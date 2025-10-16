A ratat calificarea la Cupa Mondială, iar acum și-a reziliat contractul cu Federația Indoneziană de Fotbal

16:20

Un număr de 690 de fermieri, afectați de înghețurile târzii din primăvara acestui an și de furtunile care au provocat pagube culturilor agricole, au depus dosare pentru a beneficia de ajutorul financiar oferit de stat. Datele au fost comunicate pentru Teleradio-Moldova de către responsabilii Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA).