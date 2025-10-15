Un caz de pestă porcină africană a fost confirmat în localitatea Ciocâlteni

17:30

Economistul și omul de afaceri Alexandru Munteanu, propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, a venit cu primul său mesaj public după anunțarea candidaturii. El a confirmat că poartă discuții cu formațiunea de guvernare pentru preluarea mandatului și a declarat că va acționa cu transparență, oferind toate clarificările necesare odată cu finalizarea procedurilor legale privind constituirea noului Parlament. Acesta a reacționat și la unele informații apărute în presă despre activitatea sa în mediul investițional, negând orice legătură cu politicianul Marian Lupu și precizând că firmele pe care le-a administrat au fost înființate și operate legal, în conformitate cu normele internaționale.