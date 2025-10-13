Bacteriile ”bune” din intestin pot stimula funcţia placentei şi sprijini o sarcină sănătoasă
Noi.md, 13 octombrie 2025 03:30
Un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea din Cambridge a identificat pentru prima dată o legătură clară între bacteriile benefice din intestin şi funcţionarea placentei. Rezultatele arată că o specie specifică de bacterii, Bifidobacterium breve, contribuie la reglarea producţiei de hormoni esenţiali pentru o sarcină sănătoasă, oferind o nouă perspectivă asupra modului în care microbi
• • •
Acum 5 minute
04:30
Avionul naționalei Nigeriei a fost nevoit să aterizeze de urgență, după ce parbrizul a crăpat în aer. „Super Vulturii”, așa cum este poreclită selecționata din Africa, se întorceau din orașul Polokwane (Arica de Sud), acolo unde au învins Lesotho, scor 2-1, într-un meci din preliminariile CM 2026.După cum transmite Noi.md cu referire la Golazo, Federația Nigeriană de Fotbal (NFF) a confirmat c
Acum o oră
04:00
Probioticele, prebioticele și sinbioticele pot veni sub formă de suplimente destinate sănătății intestinale. Acest lucru nu înseamnă că oricine le poate lua oricînd.Sînt șanse să te fi întîlnit cu termenul de „probiotice” sau chiar să fi luat chiar tu acele suplimente care furnizează „bacterii bune” în intestin, oferind o gamă largă de beneficii pentru sănătate. Dacă ești cu adevărat preocupat
Acum 2 ore
03:30
Bacteriile ”bune” din intestin pot stimula funcţia placentei şi sprijini o sarcină sănătoasă # Noi.md
03:00
Sîngele este întotdeauna roşu, totuşi venele par să fie albastre, atunci cînd sînt privite prin piele. Cu cît venele sînt mai adînci şi pielea este mai palidă, culoarea albastră pare să fie mai puternică.Din acest motiv, încă din perioada medievală, nobilimea spaniolă şi, mai tîrziu, întreaga aristocraţie europeană spunea că ar avea "sînge albastru" (n.r. sangre azul, în spaniolă). Venele lor,
Acum 4 ore
02:30
Radicondoli, un sat medieval aflat lîngă Siena, pare desprins dintr-o carte poștală: livezi de măslini, vii întinse și case din piatră care păstrează farmecul Toscanei. Dar în spatele zidurilor și străduțelor liniștite, micul sat se confruntă de ani buni cu o problemă gravă: depopularea.După cum transite Noi.md cu referire la Observatornews, cîndva locuit de aproape 3.000 de persoane, astăzi R
02:00
Cercetătorii au descoperit că bacteriile potenţial dăunătoare din hainele pe care le spălăm nu sînt distruse la temperaturi joase, rezultatul fiind un "cocktail" de germeni, scrie dailymail.co.uk.Nivelurile ridicate de bacterii găsite de microbiologi în maşinile de spălat şi pe hainele presupus curate i-au determinat pe oamenii de ştiinţă să fie mai vigilenţi.Dr Lisa Ackerley, expert în ig
01:30
Un studiu publicat în revista Environmental Microbiome raportează că molizii norvegieni (Picea abies) concentrează nanoparticule de aur cu ajutorul bacteriilor care trăiesc în ei.„Rezultatele noastre sugerează că bacteriile și alți microbi care trăiesc în interiorul plantelor pot influența acumularea de aur în copaci”, a declarat într-un comunicat Kaisa Lehosmaa, ecolog la Universitatea din Ou
01:00
Cînd tehnologiile iau toate deciziile în locul nostru, singurul lucru care îi rămîne omului este — să nu se piardă pe sine.Epoca digitală: omul împotriva algoritmuluiLumea a trecut demult în modul digital. Algoritmii calculează mai bine decît noi, iar mașinile iau decizii mai repede decît apucăm să clipim.Dar în această cursă a tehnologiei există un adevăr simplu: dacă elimini omul — tot
Acum 6 ore
00:30
Scurgere masivă de date personale. 6 milioane de clienți ai unei companii aeriene au fost afectați # Noi.md
