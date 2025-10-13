Greva națională din Grecia va perturba transportul public. Avertisment pentru moldoveni

16:11

Doi tineri din orașul Bender, în vârstă de 23 și 22 de ani, au fost condamnați la câte 11 ani de închisoare pentru implicarea într-o schemă de escrocherie prin telefon, cunoscută sub denumirea „ruda implicată în accident”. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la solicitarea Procuraturii municipiului Chișinău. Potrivit procurorilor, inculpații au […] The post Au furat peste 560 000 de lei prin schema „ruda implicată în accident”: 11 ani de închisoare pentru doi tineri appeared first on Omniapres.