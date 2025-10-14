PAS îl va înainta pe Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru după validarea noului Parlament
Radio Moldova, 14 octombrie 2025 13:00
Candidatura lui Alexandru Munteanu, economist, profesor universitar și om de afaceri moldovean, va fi înaintată de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, după validarea mandatelor de deputat de către Curtea Constituțională și convocarea ședinței de constituire a noului Parlament de către președinta Maia Sandu. Anunțul a fost făcut de peședintele Parlamentului, Igor Grosu, pe rețelele de socializare.
• • •
Trei ofițeri ai Forțelor de Carabinieri au fost uciși într-o explozie în timpul unei operațiuni desfășurate în nordul Italiei. Alți 13 polițiști, carabinieri și pompieri au fost răniți în acest incident produs în comuna Castel D'Azzano, în zona orașului Verona.
Candidatura lui Alexandru Munteanu, economist, profesor universitar și om de afaceri moldovean, va fi înaintată de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, după validarea mandatelor de deputat de către Curtea Constituțională și convocarea ședinței de constituire a noului Parlament de către președinta Maia Sandu. Anunțul a fost făcut de peședintele Parlamentului, Igor Grosu, pe rețelele de socializare.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod galben de îngheț pentru întreg teritoriul Republicii Moldova, valabil în zilele de 15 și 16 octombrie. Potrivit meteorologilor, în orele nocturne și ale dimineții temperaturile vor coborî până la –2 grade Celsius. Fenomenul ar putea afecta culturile agricole sensibile la frig, în special legumele, strugurii și pomii fructiferi.
Activitatea economică a Republicii Moldova se desfășoară în proporție de peste 60 la sută în municipiul Chișinău. La fel, mai mult de jumătate din producția industrială este realizată în capitală. Datele au fost prezentate de analistul economic Veaceslav Ioniță, în contextul hramului orașului Chișinău, sărbătorit pe 14 octombrie.
Mecanismele de finanțare ilegală a partidelor afiliate grupului Șor continuă să fie investigate de Procuratura Anticorupție (PA), care anunță progrese semnificative în ultimii ani. Potrivit instituției, până în prezent au fost deferite justiției 18 cauze penale, iar instanțele de judecată au pronunțat zece sentințe de condamnare în privința a 13 persoane fizice și a unei persoane juridice.
Un deținut al Penitenciarului nr. 9 – Pruncul, care nu s-a prezentat la locul de muncă pe 10 octombrie, a fost reținut marți dimineață, 14 octombrie, în orașul Florești, după patru zile de căutări. Potrivit Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), bărbatul, în vârstă de 43 de ani, a fost identificat pe teritoriul Gării Auto Florești, în momentul în care a coborât dintr-un microbuz pe ruta Bălți–Rezina.
O partidă importantă va susține astăzi și echipa națională de tineret „sub 21 de ani” a Republicii Moldova. Discipolii lui Sergiu Cebotari, vor juca tot de la ora 19 în deplasare cu reprezentativa Slovaciei. Meciul va avea loc pe stadionul din orășelul Koșițe.
Pe 14 octombrie este sărbătorit Hramul și la Iași, România. În această zi, credincioșii ortodocși de stil nou o cinstesc pe Cuvioasa Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei și una dintre cele mai iubite sfinte ale tradiției românești. Ziua, marcată cu roșu în calendarul bisericesc, aduce mii de pelerini la Iași, pentru rugăciune și speranță.
De la un mic târg așezat pe malurile râului Bâc până la metropola de astăzi, Chișinăul poartă urmele tuturor epocilor, de la urmele comunităților preistorice și perioada medievală, până la amprentele țariste, interbelice, sovietice și independente. Invitat în emisiunea „Bună dimineața” de la Moldova 1, istoricul Sergiu Musteață a vorbit despre originile și evoluția capitalei, precizând că „dacă e să vorbim de istoria Chișinăului, bineînțeles că este una foarte bogată și diversă. Din păcate, nu atât de bine cunoscută, atât de locuitorii capitalei, cât și de ceilalți cetățeni ai Republicii Moldova”.