Datele personale a aproape șase milioane de înregistrări ale clienților companiei aeriene australiene Qantas au fost expuse în iulie în timpul unui atac cibernetic asupra unei platforme terțe utilizate de aceasta.Acesta a fost un avertisment emis de un expert în securitate online, care a subliniat că datele personale ale clienților au fost publicate pe dark web, transmite Noi.md cu referire la
00:00
Arta de a spune „nu”: cea mai importantă lecție pe care copilul ar trebui s-o învețe înainte de școală # Noi.md
Cel care știe să-și apere limitele devine un adult încrezător, echilibrat și fericit.Majoritatea părinților își învață copiii să spună „mulțumesc” și „te rog”. Dar mult mai rar îi învață să spună „nu”. Și totuși, tocmai acest cuvînt poate, într-o zi, să-l salveze pe copil de necazuri, presiune sau manipulare.1. Începeți cu voi înșivăÎnainte de a cere copilului să-și apere limitele, pri
12 octombrie 2025
23:30
Imagini uimitoare: Misteriosul fenomen care fascinează oamenii de știință a fost surprins din nou în Munții Carpați # Noi.md
Imagini spectaculoase din Munții Carpați, ce surprind fenomenul cunoscut sub numele de „Brocken spectre” – un fenomen meteorologic rar caracterizat printr-un halo multicolor ce înconjoară silueta proiectată pe ceață – au stîrnit un mare interes pe rețeaua X. De-a lungul timpului, misterioasa „Fantoma Brocken” a generat numeroase speculații care depășesc limitele imaginației.După cum transmite
23:00
Insomnie 2.0: cum lectura electronică sabotează odihna.Tîrziu, spre miezul nopții. Toată casa doarme — doar tu și tableta rămîneți treji.Lumina portocalie a ecranului, foșnetul digital al paginilor — totul pare perfect…Cu o singură excepție: din nou nu vei putea adormi. Cînd lumina se preface în soareEcranele telefoanelor, tabletelor și e-readere-lor emit lumină albastr
Acum 8 ore
22:30
Cel mai în vîrstă președinte din lume, camerunezul Paul Biya, candidează pentru un al optulea mandat, duminică, la alegerile prezidențiale care au loc în această țară din Africa Centrală, informează dpa.Biya, în vîrstă de 92 de ani, este președintele statului din 1982. El candidează împotriva a 10 bărbați și o femeie, transmite Noi.md cu referire la Agerpres. Doar liderul Guineei Ecuatoria
22:00
Fără mistere. Doar biochimie, logică și puțin bun-simț.Lumea fitnessului e plină de mituri — mai multe decît shake-erele de pe rafturi.Aproape fiecare „expert” din sală e gata să-ți dezvăluie „secretul creșterii masei musculare” sau „schema perfectă de definire”.Problema e că majoritatea acestor „secrete” nu funcționează.Hai să demontăm 6 dintre cele mai populare legende și să le î
21:30
Madagascarul, în prag de lovitură de stat. O unitate militară a anunțat că a preluat comanda armatei # Noi.md
Lovitură de stat în Madagascar, dată de generația Z, organizată pe Discord. O unitate militară din Madagascar a anunțat duminică preluarea controlului asupra armatei, în contextul protestelor antiguvernamentale, potrivit AFP și Reuters.Președintele Andry Rajoelina a denunțat ceea ce a numit o „tentativă ilegală de preluare a puterii”, transmite Noi.md cu referire la Gandul. „Toate ordinele
21:00
Oamenii de știință au descoperit că microplasticul provenit din vasele și ambalajele pe care le folosim zilnic poate slăbi oasele și accelera îmbătrînirea organismului.Cînd plasticul devine parte din noiProblema microplasticului nu mai pare un subiect de film SF. El este prezent în apă, aer, gheața arctică și chiar în placenta nou-născuților. Iar acum – și în oase. Potrivit unui studiu rec
Acum 12 ore
20:30
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a publicat pe rețelele de socializare o serie de imagini care par desprinse din povești. În imagini se regăsesc străzi acoperite cu frunze galbene, terenuri de joacă, oameni care se plimbă prin parcuri sau se odihnesc pe bănci, transmite Noi.md.Postarea este însoțită de mesajul: „Toamnele Chișinăului nostru. O duminică frumoasă vă doresc”.Fotograf
