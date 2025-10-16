Horoscop 16 octombrie 2025. Ziua norocoșilor: pentru unii nativi, banii vin când se așteaptă mai puțin
Omniapres, 16 octombrie 2025 08:50
Universul aduce astăzi o energie benefică, potrivită pentru reușite profesionale și câștiguri neașteptate. Mulți nativi vor simți că li se aliniază planetele, fie printr-o ofertă avantajoasă, fie printr-o sumă de bani venită din senin. Este o zi în care optimismul, încrederea și deschiderea către nou pot atrage prosperitatea. Cine are curajul să iasă din rutină
• • •
Acum 30 minute
08:50
Acum 24 ore
18:00
Cetățenii moldoveni și ucraineni vor putea primi pensii pentru munca depusă în ambele țări # Omniapres
Cetățenii Republicii Moldova care au lucrat în Ucraina, precum și cetățenii ucraineni care și-au desfășurat activitatea în țara noastră, vor putea beneficia de drepturi sociale garantate, inclusiv pensii și alte prestații, pentru perioadele de muncă realizate în ambele state. Guvernul a aprobat inițierea negocierilor în acest sens. Documentul stabilește modul de cooperare între instituțiile competente
17:40
Vučić: Trei cetățeni ai Rusiei au activat în tabăra militară de lângă Loznica unde erau antrenați moldoveni # Omniapres
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a confirmat că trei cetățeni ai Federației Ruse au activat în tabăra de instruire militară Sunčana Reka, situată în apropierea localității Loznica, unde au fost antrenați și cetățeni moldoveni. Declarația a fost făcută miercuri, în cadrul unei conferințe de presă susținute alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, transmite
17:20
Alexandru Munteanu răspunde acuzațiilor privind afacerile sale: Întotdeauna m-am ghidat de principii și nu de ”profituri ușoare” # Omniapres
Alexandru Munteanu, candidatul desemnat de PAS la funcția de premier, a reacționat miercuri, 15 octombrie, la acuzațiile apărute în spațiul public legate de companiile și investițiile sale anterioare. El a declarat că este gata să răspundă pentru fiecare investiție adusă, companie deschisă și decizie luată, dar doar dacă i se va permite să ofere explicații.
17:10
VIDEO // Tâlhărie la Cimișlia: un tânăr ucrainean deposedat de peste 39 000 de lei și un telefon # Omniapres
Un tânăr ucrainean, în vârstă de 23 de ani, care locuiește temporar într-o suburbie a capitalei, a fost jefuit la Cimișlia de doi bărbați care s-au oferit să-l ajute să părăsească țara. Incidentul a avut loc în seara zilei de 13 octombrie, iar victima a alertat poliția după ce a fost amenințată cu un pistol
16:40
VIDEO // Roman Roșca: Volumele de gaz pentru Transnistria sunt asigurate până pe 15 octombrie # Omniapres
Volumele de gaz necesare pentru regiunea transnistreană sunt asigurate doar până pe 15 octombrie, iar pentru perioada următoare nu există claritate, a declarat Roman Roșca, vicepremier pentru Reintegrare. Oficialul a precizat că autoritățile de la Chișinău urmăresc situația cu calm și responsabilitate și au pregătit măsuri de rezervă pentru a asigura funcționarea serviciilor esențiale. „Entitatea
16:20
Victoria Furtună, lidera Partidului Moldova Mare, a lansat un apel către partidele din Moldova, cerându-le să nu recunoască rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 care, potrivit politicienei, ar fi fost fraudate. „De ce nu contestați decizia CEC, știind de fraudele celor de la putere? Un partid susținut de oameni a fost scos din alegeri
16:10
Elena Druță a anunțat astăzi că își încheie activitatea în funcția de consilieră a Președintei Republicii Moldova pentru relațiile cu diaspora. Într-o postare publică, aceasta și-a exprimat recunoștința pentru oportunitatea de a lucra în interesul cetățenilor moldoveni aflați peste hotare și a subliniat responsabilitatea pe care i-a implicat această misiune. „Să am ocazia de a
15:40
Chișinăul rămâne fără buget pentru 2025: proiectul, retras din nou de pe ordinea de zi a CMC # Omniapres
Municipiul Chișinău rămâne în continuare fără buget pentru anul 2025. În ședința din 15 octombrie, proiectul bugetului a fost retras de pe ordinea de zi a Consiliului Municipal Chișinău, după ce fracțiunile Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) au votat în favoarea excluderii acestuia. Socialiștii au fost cei care
