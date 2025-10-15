Expert, la Radio Moldova: „Deși înmatriculările de autoturisme noi s-au triplat, cele second-hand sunt foarte căutate”

08:40

Marea Britanie va desfășura un contingent de experți militari specializați în contracararea dronelor în Republica Moldova, într-un efort de a-i consolida capacitățile de apărare în fața unui context regional tot mai tensionat. Totodată, guvernul de la Londra confirmă pentru prima dată că Marea Britanie a investit 600 de milioane de lire sterline în acest an pentru a accelera livrarea de drone către forțele armate ale Ucrainei, anunță ministerului Apărării britanic.