20:00
Psihologia alimentației începe cu farfuria — și cu ceea ce se află pe ea.Cînd farfuria decide cît mănînciPoți crede că îți controlezi apetitul, caloriile și dimensiunea porțiilor. În realitate, o face în mare parte creierul tău, mai exact cortexul vizual. Studiile din neuropsihologia percepției arată că culoarea vaselor influențează direct activitatea hipotalamusului, zona responsabilă de
19:30
Administrația Trump a spus sîmbătă că va plăti soldații în timpul închiderii guvernului federal cu fonduri rezervate pentru cercetare și dezvoltare, transmite agenția Reuters.„Îmi folosesc autoritatea, în calitate de comandant suprem, pentru a-i ordona secretarului nostru de război, Pete Hegseth, să utilizeze toate fondurile disponibile pentru a plăti soldații noștri pe 15 octombrie”, a scris
19:00
Ministrul Apărării din Regatul Țărilor de Jos, în vizită la Chișinău: ce subiecte au fost discutate # Noi.md
Situația de securitate regională și impactul asupra parcursului de dezvoltare al Republicii Moldova a fost subiectul central al discuțiilor dintre ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, și omologul său din Regatul Țărilor de Jos, Ruben Brekelmans, aflat într-o vizită oficială la Chișinău.După cum transmite Noi.md cu referire la MOLDPRES, cei doi oficiali au mai discutat despre reformele democra
18:30
Microsoft încetează să ofere asistență pentru Windows 10 începînd cu 14 octombrie, iar asta înseamnă că actualizările de securitate se vor opri, ceea ce va face computerele mai vulnerabile la atacuri.După cum transmite Noi.md cu referire la Mediafax, Microsoft își încurajează utilizatorii să facă upgrade-ul gratuit la Windows 11, însă nu toate computerele vor putea face acest lucru.Nathan
18:30
Tragedie în Lombardia: imagini dramatice ale incendiului care a distrus o mănăstire istorică # Noi.md
Un incendiu uriaș a distrus în întregime Mănăstirea Bernaga din La Valletta Brianza, bijuterie arhitecturală din secolul al XVII-lea și locul unde Sfîntul Carlo Acutis, patronul internetului, a primit Prima Împărtășanie. Pompierii au luptat toată noaptea, iar cele 21 de maici de clauzură au fost salvate în ultima clipă.„Un dezastru, o pierdere imensă, incalculabilă”, a declarat primarul locali
18:00
Peste 700 de mii de vizite au fost înregistrate pe parcursul anului 2024 în muzeele din țară, ceea ce înseamnă că mai mult de jumătate de milion de persoane au admirat vernisajele expuse de instituțiile muzeale.Cifrele au fost prezentate de purtătorul de cuvînt al Guvernului, Daniel Vodă, transmite Noi.md cu referire la MOLDPRES.„În contextul Nopții muzeelor, instituțiile muzeale aflate în
18:00
În ultimele zile, în spațiul public au circulat informații privind o posibilă majorare a tarifelor la telefonia fixă. Totuși, cel mai mare operator național de telecomunicații din Republica Moldova a explicat că nu este vorba despre o scumpire generală, ci doar despre cazuri punctuale, legate de trecerea la tehnologii moderne.Compania precizează că telefonia fixă funcționează în prezent prin d
17:30
Federația Moldovenească de Fotbal a reluat, din 9 octombrie, procesul de distribuire a echipamentului sportiv în instituțiile de învățămînt din toate regiunile Republicii Moldova. Inițiativa face parte din proiectul „Fotbal în școli”, care își propune să apropie tot mai mulți copii de sport și mișcare, transmite Noi.md.Primii beneficiari ai noii etape au fost 26 de elevi din clasa a VIII-a de
17:00
În timp ce peste o mie de comunități din Republica Moldova continuă să se confrunte cu mirosurile, fumul și riscurile sanitare ale gropilor de gunoi, inițiativele de reciclare capătă un nou suflu.Președinta Asociației Reciclare, Vlada Balica, a vorbit în cadrul emisiunii „Oameni și Idei” despre drumul anevoios, dar real, al Moldovei spre o economie circulară, transmite Noi.md cu referire la Ra
