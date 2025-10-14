Harkov, din nou sub foc: șase civili răniți și trei sectoare fără curent
Radio Moldova, 14 octombrie 2025 08:20
Șase persoane au fost rănite în urma unui atac aerian lansat de forțele ruse asupra orașului Harkov, în noaptea de luni spre marți, 14 octombrie. Potrivit șefului administrației militare regionale, Oleg Sinegubov, victimele au suferit răni cauzate de cioburi de sticlă, după ce ferestrele unui centru medical au fost sparte în urma exploziei, scrie DW.
• • •
Șase persoane au fost rănite în urma unui atac aerian lansat de forțele ruse asupra orașului Harkov, în noaptea de luni spre marți, 14 octombrie. Potrivit șefului administrației militare regionale, Oleg Sinegubov, victimele au suferit răni cauzate de cioburi de sticlă, după ce ferestrele unui centru medical au fost sparte în urma exploziei, scrie DW.
O șansă la viață din primele secunde: celulele stem pot fi păstrate și în R. Moldova # Radio Moldova
Mămicile din Republica Moldova au posibilitatea să colecteze celulele stem din sângele cordonului ombilical imediat după naștere și să le păstreze pe termen nelimitat la singura bancă specializată din țară. Această opțiune, relativ nouă pentru mulți, permite folosirea ulterioară a celulelor în tratarea a peste 80 de afecțiuni grave, printre care se numără cancerul, autismul și diabetul zaharat.
Acum 24 ore
19:30
Evghenia Guțul și Svetlana Popan, din nou în instanță: avocații contestă verdictul, procurorii își mențin poziția # Radio Moldova
Avocații bașcanei de la Comrat, Evghenia Guțul și ai secretarei fostului partid „Șor”, Svetlana Popan au cerut luni din nou instanței casarea deciziei, prin care cele două au fost condamnate. Ca și la ședinta anterioară, inculpatele și-au prezentat pozițiile prin videoconferință și au respins acuzațiile aduse de procurori. De cealaltă parte, acuzarea susține că probele demonstrează vinovăția lui Guțul și Popan.
19:10
Uniunea Europeană a alocat 10 milioane de euro pentru un tribunal special care va judeca conducerea de vârf a Rusiei pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei, a anunțat Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas.
19:00
Studiu: Fiecare al treilea copil din R. Moldova trăiește în sărăcie. Expert: „Au nevoie de ajutor azi” # Radio Moldova
Rata sărăciei absolute în rândul copiilor din Republica Moldova a atins un prag îngrijorător, depășind o treime din totalul minorilor. Potrivit unui studiu realizat de Biroul Național de Statistică (BNS) în parteneriat cu UNICEF Moldova, anul trecut 17% din copii sufereau de sărăcie extremă. Nivelul scăzut de trai, veniturile modeste ale părinților sau migrația acestora sunt factorii care îi condamnă pe copii să se confrunte cu foame sau lipsa lucrurilor necesare pentru educație, constată specialista în comunicare de la CCF Moldova, Tatiana Codreanu.
18:30
Ministra Justiției, la Radio Moldova: „Reforma a fost o resetare a întregului sistem” # Radio Moldova
Crearea noilor organe de autoadministrare la Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor, reformarea Curții Supreme de Justiție (CSJ), modernizarea legii Curții Constituționale, procesul de vetting al judecătorilor și procurorilor și consolidarea capacității procuraturilor specializate anticorupție și pentru criminalitate organizată sunt câteva dintre rezultatele reformei justiției, a menționat ministra de resort Veronica Mihailov-Moraru, luni, 13 octombrie, la emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova.
18:10
O nouă întâlnire între Trump și Zelenski la Washington: liderii vor discuta despre situația din Ucraina # Radio Moldova
Președintele SUA, Donald Trump, va avea o întrevedere cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, vineri, 17 octombrie, la Washington, scrie presa ucraineană care citează postarea pe platforma X a corespondentului Financial Times la Kiev, Christopher Miller.
