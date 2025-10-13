Sinteza CNA: zeci de cauze penale pornite și bunuri de milioane de lei sechestrate
Noi.md, 13 octombrie 2025 12:00
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămînal al activităților desfășurate în domeniile de combatere și prevenire a corupției, cooperare internațională, precum și pe recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni.În perioada de referință, CNA și procurorii au reținut un bărbat în flagrant într-un dosar de trafic de influență.{{840941}}Acesta ar fi pretins și primit 2500
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 30 minute
12:00
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămînal al activităților desfășurate în domeniile de combatere și prevenire a corupției, cooperare internațională, precum și pe recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni.În perioada de referință, CNA și procurorii au reținut un bărbat în flagrant într-un dosar de trafic de influență.{{840941}}Acesta ar fi pretins și primit 2500
12:00
Grosu: "PAS are un candidat pentru funcția de premier". Recean: "Voi depune mandatul de deputat" # Noi.md
Președintele Parlamentului Igor Grosu și prim-ministrul Dorin Recean au organizat astăzi o conferința de presă comună, notează Noi.md.Peședintele Parlamentului, Igor Grosu, împreună cu prim-ministrul Dorin Recean, au ieșit astăzi cu mai multe declarații în fața presei.{{840049}}"În cîteva zile, așa cum așteptăm, joi, Curtea Constituțională se va pronunța cu privire la rezultatele alegerilo
12:00
Primăria Municipiului Chișinău informează că de sărbătoarea Hramul orașului, marcată pe 14 octombrie 2025, transportul public din oraș va activa în regim special.Astfel, se stopează circulația transportului pe bd. Ștefan cel mare și Sfînt, pe tronsonul cuprins între străzile V. Alecsandri și Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, în perioada: 13.10.2025, ora 22:00 – 15.10.2025, ora 05:00, cu redire
Acum o oră
11:30
Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) a informat cum va activa în ziua de 14 octombrie, cînd va fi sărbătorit Hramul Orașului, notează Noi.md.Astfel, în conformitate cu prevederile Codului Muncii, marți, 14 octombrie, subdiviziunile IGM situate în municipiul Chișinău (Aparatul Central și Direcția regională Centru) nu vor activa.Totodată, subdiviziunile teritoriale ale IGM (Direcția r
11:30
Îngrijirea părului gras poate fi o adevărată provocare, mai ales atunci când simți că produsele obișnuite nu fac față problemei, iar șuvițele tale capătă rapid un aspect neplăcut. Dacă te confrunți cu părul gras, nu ești singura – această problemă afectează multe persoane din diverse motive, fie că este vorba de genetică, stil de viață sau factori externi. Vestea bună este că poți gestiona
11:30
Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), care face parte din Blocul Alternativa, a decis în cadrul Consiliului Politic Național că, în cazul validării rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 de către Curtea Constituțională, reprezentanții săi vor activa în Legislativ împreună cu ceilalți membri ai Blocului Alternativa, în cadrul fracțiunii comune, transmite Noi.md.
