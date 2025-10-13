Sfârșitul unei ere: canalele muzicale MTV vor fi închise în Europa până la sfârșitul anului 2025

11:05

Republica Moldova va trece la ora de iarnă în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025, când ceasurile se dau înapoi cu o oră. Ora 4.00 devine ora 3.00, ceea ce va face ca ziua de duminică, 26 octombrie, să fie cea mai lungă din acest an, fiindcă va avea 25 de ore.