17:50
Economia R. Moldova, transformare esențială în ultimii 20 de ani: Rusia - din principal partener comercial în actor marginal # Radio Moldova
Economia R. Moldova a trecut printr-o transformare esențială în ultimii 20 de ani. De la o dependență critică de piața rusă la începutul anilor 2000, statul nostru și-a reorientat comerțul exterior către Uniunea Europeană, care deține în prezent peste 65% din totalul schimburilor comerciale. Dacă aproape o treime din exporturile moldovenești mergeau, în 2005, spre Rusia, ponderea acestora a coborât, în 2024, la doar 3%. În același timp, România, Italia, Germania și Polonia au devenit principalii parteneri comerciali ai țării, arată datele Biroului Național de Statistică.
17:30
Uniunea Europeană a alocat 10 milioane de euro pentru un tribunal special care va judeca conducerea de vârf a Rusiei pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei, a anunțat înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas.
17:30
Investigație IPN: Cum a creat Ilan Șor un mecanism pentru a evita sancțiunile internaționale # Radio Moldova
Oligarhul fugar Ilan Șor, condamnat în Republica Moldova la 15 ani de închisoare, a pus în Kârgâzstan bazele unei rețele de 37 de firme pentru a face transferuri de bani prin ocolirea sancțiunilor internaționale impuse Rusiei.
17:10
Chișinău: Ștefan Mantu și Emiliana Procopciuc – campioni mondiali la Dans Sportiv, categoria Juniori II Standard # Radio Moldova
Perechea formată din Ștefan Mantu și Emiliana Procopciuc a cucerit titlul de campioni mondiali la Dans Sportiv, categoria Juniori II Standard. O altă pereche din Republica Moldova, formată din Daniel Martiniuc și Rima Psederschi, s-a calificat în finală, clasându-se pe locul al V-lea.
17:10
Avertisment CNPF: Informațiile despre implicarea instituției în restituirea fondurilor investite pe platforma TUX sunt false # Radio Moldova
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) nu participă la nicio inițiativă privind recuperarea investițiilor făcute prin intermediul platformei TUX. Instituția susține că informațiile potrivit cărora ar fi început procesul de returnare a investițiilor sunt false.
17:00
Avertisment CNPF: Informațiile despre restituirea fondurilor investite pe platforma TUX sunt false # Radio Moldova
Persoanele care au investit în platforma TUX nu își vor putea recupera banii, avertizează Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF). Instituția susține că informațiile potrivit cărora ar fi început procesul de returnare a investițiilor sunt false.
17:00
Cel puțin 91 de persoane au fost rănite, dintre care șapte se află în stare critică, în urma coliziunii a două trenuri rapide, luni dimineață, în apropierea localității Jablonov nad Turňou, din estul Slovaciei. Accidentul s-a produs în jurul orei 10:00, într-o zonă în care liniile feroviare se intersectează și devin linie simplă, potrivit agenției TASR. La fața locului au intervenit pompieri, polițiști și echipe medicale de urgență, fiind trimise și elicoptere de salvare. Circulația feroviară pe tronsonul Jablonov nad Turňou – Rožňava a fost suspendată.
16:00
Ucraina renunță la limbile rusă și „moldovenească”: Kievul modifică lista limbilor care beneficiază de protecție specială # Radio Moldova
Guvernul Ucrainei a modificat lista limbilor protejate de Carta Europeană a limbilor regionale sau minoritare. Potrivit unui proiect de lege aprobat de Executivul de la Kiev, limbile rusă și „moldovenească” au fost excluse din listă, limba evreiască a fost înlocuită cu ebraica, iar limba cehă a fost adăugată, scrie The News Voice of Ukraine și hvylya.net.
16:00
Un moldovean de 46 de ani va fi cercetat penal după ce a încercat să scoată ilegal din țară un lot de țigări, pe care le-a ascuns în tavanul unui vagon al trenului „Chișinău–București”. Tentativa de contrabandă a fost dejucată la postul vamal Ungheni.
