Alegeri în mișcare: mii de moldoveni au preferat votul flexibil cu certificat electoral
Noi.md, 13 octombrie 2025 09:00
Circa 5 000 de alegători și-au declarat noul loc de ședere pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale.Acest demers le-a permis să își schimbe secția de votare, în cazul în care și-au modificat locul de ședere de la ultima participare la un scrutin, transmite IPN.Pentru alegătorii care nu au reușit să declare noul loc de ședere pînă la t
• • •
Acum 30 minute
09:00
09:00
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a lansat, pentru a patra oară, concurs public pentru selectarea a doi membri și a unui membru supleant în Colegiul de disciplină și etică, din rîndul reprezentanților societății civile. Pînă acum la concurs s-a înscris un singur candidat.Potrivit CSP, la competiție pot participa persoanele care dețin cetățenia Republicii Moldova, cunosc limba de stat, a
Acum o oră
08:30
Armata israeliană se așteaptă ca nu toate rămășițele ostaticilor care se află încă în Fîșia Gaza să fie returnate luni, a afirmat duminică seara un înalt responsabil militar, notează AFP.'Din păcate, este ceva ce anticipăm, că nu toți ostaticii morți vor fi returnați mîine', a declarat jurnaliștilor acest responsabil, sub protecția anonimatului.Anterior, o purtătoare de cuvînt a prim-minis
08:30
O parte a Cataloniei, regiune din nord-estul Spaniei, a fost plasată duminică în alertă roșie pentru ploi puternice, la o zi după perturbările de pe insula mediteraneană Ibiza, scrie AFP.Această alertă a fost emisă pentru provincia Tarragona de către agenția națională de meteorologie Aemet, care a prognozat 180 de milimetri de ploaie în 12 ore în delta fluviului Ebro.Protecția Civilă catal
Acum 2 ore
08:00
La începutul săptămînii de muncă leul moldovenesc a crescut față de euro, dar a slăbit și mai mult față de dolar.Astfel, pe parcursul zilelor de odihnă el a cîștigat de la moneda unică europeană 0,35 bani, dar a cedat dolarului american mai mult de 6 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 13 octombrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,7057 le
08:00
Douăzeci de membri ai grupării criminale Barrio 18, clasificată drept organizație teroristă de Statele Unite, au evadat dintr-o închisoare din Guatemala, a anunțat duminică directorul Sistemului Penitenciar (SP) al țării, Ludin Godinez, transmite AFP.'S-a stabilit în mod credibil că 20 de deținuți au scăpat la controalele de securitate', a declarat oficialul într-o conferință de presă.Godi
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:13 octombrie — a 286-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 79 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Sfinţit Mc. Grigorie al ArmenieiCe se sărbătorește în lume: Ziua
07:30
Pentru astăzi, meteorologii promit vreme predominant înnorată.Cu toate acestea, precipitațiile vor continua, fiind așteptate ploi slabe.Vîntul va fi din nord-vest, slab pînă la moderat.În timpul zilei, în sudul țării, temperatura aerului va ajunge la +15...+17 °C, în regiunile centrale temperatura va fi de +12...+15 °C, iar în nord va fi de aproximativ 10...+11 °C.