15:10
FOTO // Incendiu la o fabrică de brichete din Căușeni: pompierii au intervenit cu patru echipaje # Omniapres
Un incendiu de proporții a izbucnit în dimineața zilei de 14 octombrie 2025 într-un depozit din localitatea Zaim, raionul Căușeni. Flăcările au cuprins utilajele folosite pentru producerea brichetelor, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 06:49, iar la fața locului au intervenit patru echipaje de
14:40
VIDEO // Transportul se scumpește cu până la 20%: o nouă formulă de calcul a tarifelor va intra în vigoare din 2026 # Omniapres
Prețurile pentru călătoriile cu transportul rutier de persoane vor crește cu până la 20%, după ce Guvernul a aprobat o nouă metodologie de calculare a tarifelor pentru rutele raionale, interraionale și internaționale. Documentul, care va intra în vigoare la 1 martie 2026, prevede un sistem de calcul bazat pe costurile reale ale operatorilor și pe
14:10
Tragedii la Colonița și Cahul: doi oameni au murit electrocutați. Precizările Premier Energy Distribution # Omniapres
Două persoane au murit electrocutate în timp ce efectuau lucrări neautorizate în zone de protecție ale rețelelor electrice. Potrivit companiei „Premier Energy Distribution", accidentele s-au produs din cauza nerespectării normelor de securitate și a distanțelor minime față de liniile electrice aflate sub tensiune. Primul caz a avut loc joi, 9 octombrie, în localitatea Colonița din
13:40
VIDEO // Sergiu Prodan nu rămâne la Ministerul Culturii? ”Sper, în cel mult 3-4 luni, să vă invit la o premieră de film” # Omniapres
Ministrul Culturii, Sergiu Prodan, a dat de înțeles că nu va mai face parte din următorul Guvern. Înaintea ședinței Cabinetului de Miniștri de astăzi, el a amintit de un film la care lucra înainte de a prelua portofoliul ministerial. „Acum patru ani, când am acceptat acest mandat, am pus pe poliță un film la care
13:10
Peste 50 de șoferi din Călărași ar fi obținut ilegal permisele de conducere: trei persoane, reținute # Omniapres
Trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore în urma unor percheziții desfășurate de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Chișinău, într-o amplă cauză penală ce vizează corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere la Călărași. Potrivit anchetei, 53 de candidați la examenul auto, administratorul și secretara unei școli
12:40
La frontiera de la Sculeni, dintre Republica Moldova și România, va fi aplicat regimul de control coordonat. Acesta presupune efectuarea verificărilor în comun de către autoritățile celor două state. Decizia a fost aprobată de Cabinetul de miniștri. Prin aplicarea principiului de oprire unică, formalitățile vamale și de frontieră vor fi realizate o singură dată, într-un
12:10
Ion Ceban îndeamnă consilierii să voteze bugetul pentru 2025, PAS acuză lipsă de transparență # Omniapres
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a făcut un apel către consilierii municipali „să lase politica deoparte" și să voteze bugetul Chișinăului pentru 2025, aflat din nou pe ordinea de zi a Consiliului Municipal. „Poate printre cele mai importante subiecte este bugetul pentru anul 2025 — este a opta oară când îl includem pentru votare", a declarat
11:40
Vasile Tofan explică de ce a refuzat să conducă Guvernul: „Țara noastră merită mai multă responsabilitate” # Omniapres
Investitorul Vasile Tofan a venit cu o reacție publică după desemnarea lui Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Într-o postare pe rețelele de socializare, Tofan a transmis un mesaj de susținere pentru noul premier desemnat și a explicat de ce a refuzat să preia el însuși conducerea Guvernului. „Nu sunt omul declarațiilor
11:10
VIDEO // Dorin Recean, despre premierul desemnat Alexandru Munteanu: „Am încredere că de aici încolo ne mișcăm în direcția corectă” # Omniapres
Prim-ministrul în exercițiu, Dorin Recean, a vorbit, în cadrul ultimei ședințe a Guvernului, despre desemnarea lui Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Recean i-a mulțumit lui Munteanu pentru că a acceptat această provocare și a menționat că îl cunoaște de mai bine de trei decenii, din perioada studenției.