16:00
Atenționare de călătorie în Grecia pe 14 octombrie: Recomandările Ambasadei Republicii Moldova în Republica Elenă pentru cetățeni # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova care se află, tranzitează sau planifică o călătorie în Grecia sunt atenționați că în acest stat va avea loc o grevă națională pe 14 octombrie. Astfel, moldovenii sunt îndemnați să se informeze din timp despre programul mijloacelor de transport, pentru a ajunge în timp util la destinațiile planificate.
15:50
Terapie intervențională pentru pacienții cu insuficiență cardiacă: Premiere medicale la Chișinău # Radio Moldova
La Spitalul „Sfânta Treime” din Chișinău, Departamentul de Cardiologie Intervențională și Electrofiziologie, trei pacienți cu insuficiență cardiacă au beneficiat, în premieră, de implantarea dispozitivelor cardiace: două stimulatoare cu funcție de defibrilare și un sincronizator în caz de insuficiență cardiacă.
15:30
„Trebuie să ne consolidăm apărarea împotriva Rusiei”. Kaja Kallas: UE va aloca 2 miliarde de euro pentru drone. # Radio Moldova
O foaie de parcurs pentru apărarea europeană, care va defini obiectivele și etapele de dezvoltare pentru domeniile-cheie, va fi prezentată în această săptămână. Anunțul a fost făcut de Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas, în cadrul vizitei sale de luni, 13 octombrie, la Kiev. „Trebuie să ne consolidăm apărarea împotriva Rusiei – nu pentru a provoca un război, ci pentru a-l preveni”, a subliniat Kallas, într-o conferință de presă comună cu ministrul afacerilor externe ucrainean, Andrii Sybiha.
15:10
REACȚII | De ce pleacă Dorin Recean din politică și cine va conduce Guvernul: Nu este o decizie „surprinzătoare” # Radio Moldova
Creșterea economică, reforma justiției, accelerarea integrării europene, îmbunătățirea calității vieții, reducerea inflației și majorarea pensiilor se numără printre prioritățile esențiale pe care ar trebui să le aibă în vedere noul Cabinet de miniștri, susțin experții. Potrivit acestora, viitorul Executiv ar trebui să aibă o componență diversă, care să includă nu doar reprezentanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), ci și profesioniști din alte domenii și formațiuni politice, capabili să contribuie la consolidarea reformelor.
15:10
Israel: Donald Trump promite „o nouă eră a credinței și speranței” pentru Orientul Mijlociu # Radio Moldova
Donald Trump a fost aplaudat și lăudat în parlamentul israelian, luni, în timpul unui discurs, după eliberarea celor 20 de ostatici israelieni ținuți captivi de Hamas mai bine de doi ani. Eliberarea ostaticilor și, în compensație, a prizonierilor palestinieni din Israel, este doar prima fază a unui acord mai larg care prevede o pace durabilă în regiune. Viitorul Gazei, al Hamas și al unui eventual stat palestinian este însă incert, scrie Hotnews.ro, cu referire la Reuters și Times of Israel.
14:30
Republica Moldova a început campania de vaccinare antigripală după ce a recepționat, săptămâna trecută, 240 de mii de doze de ser. Vaccinarea vizează, în special, persoanele cu risc ridicat de îmbolnăvire, inclusiv femeile gravide, persoanele cu comorbidități și angajații din sectoarele cu risc sporit de infectare. Vaccinul a fost deja distribuit în instituții, iar specialiștii îndeamnă populația să se imunizeze, mai ales că au fost confirmate primele cazuri de gripă sezonieră în Chișinău.
14:20
Cercetări arheologice la Ordășei: un tumul vechi de peste patru milenii, plin de taine # Radio Moldova
Un mormânt din perioada târzie a epocii bronzului, atribuit probabil culturii Noua, a fost descoperit de specialiștii Agenției Naționale Arheologice în tumulul nr. 13 de la Ordășei, raionul Telenești. Cercetările au fost efectuate în colaborare cu Centrul de Arheologie din orașul Olomouc, Cehia, în cadrul unei investigații mai ample asupra complexelor funerare din zonă.