Acum 4 ore
07:00
Cunoscutul analist politic român H.D. Hartmann a adus critici la adresa modului în care s-au desfășurat alegerile din Republica Moldova, în cadrul unui interviu pentru MLive.Potrivit acestuia, scrutinul recent „nu poate fi considerat democratic”, fiind „o operațiune politică dirijată” sub influența Bruxellesului.„Oameni buni, ați avut niște alegeri pe picior de război. Limbajul a fost de r
06:30
Cu ocazia unui summit dedicat fotbalului, care a avut loc în acest weekend în Portugalia, preşedintele UEFA, Alexander Ceferin, a recunoscut că actualul model de calificare pentru Campionatul European ar putea fi modificat pentru a-l face mai atractiv, scrie rmcsport.fr.Sub impulsul preşedintelui său, Alexander Ceferin, fotbalul european şi-a schimbat faţa în ultimii ani. După ce a redus număr
06:00
Una din bolile cele mai crunte pentru o femeie este cancerul la sîn.Afecțiunea poate fi prevenită, nu și vindecată, prin o serie de remedii naturiste, iar pe lista alimentelor care lupta cu formarea nodulilor mamari cancerigeni se numără și varză roșie.{{284100}}Varza roșie conține o serie de vitamine și minerale esențiale. Este plină de antioxidanți întrucît conține 85% din necesarul ziln
05:30
FIFA se gîndește să mute și ediția din 2034 a Cupei Mondiale pe perioada iernii. Turneul final va fi găzduit de Arabia Saudită și, la fel ca la ediția din 2022, din Qatar, vremea foarte călduroasă va fi motivul mutării Mondialului. Dar, Gianni Infantino, președintele FIFA, spune că s-ar putea ca toate edițiile turneului final să fie găzduite iarna.După cum transmite Noi.md cu referire la GSP,
Acum 6 ore
05:00
Ingredientul din bucătărie care ameliorează durerile de articulații și te ajută să slăbești # Noi.md
Piperul Cayenne sau piperul roşu este un condiment foarte iute, asemănător la culoare cu boiaua. Se face din coaja şi din seminţele ardeiului iute de Cayenne, uscate şi măcinate.Numele său vine de la un oraş sud-american, care este capitala Guianei Franceze, scrie doctorulzilei.roEste bogat în vitaminele A, B şi C, precum şi în calciu şi potasiu. Vitamina A este foarte importantă pentru să
04:30
Avionul naționalei Nigeriei a fost nevoit să aterizeze de urgență, după ce parbrizul a crăpat în aer. „Super Vulturii”, așa cum este poreclită selecționata din Africa, se întorceau din orașul Polokwane (Arica de Sud), acolo unde au învins Lesotho, scor 2-1, într-un meci din preliminariile CM 2026.După cum transmite Noi.md cu referire la Golazo, Federația Nigeriană de Fotbal (NFF) a confirmat c
04:00
Probioticele, prebioticele și sinbioticele pot veni sub formă de suplimente destinate sănătății intestinale. Acest lucru nu înseamnă că oricine le poate lua oricînd.Sînt șanse să te fi întîlnit cu termenul de „probiotice” sau chiar să fi luat chiar tu acele suplimente care furnizează „bacterii bune” în intestin, oferind o gamă largă de beneficii pentru sănătate. Dacă ești cu adevărat preocupat
03:30
Bacteriile ”bune” din intestin pot stimula funcţia placentei şi sprijini o sarcină sănătoasă # Noi.md
Un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea din Cambridge a identificat pentru prima dată o legătură clară între bacteriile benefice din intestin şi funcţionarea placentei. Rezultatele arată că o specie specifică de bacterii, Bifidobacterium breve, contribuie la reglarea producţiei de hormoni esenţiali pentru o sarcină sănătoasă, oferind o nouă perspectivă asupra modului în care microbi
Acum 8 ore
03:00
Sîngele este întotdeauna roşu, totuşi venele par să fie albastre, atunci cînd sînt privite prin piele. Cu cît venele sînt mai adînci şi pielea este mai palidă, culoarea albastră pare să fie mai puternică.Din acest motiv, încă din perioada medievală, nobilimea spaniolă şi, mai tîrziu, întreaga aristocraţie europeană spunea că ar avea "sînge albastru" (n.r. sangre azul, în spaniolă). Venele lor,
