Acoperământul Maicii Domnului – Sărbătoarea ocrotirii și protecției divine pe stil vechi
Unica.md, 14 octombrie 2025 02:00
Pe 14 octombrie, în calendarul bisericesc ortodox pe stil vechi, creștinii sărbătoresc Acoperământul Maicii Domnului (numită popular și „Pocroavele"), una dintre cele mai importante și îndrăgite sărbători de toamnă.
Acum 30 minute
02:00
Pe 14 octombrie, în calendarul bisericesc ortodox pe stil vechi, creștinii sărbătoresc Acoperământul Maicii Domnului (numită popular și „Pocroavele"), una dintre cele mai importante și îndrăgite sărbători de toamnă.
Acum o oră
01:40
Strângere de mână neobișnuită între Donald Trump și Emmanuel Macron la summitul pentru Gaza din Egipt: momentul a devenit viral pe rețelele sociale # Unica.md
Președinții american și francez, Donald Trump și Emmanuel Macron, au atras atenția presei și a internauților cu o strângere de mână neobișnuit de lungă, luni, la summitul pentru Gaza desfășurat
Acum 4 ore
23:40
Vasile Tofan ar fi refuzat propunerea de a deveni prim-ministru. Băluțel: „Nu este disponibil pentru a prelua funcția” # Unica.md
Investitorul Vasile Tofan s-a aflat printre persoanele analizate pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, însă a refuzat propunerea, invocând angajamente profesionale care îl împiedică să accepte această responsabilitate.
23:30
Ședința de judecată în dosarul fostului primar Nicanor Ciochină, acuzat de accident mortal și fugă de la locul faptei, s-a desfășurat în lipsa inculpatului # Unica.md
Ședința de judecată programată astăzi în dosarul în care fostul primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, este învinuit că a accidentat mortal un adolescent de 14 ani și a fugit
23:10
Trupele ucrainene au eliberat satul Mali Șcerbaki din regiunea Zaporojie, avansând 3,5 kilometri pe front # Unica.md
Trupele ucrainene au eliberat satul Mali Șcerbaki din regiunea Zaporojie, a anunțat Batalionul 24 Asalt „Aidar", care, împreună cu Regimentul 33 Asalt, a arborat drapelul Ucrainei în localitate.
22:50
Donald Trump dezvăluie detalii despre întâlnirea trimisului său, Steve Witkoff, cu Vladimir Putin: „Nu era pregătit și discuția a durat cinci ore” # Unica.md
Președintele american Donald Trump a povestit în timpul unui discurs susținut în Israel detalii despre una dintre întâlnirile trimisului său special, Steve Witkoff, cu președintele rus Vladimir Putin.
22:50
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat luni că nu există pericolul ca Republica Moldova să fie atacată de Rusia, subliniind că rezistența Ucrainei asigură securitatea Moldovei.
22:40
Volodimir Zelenski va efectua o vizită oficială în SUA pe 17 octombrie pentru discuții strategice cu Donald Trump # Unica.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că va efectua o vizită oficială în Statele Unite pe 17 octombrie, unde se va întâlni cu președintele american Donald Trump la Casa Albă.
22:30
Președintele american Donald Trump a adus o notă de umor la summitul de la Sharm el-Sheikh, după semnarea acordului de încetare a focului în Gaza, mulțumind personal liderilor mondiali prezenți
Acum 6 ore
22:20
Donald Trump a semnat în Egipt planul de pace pentru Gaza și Orientul Mijlociu: „A durat 3.000 de ani, dar va rezista” # Unica.md
Președintele american Donald Trump a semnat luni, în stațiunea Sharm el-Sheikh din Egipt, planul de pace privind Gaza și Orientul Mijlociu, declarând că „a durat 3.000 de ani" pentru a
22:10
Venezuela își închide ambasada din Oslo, la trei zile după acordarea Premiului Nobel pentru Pace Mariei Corina Machado # Unica.md
Autoritățile norvegiene au anunțat luni închiderea ambasadei Venezuelei din Oslo, fără ca Venezuela să ofere vreo explicație oficială. Decizia vine la doar trei zile după ce lidera opoziției venezuelene, María
22:10
Erdogan promite să o convingă pe Giorgia Meloni să renunțe la fumat, în timp ce Macron declară că „e o cauză pierdută” # Unica.md
La summit-ul liderilor mondiali din Egipt, dedicat situației din Fâșia Gaza, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a abordat un subiect neașteptat: obiceiul de a fuma al premierului italian Giorgia Meloni.