11:30
Echipele mobile de medici specialiști își continuă activitatea în teritoriu, oferind consultații profilactice gratuite populației, acoperite din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), transmite Noi.md.Săptămîna curentă, serviciile medicale vor fi concentrate pe asistența stomatologică pentru copii din mai multe localități ale raioanelor Cantemir
Acum 2 ore
11:00
Viceprimarii capitalei, Olga Ursu și Angela Cutasevici, urmează să preia mandatele de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut luni de către primarul general Ion Ceban, în cadrul ședinței operative a Primăriei Chișinău, transmite Noi.md.Potrivit lui Ceban, funcțiile de viceprimar vor fi redistribuite ulterior, după preluarea oficială a mandatelor de deputat. Atît Olga Ur
11:00
La Călărași, roada adunată s-a transformat într-o adevărată sărbătoare. În oraș, a avut loc tradiționalul festival „Toamna de Aur”.Primăriile din raion, meșterii populari și producătorii locali și-au expus cele mai bune produse ale anului. Evenimentul a adunat localnici și oaspeți din mai multe țări.{{840730}}„Prin această sărbătoare noi implicăm comunitatea să participe fiecare după dorin
11:00
Aproximativ 12% dintre cele peste 10.000 de specii de păsări de pe glob sînt în pericol de dispariție în acest secol, notează Noi.md.Păsările migratoare nu cunosc granițe – ele unesc continente și ecosisteme, dar, din păcate, sînt din ce în ce mai amenințate de pierderea habitatelor, poluare și schimbările climatice.Conservarea biodiversității este o responsabilitate comună. Fiecare dintre
10:30
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță inițierea procedurii de achiziție publică pentru lucrări de reparație capitală a podului de șosea poziționat pe drumul public național R37 Ceadîr-Lunga-Taraclia -R32, notează Noi.md.Podul peste rîul Lunguța, situat în apropierea localității Corten, raionul Taraclia, este realizat din beton armat și are o lungime totală de 34,13 m și o lățime to
10:30
90 de ani de la nașterea legendei: Fiodor Scripcenco, omul care a învățat Moldova să gîndească în mișcări # Noi.md
Pe 13 octombrie 2025 se împlinesc 90 de ani de la nașterea lui Fiodor Fiodorovici Scripcenco — omul care a transformat șahul într-o parte a Codului cultural al Moldovei.Datorită energiei sale, șahul a fost introdus în programa școlară, țara a găzduit campionate europene și mondiale și a văzut lumina zilei o variantă moldovenească unică de șah cu 100 de pătrate. El a fost nu numai antrenor și p
10:30
Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, informează că, printr-o sentință recent pronunțată de Judecătoria Bălți, sediul Fălești, un bărbat în vîrstă de 37 de ani a fost condamnat la 5 luni de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru nerespectarea măsurilor de protecție dispuse în contextul unui caz de violență în familie.Pe 1 iulie curent, instanța a emis o ordonanță
Acum 4 ore
10:00
Duminică, 12 octombrie, la doar două zile după realegerea sa, premierul francez Sébastien Lecornu a prezentat componența noului său guvern.Noul cabinet este format atît din funcționari publici, cît și din politicieni, printre care se numără și cei pe care Lecornu i-a invitat să facă parte din guvern în timpul primei sale încercări de a forma un guvern, săptămîna trecută.Printre cei care și
10:00
În timpul serviciului de menținere a ordinii publice, un echipaj de carabinieri a observat, pe bd. Dacia un bărbat aflat la sol, notează Noi.md.Carabinierii au reacționat imediat, acordîndu-i primul ajutor medical și chemînd intervenția echipajului de ambulanță.Datorită acțiunii rapide, bărbatul a primit îngrijirile necesare, iar starea acestuia a fost stabilizată, fără a necesita transpor
10:00
O grevă de 24 de ore va perturba transporturile din Grecia. Va fi perturbat transportul public, dar și trenurile și transportul maritim.Greva va începe în 14 octombrie și va fi valabilă de la ora 00:00 pînă la 23:59. În Atena, vor funcționa cu program redus serviciile de metrou, tramvai, și tren electric, între orele 09:00 și 17:00.De asemenea, nu se cunoaște încă programul de funcționare
09:30
Ministerul Sănătății îndeamnă cetățenii să fie atenți la semnele depresiei și să nu ezite să ceară sprijin specializat.Potrivit unui mesaj publicat pe platforma cumtesimtiazi.md, stările de tristețe persistentă, epuizarea, pierderea interesului pentru activitățile preferate sau schimbările în somn și alimentație pot fi semnale ale unei tulburări emoționale care necesită atenție.„Înțelegere
