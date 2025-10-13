58 de șoferi beți și peste 4700 de abateri rutiere – bilanțul poliției după weekend
Omniapres, 13 octombrie 2025 18:10
Poliția anunță că, în weekend, au fost înregistrate peste 4700 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere pe teritoriul țării. În total, polițiștii au intervenit în 2004 cazuri, ca urmare a solicitărilor parvenite la Serviciul Unic de Urgență 112. Potrivit datelor Inspectoratului Național de Securitate Publică, 58 de conducători auto au fost înlăturați de la volan, […]
Acum 30 minute
18:10
Acum o oră
17:40
Tarifele la transportul interraional ar putea crește cu până la 20% odată cu noua metodologie # Omniapres
Miercuri, cabinetul de miniștri urmează să adopte o hotărâre privind aprobarea metodologiei de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane prin servicii regulate în trafic raional și interraional, care va intra în vigoare la 1 martie 2026. Documentul stabilește reguli unice pentru modul în care vor fi calculate, aprobate și aplicate tarifele, având scopul […]
Acum 2 ore
17:10
Olesea Stamate, despre noua strategie LGBTIQ+ a UE: „A te naște băiat sau fată nu este o alegere, ci o realitate biologică” # Omniapres
Fosta candidată la alegerile parlamentare, Olesea Stamate, a venit cu o reacție referitoare la noua strategie a Uniunii Europene privind drepturile persoanelor LGBTIQ+, menționând că documentul promovează „autodeterminarea fără limite" și se îndepărtează de valorile tradiționale ale Europei. Potrivit acesteia, „demnitatea și libertatea persoanei sunt valori fundamentale ale civilizației europene. Nimeni nu contestă dreptul omului […]
16:40
Ambasada Republicii Moldova în Grecia informează cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia că, pe 14 octombrie 2025, este programată declanșarea unei greve naționale. În acest context, se așteaptă perturbări semnificative în circulația mijloacelor de transport public rutier, feroviar și maritim. Misiunea diplomatică recomandă cetățenilor Republicii Moldova să verifice în […]
Acum 4 ore
16:10
Procedura de conectare la rețeaua de alimentare cu energie termică este în plină desfășurare, anunță „Termoelectrica" S.A. Potrivit instituției, până la data de 9 octombrie curent, au fost conectate 455 de edificii, printre care 131 de grădinițe, 41 de școli și licee, 21 de instituții medicale, 152 de blocuri locative, 20 de case particulare și […]
15:40
Deși numele potențialului candidat al PAS la funcția de șef al Guvernului au a fost încă anunțat, în spațiul public există deja mai multe speculații cu referire la subiect. Primul pe lista potențialilor prim-miniștri ar fi chiar liderul PAS, Igor Grosu, dar și vicepreședinta PAS Doina Gherman, notează realitatea.md. Conform Telegraph Moldova, numele celor doi […]
15:10
UE, pregătită să deschidă negocierile de aderare cu Moldova. Piórko: „Se cere în continuare multă muncă” # Omniapres
Republica Moldova se află într-un moment decisiv al parcursului său european, iar Uniunea Europeană este pregătită să deschidă primul capitol de negocieri de aderare, după finalizarea cu succes a procesului de screening. Declarația a fost făcută de ambasadoarea UE la Chișinău, Iwona Piórko, într-un interviu acordat postului Moldova 1. „Sunt convinsă că Republica Moldova va […]
14:40
VIDEO // Aproape un milion de țigări, ascunse în tavanul unui camion, depistate la vama Leușeni-Albița # Omniapres
Aproape 1 000 000 de țigări ascunse în tavanul remorcii unui autocamion au fost găsite la vama Leușeni-Albița. În rezultat, două persoane au fost reținute, anunță Serviciul Vamal. Deși autocamionul Mercedes Actros ar fi fost pretins gol, totuși funcționarii vamali au percheziționat mijlocul de transport, iar în tavanul remorcii acestuia au găsit tăinuite 991 300 […]
Acum 6 ore
