Părinți plecați, copii rămași acasă: efectele dureroase ale migrației. „Dragostea de mamă le-o dau și eu, dar nu e ca aceea de mamă”

10:00

Perioadele secetoase din ultimii ani i-au determinat pe unii fermieri să caute soluții mai rezistente la schimbările climatice. În raionul Orhei, doi antreprenori au ales să renunțe la culturile tradiționale și au semănat, pentru prima dată, sorg - o plantă aproape uitată în R. Moldova, dar cu un potențial agricol considerabil. Agricultorii au adunat recolte care le asigură necesarul de hrană pentru 160 de bovine pe care le cresc la ferma din localitate.