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova va juca diseară cu Estonia la Tallinn, a șasea sa partidă din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial de fotbal de anul viitor. Meciul se anunță a fi pe muchie de cuțit. Dacă vor obține victoria, „tricolorii” rămân în cărți pentru a evita ulimul loc în clasamentul grupei I. Va fi totodată și primul meci oficial al selecționerului Lilian Popescu la prima reprezentativă.
Crește numărul victimelor în urma ploilor torențiale din Mexic. Cel puțin 64 de persoane și-au pierdut viața, iar alte peste 60 sunt date dispărute, în centrul și estul țării, anunță autoritățile mexicane. Cele mai multe victime și cele mai mari pagube sunt înregistrate în statele Veracruz, Hidalgo și Puebla, a anunțat șefa Protecției Civile, Laura Velázquez.
Georgia se confruntă cu un regres democratic accelerat, iar poporul georgian este ostaticul unui regim care „a mințit” în privința parcursului european, afirmă trei europarlamentari ai grupului politic al Socialiștilor și Democraților (S&D), al doilea cel mai numeros grup parlamentar european, care s-au întors recent dintr-o misiune la Tbilisi.
Germania conduce topul european al statelor cu cei mai mulți miliardari și ocupă locul patru la nivel global. În total, 171 de miliardari se află în Germania, averea netă combinată a acestora ajungând la 676,4 miliarde de euro, scrie Antena3.ro și Euronews, cu referire la datele Forbes.
Partidul Politic „Democrația Acasă” rămâne fără alocațiile de la bugetul de stat pentru o perioadă de 12 luni, începând cu luna noiembrie 2025, după ce Curtea Supremă de Justiție a admis recursul Comisiei Electorale Centrale (CEC) și a respins cererile depuse de avocații formațiunii conduse de Vasile Costiuc.
Principalul eveniment abordat de presa internațională e semnarea acordului de încetare a focului în Fâșia Gaza și perspectivele unei păci de durată. Totodată, publicațiile occidentale analizează legătura tot mai complexă dintre războiul din Ucraina, sprijinul chinez acordat Rusiei și presiunile economice crescânde asupra Moscovei.
Șase persoane au fost rănite în urma unui atac aerian lansat de forțele ruse asupra orașului Harkov, în noaptea de luni spre marți, 14 octombrie. Potrivit șefului administrației militare regionale, Oleh Syniehubov, victimele au suferit răni cauzate de cioburi de sticlă, după ce ferestrele unui centru medical au fost sparte în urma exploziei, scrie DW.
„Atât timp cât Ucraina rezistă, Republica Moldova nu este amenințată militar”, a declarat președintele României, Nicușor Dan, într-un interviu acordat pentru Protv.ro, respingând posibilitatea unui atac al Federației Ruse asupra Republicii Moldova. Șeful statului român a explicat că poziția geografică a țării noastre și contextul actual de securitate o protejează de o eventuală agresiune.
Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU) a decis să amâne până în luna decembrie decizia privind participarea Israelului la concursul Eurovision 2026, programat să aibă loc în Austria. Decizia survine în contextul evoluțiilor din Orientul Mijlociu și al apelurilor la boicot venite din partea mai multor țări europene, relatează AFP.
Planul de pace dintre Israel și organizația palestiniană Hamas, semnat la Sharm El Sheikh de președintele american Donald Trump, nu reprezintă o soluție durabilă, ci doar o etapă intermediară într-un conflict istoric, susține analistul politic Andrei Schwartz. Și expertul în spațiul Mării Negre, Mihai Isac, salută implicarea diplomatică pentru acest armistițiu, dar avertizează asupra riscurilor de presiuni din partea grupurilor radicale.