17:00
Un gest de suflet al ofițerelor de poliție: și-au tăiat părul pentru a reda speranța femeilor bolnave de cancer # Noi.md
Trei ofițere de presă ale Poliției Republicii Moldova au făcut un gest care emoționează și inspiră. Ele și-au tăiat cosițele pentru a le dona în scopul confecționării de peruci destinate femeilor care luptă cu cancerul, transmite Noi.md.Potrivit Poliției, gestul a fost unul spontan, născut din dorința sinceră de a aduce speranță celor care trec printr-o perioadă grea.„Pentru femeia care și
16:30
În miez de toamnă, e forfotă mare la piața angro din capitală. Profitînd de ziua liberă, oamenii au luat cu asalt tarabele pline cu bunătăți de sezon, numai bune pentru conserve. De la varză, morcov, ceapă și pînă la roșii, ardei și vînătă. De toate sînt din abundență, în pofida ploilor torențiale din ultima săptămînă.În timp ce comercianții sînt încîntați de vînzări, cumpărătorii spun că preț
16:00
Zahărul s-ar putea scumpi cu 2-3 lei în Moldova. Producătorii promit să scadă prețurile în cazul unei recolte bune de sfeclă # Noi.md
Zahărul în Moldova s-ar putea scumpi cu 2-3 lei. Avertismentul a fost făcut de importatori săptămîna aceasta, după ce guvernul a decis să limiteze importul de zahăr din Serbia pentru cel puțin șase luni.Autoritățile explică că importul masiv de zahăr ieftin amenință producătorii autohtoni, iar reprezentanții industriei spun că ar putea reduce prețurile în cazul unei recolte bube de sfeclă de z
16:00
Pensia pentru limită de vîrstă: cum pot fi recuperate perioadele lipsă din carnetul de muncă # Noi.md
Pentru a obține pensia pentru limită de vîrstă, o persoană trebuie să aibă un stagiu complet de cotizare de 34 de ani. Cei care nu reușesc să acumuleze această perioadă pot primi o pensie parțială, dacă au muncit cel puțin 15 ani. În lipsa acestui stagiu minim, statul acordă doar o indemnizație egală cu jumătate din pensia minimă.Reprezentanții Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS) îi în
Acum 24 ore
15:30
Guvernul Ucrainei propune Radei Supreme excluderea limbilor rusă și moldovenească din lista limbilor minoritare, înlocuirea limbii evreiești cu ebraica și adăugarea limbii cehe, care vor beneficia de protecția Cartei Europene a limbilor regionale sau minoritare.După cum transmite Noi.md cu referire la Cotidianul, reprezentantul guvernului în Rada Supremă, Taras Melniciuk, a declarat pe Telegra
15:30
Începînd cu data de 13 octombrie 2025, călătorii din capitală trebuie să fie atenți la modificările operate în orarele de circulație ale rutelor de autobuz nr. 47 și 48, transmite Noi.md.Anunțul a fost făcut de Întreprinderea Municipală „Parcul Urban de Autobuze”, care precizează că schimbările vizează doar zilele lucrătoare. Scopul ajustării este optimizarea fluxului de transport și adaptarea
15:00
Tot mai mulți moldoveni caută sprijin psihologic: anxietatea și depresia, principalele motive de adresare # Noi.md
Presiunea vieții de zi cu zi, grijile financiare și incertitudinile globale îi fac pe tot mai mulți moldoveni să ceară ajutorul specialiștilor în sănătate mintală.Potrivit datelor oficiale, numărul celor care apelează la psihologi este în creștere constantă. La Centrul de sănătate mintală din Soroca, zilnic vin aproximativ 20 de persoane pentru consiliere sau tratament, informează Noi.md cu re
14:30
Republica Moldova va trece la ora de iarnă în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025, cînd ceasurile se dau înapoi cu o oră. Ora 4.00 devine ora 3.00, ceea ce va face ca ziua de duminică, 26 octombrie, să fie cea mai lungă din acest an, fiindcă va avea 25 de ore.După cum transmite Noi.md cu referire la Radio Chișinău, Ora se schimbă de două ori pe an în Republica Moldova: în martie și octombrie.
