Oana Țoiu și Johann Wadephul: sprijin pentru Republica Moldova și Ucraina în drumul spre UE
Radio Moldova, 14 octombrie 2025 17:30
Sprijinul ferm al României pentru avansarea procesului de extindere a Uniunii Europene, „atât în privința Republicii Moldova și Ucrainei, cât și a Balcanilor de Vest, pe baza meritelor proprii și a asumării valorilor europene”, a fost reiterat de șefa diplomației române, Oana Țoiu, în cadrul consultărilor bilaterale cu ministrul federal al afacerilor externe al Germaniei, Johann Wadephul, aflat marți, 14 octombrie, într-o vizită oficială la București.
• • •
Acum 5 minute
18:00
LIVE TEXT. Fotbal. Estonia - Republica Moldova, meci din preliminariile Campionatului Mondial din 2026 # Radio Moldova
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova joacă meciul cu selecționata Estoniei în preliminariile Cupei Mondiale. Partida de la Tallinn va începe la ora 19 și va fi transmisă în direct și doar la Moldova 1. Vă invităm să urmăriți transmisiunea în format text a acestui meci.
18:00
De la an la an, municipiul Chișinău devine tot mai verde, mai curat și mai frumos – aceasta este părerea locuitorilor capitalei, intervievați de Radio Moldova cu prilejul sărbătorii Hramului. Centrul orașului, precum și parcurile sunt locurile preferate de chișinăuieni, au spus aceștia la emisiunea „Zi de Zi”.
Acum 30 minute
17:40
Alexandru Munteanu confirmă discuțiile cu PAS pentru funcția de premier și reacționează la acuzațiile din Pandora Papers # Radio Moldova
Economistul și omul de afaceri Alexandru Munteanu a venit cu primul său mesaj public după anunțarea candidaturii sale la funcția de premier. El a confirmat că poartă discuții cu formațiunea de guvernare pentru preluarea mandatului și a declarat că va acționa cu transparență, oferind toate clarificările necesare odată cu finalizarea procedurilor legale privind constituirea noului Parlament. Acesta a reacționat și la unele informații apărute în presă despre activitatea sa în mediul investițional, negând orice legătură cu politicianul Marian Lupu și precizând că firmele pe care le-a administrat au fost înființate și operate legal, în conformitate cu normele internaționale.
Acum o oră
17:30
17:30
17:20
Specialiști, la Radio Moldova: Legătura emoțională dintre părinți și copii contribuie la o dezvoltare armonioasă # Radio Moldova
Fiecare copil are nevoie de un spațiu sigur în care să se simtă acceptat și iubit necondiționat. Pentru o dezvoltare armonioasă a copilului, legătura emoțională cu părinții este fundamentală, spun invitații emisiunii „Zi de Zi”, de la Radio Moldova, de Ziua europeană a părinților.
Acum 2 ore
17:00
Pentru a-i urmări în acțiune pe Donnarumma, Tonali, Barella sau Raspadori trebuie să scoateți din buzunar între 200 și 1000 de lei # Radio Moldova
Federația Moldovenească de Fotbal a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Italia din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial din anul 2026. Acestea pot fi cumpărate online, iar prețul acestora variază între 200 și 1000 de lei. Achiziționarea tichetelor se va face în baza codului personal de 13 cifre, cu verificarea codului la sistemul de acces pe stadion.
16:50
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a emis o alertă pentru trei siropuri de tuse contaminate, identificate în India, solicitând autorităților sanitare din întreaga lume să raporteze orice depistare a acestor medicamente în țările lor.
16:50
Acum 4 ore
15:50
„E o chestiune absolut politică”: Ion Ceban, despre interdicția de intrare în spațiul Schengen și motivele pentru care a dat-o în judecată pe ministra de Externe a României # Radio Moldova
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, susține în continuare că interdicția de a intra în România și în spațiul Schengen este o decizie motivată politic și afirmă că a cerut despăgubiri morale de 1 leu pentru a demonstra că acționează „din principiu”, nu pentru bani. Invitat la emisiunea „Pe față”, de la Moldova 1, el a declarat că măsura autorităților române nu are justificare reală de securitate și că declarațiile ministrei de Externe a României, Oana Țoiu, i-au afectat imaginea publică în plină campanie electorală.
