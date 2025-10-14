„Tricolorii” s-au antrenat pe A Le Coq Arena și țintesc 3 puncte în meciul de la Tallin

15:30

O foaie de parcurs pentru apărarea europeană, care va defini obiectivele și etapele de dezvoltare pentru domeniile-cheie, va fi prezentată în această săptămână. Anunțul a fost făcut de Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas, în cadrul vizitei sale de luni, 13 octombrie, la Kiev. „Trebuie să ne consolidăm apărarea împotriva Rusiei – nu pentru a provoca un război, ci pentru a-l preveni”, a subliniat Kallas, într-o conferință de presă comună cu ministrul afacerilor externe ucrainean, Andrii Sybiha.