10:30
Trafic rutier suspendat pe strada Nicolae Costin din Chișinău, în perioada 15–18 octombrie # Omniapres
În perioada 15–18 octombrie 2025, traficul rutier va fi suspendat total pe strada Nicolae Costin, pe tronsoane diferite, între orele 09:00 și 19:00, anunță Primăria Chișinău. Măsura este necesară pentru desfășurarea lucrărilor de reparație a carosabilului și a infrastructurii rutiere de pe această arteră. Astfel, pe 15 octombrie circulația va fi închisă pe tronsonul cuprins
10:10
VIDEO // Dorian Istrati: „Am avut o discuție cu domnul Munteanu, am dat întrebări și am primit răspunsuri” # Omniapres
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Dorian Istrati, a confirmat că fracțiunea a avut marți, 14 octombrie, o discuție cu Alexandru Munteanu, candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru. Potrivit lui, Munteanu a răspuns la toate întrebările adresate de colegii săi din fracțiune, iar procesul de desemnare se desfășoară conform procedurilor legale. „Am avut o discuție
09:30
Primul copil născut de Hramul Orașului Chișinău este o fetiță, Eva Romanciuc, venită pe lume la Spitalul Clinic Municipal din Capitală. Primarul Ion Ceban a anunțat vestea de pe scena din PMAN și a menționat că a devenit deja o tradiție ca Primăria, împreună cu partenerii, să felicite primul cetățean născut în această zi de
09:20
Ministerul Justiției va iniția procedura de extrădare a Marinei Tauber din Rusia, după confirmarea locației # Omniapres
„Fiindcă este o sentință de condamnare, deja Ministerul Justiției va iniția procedurile de extrădare, în momentul în care va fi sesizat de către organele de dare în căutare despre confirmarea locului aflării în Federația Rusă". Declarația aparține ministrei Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, și a fost făcută în cadrul unei emisiuni de la Radio Moldova, notează realitatea.md.
Ieri
07:10
Horoscop 15 octombrie 2025. O zi a răscrucilor: cine va lua decizia corectă, va culege roadele # Omniapres
Ziua de 15 octombrie aduce situații care cer luciditate, răbdare și tact. Universul testează capacitatea fiecărei zodii de a gestiona tensiunile fără a le transforma în conflicte. Este momentul potrivit pentru a repara relații, pentru a regla chestiuni financiare și pentru a face pași concreți spre stabilitate. Intuiția și calmul vor face diferența între cei
14 octombrie 2025
18:20
Prima reacție a lui Alexandru Munteanu după desemnarea ca premier și apariția în Pandora Papers # Omniapres
Candidatul la funcția de premier, desemnat de PAS, Alexandru Munteanu, susține că toate companiile pe care le deține sau le-a administrat vreodată „au fost constituite în conformitate cu legislația internațională, operațiunile au fost transparente și au respectat normele fiscale aplicabile". Reacția vine ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public, care arată că numele său
15:10
Fostul ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, afirmă că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și președinta Maia Sandu sunt strâns legate, întrucât formațiunea a fost fondată și condusă de actuala șefă a statului. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Cinema 1. „Trebuie să fie clar, și cred că toată lumea
14:40
Două mașini au fost avariate după ce s-au tamponat marți dimineața, 14 octombrie, pe strada Otovasca, intersecție cu Podul Înalt din Capitală. În urma impactului, unul dintre autovehicule s-a răsturnat. Potrivit poliției, un șofer de 32 de ani, aflat la volanul unui Renault, în timpul deplasării și în circumstanțe care urmează a fi stabilite de
14:10
Rata sărăciei absolute în rândul copiilor din Republica Moldova a atins un prag îngrijorător, depășind o treime din totalul minorilor. Potrivit unui studiu realizat de Biroul Național de Statistică (BNS) în parteneriat cu UNICEF Moldova, anul trecut 17% din copii sufereau de sărăcie extremă. Nivelul scăzut de trai, veniturile modeste ale părinților sau migrația acestora
13:10
VIDEO // Ministra Justiției, despre un nou mandat: „Ar fi nevoie de o mică pauză pentru a recupera puterile” # Omniapres
