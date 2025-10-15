Ministerul Justiției va iniția procedura de extrădare a Marinei Tauber din Rusia, după confirmarea locației

12:40

Preşedintele României, Nicuşor Dan, susţine că nu există pericolul ca Republica Moldova să fie atacată de către Rusia, el precizând că atât timp cât Ucraina rezistă, Moldova nu este ameninţată militar. Întrebat dacă România ar interveni să îşi apere cetăţenii din Republica Moldova în condiţiile unui atac al Rusiei, Nicuşor Dan a declarat, luni, pentru […]