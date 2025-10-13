Ora de muzică | Luciano Pavarotti (1935-2007), 90 de ani de la naștere (audio)

11:20

Campania de fidelizare a cititorilor „Fii deștept, ia un card inteligent” se desfășoară în această toamnă la toate filialele B.M. „B. P. Hașdeu”. În cadrul unei vizite la Biblioteca „Ștefan cel Mare și Sfânt”, studenții Colegiului de Ecologie au primit carduri cu acces nelimitat la toate filialele bibliotecii municipale - zeci de mii de volume, de la manuale școlare și cărți de specialitate până la literatură clasică, psihologie.