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a evitat să spună clar dacă va face parte din noul Guvern, dar a menționat că actualul context politic reprezintă un moment decisiv pentru Republica Moldova. Întrebată dacă ar avea putere să meargă într-un nou mandat, Mihailov-Moraru a declarat că ar fi nevoie de o pauză, însă a subliniat importanța implicării
13:10
Partidul Acțiune și Solidaritate îl va propune la funcția de prim-ministru pe Alexandru Munteanu, un om de afaceri moldovean, fost președintele Alianței Franceze din Republica Moldova, fost angajat al Băncii Mondiale și unul dintre fondatorii AmCham Moldova. Anunțul a fost făcut, cu puțin timp în urmă de către liderul PAS, Igor Grosu. „Moldova are nevoie
12:40
VIDEO // Nicușor Dan: „Atât timp cât Ucraina rezistă, Republica Moldova nu este amenințată de Rusia” # Omniapres
Preşedintele României, Nicuşor Dan, susţine că nu există pericolul ca Republica Moldova să fie atacată de către Rusia, el precizând că atât timp cât Ucraina rezistă, Moldova nu
12:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică de cod galben de îngheț, valabilă pentru întreaga țară în perioada 15–16 octombrie 2025. Potrivit meteorologilor, în orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse se vor produce înghețuri la suprafața solului și izolat în aer, cu intensități de –1…–2°C. Specialiștii avertizează că aceste fenomene ar […] The post Cod galben de îngheț pe întreg teritoriul țării: temperaturile vor coborî până la –2°C appeared first on Omniapres.
11:40
Omul de afaceri Alexandru Munteanu, stabilit de peste 20 de ani în Ucraina, ar urma să fie candidatul la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Alexandru Munteanu are 61 de ani și se prezintă drept „american de origine moldovenească”. Acesta nu a mai fost implicat anterior în activități politice, afirmă surse ale Ziarului de Gardă […] The post Presa: Un moldovean, stabilit în Ucraina ar putea deveni noul premier al Moldovei appeared first on Omniapres.
11:10
Investitorul Vasile Tofan s-a numărat printre persoanele luate în calcul pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, însă a refuzat propunerea, invocând angajamente profesionale. Informația a fost confirmată de șeful cabinetului președintei Maia Sandu, Adrian Băluțel, într-o emisiune la Jurnal TV. „Vasile Tofan a fost în rândul persoanelor care, la etapa preliminară, au fost examinate […] The post VIDEO // Vasile Tofan a refuzat funcția de premier. Motivul anunțat de Băluțel appeared first on Omniapres.
10:50
VIDEO // Ion Ceban, de Hramul Chișinăului: „Sărbătorim împreună istoria, cultura și tradițiile care ne definesc” # Omniapres
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, a depus flori la Monumentul Domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt, alături de echipa Primăriei Chișinău, cu ocazia Hramului orașului, marcat de sărbătoarea Acoperământul Maicii Domnului. Edilul a invitat locuitorii și oaspeții Chișinăului să participe la evenimentele pregătite pentru această zi, care se desfășoară în centrul Capitalei. „Pe parcursul […] The post VIDEO // Ion Ceban, de Hramul Chișinăului: „Sărbătorim împreună istoria, cultura și tradițiile care ne definesc” appeared first on Omniapres.
10:40
Mesaje de Hramul Chișinăului de la Maia Sandu și Igor Grosu: „Orașul crește prin oamenii săi” # Omniapres
Președinta Maia Sandu și președintele Parlamentului, Igor Grosu, au transmis mesaje de felicitare cu ocazia Hramului Chișinăului, sărbătoare marcată astăzi, 14 octombrie. „Chișinăul are sufletul oamenilor care-l locuiesc, care îl iubesc și îi dau viață zi de zi. Ei sunt adevărata sa comoară. Prin ei, orașul crește și se dezvoltă. Să muncim împreună pentru ca, […] The post Mesaje de Hramul Chișinăului de la Maia Sandu și Igor Grosu: „Orașul crește prin oamenii săi” appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Poliția anunță că, în weekend, au fost înregistrate peste 4700 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere pe teritoriul țării. În total, polițiștii au intervenit în 2004 cazuri, ca urmare a solicitărilor parvenite la Serviciul Unic de Urgență 112. Potrivit datelor Inspectoratului Național de Securitate Publică, 58 de conducători auto au fost înlăturați de la volan, […] The post 58 de șoferi beți și peste 4700 de abateri rutiere – bilanțul poliției după weekend appeared first on Omniapres.