15:30
15:30
Analiști: Alexandru Munteanu este o alegere neașteptată, dar promițătoare pentru conducerea Guvernului # Radio Moldova
„O candidatură neașteptată, dar cu potențial” – așa au comentat analiștii de la Chișinău propunerea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) de a-l înainta pe Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Cunoștințele și experiențele sale în business și economie, inclusiv pe plan internațional, ar putea fi un avantaj pentru activitatea noului Guvern, consideră experții.
15:10
„O încălcare brutală a dreptului internațional”. Două camioane ale ONU, lovite de o dronă rusească în sudul Ucrainei # Radio Moldova
Forțele ruse au lovit marți, 14 octombrie, un convoi umanitar al ONU în regiunea Herson din Ucraina, distrugând și avariind mai multe vehicule care transportau ajutoare umanitare, potrivit autorităților locale.
15:00
CtEDO obligă Kremlinul să plătească 253 de milioane de euro pentru consecințele conflictului din 2008 din Georgia # Radio Moldova
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CtEDO) a condamnat marți, 14 octombrie, Federația Rusă, obligând-o să plătească peste 253 de milioane de euro Georgiei pentru încălcarea drepturilor locuitorilor din două regiuni separatiste – Abhazia și Osetia de Sud – în urma războiului ruso-georgian din 2008, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.
15:00
Cristina Gherasimov, la Bruxelles: „Continuăm să muncim intens pentru a avansa pe drumul nostru european” # Radio Moldova
Progresele înregistrate de Republica Moldova și următoarele etape din agenda europeană a țării au fost subiectele discutate de viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, și comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, la Bruxelles.
14:10
Acum 6 ore
14:00
Săptămâna Limbii Italiene aduce o expoziție valoroasă de carte la Biblioteca Națională # Radio Moldova
Arta și cultura italiană pot fi descoperite la Biblioteca Națională din Chișinău, unde a fost inaugurată o expoziție valoroasă de carte. Vizitatorii vor putea răsfoi albume ilustrate și cărți de beletristică, în limba italiană și în alte limbi, inclusiv ediții rare. În întreaga lume este marcată Săptămâna Limbii Italiene.
13:40
Populația Chișinăului a crescut cu aproape 8% în ultimii zece ani, dar natalitatea rămâne scăzută # Radio Moldova
Populația municipiului Chișinău a crescut cu aproape 8% în ultimii zece ani, ajungând la 720 de mii de locuitori, potrivit datelor recensământului din 2024. Sociologii explică această evoluție prin migrația internă – tot mai mulți tineri din raioane aleg să se stabilească în capitală, atrași de locuri de muncă, studii și un nivel de trai mai bun. Zilnic, cu navetiștii și vizitatorii din suburbii, în Chișinău se află în total aproape un milion de oameni. În același timp, natalitatea rămâne scăzută, iar specialiștii avertizează că fenomenul de îmbătrânire a populației se va resimți tot mai mult și în capitală.
13:40
Republica Moldova va fi reprezentată în finala europeană Girls Go Circular de două eleve ale Colegiului Național de Comerț al ASEM # Radio Moldova
Sofia Moraru și Sabina Javgureanu, eleve în anul III la Colegiul Național de Comerț al ASEM, vor reprezenta Republica Moldova în finala europeană a competiției Girls Go Circular, dedicată securității cibernetice. Proiectul lor, LogInSight, a fost desemnat câștigător al etapei naționale și se va confrunta cu alte două echipe finaliste din Cipru și Regatul Unit, în cadrul evenimentului „Zilele Educației și Competențelor EIT 2025”.
13:00
Trei polițiști au murit într-o explozie provocată în Italia, alți 13 ofițeri sunt răniți # Radio Moldova
Trei ofițeri ai Forțelor de Carabinieri au fost uciși într-o explozie în timpul unei operațiuni desfășurate în nordul Italiei. Alți 13 polițiști, carabinieri și pompieri au fost răniți în acest incident produs în comuna Castel D'Azzano, în zona orașului Verona.