02:30
Radicondoli, un sat medieval aflat lîngă Siena, pare desprins dintr-o carte poștală: livezi de măslini, vii întinse și case din piatră care păstrează farmecul Toscanei. Dar în spatele zidurilor și străduțelor liniștite, micul sat se confruntă de ani buni cu o problemă gravă: depopularea.După cum transite Noi.md cu referire la Observatornews, cîndva locuit de aproape 3.000 de persoane, astăzi R
02:00
Cercetătorii au descoperit că bacteriile potenţial dăunătoare din hainele pe care le spălăm nu sînt distruse la temperaturi joase, rezultatul fiind un "cocktail" de germeni, scrie dailymail.co.uk.Nivelurile ridicate de bacterii găsite de microbiologi în maşinile de spălat şi pe hainele presupus curate i-au determinat pe oamenii de ştiinţă să fie mai vigilenţi.Dr Lisa Ackerley, expert în ig
01:30
Un studiu publicat în revista Environmental Microbiome raportează că molizii norvegieni (Picea abies) concentrează nanoparticule de aur cu ajutorul bacteriilor care trăiesc în ei.„Rezultatele noastre sugerează că bacteriile și alți microbi care trăiesc în interiorul plantelor pot influența acumularea de aur în copaci”, a declarat într-un comunicat Kaisa Lehosmaa, ecolog la Universitatea din Ou
Acum 12 ore
01:00
Cînd tehnologiile iau toate deciziile în locul nostru, singurul lucru care îi rămîne omului este — să nu se piardă pe sine.Epoca digitală: omul împotriva algoritmuluiLumea a trecut demult în modul digital. Algoritmii calculează mai bine decît noi, iar mașinile iau decizii mai repede decît apucăm să clipim.Dar în această cursă a tehnologiei există un adevăr simplu: dacă elimini omul — tot
00:30
Scurgere masivă de date personale. 6 milioane de clienți ai unei companii aeriene au fost afectați # Noi.md
Datele personale a aproape șase milioane de înregistrări ale clienților companiei aeriene australiene Qantas au fost expuse în iulie în timpul unui atac cibernetic asupra unei platforme terțe utilizate de aceasta.Acesta a fost un avertisment emis de un expert în securitate online, care a subliniat că datele personale ale clienților au fost publicate pe dark web, transmite Noi.md cu referire la
00:00
Arta de a spune „nu”: cea mai importantă lecție pe care copilul ar trebui s-o învețe înainte de școală # Noi.md
Cel care știe să-și apere limitele devine un adult încrezător, echilibrat și fericit.Majoritatea părinților își învață copiii să spună „mulțumesc” și „te rog”. Dar mult mai rar îi învață să spună „nu”. Și totuși, tocmai acest cuvînt poate, într-o zi, să-l salveze pe copil de necazuri, presiune sau manipulare.1. Începeți cu voi înșivăÎnainte de a cere copilului să-și apere limitele, pri
12 octombrie 2025
23:30
Imagini uimitoare: Misteriosul fenomen care fascinează oamenii de știință a fost surprins din nou în Munții Carpați # Noi.md
Imagini spectaculoase din Munții Carpați, ce surprind fenomenul cunoscut sub numele de „Brocken spectre” – un fenomen meteorologic rar caracterizat printr-un halo multicolor ce înconjoară silueta proiectată pe ceață – au stîrnit un mare interes pe rețeaua X. De-a lungul timpului, misterioasa „Fantoma Brocken” a generat numeroase speculații care depășesc limitele imaginației.După cum transmite
23:00
Insomnie 2.0: cum lectura electronică sabotează odihna.Tîrziu, spre miezul nopții. Toată casa doarme — doar tu și tableta rămîneți treji.Lumina portocalie a ecranului, foșnetul digital al paginilor — totul pare perfect…Cu o singură excepție: din nou nu vei putea adormi. Cînd lumina se preface în soareEcranele telefoanelor, tabletelor și e-readere-lor emit lumină albastr
