Harkov, din nou sub foc: șase civili răniți și trei sectoare fără curent

Chișinău, capitala Republicii Moldova, își serbează Hramul pe 14 octombrie, dată la care creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc Acoperământul Maicii Domnului. Evenimentul, devenit una dintre cele mai importante zile pentru Chișinău, datează din 2000, când Primăria municipiului, împreună cu reprezentanții Mitropoliei Moldovei și ai Mitropoliei Basarabiei, au ales această dată pentru a cinsti orașul. Decizia a fost inspirată de unul dintre cele trei hramuri ale Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului”, simbol spiritual al capitalei. Până atunci, din anul 1995, Ziua orașului era sărbătorită în a doua duminică a lunii octombrie.