13:00
PAS îl va înainta pe Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru după validarea noului Parlament # Radio Moldova
Candidatura lui Alexandru Munteanu, economist, profesor universitar și om de afaceri moldovean, va fi înaintată de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, după validarea mandatelor de deputat de către Curtea Constituțională și convocarea ședinței de constituire a noului Parlament de către președinta Maia Sandu. Anunțul a fost făcut de peședintele Parlamentului, Igor Grosu, pe rețelele de socializare.
12:50
SHS anunță înghețuri în toată țara. Agricultorii sunt îndemnați să-și protejeze culturile # Radio Moldova
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod galben de îngheț pentru întreg teritoriul Republicii Moldova, valabil în zilele de 15 și 16 octombrie. Potrivit meteorologilor, în orele nocturne și ale dimineții temperaturile vor coborî până la –2 grade Celsius. Fenomenul ar putea afecta culturile agricole sensibile la frig, în special legumele, strugurii și pomii fructiferi.
12:40
Chișinău, „motorul” R. Moldova: PIB-ul pe cap de locuitor, de patru ori mai mare ca în restul țării # Radio Moldova
Activitatea economică a Republicii Moldova se desfășoară în proporție de peste 60 la sută în municipiul Chișinău. La fel, mai mult de jumătate din producția industrială este realizată în capitală. Datele au fost prezentate de analistul economic Veaceslav Ioniță, în contextul hramului orașului Chișinău, sărbătorit pe 14 octombrie.
12:40
Finanțarea ilegală a partidelor: 18 dosare trimise în instanță, zece condamnări pronunțate și șase persoane date în urmărire internațională # Radio Moldova
Mecanismele de finanțare ilegală a partidelor afiliate grupului Șor continuă să fie investigate de Procuratura Anticorupție (PA), care anunță progrese semnificative în ultimii ani. Potrivit instituției, până în prezent au fost deferite justiției 18 cauze penale, iar instanțele de judecată au pronunțat zece sentințe de condamnare în privința a 13 persoane fizice și a unei persoane juridice.
12:40
Deținutul evadat de la Pruncul, a fost reținut la Florești după patru zile de căutări # Radio Moldova
Un deținut al Penitenciarului nr. 9 – Pruncul, care nu s-a prezentat la locul de muncă pe 10 octombrie, a fost reținut marți dimineață, 14 octombrie, în orașul Florești, după patru zile de căutări. Potrivit Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), bărbatul, în vârstă de 43 de ani, a fost identificat pe teritoriul Gării Auto Florești, în momentul în care a coborât dintr-un microbuz pe ruta Bălți–Rezina.
12:30
Surpriză în preliminariile Campionatului Mondial din 2026! Echipa națională de fotbal a Franței nu a reușit să obțină victoria în meciul din deplasare cu Islanda. Partida de la Reykjavik s-a terminat nedecis, scor 2:2. Insularii conduceau la pauză cu 1:0. Victor Palsson a înscris în minutul 39.
12:20
12:20
Credincioșii s-au adunat la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” din Chișinău pentru a se ruga pentru sănătate și protecție. După Liturghie, Arhiereii și slujitorii altarului au condus credincioșii în fața Catedralei, unde a fost săvârșit un Tedeum.
12:20
Echipa națională de tineret „sub 21 de ani” a Republicii Moldova va juca a cincea partidă din cadrul preliminariilor Campionatului European de tineret # Radio Moldova
O partidă importantă va susține astăzi și echipa națională de tineret „sub 21 de ani” a Republicii Moldova. Discipolii lui Sergiu Cebotari, vor juca tot de la ora 19 în deplasare cu reprezentativa Slovaciei. Meciul va avea loc pe stadionul din orășelul Koșițe.
12:10
De Hramul Iașului, mii de oameni vin să se închine la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva # Radio Moldova
Pe 14 octombrie este sărbătorit Hramul și la Iași, România. În această zi, credincioșii ortodocși de stil nou o cinstesc pe Cuvioasa Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei și una dintre cele mai iubite sfinte ale tradiției românești. Ziua, marcată cu roșu în calendarul bisericesc, aduce mii de pelerini la Iași, pentru rugăciune și speranță.