14:10
Două minore, de 12 și 2 ani, au suferit arsuri în urma unei deflagrații produse de la o butelie de gaz propan-butan, într-o gospodărie din satul Grozești, raionul Nisporeni. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 12 octombrie, iar apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:51. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații […]
13:40
Restricții de circulație în centrul Capitalei de Hramul Chișinăului. Transportul public va circula pe rute modificate # Omniapres
Primăria Municipiului Chișinău informează că de sărbătoarea Hramul orașului, marcată pe 14 octombrie 2025, transportul public din oraș va activa în regim special. Astfel, se sistează circulația transportului pe bd. Ștefan cel mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între străzile V. Alecsandri și Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, în perioada: 13.10.2025, ora 22:00 – 15.10.2025, […]
13:10
Maia Sandu, după plecarea lui Dorin Recean: „A fost omul potrivit pentru a conduce Guvernul în vremuri dificile” # Omniapres
Președinta Maia Sandu i-a mulțumit premierului Dorin Recean pentru activitatea desfășurată în fruntea Guvernului, după ce acesta a anunțat că își încheie mandatul. Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, șefa statului a apreciat contribuția lui Recean la consolidarea instituțiilor și la avansarea procesului de aderare a țării la Uniunea Europeană. „Mulțumesc, Dorin, pentru că […]
12:40
Decizie PDCM: partidul va activa în cadrul unei fracțiuni comune a Blocului Alternativa în Parlament # Omniapres
Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), parte componentă a Blocului Electoral „Alternativa", va forma o fracțiune comună în cadrul acestuia, în cazul în care Curtea Constituțională va valida rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Decizia a fost luată în cadrul Consiliului Politic Național (CPN) al formațiunii, convocat recent la Chișinău. Potrivit unui comunicat al […]
Acum 8 ore
12:10
Aproape o treime dintre români cred că București ar trebui să intervină militar în sprijinul Republicii Moldova, dacă aceasta ar fi atacată, potrivit unui sondaj Avangarde. La întrebarea „În situația în care Federația Rusă ar ataca Republica Moldova, credeți că România ar trebui să trimită trupe pentru a o apăra?", 55% dintre respondenți au răspuns […]
11:30
VIDEO // Dorin Recean renunță la funcția de premier și la mandatul de deputat: ”Nu am intenționat să rămân în politică” # Omniapres
Premierul Dorin Recean a anunțat că nu va mai continua în funcția de șef al Guvernului. Declarația a fost făcută luni, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu. „Domnule prim-ministru, vă mulțumim. Au fost ani foarte grei, dar a meritat, și tare mi-aș dori să continuăm împreună. […]
11:00
Kremlin, reacție la strategia militară a Moldovei: „O direcție neprietenoasă, o greșeală gravă” # Omniapres
Actualele autorităţi din Republica Moldova fac o greşeală gravă atunci când fac din Rusia un adversar, de dragul construirii relaţiilor cu Europa, a declarat pentru agenţia de stat TASS purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, comentând astfel adoptarea în această săptămână, la Chişinău, a unei noi strategii militare, în care Rusia este văzută ca […]
Acum 12 ore
10:30
VIDEO // Olga Ursu și Angela Cutasevici merg în Parlament. Ion Ceban anunță schimbări la Primăria Chișinău # Omniapres
Viceprimarii municipiului Chișinău, Olga Ursu și Angela Cutasevici, urmează să devină deputate în Parlamentul Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut luni, în cadrul ședinței Primăriei Chișinău, de către primarul general Ion Ceban. „Doamna Cutasevici și doamna Olga Ursu vor reprezenta atât Primăria municipiului Chișinău, cât și Partidul MAN, blocul Alternativa, în Parlamentul Republicii Moldova. Sunt […]
10:10
