58 de șoferi beți și peste 4700 de abateri rutiere – bilanțul poliției după weekend

15:40

Republica Moldova a fost dată drept exemplu de bune practici în digitalizare, în cadrul unui eveniment organizat la București. Experții estonieni care au elaborat raportul despre transformarea digitală a României au îndemnat autoritățile de la București să se inspire chiar de la vecinii de peste Prut, notează techrider.ro. „Puteți să învățați de la ei”, a […] The post „Puteți să învățați de la ei”: Republica Moldova, lăudată la București pentru progresul digital appeared first on Omniapres.