pace în Gaza # Radio Moldova
Publicațiile internaționale urmăresc evoluțiile din mai multe zone de criză globală. Printre cele mai importante se numără tensiunile politice și economice provocate de războiul ruso-ucrainean și negocierile problematice de pace în Gaza.
Alexandru Munteanu, propunerea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru funcția de premier, „are experiența profesională, energia, precum și înțelepciunea de viață pentru a fi un prim-ministru remarcabil”. Opinia îi aparține antreprenorului Vasile Tofan, al cărui nume a fost vehiculat intens în spațiul public pentru preluarea funcției de premier, după anunțul lui Dorin Recean de a renunța la șefia Guvernului.
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, la Washington: Inflația se menține pe o traiectorie descendentă, iar creșterea economică depășește prognozele # Radio Moldova
Inflația din Republica Moldova continuă să urmeze o traiectorie descendentă, iar creșterea economică în 2025 a depășit prognozele inițiale. Aceste evoluții pozitive au fost evidențiate de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, în cadrul întrevederilor desfășurate în marja Reuniunilor anuale ale Grupului Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional, la Washington.
Un depozit de producere a brichetelor din localitatea Zaim, raionul Căușeni, a fost mistuit de flăcări în dimineața zilei de 14 octombrie. Flăcările au cuprins utilajele folosite pentru producerea brichetelor, precum și o cantitate semnificativă de rumeguș de lemn depozitat în interior.
Corespondență Dan Alexe // Fonduri UE pentru Ungaria: Parlamentul European dă în judecată Comisia # Radio Moldova
Parlamentul European a intentat încă de anul trecut o acțiune în justiție solicitând Curții de Justiție a Uniunii Europene (UE) să se pronunțe în legătură cu legalitatea eliberării de către Comisie a zece miliarde de euro pentru Budapesta, bani care fuseseră blocați ca un mijloc de presiune asupra Ungariei.
Revista presei // După o perioadă în care securitatea a dominat agenda, economia urcă pe primul loc # Radio Moldova
Presa națională are în vizor candidatura lui Alexandru Munteanu, anunțată marți de către liderul PAS, Igor Grosu, pentru funcția de șef al Guvernului. Analiștii politici comentează competențele acestei candidaturi, dar și contextul economic complicat pe care ar urma să îl gestioneze, în caz că va fi confirmat în funcția de șef al executivului.
Comitetul anti-tortură al Consiliului Europei: raport critic despre spitalele psihiatrice românești # Radio Moldova
Într-un raport pe cale de a fi publicat astăzi, 15 octombrie, Comitetul pentru Prevenirea Torturii (CPT) al Consiliului Europei revelează, încă o dată, deficiențele grave în tratamentul și condițiile de detenție ale pacienților din spitalele psihiatrice medico-legale din România, identificate în timpul unei vizite efectuate în cursul anului 2024. Concluzia principală a raportului este că tratamentul unor pacienți din spitalele psihiatrice este cel puțin neglijent și, în anumite cazuri, ar putea constitui un tratament inuman și degradant, precum și o încălcare continuă a articolului 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
Simpatizantul unui partid interzis la Chișinău va compărea pe banca acuzaților pentru coruperea alegătorilor înaintea scrutinului parlamentar din acest an. Procuratura Bălți a finalizat ancheta și a trimis dosarul în instanța de fond pentru examinare.
Primarul de Odesa, fără cetățenie ucraineană: Pierde și postul de primar și ar putea fi deportat # Radio Moldova
Primarul orașului-port Odesa din Ucraina, Ghennadi Truhanov, a rămas fără cetățenia ucraineană. Aceasta i-a fost retrasă de președintele Volodimir Zelenski, care a semnat decretul pe 14 octombrie, transmit Reuters și dpa.
Marea Britanie va trimite experți militari antidronă în R. Moldova, în contextul intensificării sprijinului pentru Ucraina și a amenințărilor rusești în Europa # Radio Moldova
Marea Britanie va trimite în Republica Moldova un contingent de experți militari specializați în contracararea dronelor, pentru a sprijini eforturile țării de consolidare a apărării într-un context regional tot mai tensionat. Decizia, care urmează să fie anunțată oficial la reuniunea miniștrilor Apărării din statele membre NATO, reflectă angajamentul Londrei de a sprijini securitatea flancului estic și de a ajuta țările vulnerabile din vecinătatea Ucrainei să facă față amenințărilor aeriene moderne.
Marea Britanie va trimite experți militari antidronă în Republica Moldova, în contextul intensificării sprijinului pentru Ucraina și a amenințărilor rusești în Europa # Radio Moldova
Marea Britanie va desfășura un contingent de experți militari specializați în contracararea dronelor în Republica Moldova, într-un efort de a-i consolida capacitățile de apărare în fața unui context regional tot mai tensionat. Totodată, guvernul de la Londra confirmă pentru prima dată că Marea Britanie a investit 600 de milioane de lire sterline în acest an pentru a accelera livrarea de drone către forțele armate ale Ucrainei, anunță ministerului Apărării britanic.