13:50
Tractoare și echipamente moderne au defilat prin Chișinău, marcând lansarea expozițiilor „Moldagrotech” și „Farmer” dedicate agriculturii performante # Radio Moldova
Republica Moldova își consolidează poziția de stat agrar prin promovarea tehnologiilor moderne și a inovației în domeniu. Lansarea edițiilor de toamnă ale expozițiilor „Moldagrotech” (ediția a 46-a) și „Farmer” (ediția a 28-a) a fost marcată luni, 13 octombrie, la Chișinău printr-un eveniment inedit – o caravană a tehnicii agricole care a traversat orașul Chișinău, de la Stăuceni până la Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo”. Coloana de tractoare și utilaje performante a oferit locuitorilor capitalei o avanpremieră a celor mai noi echipamente ce vor fi prezentate în cadrul expozițiilor.
13:40
După ani de procese, o tânără acuzată de exploatarea sexuală a trei adolescente în Chișinău a fost condamnată la zece ani de închisoare. Faptele investigate s-au petrecut începând cu anul 2018, când inculpata, în prezent în vârstă de 22 de ani, avea doar 15 ani.
13:30
Autoritățile Chișinăului, o nouă încercare de a vota bugetul pentru anul 2025: PAS și PSRM anunță în ce condiții vor susține proiectul # Radio Moldova
După șapte tentative eșuate, Consiliul Municipal Chișinău (CMC) ar putea vota, în această săptămână, proiectul bugetului pentru anul 2025. Primarul Ion Ceban a anunțat că ședința Consiliului Municipal Chișinău este programată pentru data de 15 octombrie. Liderii fracțiunilor Partidului Acțiune și Solidaritate și Partidului Socialiștilor susțin că vor participa la ședință, dar vor vota bugetul numai dacă le vor fi respectate condițiile anunțate anterior.
12:40
Viitorul Guvern nu va fi condus de Dorin Recean. Premierul renunță și la mandatul de parlamentar. Igor Grosu: „Sper că veți rămâne alături de noi” # Radio Moldova
Prim-ministrul Dorin Recean nu va conduce următorul Cabinet de miniștri, în pofida unei majorități parlamentare câștigate de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) la ultimele alegeri parlamentare, formațiunea care l-a propulsat anterior în fruntea Guvernului. De asemenea, Dorin Recean renunță și la mandatul de deputat, obținut la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
12:40
Echipa Insulelor Feroe a adunat 12 puncte în preliminariile Cupei Mondiale de anul viitor # Radio Moldova
Echipa Insulelor Feroe face ravagii în preliminariile Campionatului Mondial de fotbal din anul 2026. Discipolii lui Eydun Klakstein au repurtat a patra victorie în grupa L. Feroezii au câștigat două meciuri pe teren propriu într-un interval de trei zile. După 4:0 în compania Muntenegrului, a urmat 2:1 cu Cehia. Hanus Sørensen a deschis scorul în minutul 67, Adam Karabeț a restabilit egalitatea în minutul 78, iar Martin Agnarsson a înscris golul victoriei în minutul 81.
12:30
Deflagrație provocată de o butelie de gaz la Nisporeni: Doi copii au ajuns la spital cu arsuri # Radio Moldova
Două surori, de 2 și 12 ani, din satul Grozești, raionul Nisporeni, au ajuns la spital cu arsuri după o deflagrație provocată de o butelie de gaz propan-butan. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de duminică, 12 octombrie, în gospodăria familiei.
12:20
Aproape un milion de țigări ascunse în tavanul unui camion la Leușeni-Albița. Doi bărbați au fost reținuți # Radio Moldova
O captură de aproape un milion de țigări de contrabandă, echivalentul a aproximativ 50.000 de pachete, a fost depistată la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița. Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), împreună cu ofițerii Serviciului Vamal, au descoperit țigările ascunse în tavanul remorcii unui autocamion. În urma acțiunilor de urmărire penală, doi bărbați, șoferul și presupusul organizator al transportului, au fost reținuți.