Peste 28,8 milioane de lei, achitați pentru bunurile introduse de moldoveni peste limita neimpozabilă # Omniapres
În perioada 6–12 octombrie 2025, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a încasat la bugetul de stat peste 716,7 milioane de lei, potrivit datelor instituției. Din această sumă, aproximativ 28,8 milioane de lei provin din plățile efectuate de persoane fizice pentru bunurile aduse în țară, a căror valoare în vamă depășește limita neimpozabilă. Aceste încasări reprezintă […]
09:40
Mai mulți clienți au semnalat, în ultimele zile, că sumele achitate în avans pentru consumul de gaze naturale nu se regăsesc în noile facturi emise de SA Energocom. Situația a generat confuzii și îngrijorări în rândul consumatorilor, însă furnizorul de gaze vine cu precizări și asigurări. Potrivit SA Energocom, toate plățile efectuate anterior vor fi […]
09:10
Administrația Națională a Drumurilor anunță inițierea procedurii de achiziție publică pentru lucrări de reparație capitală a podului de șosea poziționat pe drumul public național R37 Ceadir-Lunga-Taraclia -R32, km 6,75. AND precizează că podul peste râul Lunguța, situat în apropierea localității Corten, raionul Taraclia, este realizat din beton armat și are o lungime totală de 34,13 […]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Fostul președinte al Republicii Moldova Nicolae Timofti, deputatul Oazu Nantoi și ministra Sănătății, Ala Nemerenco, au primit Ordinul Republicii, cea mai înaltă distincție de stat a Republicii Moldova, transmite IPN. Potrivit decretului semnat de președinta Maia Sandu, distincția se conferă „pentru contribuții deosebite la consolidarea statului, realizări remarcabile în diverse domenii, activitate îndelungată și prodigioasă, […]
09:40
VIDEO // Maia Sandu este acuzată de presiune asupra justiției în cazul lui Vlad Plahotniuc: „Trebuie să aibă consilieri care să-i spună că nu e normal să spui lucrul ăsta” # Omniapres
Șefa statului, Maia Sandu, este criticată dur și acuzată de ingerință directă în sistemul justiției pentru declarația că o eventuală condamnare a lui Vlad Plahotniuc va fi „un test al justiției". Este o afirmație strigătoare la cer, care demonstrează că justiția în continuare „urmează ceea ce spune guvernarea", susține fostul viceministru al Justiției, Nicolae Eșanu, […]
10 octombrie 2025
17:40
Consiliul de administrație al întreprinderii de stat „Moldelectrica" a anunțat lista candidaților admiși la etapa interviului în cadrul concursului pentru funcția de director general. Potrivit instituției, în urma evaluării dosarelor depuse, au fost selectați doi candidați: Sergiu Carmanschi și Octavian Ciobîrca. Etapa interviului va avea loc pe 16 octombrie 2025, începând cu ora 09:00. Candidații […]
17:10
Directorul general al Termoelectrica, Iurie Razlovan, a declarat astăzi că motive pentru majorarea tarifelor la energia termică livrată consumatorilor nu sunt. Mai mult decât atât, „teoretic, pot să existe premise ca tariful să scadă", a opinat Razlovan, care a subliniat că decizia finală urmează a fi luată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), […]
16:30
Intervenții mai rapide la accidente: 112 va primi automat coordonatele exacte ale locului # Omniapres
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 implementează sistemul Next Generation eCall (NG eCall), care va permite transmiterea automată a locației și a informațiilor esențiale despre gravitatea accidentelor rutiere direct către dispecerii de urgență. Serviciul 112 derulează un amplu proces de modernizare a infrastructurii sale de comunicații, pentru a asigura un răspuns mai rapid […]
16:10
Un cetățean irakian, în vârstă de 42 de ani, căutat internațional pentru organizarea migrației ilegale spre Uniunea Europeană, a fost extrădat în Republica Moldova și plasat în arest la Chișinău. Poliția de Frontieră a Republicii Moldova anunță că extrădarea a avut loc pe 9 octombrie, în punctul de trecere a frontierei „Leușeni – Albița", în […]