14:00
Bălți devine centru al meseriilor verzi: nou spațiu de instruire pentru elevii profesioniști # Noi.md
La Școala Profesională nr. 4 din Bălți a fost inaugurat un atelier modern de instruire practică, pentru formarea specialiștilor în domeniul energiilor regenerabile. Noul spațiu va contribui la pregătirea specialiștilor pentru meserii „verzi” ale viitorului.După cum transmite Noi.md cu referire la MOLDPRES, atelierul va fi utilizat de elevii care studiază la specialitatea „Electrician în constr
14:00
În ultimele zile, mai mulți consumatori au semnalat că plățile efectuate anterior în avans pentru consumul de gaze naturale nu apar în noile facturi emise de SA Energocom. Compania a venit cu precizări oficiale, dînd asigurări că toate sumele vor fi reflectate corect, transmite Noi.md.„Nu vă faceți griji. Vă confirmăm că toate sumele achitate anterior vor fi reflectate în factura pentru luna o
13:30
Corneliu Popovici: Zero universități din Moldova în clasamentul mondial – rezultatul reformelor ratate # Noi.md
Fostul ministru al Educației, Corneliu Popovici, a lansat un semnal de alarmă după publicarea clasamentului mondial THE World University Rankings 2026, în care nu figurează nicio universitate din Republica Moldova, transmite Noi.md.„S-a publicat THE World University Rankings 2026, lista celor mai bune universități din 115 țări. Rezultatul pentru Moldova? ZERO. Niciuna dintre universitățile noa
13:30
Comisia Electorală Centrală a publicat bilanțul activităților de instruire desfășurate în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, transmite Noi.md.Potrivit datelor oficiale, peste 21 de mii de persoane au fost pregătite de Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) pentru a asigura buna desfășurare a scrutinului.În total, au fost organizate 432 de seminar
13:30
Potrivit art. nr.8 din Legea nr.140 din 10 mai 2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii și art.23 din Legea nr.131 din 08 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, în exerciţiul funcţiunii, inspectorul de muncă, are mai multe drepturi, dar și obligații.Astfel, la prezentarea legitimaţiei de serviciu și a delegației de control, inspectorul de control are urm
13:00
În ultimii ani, perioadele tot mai frecvente de secetă i-au determinat pe fermieri să caute alternative viabile la culturile tradiționale. În raionul Orhei, doi agricultori au demonstrat că sorgul – o plantă aproape uitată în Republica Moldova – poate deveni o soluție salvatoare pentru agricultura afectată de schimbările climatice.După cum transmite Noi.md cu referire la Moldova 1, la Pelivan
13:00
Naționala U19 a Moldovei a învins astăzi selecționata similară a Bulgariei, în primul meci amical disputat la Vadul lui Vodă.După cum transmite Noi.md cu referire la Moldfootball, partida de pe Stadionul Centrului de pregătire al selecționatelor Moldovei (CPSN) s-a încheiat cu scorul de 1:0 în favoarea echipei antrenate de Ștefan Stoica.Unicul gol al partidei a fost marcat de Alexandru Beț
12:30
Microsoft nu va mai oferi asistență de securitate pentru Windows 10 începând cu 14 octombrie # Noi.md
Microsoft încetează să ofere asistență pentru Windows 10 începînd cu 14 octombrie, iar asta înseamnă că actualizările de securitate se vor opri, ceea ce va face computerele mai vulnerabile la atacuri.După cum transmite Noi.md cu referire la Mediafax, Microsoft își încurajează utilizatorii să facă upgrade-ul gratuit la Windows 11, însă nu toate computerele vor putea face acest lucru.Nathan