22:00
Autoritățile ruse se pregătesc să utilizeze masiv rezerva mobilizată a Ministerului Apărării, creată prin decretul lui Vladimir Putin din 2015. Guvernul rus a aprobat luni un proiect de lege care
20:40
Donald Trump a sosit în Egipt și anunță începutul „fazei a doua” a negocierilor privind Gaza, 20 de ostatici au for eliberați # Unica.md
Președintele american Donald Trump a ajuns luni în Egipt, unde a participat la summitul internațional de la Sharm el-Sheikh dedicat situației din Gaza. Înainte de întâlnirea cu liderii mondiali, Trump
20:40
Israelul a eliberat 1.968 de prizonieri palestinieni în schimbul predării ultimilor 20 de ostatici israelieni de către Hamas # Unica.md
Israelul a anunțat luni eliberarea a 1.968 de prizonieri palestinieni în cadrul unui acord de schimb pentru predarea ultimilor 20 de ostatici israelieni aflați în viață, ținuți de Hamas în
20:30
Avocații bașcanei de la Comrat și ai secretarei fostului Partid „Șor” cer casarea sentinței de condamnare; procurorii susțin legalitatea verdictului # Unica.md
Avocații bașcanei de la Comrat, Evghenia Guțul, și ai secretarei fostului Partid „Șor", Svetlana Popan, au solicitat luni, din nou, instanței casarea deciziei prin care cele două au fost condamnate
20:30
Rata sărăciei absolute în rândul copiilor din Republica Moldova depășește o treime, arată un studiu UNICEF și BNS # Unica.md
Rata sărăciei absolute în rândul copiilor din Republica Moldova a atins un nivel alarmant, depășind o treime din totalul minorilor, relevă un studiu realizat de Biroul Național de Statistică (BNS) în
Acum 12 ore
18:00
Comisia Națională a Pieței Financiare dezminte implicarea în returnarea investițiilor făcute prin platforma TUX # Unica.md
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a emis un comunicat prin care infirmă informațiile apărute recent în spațiul public, potrivit cărora instituția ar fi demarat un proces de recuperare a
18:00
Cel puțin 91 de persoane au fost rănite, dintre care șapte se află în stare critică, în urma coliziunii a două trenuri rapide, luni dimineață, în apropierea localității Jablonov nad
17:50
Uniunea Europeană alocă 10 milioane de euro pentru tribunalul special care va judeca conducerea Rusiei pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei # Unica.md
Uniunea Europeană a decis să aloce 10 milioane de euro pentru finanțarea unui tribunal special dedicat judecării conducerii de vârf a Rusiei pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei, a anunțat
17:40
Stagiul de cotizare necesar pentru pensia de vârstă în Republica Moldova: ce opțiuni au cei care nu-l pot acumula # Unica.md
Pentru a obține pensia pentru limită de vârstă în Republica Moldova, este necesar un stagiu complet de cotizare de 34 de ani. Persoanele care nu reușesc să acumuleze această perioadă
17:40
Președinta Maia Sandu mulțumește premierului Dorin Recean pentru conducerea Guvernului în ani dificili # Unica.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a adresat un mesaj de mulțumire premierului Dorin Recean, după anunțul acestuia că își va încheia mandatul și va părăsi viața politică.
