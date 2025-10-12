Întrevedere a miniștrilor Apărării din R. Moldova și Țările de Jos. Situația de securitate regională și impactul asupra Republicii Moldova, pe agenda discuțiilor

12:40

În timp ce peste o mie de comunități din Republica Moldova luptă zilnic cu mirosurile, fumul și pericolul sanitar al gropilor de gunoi, soluția la o parte din aceste probleme este chiar în mâinile celor care sortează. „Trebuie să înțelegem că ceea ce lăsăm în urma noastră contează. În loc de o groapă de gunoi, putem lăsa un teren curat și materiale care revin în economie”, spune președinta Asociației Reciclare, Vlada Balica, în cadrul emisiunii „Oameni și Idei”, de la Radio Chișinău.