12:00
China limitează exporturile de metale rare: ce consecințe are această decizie pentru economia globală # Noi.md
China înăsprește controalele asupra exporturilor de pămînturi rare pe fondul escaladării tensiunilor comerciale cu SUA. Aceste elementele, considerate resursa strategică a secolului XXI, devin astfel un joc politic pentru dominarea tehnologică.După cum transmite Noi.md cu referire la Republica, China impune restricții drastice asupra exportului de metale rare și tehnologii conexe și marchează
12:00
Comisia Electorală Centrală a publicat bilanțul activităților de instruire desfășurate în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, transmite Noi.md.Potrivit datelor oficiale, peste 21 de mii de persoane au fost pregătite de Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) pentru a asigura buna desfășurare a scrutinului.În total, au fost organizate 432 de seminar
11:30
A murit actrița Diane Keaton, сelebră pentru rolurile din Nașul și din filmele lui Woody Allen # Noi.md
Actriţa americană Diane Keaton, celebră pentru rolurile din „Father of the Bride” şi „First Wives Club”, a murit la vîrsta de 79 de ani, a relatat sîmbătă revista People, potrivit Agerpres. A cîştigat Premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă pentru rolul din „Annie Hall” în 1978.După cum transmite Noi.md cu referire la G4Media, Keaton a devenit celebră în anii 1970 datorită rolului său din fi
11:30
Poliția de Frontieră anunță că, de la 12 octombrie 2025, cetățenii Republicii Moldova care trec prin punctul de frontieră „Costești” spre România sînt deja verificați conform noilor reguli europene introduse prin Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), implementat la granițele externe ale Uniunii Europene, transmite Noi.md. Noul sistem marchează o schimbare majoră în modul de gestionare a fluxului d
11:00
Tot mai mulți moldoveni sînt atenți la ce pun în farfurie. Potrivit datelor oficiale, în ultimul an a crescut consumul de ouă, fructe și legume. Doar în 2024, un moldovean a mîncat în medie 256 de ouă - cu 17 mai mult decît în anul precedent. Merele rămîn fructele preferate, iar nutriționiștii salută aceste alegeri mai sănătoase.După cum transmite Noi.md cu referire la Moldova 1, tarabele din
10:30
Preşedintele egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, şi omologul său american, Donald Trump, vor prezida luni la Sharm el-Sheikh un "Summit al păcii", la care vor participa lideri din peste 20 de ţări, a anunţat sîmbătă preşedinţia egipteană într-un comunicat, potrivit AFP.După cum transmite Noi.md cu referire la EVZ, summitul își propune să pună capăt războiului din Fîșia Gaza, să consolideze efortur
10:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:12 octombrie — a 285-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 80 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Cuv. Chiriac Sihastrul. Sf. Mc. Dada, Govdela şi CasdoasCe se sărbătorește
10:00
Începînd cu ziua de astăzi, 12 octombrie, cetățenii din afara Uniunii Europene, inclusiv cei ai Republicii Moldova, vor trece prin noi proceduri la frontierele spațiului Schengen, odată cu lansarea oficială a Sistemului de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene, transmite Noi.md. Potrivit Poliției de Frontieră a Republicii Moldova, sistemul EES presupune un proces automatizat de control, car