15:40
„Puteți să învățați de la ei”: Republica Moldova, lăudată la București pentru progresul digital # Omniapres
Republica Moldova a fost dată drept exemplu de bune practici în digitalizare, în cadrul unui eveniment organizat la București. Experții estonieni care au elaborat raportul despre transformarea digitală a României au îndemnat autoritățile de la București să se inspire chiar de la vecinii de peste Prut, notează techrider.ro. „Puteți să învățați de la ei", a […]
15:10
Venituri de 24,7 milioane de lei, declarate de persoanele fizice care au vândut bunuri prin poștă # Omniapres
185 de persoane fizice au declarat venituri în valoare totală de 24,7 milioane de lei pentru anul 2024, obținute în urma comercializării bunurilor prin intermediul serviciilor poștale contra ramburs, potrivit datelor prezentate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS). În urma acestor declarații, a fost calculat un impozit pe venit de aproximativ 2,4 milioane de lei. […]
14:40
VIDEO // Linia electrică Vulcănești–Chișinău, finalizată în proporție de 90%. Proiectul va fi gata până la sfârșitul anului # Omniapres
Lucrările la linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești–Chișinău sunt finalizate în proporție de 90% și vor fi gata până la sfârșitul anului curent, a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, la TVR Moldova
14:10
Prețurile de consum, în creștere ușoară în septembrie. Ouăle și carburanții, în topul scumpirilor # Omniapres
Prețurile de consum au continuat să crească în luna septembrie 2025, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. Față de luna august, inflația lunară a fost de 0,1%, în timp ce, de la începutul anului, nivelul general al prețurilor s-a majorat cu 4,9%. Comparativ cu septembrie 2024, creșterea este de 6,9%. Evoluția din septembrie […] The post Prețurile de consum, în creștere ușoară în septembrie. Ouăle și carburanții, în topul scumpirilor appeared first on Omniapres.
13:10
Socialiștii, prima reacție la anunțul lui Voronin: „Decizia privind fracțiunile va fi luată după validarea alegerilor” # Omniapres
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a venit cu o reacție la declarațiile liderului comuniștilor, Vladimir Voronin, care a anunțat că PCRM va forma o fracțiune parlamentară separată de Blocul „Patriotic”. Socialiștii au precizat că, deocamdată, formațiunea se află în proces de contestare a rezultatelor alegerilor parlamentare, atât în instanțele de judecată, cât și, ulterior, […] The post Socialiștii, prima reacție la anunțul lui Voronin: „Decizia privind fracțiunile va fi luată după validarea alegerilor” appeared first on Omniapres.
13:00
Prețurile la carburanți continuă să scadă ușor: cât va costa benzina și motorina în weekend # Omniapres
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat prețurile plafon pentru perioada 11–13 octombrie 2025. Astfel, un litru de benzină COR 95 va costa 22,79 lei, iar motorina standard – 19,65 lei, ambele în scădere cu 7 bani față de ziua precedentă. Potrivit ANRE, prețurile produselor petroliere principale se mențin pe un trend ușor […] The post Prețurile la carburanți continuă să scadă ușor: cât va costa benzina și motorina în weekend appeared first on Omniapres.
13:00
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) va forma propria fracțiune parlamentară, separată de Blocul „Patriotic”, din care a făcut parte în alegerile din 2025. Anunțul a fost făcut de liderul comuniștilor, fostul președinte Vladimir Voronin, pentru presa rusă. „PCRM este pentru continuarea colaborării între partidele blocului, dar aceasta nu va mai fi în cadrul blocului. […] The post Blocul „Patriotic” se destramă? Voronin: PCRM va avea propria fracțiune parlamentară appeared first on Omniapres.