Acum 8 ore
12:00
De la un mic târg așezat pe malurile râului Bâc până la metropola de astăzi, Chișinăul poartă urmele tuturor epocilor, de la urmele comunităților preistorice și perioada medievală, până la amprentele țariste, interbelice, sovietice și independente. Invitat în emisiunea „Bună dimineața” de la Moldova 1, istoricul Sergiu Musteață a vorbit despre originile și evoluția capitalei, precizând că „dacă e să vorbim de istoria Chișinăului, bineînțeles că este una foarte bogată și diversă. Din păcate, nu atât de bine cunoscută, atât de locuitorii capitalei, cât și de ceilalți cetățeni ai Republicii Moldova”.
11:30
„Tricolorii” s-au antrenat pe A Le Coq Arena și țintesc 3 puncte în meciul de la Tallin # Radio Moldova
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova va juca diseară cu Estonia la Tallinn, a șasea sa partidă din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial de fotbal de anul viitor. Meciul se anunță a fi pe muchie de cuțit. Dacă vor obține victoria, „tricolorii” rămân în cărți pentru a evita ulimul loc în clasamentul grupei I. Va fi totodată și primul meci oficial al selecționerului Lilian Popescu la prima reprezentativă.
11:20
Numărul victimelor după ploile din Mexic, în creștere. Sunt 64 de morți și peste 60 de persoane dispărute # Radio Moldova
Crește numărul victimelor în urma ploilor torențiale din Mexic. Cel puțin 64 de persoane și-au pierdut viața, iar alte peste 60 sunt date dispărute, în centrul și estul țării, anunță autoritățile mexicane. Cele mai multe victime și cele mai mari pagube sunt înregistrate în statele Veracruz, Hidalgo și Puebla, a anunțat șefa Protecției Civile, Laura Velázquez.
10:40
Eurodeputați S&D: Georgia se află într-un punct critic – sprijinul UE pentru alegeri libere și sancțiuni mai dure împotriva regimului sunt esențiale # Radio Moldova
Georgia se confruntă cu un regres democratic accelerat, iar poporul georgian este ostaticul unui regim care „a mințit” în privința parcursului european, afirmă trei europarlamentari ai grupului politic al Socialiștilor și Democraților (S&D), al doilea cel mai numeros grup parlamentar european, care s-au întors recent dintr-o misiune la Tbilisi.
10:40
Forbes: Germania, lider european la numărul de miliardari; România intră în top 20 mondial # Radio Moldova
Germania conduce topul european al statelor cu cei mai mulți miliardari și ocupă locul patru la nivel global. În total, 171 de miliardari se află în Germania, averea netă combinată a acestora ajungând la 676,4 miliarde de euro, scrie Antena3.ro și Euronews, cu referire la datele Forbes.
10:30
Partidul „Democrația Acasă” rămâne fără alocații de la bugetul de stat pentru un an. Curtea Supremă de Justiție a menținut sancțiunea aplicată de CEC # Radio Moldova
Partidul Politic „Democrația Acasă” rămâne fără alocațiile de la bugetul de stat pentru o perioadă de 12 luni, începând cu luna noiembrie 2025, după ce Curtea Supremă de Justiție a admis recursul Comisiei Electorale Centrale (CEC) și a respins cererile depuse de avocații formațiunii conduse de Vasile Costiuc.
10:20
Revista presei internaționale // Planul de pace din Gaza, între speranțe și incertitudini; NATO promite o reacție imediată la un atac rusesc # Radio Moldova
Principalul eveniment abordat de presa internațională e semnarea acordului de încetare a focului în Fâșia Gaza și perspectivele unei păci de durată. Totodată, publicațiile occidentale analizează legătura tot mai complexă dintre războiul din Ucraina, sprijinul chinez acordat Rusiei și presiunile economice crescânde asupra Moscovei.
10:10
Piața online chineză Temu și-au dublat profiturile din operațiunile în UE înainte de impozitarea de anul trecut, ajungând puțin sub 120 de milioane de dolari, în ciuda faptului că are doar opt angajați, potrivit Mediafax.