22:30
Cel mai în vîrstă președinte din lume, camerunezul Paul Biya, candidează pentru un al optulea mandat, duminică, la alegerile prezidențiale care au loc în această țară din Africa Centrală, informează dpa.Biya, în vîrstă de 92 de ani, este președintele statului din 1982. El candidează împotriva a 10 bărbați și o femeie, transmite Noi.md cu referire la Agerpres. Doar liderul Guineei Ecuatoria
22:00
Fără mistere. Doar biochimie, logică și puțin bun-simț.Lumea fitnessului e plină de mituri — mai multe decît shake-erele de pe rafturi.Aproape fiecare „expert” din sală e gata să-ți dezvăluie „secretul creșterii masei musculare” sau „schema perfectă de definire”.Problema e că majoritatea acestor „secrete” nu funcționează.Hai să demontăm 6 dintre cele mai populare legende și să le î
21:30
Madagascarul, în prag de lovitură de stat. O unitate militară a anunțat că a preluat comanda armatei # Noi.md
Lovitură de stat în Madagascar, dată de generația Z, organizată pe Discord. O unitate militară din Madagascar a anunțat duminică preluarea controlului asupra armatei, în contextul protestelor antiguvernamentale, potrivit AFP și Reuters.Președintele Andry Rajoelina a denunțat ceea ce a numit o „tentativă ilegală de preluare a puterii”, transmite Noi.md cu referire la Gandul. „Toate ordinele
21:00
Oamenii de știință au descoperit că microplasticul provenit din vasele și ambalajele pe care le folosim zilnic poate slăbi oasele și accelera îmbătrînirea organismului.Cînd plasticul devine parte din noiProblema microplasticului nu mai pare un subiect de film SF. El este prezent în apă, aer, gheața arctică și chiar în placenta nou-născuților. Iar acum – și în oase. Potrivit unui studiu rec
20:30
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a publicat pe rețelele de socializare o serie de imagini care par desprinse din povești. În imagini se regăsesc străzi acoperite cu frunze galbene, terenuri de joacă, oameni care se plimbă prin parcuri sau se odihnesc pe bănci, transmite Noi.md.Postarea este însoțită de mesajul: „Toamnele Chișinăului nostru. O duminică frumoasă vă doresc”.Fotograf
Acum 24 ore
20:00
Psihologia alimentației începe cu farfuria — și cu ceea ce se află pe ea.Cînd farfuria decide cît mănînciPoți crede că îți controlezi apetitul, caloriile și dimensiunea porțiilor. În realitate, o face în mare parte creierul tău, mai exact cortexul vizual. Studiile din neuropsihologia percepției arată că culoarea vaselor influențează direct activitatea hipotalamusului, zona responsabilă de
19:30
Administrația Trump a spus sîmbătă că va plăti soldații în timpul închiderii guvernului federal cu fonduri rezervate pentru cercetare și dezvoltare, transmite agenția Reuters.„Îmi folosesc autoritatea, în calitate de comandant suprem, pentru a-i ordona secretarului nostru de război, Pete Hegseth, să utilizeze toate fondurile disponibile pentru a plăti soldații noștri pe 15 octombrie”, a scris
19:00
Ministrul Apărării din Regatul Țărilor de Jos, în vizită la Chișinău: ce subiecte au fost discutate # Noi.md
Situația de securitate regională și impactul asupra parcursului de dezvoltare al Republicii Moldova a fost subiectul central al discuțiilor dintre ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, și omologul său din Regatul Țărilor de Jos, Ruben Brekelmans, aflat într-o vizită oficială la Chișinău.După cum transmite Noi.md cu referire la MOLDPRES, cei doi oficiali au mai discutat despre reformele democra
18:30
Microsoft încetează să ofere asistență pentru Windows 10 începînd cu 14 octombrie, iar asta înseamnă că actualizările de securitate se vor opri, ceea ce va face computerele mai vulnerabile la atacuri.După cum transmite Noi.md cu referire la Mediafax, Microsoft își încurajează utilizatorii să facă upgrade-ul gratuit la Windows 11, însă nu toate computerele vor putea face acest lucru.Nathan
