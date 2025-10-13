Leguma care vindecă rănile şi luptă cu cancerul

14:30

Republica Moldova va trece la ora de iarnă în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025, cînd ceasurile se dau înapoi cu o oră. Ora 4.00 devine ora 3.00, ceea ce va face ca ziua de duminică, 26 octombrie, să fie cea mai lungă din acest an, fiindcă va avea 25 de ore.După cum transmite Noi.md cu referire la Radio Chișinău, Ora se schimbă de două ori pe an în Republica Moldova: în martie și octombrie.