17:40
Tarifele la transportul interraional ar putea crește cu până la 20% odată cu noua metodologie # Omniapres
Miercuri, cabinetul de miniștri urmează să adopte o hotărâre privind aprobarea metodologiei de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane prin servicii regulate în trafic raional și interraional, care va intra în vigoare la 1 martie 2026. Documentul stabilește reguli unice pentru modul în care vor fi calculate, aprobate și aplicate tarifele, având scopul […] The post Tarifele la transportul interraional ar putea crește cu până la 20% odată cu noua metodologie appeared first on Omniapres.
17:10
Olesea Stamate, despre noua strategie LGBTIQ+ a UE: „A te naște băiat sau fată nu este o alegere, ci o realitate biologică” # Omniapres
Fosta candidată la alegerile parlamentare, Olesea Stamate, a venit cu o reacție referitoare la noua strategie a Uniunii Europene privind drepturile persoanelor LGBTIQ+, menționând că documentul promovează „autodeterminarea fără limite” și se îndepărtează de valorile tradiționale ale Europei. Potrivit acesteia, „demnitatea și libertatea persoanei sunt valori fundamentale ale civilizației europene. Nimeni nu contestă dreptul omului […] The post Olesea Stamate, despre noua strategie LGBTIQ+ a UE: „A te naște băiat sau fată nu este o alegere, ci o realitate biologică” appeared first on Omniapres.
16:40
Ambasada Republicii Moldova în Grecia informează cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia că, pe 14 octombrie 2025, este programată declanșarea unei greve naționale. În acest context, se așteaptă perturbări semnificative în circulația mijloacelor de transport public rutier, feroviar și maritim. Misiunea diplomatică recomandă cetățenilor Republicii Moldova să verifice în […] The post Greva națională din Grecia va perturba transportul public. Avertisment pentru moldoveni appeared first on Omniapres.
16:10
Procedura de conectare la rețeaua de alimentare cu energie termică este în plină desfășurare, anunță „Termoelectrica” S.A. Potrivit instituției, până la data de 9 octombrie curent, au fost conectate 455 de edificii, printre care 131 de grădinițe, 41 de școli și licee, 21 de instituții medicale, 152 de blocuri locative, 20 de case particulare și […] The post Peste 450 de edificii din capitală sunt deja conectate la căldură appeared first on Omniapres.
15:40
Deși numele potențialului candidat al PAS la funcția de șef al Guvernului au a fost încă anunțat, în spațiul public există deja mai multe speculații cu referire la subiect. Primul pe lista potențialilor prim-miniștri ar fi chiar liderul PAS, Igor Grosu, dar și vicepreședinta PAS Doina Gherman, notează realitatea.md. Conform Telegraph Moldova, numele celor doi […] The post Cine ar putea fi noul premier al Moldovei: în spațiul public apar mai multe nume appeared first on Omniapres.
15:10
UE, pregătită să deschidă negocierile de aderare cu Moldova. Piórko: „Se cere în continuare multă muncă” # Omniapres
Republica Moldova se află într-un moment decisiv al parcursului său european, iar Uniunea Europeană este pregătită să deschidă primul capitol de negocieri de aderare, după finalizarea cu succes a procesului de screening. Declarația a fost făcută de ambasadoarea UE la Chișinău, Iwona Piórko, într-un interviu acordat postului Moldova 1. „Sunt convinsă că Republica Moldova va […] The post UE, pregătită să deschidă negocierile de aderare cu Moldova. Piórko: „Se cere în continuare multă muncă” appeared first on Omniapres.
14:40
VIDEO // Aproape un milion de țigări, ascunse în tavanul unui camion, depistate la vama Leușeni-Albița # Omniapres
Aproape 1 000 000 de țigări ascunse în tavanul remorcii unui autocamion au fost găsite la vama Leușeni-Albița. În rezultat, două persoane au fost reținute, anunță Serviciul Vamal. Deși autocamionul Mercedes Actros ar fi fost pretins gol, totuși funcționarii vamali au percheziționat mijlocul de transport, iar în tavanul remorcii acestuia au găsit tăinuite 991 300 […] The post VIDEO // Aproape un milion de țigări, ascunse în tavanul unui camion, depistate la vama Leușeni-Albița appeared first on Omniapres.