17:30
Republica Moldova, Capitala mondială a dansului sportiv: Chișinău a găzduit Campionatul Mondial Juniori II Standard și „Chișinău Open 2025” # Unica.md
Republica Moldova a devenit în acest weekend Capitala mondială a dansului sportiv, găzduind două competiții majore la Palatul Republicii din Chișinău: Campionatul Mondial la Dans Sportiv – Juniori II Standard
17:20
Proprietarul restaurantului Motif din Chișinău, reținut în dosarul TIR-ului cu 110 cutii de țigări de contrabandă # Unica.md
Nicolae Baciu, proprietarul restaurantului de lux Motif din Chișinău, a fost reținut în dosarul instrumentat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), după ce vameșii au depistat
17:20
Igor Grosu îi mulțumește premierului Dorin Recean pentru colaborare și anunță pregătirea unei noi candidaturi la conducerea Guvernului # Unica.md
Președintele Parlamentului și al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, i-a adresat mulțumiri premierului Dorin Recean pentru colaborarea din ultimii ani, după ce acesta a anunțat că nu va
17:20
Două vieți salvate de echipa Terapie Intensivă Mobilă din Bălți în urma unor intervenții de resuscitare cardio-respiratorie # Unica.md
Echipa de asistență medicală urgentă specializată Terapie Intensivă Mobilă (TIM) a Substației de Asistență Medicală Urgentă Bălți a reușit să salveze două vieți în aceeași zi, prin intervenții rapide și
17:10
Vasile Tarlev îi cere lui Vladimir Voronin să amâne crearea fracțiunii PCRM în Parlament: „Graba este un sfătuitor prost” # Unica.md
Președintele Partidului „Viitorul Moldovei", Vasile Tarlev, a solicitat liderului Partidului Comunist din Republica Moldova (PCRM), Vladimir Voronin, să amâne formarea unei fracțiuni parlamentare proprii. Declarația a fost făcută în contextul
17:10
Toate școlile din Chișinău vor fi conectate obligatoriu la agentul termic după vacanța de toamnă # Unica.md
Toate instituțiile școlare din Chișinău vor fi conectate obligatoriu la agentul termic imediat după vacanța de toamnă, a anunțat Andrei Pavaloi, șef adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport.
17:10
O fetiță de 9 luni din Bender a fost internată în spital cu arsuri chimice la cap, zona gurii și a ochilor, în urma unui accident casnic petrecut în dimineața
Acum 24 ore
11:20
Prm-ministrul Dorin Recean nu va conduce următorul Cabinet de miniștri, în pofida unei majorități parlamentare câștigate de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) la ultimele alegeri parlamentare, formațiunea care l-a propulsat
11:20
Primăria municipiului Orhei informează că, la data de 6 octombrie 2025, a fost identificat un focar de Pestă Porcină Africană (PPA) într-o exploatație nonprofesională din satul Ciocâlteni, raionul Orhei.
11:10
O tânără condamnată la 10 ani de închisoare pentru exploatarea sexuală a trei adolescente în Chișinău # Unica.md
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță condamnarea la 10 ani de închisoare a unei tinere pentru exploatarea sexuală a trei adolescente în Chișinău. Dosarul penal, trimis
11:10
Italia: O femeie de 85 de ani moare după arsuri grave, îngrijitoarea din Moldova cercetată pentru neglijență # Unica.md
O femeie în vârstă de 85 de ani a decedat la cinci zile după ce a suferit arsuri grave în propria locuință din Bologna, Italia. Îngrijitoarea acesteia, originară din Republica
10:50
Primarul Ion Ceban pierde doi viceprimari apropiați, delegați în Parlament de Mișcarea Alternativa Națională # Unica.md
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a confirmat luni dimineață, în cadrul unei ședințe operative a serviciilor Primăriei, că viceprimarii Angela Cutasevici și Olga Ursu, delegate de Mișcarea Alternativa Națională
10:40
Cerere în creștere pentru aparatele de încălzire la Chișinău odată cu scăderea temperaturilor: ce recomandă specialiștii # Unica.md
Pe măsură ce temperaturile scad, tot mai mulți locuitori din Chișinău se grăbesc să achiziționeze aparate de încălzire pentru a-și asigura confortul termic în locuințe. Comercianții raportează o creștere semnificativă
10:30
Un conflict izbucnit între o mamă și fiica sa într-o localitate din raionul Florești a ajuns în atenția justiției, după ce Judecătoria Soroca, sediul Florești, a pronunțat o sentință prin
10:20