12:40
Platforma „Tux”, investigată de INI pentru activități suspecte, deși nu există plângeri de la victime # Omniapres
Inspectoratul Național de Investigații a pornit un proces penal care vizează activități suspecte desfășurate în cadrul platformei de tranzacționare „Tux”. Potrivit șefului Centrului pentru Combaterea Crimelor Cibernetice din cadrul INI, Iurie Roșca, există temeiuri rezonabile pentru a suspecta că această schemă de investiții ar putea constitui o fraudă. Însă, deocamdată, nu există plângeri de la […] The post Platforma „Tux”, investigată de INI pentru activități suspecte, deși nu există plângeri de la victime appeared first on Omniapres.
11:40
O femeie de 36 de ani și-a pierdut viața în urma încălcării regulilor antiincendiare la exploatarea unui cazan termic. Tragedia s-a produs în dimineața zilei de 9 octombrie 2025, într-o locuință din orașul Vulcănești, UTA Găgăuzia. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 11:11. Potrivit informațiilor preliminare, victima ar fi decedat după ce […] The post Tragedie la Vulcănești: o femeie de 36 de ani a decedat în urma unei scurgeri de gaze appeared first on Omniapres.
11:10
Organizațiile LGBTQ+ cer sancționarea discursului de ură în alegeri: ”Suntem transformați într-o monedă electorală” # Omniapres
Reprezentanții organizațiilor LGBTQ+ din Republica Moldova solicită autorităților să investigheze și să sancționeze discursul de ură promovat de concurenții electorali în cadrul campanie electirală, indiferent de partid, precum și să aplice consecvent legislația antidiscriminare. Cerințele au fost formulate în cadrul unei conferințe de presă organizate la Chișinău, în care reprezentanții comunității queer au condamnat nivelul […] The post Organizațiile LGBTQ+ cer sancționarea discursului de ură în alegeri: ”Suntem transformați într-o monedă electorală” appeared first on Omniapres.
10:40
Tichetele de masă vor putea fi folosite și online: Ministerul Finanțelor propune noi reguli de utilizare # Omniapres
Ministerul Finanțelor propune modificarea Regulamentului privind modul de operare cu tichetele de masă. Noile prevederi extind posibilitățile de utilizare a acestora și stabilesc reguli mai clare pentru acordare. Astfel, salariații vor putea utiliza tichetele de masă nu doar în magazinele și unitățile de alimentație publică care acceptă acest instrument de plată, ci și pentru achitarea […] The post Tichetele de masă vor putea fi folosite și online: Ministerul Finanțelor propune noi reguli de utilizare appeared first on Omniapres.
10:10
Cu ocazia Hramului municipiului Chișinău și al orașelor Briceni, Florești, Rezina, Vulcănești și Bender (Varnița), marcat pe 14 octombrie, Agenția Servicii Publice (ASP) anunță că subdiviziunile teritoriale din aceste localități nu vor activa în această zi. Instituția precizează că data de 14 octombrie 2025 va fi declarată zi de odihnă pentru centrele multifuncționale din localitățile […] The post 14 octombrie – zi liberă pentru centrele ASP din Chișinău și alte cinci orașe appeared first on Omniapres.
09:30
Aproape 50 000 de moldoveni, păgubiți în schema financiară TUX: ”Am pierdut 4 000 de dolari” # Omniapres
Numărul moldovenilor care au avut de suferit în urma prăbușirii platformei financiare TUX se ridică la aproximativ 50 000 de persoane. Sunt informații oferite autorități din domeniul financiar, care și-au dorit să rămână anonime, precizează TV8. Amploarea acestei fraude, însă, nu este în măsură să mobilizeze și oamenii legii. Conștienți că și-au făcut-o cu mâna […] The post Aproape 50 000 de moldoveni, păgubiți în schema financiară TUX: ”Am pierdut 4 000 de dolari” appeared first on Omniapres.