18:30
Tragedie în Lombardia: imagini dramatice ale incendiului care a distrus o mănăstire istorică # Noi.md
Un incendiu uriaș a distrus în întregime Mănăstirea Bernaga din La Valletta Brianza, bijuterie arhitecturală din secolul al XVII-lea și locul unde Sfîntul Carlo Acutis, patronul internetului, a primit Prima Împărtășanie. Pompierii au luptat toată noaptea, iar cele 21 de maici de clauzură au fost salvate în ultima clipă.„Un dezastru, o pierdere imensă, incalculabilă”, a declarat primarul locali
18:00
Peste 700 de mii de vizite au fost înregistrate pe parcursul anului 2024 în muzeele din țară, ceea ce înseamnă că mai mult de jumătate de milion de persoane au admirat vernisajele expuse de instituțiile muzeale.Cifrele au fost prezentate de purtătorul de cuvînt al Guvernului, Daniel Vodă, transmite Noi.md cu referire la MOLDPRES.„În contextul Nopții muzeelor, instituțiile muzeale aflate în
18:00
În ultimele zile, în spațiul public au circulat informații privind o posibilă majorare a tarifelor la telefonia fixă. Totuși, cel mai mare operator național de telecomunicații din Republica Moldova a explicat că nu este vorba despre o scumpire generală, ci doar despre cazuri punctuale, legate de trecerea la tehnologii moderne.Compania precizează că telefonia fixă funcționează în prezent prin d
17:30
Federația Moldovenească de Fotbal a reluat, din 9 octombrie, procesul de distribuire a echipamentului sportiv în instituțiile de învățămînt din toate regiunile Republicii Moldova. Inițiativa face parte din proiectul „Fotbal în școli”, care își propune să apropie tot mai mulți copii de sport și mișcare, transmite Noi.md.Primii beneficiari ai noii etape au fost 26 de elevi din clasa a VIII-a de
17:00
În timp ce peste o mie de comunități din Republica Moldova continuă să se confrunte cu mirosurile, fumul și riscurile sanitare ale gropilor de gunoi, inițiativele de reciclare capătă un nou suflu.Președinta Asociației Reciclare, Vlada Balica, a vorbit în cadrul emisiunii „Oameni și Idei” despre drumul anevoios, dar real, al Moldovei spre o economie circulară, transmite Noi.md cu referire la Ra
17:00
Un gest de suflet al ofițerelor de poliție: și-au tăiat părul pentru a reda speranța femeilor bolnave de cancer # Noi.md
Trei ofițere de presă ale Poliției Republicii Moldova au făcut un gest care emoționează și inspiră. Ele și-au tăiat cosițele pentru a le dona în scopul confecționării de peruci destinate femeilor care luptă cu cancerul, transmite Noi.md.Potrivit Poliției, gestul a fost unul spontan, născut din dorința sinceră de a aduce speranță celor care trec printr-o perioadă grea.„Pentru femeia care și
16:30
În miez de toamnă, e forfotă mare la piața angro din capitală. Profitînd de ziua liberă, oamenii au luat cu asalt tarabele pline cu bunătăți de sezon, numai bune pentru conserve. De la varză, morcov, ceapă și pînă la roșii, ardei și vînătă. De toate sînt din abundență, în pofida ploilor torențiale din ultima săptămînă.În timp ce comercianții sînt încîntați de vînzări, cumpărătorii spun că preț
16:00
Zahărul s-ar putea scumpi cu 2-3 lei în Moldova. Producătorii promit să scadă prețurile în cazul unei recolte bune de sfeclă # Noi.md
Zahărul în Moldova s-ar putea scumpi cu 2-3 lei. Avertismentul a fost făcut de importatori săptămîna aceasta, după ce guvernul a decis să limiteze importul de zahăr din Serbia pentru cel puțin șase luni.Autoritățile explică că importul masiv de zahăr ieftin amenință producătorii autohtoni, iar reprezentanții industriei spun că ar putea reduce prețurile în cazul unei recolte bube de sfeclă de z