Acum 12 ore
09:50
Harkov și Kirovograd, atacate din nou: șase civili răniți și mai multe localități fără curent electric # Radio Moldova
Șase persoane au fost rănite în urma unui atac aerian lansat de forțele ruse asupra orașului Harkov, în noaptea de luni spre marți, 14 octombrie. Potrivit șefului administrației militare regionale, Oleh Syniehubov, victimele au suferit răni cauzate de cioburi de sticlă, după ce ferestrele unui centru medical au fost sparte în urma exploziei, scrie DW.
09:50
Nicușor Dan: „Atât timp cât Ucraina rezistă, Republica Moldova nu este amenințată militar” # Radio Moldova
„Atât timp cât Ucraina rezistă, Republica Moldova nu este amenințată militar”, a declarat președintele României, Nicușor Dan, într-un interviu acordat pentru Protv.ro, respingând posibilitatea unui atac al Federației Ruse asupra Republicii Moldova. Șeful statului român a explicat că poziția geografică a țării noastre și contextul actual de securitate o protejează de o eventuală agresiune.
09:50
Eurovision, între muzică și geopolitică: Uniunea Europeană de Radiodifuziune amână decizia privind participarea Israelului # Radio Moldova
Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU) a decis să amâne până în luna decembrie decizia privind participarea Israelului la concursul Eurovision 2026, programat să aibă loc în Austria. Decizia survine în contextul evoluțiilor din Orientul Mijlociu și al apelurilor la boicot venite din partea mai multor țări europene, relatează AFP.
09:30
Autoritățile ruse se pregătesc să atragă în serviciul militar o uriașă rezervă de mobilizare a Ministerului Apărării, creată prin decretul lui Vladimir Putin în 2015. Luni, guvernul a aprobat un proiect de lege care îi va permite președintelui să folosească rezerviștii fără declararea legii marțiale și fără anunțarea mobilizării, în cadrul operațiunilor antiteroriste (KTO) și al conflictelor armate, inclusiv peste hotare, scrie publicația The Moscow Times.
09:20
Experții avertizează asupra tentativelor de destabilizare din partea actorilor radicali: Armistițiul dintre Israel și Hamas nu e o soluție durabilă # Radio Moldova
Planul de pace dintre Israel și organizația palestiniană Hamas, semnat la Sharm El Sheikh de președintele american Donald Trump, nu reprezintă o soluție durabilă, ci doar o etapă intermediară într-un conflict istoric, susține analistul politic Andrei Schwartz. Și expertul în spațiul Mării Negre, Mihai Isac, salută implicarea diplomatică pentru acest armistițiu, dar avertizează asupra riscurilor de presiuni din partea grupurilor radicale.
09:20
Revista presei // Dorin Recean se retrage din viața politică; Liderul nerecunoscut de la Tiraspol vrea să discute cu președinta RM, pe fondul unei noi crize energetice în stânga Nistrului # Radio Moldova
Presa națională își focalizează atenția asupra deciziei premierului Dorin Recean de a se retrage din viața politică. Totodată, instituțiile mass-media analizează care sunt provocările și sarcinile următorului prim-ministru, al cărui nume, deocamdată rămâne necunoscut. Publicațiile naționale au în vizor și impasul energetic în care a ajuns din nou regiunea transnistreană.
09:10
Ceremonie solemnă la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, cu prilejul Hramului Orașului Chișinău # Radio Moldova
De Hramul Chișinăului, primarul general al capitalei, împreună cu membrii echipei Primăriei municipiului Chișinău, au depus flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Ceremonia s-a desfășurat într-o atmosferă solemnă.
09:00
Chișinău mayor Ion Ceban says he hopes to secure parliamentary solutions for some of the capital's issues.
09:00
Visele devin realitate chiar și departe de casă! Povestea lui Mihail Gherasimencov, fotbalistul stabilit în Canada, care a debutat la echipa națională a Republicii Moldova # Radio Moldova
Născut la Bălți și plecat din țară la doar 11 ani, un tânăr fotbalist a ajuns să-și împlinească marele vis: acela de a îmbrăca tricoul echipei naționale a Republicii Moldova. După ani de muncă și perseverență în Canada, unde a emigrat alături de părinți, Mihail Gherasimencov trăiește acum emoția debutului sub culorile țării în care s-a născut.
08:40
08:40
08:20