Presa națională își focalizează atenția asupra deciziei premierului Dorin Recean de a se retrage din viața politică. Totodată, instituțiile mass-media analizează care sunt provocările și sarcinile următorului prim-ministru, al cărui nume, deocamdată rămâne necunoscut. Publicațiile naționale au în vizor și impasul energetic în care a ajuns din nou regiunea transnistreană.
De Hramul Chișinăului, primarul general al capitalei, împreună cu membrii echipei Primăriei municipiului Chișinău, au depus flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Ceremonia s-a desfășurat într-o atmosferă solemnă.
Născut la Bălți și plecat din țară la doar 11 ani, un tânăr fotbalist a ajuns să-și împlinească marele vis: acela de a îmbrăca tricoul echipei naționale a Republicii Moldova. După ani de muncă și perseverență în Canada, unde a emigrat alături de părinți, Mihail Gherasimencov trăiește acum emoția debutului sub culorile țării în care s-a născut.
Șase persoane au fost rănite în urma unui atac aerian lansat de forțele ruse asupra orașului Harkov, în noaptea de luni spre marți, 14 octombrie. Potrivit șefului administrației militare regionale, Oleg Sinegubov, victimele au suferit răni cauzate de cioburi de sticlă, după ce ferestrele unui centru medical au fost sparte în urma exploziei, scrie DW.
Activitatea economică a Republicii Moldova se desfășoară în proporție de peste 60 la sută în municipiul Chișinău. La fel, mai mult de jumătate din producția industrială este realizată în capitală. Datele au fost prezentate de analistul economic Veaceslav Ioniță, în contextul hramului orașului Chișinău, sărbătorit pe 14 octombrie.
După retragerea lui Dorin Recean din funcția de prim-ministru, Republica Moldova ar avea nevoie de un executiv ce va pune accent pe echilibrul între reformele structurale impuse de Uniunea Europeană (UE) și impactul economic, consideră expertul în securitate Ștefan Bejan. Totodată, deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Dorian Istratii, dă asigurări că partidul de la guvernare va rămâne fidel promisiunilor electorale și va identifica o echipă capabilă să ducă până la capăt agenda europeană.
Echipa națională de fotbal Republicii Moldova va juca în această seară o nouă partidă din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. ,,Tricolorii" se vor confrunta în deplasare cu reprezentativa Estoniei.
Odată cu ceea ce Donald Trump numește „pacea în Gaza”, crește presiunea pentru ca UE să-și ridice sancțiunile impuse recent Israelului. Ultima dintre acestea a fost suspendarea Israelului dintr-o parte a programului de cercetare și inovare Horizon Europe (Orizont Europa). Luna trecută, Comisia Europeană a anunțat planuri de restricționare a comerțului cu Israelul și de impunere a unor sancțiuni „miniștrilor extremiști” din guvernul lui Benjamin Netanyahu. De asemenea, Comisia și-a suspendat finanțarea pentru sprijinirea Israelului, în valoare totală de aproximativ 14 milioane de euro.
Numărul petițiilor depuse de consumatorii de servicii financiare la Comisia Națională a Pieței Financiare s-a dublat în 2024 față de anul precedent. Printre principalele probleme constatate de cetățeni se numără clauzele contractuale neclare, costurile ascunse, dificultățile la efectuarea plăților sau problemele legate de despăgubirile din asigurări.
Chișinăul a fost cuprins luni de forfota pregătirilor, în așteptarea zilei de sărbătoare. Locuitorii și-au făcut ultimele cumpărături și pun la punct mesele festive, chiar dacă recunosc că prețurile sunt tot mai greu de suportat. Cu toate acestea, oamenii nu renunță la tradiție și își vor întâmpina oaspeții cu bucate specifice și produse de sezon. Între timp, în centrul orașului, scena este montată, iar repetițiile finale se desfășoară într-un ritm alert.
SUA, Qatar, Egipt și Turcia au semnat un acord de încetare a războiului în Fâșia Gaza. Documentul a fost semnat la Sharm el-Sheikh, unde Donald Trump a sosit din Israel, după ce a ținut un discurs în parlamentul israelian - chiar în ziua în care Hamas a eliberat ultimii ostatici aflați în viață, transmite Meduza-Live.