16:00
Pensia pentru limită de vîrstă: cum pot fi recuperate perioadele lipsă din carnetul de muncă # Noi.md
Pentru a obține pensia pentru limită de vîrstă, o persoană trebuie să aibă un stagiu complet de cotizare de 34 de ani. Cei care nu reușesc să acumuleze această perioadă pot primi o pensie parțială, dacă au muncit cel puțin 15 ani. În lipsa acestui stagiu minim, statul acordă doar o indemnizație egală cu jumătate din pensia minimă.Reprezentanții Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS) îi în
15:30
Guvernul Ucrainei propune Radei Supreme excluderea limbilor rusă și moldovenească din lista limbilor minoritare, înlocuirea limbii evreiești cu ebraica și adăugarea limbii cehe, care vor beneficia de protecția Cartei Europene a limbilor regionale sau minoritare.După cum transmite Noi.md cu referire la Cotidianul, reprezentantul guvernului în Rada Supremă, Taras Melniciuk, a declarat pe Telegra
15:30
Începînd cu data de 13 octombrie 2025, călătorii din capitală trebuie să fie atenți la modificările operate în orarele de circulație ale rutelor de autobuz nr. 47 și 48, transmite Noi.md.Anunțul a fost făcut de Întreprinderea Municipală „Parcul Urban de Autobuze”, care precizează că schimbările vizează doar zilele lucrătoare. Scopul ajustării este optimizarea fluxului de transport și adaptarea
15:00
Tot mai mulți moldoveni caută sprijin psihologic: anxietatea și depresia, principalele motive de adresare # Noi.md
Presiunea vieții de zi cu zi, grijile financiare și incertitudinile globale îi fac pe tot mai mulți moldoveni să ceară ajutorul specialiștilor în sănătate mintală.Potrivit datelor oficiale, numărul celor care apelează la psihologi este în creștere constantă. La Centrul de sănătate mintală din Soroca, zilnic vin aproximativ 20 de persoane pentru consiliere sau tratament, informează Noi.md cu re
14:30
Republica Moldova va trece la ora de iarnă în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025, cînd ceasurile se dau înapoi cu o oră. Ora 4.00 devine ora 3.00, ceea ce va face ca ziua de duminică, 26 octombrie, să fie cea mai lungă din acest an, fiindcă va avea 25 de ore.După cum transmite Noi.md cu referire la Radio Chișinău, Ora se schimbă de două ori pe an în Republica Moldova: în martie și octombrie.
14:00
Bălți devine centru al meseriilor verzi: nou spațiu de instruire pentru elevii profesioniști # Noi.md
La Școala Profesională nr. 4 din Bălți a fost inaugurat un atelier modern de instruire practică, pentru formarea specialiștilor în domeniul energiilor regenerabile. Noul spațiu va contribui la pregătirea specialiștilor pentru meserii „verzi” ale viitorului.După cum transmite Noi.md cu referire la MOLDPRES, atelierul va fi utilizat de elevii care studiază la specialitatea „Electrician în constr
14:00
În ultimele zile, mai mulți consumatori au semnalat că plățile efectuate anterior în avans pentru consumul de gaze naturale nu apar în noile facturi emise de SA Energocom. Compania a venit cu precizări oficiale, dînd asigurări că toate sumele vor fi reflectate corect, transmite Noi.md.„Nu vă faceți griji. Vă confirmăm că toate sumele achitate anterior vor fi reflectate în factura pentru luna o
13:30
Corneliu Popovici: Zero universități din Moldova în clasamentul mondial – rezultatul reformelor ratate # Noi.md
Fostul ministru al Educației, Corneliu Popovici, a lansat un semnal de alarmă după publicarea clasamentului mondial THE World University Rankings 2026, în care nu figurează nicio universitate din Republica Moldova, transmite Noi.md.„S-a publicat THE World University Rankings 2026, lista celor mai bune universități din 115 țări. Rezultatul pentru Moldova? ZERO. Niciuna dintre universitățile noa