09:10
Dorin Junghietu: Transnistria primește zilnic până la 1,5 milioane de metri cubi de gaze, ca în vară # Omniapres
Ministerul Energiei, Dorin Junghietu, susține că în prezent sunt livrate malului stâng al Nistrului 1,2-1,5 milioane de metri cubi de gaze pe zi, ceea ce constituie echivalentul volumului primit în timpul verii. În opinia oficialului, acest volum îi permite regiunii să își asigure o producție limitată de curent, volum de electricitate completat cu funcționarea sporită […] The post Dorin Junghietu: Transnistria primește zilnic până la 1,5 milioane de metri cubi de gaze, ca în vară appeared first on Omniapres.
9 octombrie 2025
18:10
VIDEO // A furat 149 000 de lei dintr-o mașină parcată în ograda casei: bărbat de 31 de ani, reținut pentru 72 de ore # Omniapres
Un bărbat de 31 de ani a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat de comiterea unui furt în sectorul Centru al capitalei. Acesta ar fi pătruns în ograda unei gospodării din orașul Codru, unde, profitând de faptul că una dintre mașini era descuiată, ar fi sustras bani și bunuri personale. Prejudiciul cauzat proprietarului […] The post VIDEO // A furat 149 000 de lei dintr-o mașină parcată în ograda casei: bărbat de 31 de ani, reținut pentru 72 de ore appeared first on Omniapres.
17:40
Patru moldoveni, judecați la Paris pentru graffiti cu sicrie legate de războiul din Ucraina # Omniapres
Patru moldoveni vor fi judecaţi la 23 februarie la Paris pentru că în iunie 2024 au pictat sicrie şi inscripţionat cuvintele „Soldaţi francezi în Ucraina!”, într-o operaţiune considerată drept un „act de demoralizare a armatei” franceze, informează joi agenția de știri AFP, citând surse apropiate dosarului, informație preluată de Agerpres. Cei patru suspecţi, dintre care […] The post Patru moldoveni, judecați la Paris pentru graffiti cu sicrie legate de războiul din Ucraina appeared first on Omniapres.
17:20
VIDEO // Mașină distrusă cu ciocanul la Strășeni: bărbatul avea datorii la pensia alimentară # Omniapres
Un bărbat și-a distrus mașina cu ciocanul, în momentul în care un executor judecătoresc a venit să i-o ridice. Incidentul ar fi avut loc la Strășeni, joi, 9 octombrie, scrie Anticoruptie.md. Potrivit informației jurnaliștilor, bărbatul ar avea datorii de peste 100 de mii de lei la plata pensiei de întreținere pentru copii. Contactat de Anticoruptie.md, […] The post VIDEO // Mașină distrusă cu ciocanul la Strășeni: bărbatul avea datorii la pensia alimentară appeared first on Omniapres.
17:00
VIDEO // Noi detalii în dosarul morții Liubei Babuțchi: administratoarea salonului susține că i s-a cerut să ascundă substanțe interzise # Omniapres
Cazul morții femeii de afaceri Liuba Babuțchi, care a decedat în urma unei proceduri estetice efectuate într-un salon de frumusețe din Chișinău, scoate la iveală noi detalii șocante. Alina Gogua, administratoarea salonului „Doctor Serebrova”, unde a avut loc intervenția, a rupt tăcerea și a vorbit despre activitatea ilegală care se desfășura zilnic în incinta localului […] The post VIDEO // Noi detalii în dosarul morții Liubei Babuțchi: administratoarea salonului susține că i s-a cerut să ascundă substanțe interzise appeared first on Omniapres.
16:20
Ministerul Justiției explică decizia CEDO în cazul Platon: „Constatările vizează perioada regimului oligarhic” # Omniapres
Ministerul Justiției a venit cu o reacție după hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO), pronunțată la 9 octombrie 2025, în cauza care îl vizează pe omul de afaceri Veaceslav Platon. Instituția subliniază că decizia Curții se referă la evenimente petrecute în anul 2017, și nu la situația actuală din sistemul penitenciar. „Constatările reținute de […] The post Ministerul Justiției explică decizia CEDO în cazul Platon: „Constatările vizează perioada regimului oligarhic” appeared first on Omniapres.
