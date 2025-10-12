Imagini uimitoare: Misteriosul fenomen care fascinează oamenii de știință a fost surprins din nou în Munții Carpați

05:30

Un moment cu totul neobișnuit a avut loc în timpul jurnalului de seară de la televiziunea Al Jazeera, cînd un șobolan a sărit brusc pe pupitrul prezentatoarei, transmite Noi.md. Un șobolan era cît pe ce să întrerupă buletinul de știri al postului Al Jazeera. Incidentul s-a produs în timpul unei transmisiuni în direct din sediul londonez al televiziunii din Qatar.După cum transmite Noi