14:10
Două minore, de 12 și 2 ani, au suferit arsuri în urma unei deflagrații produse de la o butelie de gaz propan-butan, într-o gospodărie din satul Grozești, raionul Nisporeni. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 12 octombrie, iar apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:51. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații […] The post Două fetițe, rănite în urma exploziei unei butelii de gaz la Nisporeni appeared first on Omniapres.
13:40
Restricții de circulație în centrul Capitalei de Hramul Chișinăului. Transportul public va circula pe rute modificate # Omniapres
Primăria Municipiului Chișinău informează că de sărbătoarea Hramul orașului, marcată pe 14 octombrie 2025, transportul public din oraș va activa în regim special. Astfel, se sistează circulația transportului pe bd. Ștefan cel mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între străzile V. Alecsandri și Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, în perioada: 13.10.2025, ora 22:00 – 15.10.2025, […] The post Restricții de circulație în centrul Capitalei de Hramul Chișinăului. Transportul public va circula pe rute modificate appeared first on Omniapres.
13:10
Maia Sandu, după plecarea lui Dorin Recean: „A fost omul potrivit pentru a conduce Guvernul în vremuri dificile” # Omniapres
Președinta Maia Sandu i-a mulțumit premierului Dorin Recean pentru activitatea desfășurată în fruntea Guvernului, după ce acesta a anunțat că își încheie mandatul. Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, șefa statului a apreciat contribuția lui Recean la consolidarea instituțiilor și la avansarea procesului de aderare a țării la Uniunea Europeană. „Mulțumesc, Dorin, pentru că […] The post Maia Sandu, după plecarea lui Dorin Recean: „A fost omul potrivit pentru a conduce Guvernul în vremuri dificile” appeared first on Omniapres.
12:40
Decizie PDCM: partidul va activa în cadrul unei fracțiuni comune a Blocului Alternativa în Parlament # Omniapres
Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), parte componentă a Blocului Electoral „Alternativa”, va forma o fracțiune comună în cadrul acestuia, în cazul în care Curtea Constituțională va valida rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Decizia a fost luată în cadrul Consiliului Politic Național (CPN) al formațiunii, convocat recent la Chișinău. Potrivit unui comunicat al […] The post Decizie PDCM: partidul va activa în cadrul unei fracțiuni comune a Blocului Alternativa în Parlament appeared first on Omniapres.
12:10
Aproape o treime dintre români cred că București ar trebui să intervină militar în sprijinul Republicii Moldova, dacă aceasta ar fi atacată, potrivit unui sondaj Avangarde. La întrebarea „În situația în care Federația Rusă ar ataca Republica Moldova, credeți că România ar trebui să trimită trupe pentru a o apăra?”, 55% dintre respondenți au răspuns […] The post Sondaj: Majoritatea românilor nu susțin apărarea Republicii Moldova în caz de atac appeared first on Omniapres.
11:30
VIDEO // Dorin Recean renunță la funcția de premier și la mandatul de deputat: ”Nu am intenționat să rămân în politică” # Omniapres
Premierul Dorin Recean a anunțat că nu va mai continua în funcția de șef al Guvernului. Declarația a fost făcută luni, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu. „Domnule prim-ministru, vă mulțumim. Au fost ani foarte grei, dar a meritat, și tare mi-aș dori să continuăm împreună. […] The post VIDEO // Dorin Recean renunță la funcția de premier și la mandatul de deputat: ”Nu am intenționat să rămân în politică” appeared first on Omniapres.
11:00
Kremlin, reacție la strategia militară a Moldovei: „O direcție neprietenoasă, o greșeală gravă” # Omniapres
Actualele autorităţi din Republica Moldova fac o greşeală gravă atunci când fac din Rusia un adversar, de dragul construirii relaţiilor cu Europa, a declarat pentru agenţia de stat TASS purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, comentând astfel adoptarea în această săptămână, la Chişinău, a unei noi strategii militare, în care Rusia este văzută ca […] The post Kremlin, reacție la strategia militară a Moldovei: „O direcție neprietenoasă, o greșeală gravă” appeared first on Omniapres.