16:11
Instanța stabilește termen restrâns în dosarul lui Vlad Plahotniuc: doar 9 zile pentru studierea celor 97 de volume # Omniapres
Noi constrângeri din partea instanței în dosarul lui Vlad Plahotniuc. După ce cauza fostului lider al PDM a fost separată de dosarul complex privind frauda bancară, procedură calificată drept nejustificată și irațională de avocații politicianului, acum instanța a oferit un termen restrâns, până pe 17 octombrie, pentru examinarea tuturor volumelor, 97 la număr, de către […] The post Instanța stabilește termen restrâns în dosarul lui Vlad Plahotniuc: doar 9 zile pentru studierea celor 97 de volume appeared first on Omniapres.
16:11
Ziua vine cu energie bună și perspective de succes. Apar șanse de câștig, colaborări profitabile și oferte care pot deschide un nou capitol în carieră. În plan sentimental, dragostea revine în prim-plan, iar pentru unii nativi se anunță o reîntâlnire cu emoții puternice. BALANȚĂ Or să vă curteze diverși ca să intrați într-o combinație partenerială […] The post Horoscop 9 octombrie 2025. Zodia care va semna un contract pe bani mulți appeared first on Omniapres.
16:11
DOC // Organizațiile bulgare din Republica Moldova denunță atacurile asupra Ambasadei Bulgariei și a filantropului Plamen Milanov # Omniapres
Reprezentanții mai multor organizații care promovează interesele comunității bulgare din Republica Moldova, precum și primari ai localităților cu populație majoritar bulgară, au semnat o scrisoare deschisă prin care condamnă declarațiile calomnioase lansate public de Valeri Delibaltov, președintele organizației neguvernamentale „Camera de Comerț și Industrie Bulgaro-Moldovenească”. Ținta atacurilor au fost E.S. Maya Dobreva, ambasador extraordinar și […] The post DOC // Organizațiile bulgare din Republica Moldova denunță atacurile asupra Ambasadei Bulgariei și a filantropului Plamen Milanov appeared first on Omniapres.
16:11
Bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, condamnată pe 5 august la șapte ani de închisoare în dosarul finanțării ilegale a fostului partid „Șor”, va rămâne în detenție. Curtea de Apel Centru a respins recursul depus de avocații săi, care au solicitat eliberarea acesteia din arest. Un refuz similar au primit și apărătorii Svetlanei Popan, fosta secretară a […] The post Evghenia Guțul rămâne în detenție. Magistrații au respins cererea de eliberare appeared first on Omniapres.
16:11
VIDEO // Postica: CEC nu a cerut Curții Constituționale invalidarea mandatelor Partidului „Democrația Acasă” # Omniapres
Comisia Electorală Centrală nu a cerut Curții Constituționale invalidarea mandatelor Partidului politic Democrația Acasă. Declarația a fost făcută de vicepreședintele CEC, Pavel Postica, potrivit căruia entitatea electorală a solicitat magistraților Curții validarea mandatelor a cinci concurenți electorali, toți cei care au trecut pragul electoral, transmite IPN. Pavel Postica a explicat faptul că instituția electorală a […] The post VIDEO // Postica: CEC nu a cerut Curții Constituționale invalidarea mandatelor Partidului „Democrația Acasă” appeared first on Omniapres.
16:11
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că nu își va prelua mandatul de deputat obținut la alegerile parlamentare din 28 septembrie, preferând să își continue activitatea în fruntea Primăriei Capitalei. „Mergem în Parlament cu o echipă de oameni foarte pregătiți, iar eu rămân primar așa cum v-am promis. Și avem de făcut în continuare […] The post VIDEO // Ion Ceban renunță la mandatul de deputat: „Rămân primar, așa cum am promis” appeared first on Omniapres.
