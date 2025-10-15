Țările din formatul NB-8 ajută diplomația de la Chișinău să-și îmbunătățească reziliența cibernetică

10:00

Într-un raport pe cale de a fi publicat astăzi, 15 octombrie, Comitetul pentru Prevenirea Torturii (CPT) al Consiliului Europei revelează, încă o dată, deficiențele grave în tratamentul și condițiile de detenție ale pacienților din spitalele psihiatrice medico-legale din România, identificate în timpul unei vizite efectuate în cursul anului 2024. Concluzia principală a raportului este că tratamentul unor pacienți din spitalele psihiatrice este cel puțin neglijent și, în anumite cazuri, ar putea constitui un tratament inuman și degradant, precum și o încălcare continuă a articolului 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.