Consiliul UE a adoptat, luni, o decizie privind poziția pe care Uniunea Europeană o va adopta în cadrul Comitetului de asociere UE-Ucraina, reunit în configurația comerț, în ceea ce privește reducerea sau eliminarea taxelor vamale pentru o varietate de produse agroalimentare, cum ar fi produsele lactate, fructele și legumele proaspete, carnea și preparatele din carne, informează Agerpres, cu referire la un comunicat de presă.
Mămicile din Republica Moldova au posibilitatea să colecteze celulele stem din sângele cordonului ombilical imediat după naștere și să le păstreze pe termen nelimitat la singura bancă specializată din țară. Această opțiune, relativ nouă pentru mulți, permite folosirea ulterioară a celulelor în tratarea a peste 80 de afecțiuni grave, printre care se numără cancerul, autismul și diabetul zaharat.
Avocații bașcanei de la Comrat, Evghenia Guțul și ai secretarei fostului partid „Șor”, Svetlana Popan au cerut luni din nou instanței casarea deciziei, prin care cele două au fost condamnate. Ca și la ședinta anterioară, inculpatele și-au prezentat pozițiile prin videoconferință și au respins acuzațiile aduse de procurori. De cealaltă parte, acuzarea susține că probele demonstrează vinovăția lui Guțul și Popan.
Rata sărăciei absolute în rândul copiilor din Republica Moldova a atins un prag îngrijorător, depășind o treime din totalul minorilor. Potrivit unui studiu realizat de Biroul Național de Statistică (BNS) în parteneriat cu UNICEF Moldova, anul trecut 17% din copii sufereau de sărăcie extremă. Nivelul scăzut de trai, veniturile modeste ale părinților sau migrația acestora sunt factorii care îi condamnă pe copii să se confrunte cu foame sau lipsa lucrurilor necesare pentru educație, constată specialista în comunicare de la CCF Moldova, Tatiana Codreanu.
Crearea noilor organe de autoadministrare la Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor, reformarea Curții Supreme de Justiție (CSJ), modernizarea legii Curții Constituționale, procesul de vetting al judecătorilor și procurorilor și consolidarea capacității procuraturilor specializate anticorupție și pentru criminalitate organizată sunt câteva dintre rezultatele reformei justiției, a menționat ministra de resort Veronica Mihailov-Moraru, luni, 13 octombrie, la emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova.
Președintele SUA, Donald Trump, va avea o întrevedere cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, vineri, 17 octombrie, la Washington, scrie presa ucraineană care citează postarea pe platforma X a corespondentului Financial Times la Kiev, Christopher Miller.
Economia R. Moldova a trecut printr-o transformare esențială în ultimii 20 de ani. De la o dependență critică de piața rusă la începutul anilor 2000, statul nostru și-a reorientat comerțul exterior către Uniunea Europeană, care deține în prezent peste 65% din totalul schimburilor comerciale. Dacă aproape o treime din exporturile moldovenești mergeau, în 2005, spre Rusia, ponderea acestora a coborât, în 2024, la doar 3%. În același timp, România, Italia, Germania și Polonia au devenit principalii parteneri comerciali ai țării, arată datele Biroului Național de Statistică.
Oligarhul fugar Ilan Șor, condamnat în Republica Moldova la 15 ani de închisoare, a pus în Kârgâzstan bazele unei rețele de 37 de firme pentru a face transferuri de bani prin ocolirea sancțiunilor internaționale impuse Rusiei.
Perechea formată din Ștefan Mantu și Emiliana Procopciuc a cucerit titlul de campioni mondiali la Dans Sportiv, categoria Juniori II Standard. O altă pereche din Republica Moldova, formată din Daniel Martiniuc și Rima Psederschi, s-a calificat în finală, clasându-se pe locul al V-lea.
