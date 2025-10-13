Restricții de circulație în centrul Capitalei de Hramul Chișinăului. Transportul public va circula pe rute modificate

16:11

Trei administratori ai unei rețele cu zeci de restaurante din țară au fost trași la răspundere penală pentru evaziune fiscală, după ce au încercat să ascundă venituri de peste 18 milioane de lei. În urma investigațiilor efectuate de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), împreună cu ofițerii INI și ai Serviciului Fiscal […] The post VIDEO // Trei administratori de restaurante au ascuns venituri de peste 18 milioane de lei: au fost condamnați și amendați cu peste 800 000 lei appeared first on Omniapres.