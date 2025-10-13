Studiu WatchDog: Propaganda rusă exploatează misticismul, astrologia, ghicitul în Tarot și alte teme ezoterice pentru a-și promova narațiunile pe Tiktok și Youtube

14:20

La două luni de la lansarea Programului Național „+3 000 lei pentru cariera ta”, 83 de tineri sunt pe cale să primească indemnizația de 3 000 de lei lunar, iar alți peste 1 000 de tineri au fost identificați ca preeligibili și urmează să finalizeze procedura digitală de validare, potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, citat de IPN.