Cadavrul unei femei de 46 de ani, dispărută de peste două săptămâni, a fost descoperit la o groapă de gunoi în localitatea Chiriet-Lunga. Poliția a fost alertată după ce un
10:20
Un bărbat din Fălești, condamnat la cinci luni de închisoare pentru încălcarea ordinului de protecție într-un caz de violență în familie # Unica.md
Un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost condamnat la cinci luni de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, după ce a încălcat în mod repetat
10:10
Alexander Lukașenko avertizează că Ucraina ar putea „înceta să existe ca stat” dacă Zelenski nu negociază urgent # Unica.md
Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, a declarat într-un interviu acordat pe 12 octombrie că Ucraina riscă să „înceteze să existe ca stat" dacă președintele Volodimir Zelenski nu se așază la masa
10:00
Gruparea Hamas predă primii ostatici israelieni Crucii Roșii în cadrul unui acord de încetare a focului cu Israelul # Unica.md
Luni, gruparea islamistă palestiniană Hamas a predat șapte ostatici israelieni Comitetului Internațional al Crucii Roșii în Gaza, marcând prima fază a unui acord de încetare a focului cu Israelul. Schimbul
10:00
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, o atacă pe laureata Premiului Nobel pentru Pace: „vrăjitoarea diabolică” # Unica.md
Președintele venezuelean Nicolas Maduro a lansat un nou atac verbal la adresa liderei opoziției, Maria Corina Machado, care a primit recent Premiul Nobel pentru Pace. Într-o declarație făcută duminică și
09:50
Președintele american Donald Trump este așteptat luni în Israel, iar înaintea sosirii sale, un mesaj imens de mulțumire a fost afișat pe plaja din Tel Aviv, potrivit imaginilor difuzate de
09:40
Horoscopul zilei – 13 octombrie 2025: O zi cu energie astrală intensă și ocazii pentru fiecare zodie # Unica.md
Astăzi, astrele aduc o doză de dinamism și inspirație, dar și nevoia de a fi atenți la detalii și la emoțiile celor din jur. Fiecare zodie primește un mesaj special
Ieri
00:00
Contraofensiva ucraineană avansează în Zaporojie și Donețk: succese confirmate de Zelenski. Ce spun rușii # Unica.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat duminică progrese semnificative ale forțelor Kievului atât în regiunea sudică Zaporojie, cât și în zona Donețk, punctul central al conflictului cu Rusia, relatează News.ro
12 octombrie 2025
22:20
Descoperire macabră în Spania: un bărbat a fost găsit mort în apartamentul său după 15 ani # Unica.md
O descoperire macabră a avut loc într-un apartament din Valencia, Spania, unde pompierii au găsit rămășițele unui bărbat decedat de aproximativ 15 ani. Trupul neînsuflețit a fost descoperit întâmplător, în
22:00
Uzbekistanul face un pas major pe scena spațială internațională: orașul Samarkand, faimos pentru moștenirea sa științifică și culturală, va găzdui în 2028 Congresul Internațional de Astronautică (IAC) – cel mai
21:50
Migdalele – superalimentul cu beneficii uimitoare, contraindicații și secrete pentru consum optim # Unica.md
Migdalele sunt considerate un adevărat superaliment datorită conținutului lor bogat în nutrienți esențiali și beneficiilor multiple pentru sănătate. Iată câteva dintre cele mai importante avantaje pe care le aduc în
21:40
Descoperă codul cosmic al sănătății tale! Ce spun cifrele despre predispozițiile tale medicale # Unica.md
De-a lungul istoriei, oamenii au căutat mereu să-și mențină sănătatea, folosind diverse sisteme și formule transmise din generație în generație. Astăzi, astrologia și numerologia revin în atenție, iar cercetătorii încep
21:10
Olanda a transferat Ucrainei o navă vânător de mine din clasa Alkmaar – rol esențial pentru securitatea Mării Negre # Unica.md
Olanda a transferat recent o navă vânător de mine din clasa Alkmaar către Ucraina, a anunțat duminică Oleksii Neizhpapa, comandantul marinei ucrainene. Potrivit
21:00
Rusia a deconectat deliberat Centrala Nucleară Zaporijjea de la rețeaua Ucrainei: risc major de incident nuclear # Unica.md
Într-o acțiune fără precedent, Rusia a întrerupt deliberat conexiunea dintre Centrala Nucleară Zaporijjea (ZNPP), aflată sub ocupație, și rețeaua electrică a Ucrainei, pentru a testa integrarea acesteia în rețeaua rusă, ... Post-ul Rusia a deconectat deliberat Centrala Nucleară Zaporijjea de la rețeaua Ucrainei: risc major de incident nuclear apare prima dată în Unica.md.