12:10
Programe de formare și recalificare profesională: Centrul Municipal de Învățare și Educație a Adulților, oportunități de dezvoltare la orice vârstă # Radio Moldova
Fie că își doresc să inițieze o afacere sau să-și dezvolte competențe care le-ar putea facilita angajarea, persoanele interesate pot participa la cursurile organizate de Centrul Municipal de Învățare și Educație a Adulților din Chișinău – singurul de acest tip din Republica Moldova. Instituția pune la dispoziția cursanților programe variate, precum limbi străine, alimentație sănătoasă, psihologie și alte domenii de interes.
11:50
„O amenințare camuflată”: Kremlinul sugerează că Republica Moldova ar putea avea soarta Ucrainei # Radio Moldova
Moscova acuză Chișinăul că se „agață de putere” și manifestă o poziție „neprietenoasă” față de Moscova, după aprobarea de către Guvernul Republicii Moldova a Strategiei Militare Naționale 2025–2035. Opinia a fost exprimată de purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, într-un comentariu pentru presa rusă. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău nu a comentat deocamdată acuzațiile, în timp ce experții evidențiază că, de fapt, Kremlinul prezintă o amenințare pentru securitatea Republicii Moldova, păstrându-și trupele pe teritoriul statului nostru.
11:50
După șapte tentative eșuate, Consiliul Municipal Chișinău (CMC) ar putea vota, în această săptămână, proiectul bugetului pentru anul 2025. Primarul Ion Ceban a anunțat că ședința Consiliului Municipal Chișinău este programată pentru data de 15 octombrie.
11:40
România a repurtat o victorie dramatică în preliminariile Campionatului Mondial din anul 2026 # Radio Moldova
Echipa naționala de fotbal a României a învins în mod dramatic selecționata Austriei, cu scorul de 1:0, într-un meci din grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026. Partida s-a disputat pe stadionul Arena Națională din București, iar în tribune au fost prezenți aproape 40 de mii de spectatori. „Tricolorii” au obținut o victorie importantă, după un joc bun, luând astfel o gură de oxigen înaintea ultimelor două partide din grupă.
11:20
Ultima oră | Viitorul Guvern nu va fi condus de Dorin Recean. Premierul renunță și la mandatul de parlamentar # Radio Moldova
Prim-ministrul Dorin Recean nu va conduce următorul Cabinet de miniștri, în pofida unei majorități parlamentare câștigate de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) la ultimele alegeri parlamentare, formațiunea care l-a propulsat anterior în fruntea Guvernului. De asemenea, Dorin Recean renunță și la mandatul de deputat, obținut la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
11:20
De Hramul Chișinăului, sărbătorit pe 14 octombrie, transportul public din oraș va activa în regim special. Totodată, potrivit Primăriei capitalei, temporar va fi sistată circulația rutieră pe anumite străzi, iar transportul public care traversează bulevardul Ștefan cel mare și Sfânt va fi redirecționat pe străzile adiacente.
11:10
Prm-ministrul Dorin Recean nu va conduce următorul Cabinet de miniștri, în pofida unei majorități parlamentare câștigate de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) la ultimele alegeri parlamentare, formațiunea care l-a propulsat anterior în fruntea Guvernului.
11:00
Olga Ursu și Angela Cutasevici aleg mandatul de deputat: Chișinăul rămâne fără doi viceprimari # Radio Moldova
Chișinăul rămâne fără doi viceprimari – Olga Ursu și Angela Cutasevici aleg mandatul de deputat în noul Parlament, obținut pe listele Blocului Electoral „Alternativa”. Anunțul a fost făcut de Ion Ceban, care a comunicat mai devreme că își păstrează funcția de primar.
10:50
Un pomicultor din Mălăiești a investit într-un sistem modern de irigare și se bucură de productivitate înaltă: „E un sprijin foarte bun al statului față de producător” # Radio Moldova
Într-un climat tot mai imprevizibil, pentru a face față secetelor, soluția este irigarea. Igor Ivanov, pomicultor din satul Mălăiești, raionul Orhei, a investit în modernizarea sistemelor de irigare pentru livezile și pepiniera sa. Adaptarea la climă începe cu gestionarea inteligentă a resurselor de apă, susține antreprenorul.