09:00
Circa 5 000 de alegători și-au declarat noul loc de ședere pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale.Acest demers le-a permis să își schimbe secția de votare, în cazul în care și-au modificat locul de ședere de la ultima participare la un scrutin, transmite IPN.Pentru alegătorii care nu au reușit să declare noul loc de ședere pînă la t
09:00
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a lansat, pentru a patra oară, concurs public pentru selectarea a doi membri și a unui membru supleant în Colegiul de disciplină și etică, din rîndul reprezentanților societății civile. Pînă acum la concurs s-a înscris un singur candidat.Potrivit CSP, la competiție pot participa persoanele care dețin cetățenia Republicii Moldova, cunosc limba de stat, a
08:30
Armata israeliană se așteaptă ca nu toate rămășițele ostaticilor care se află încă în Fîșia Gaza să fie returnate luni, a afirmat duminică seara un înalt responsabil militar, notează AFP.'Din păcate, este ceva ce anticipăm, că nu toți ostaticii morți vor fi returnați mîine', a declarat jurnaliștilor acest responsabil, sub protecția anonimatului.Anterior, o purtătoare de cuvînt a prim-minis
08:30
O parte a Cataloniei, regiune din nord-estul Spaniei, a fost plasată duminică în alertă roșie pentru ploi puternice, la o zi după perturbările de pe insula mediteraneană Ibiza, scrie AFP.Această alertă a fost emisă pentru provincia Tarragona de către agenția națională de meteorologie Aemet, care a prognozat 180 de milimetri de ploaie în 12 ore în delta fluviului Ebro.Protecția Civilă catal
Acum 6 ore
08:00
La începutul săptămînii de muncă leul moldovenesc a crescut față de euro, dar a slăbit și mai mult față de dolar.Astfel, pe parcursul zilelor de odihnă el a cîștigat de la moneda unică europeană 0,35 bani, dar a cedat dolarului american mai mult de 6 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 13 octombrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,7057 le
08:00
Douăzeci de membri ai grupării criminale Barrio 18, clasificată drept organizație teroristă de Statele Unite, au evadat dintr-o închisoare din Guatemala, a anunțat duminică directorul Sistemului Penitenciar (SP) al țării, Ludin Godinez, transmite AFP.'S-a stabilit în mod credibil că 20 de deținuți au scăpat la controalele de securitate', a declarat oficialul într-o conferință de presă.Godi
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:13 octombrie — a 286-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 79 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Sfinţit Mc. Grigorie al ArmenieiCe se sărbătorește în lume: Ziua
07:30
Pentru astăzi, meteorologii promit vreme predominant înnorată.Cu toate acestea, precipitațiile vor continua, fiind așteptate ploi slabe.Vîntul va fi din nord-vest, slab pînă la moderat.În timpul zilei, în sudul țării, temperatura aerului va ajunge la +15...+17 °C, în regiunile centrale temperatura va fi de +12...+15 °C, iar în nord va fi de aproximativ 10...+11 °C.
07:00
Cunoscutul analist politic român H.D. Hartmann a adus critici la adresa modului în care s-au desfășurat alegerile din Republica Moldova, în cadrul unui interviu pentru MLive.Potrivit acestuia, scrutinul recent „nu poate fi considerat democratic”, fiind „o operațiune politică dirijată” sub influența Bruxellesului.„Oameni buni, ați avut niște alegeri pe picior de război. Limbajul a fost de r
06:30
Cu ocazia unui summit dedicat fotbalului, care a avut loc în acest weekend în Portugalia, preşedintele UEFA, Alexander Ceferin, a recunoscut că actualul model de calificare pentru Campionatul European ar putea fi modificat pentru a-l face mai atractiv, scrie rmcsport.fr.Sub impulsul preşedintelui său, Alexander Ceferin, fotbalul european şi-a schimbat faţa în ultimii ani. După ce a redus număr
Acum 8 ore
06:00
Una din bolile cele mai crunte pentru o femeie este cancerul la sîn.Afecțiunea poate fi prevenită, nu și vindecată, prin o serie de remedii naturiste, iar pe lista alimentelor care lupta cu formarea nodulilor mamari cancerigeni se numără și varză roșie.{{284100}}Varza roșie conține o serie de vitamine și minerale esențiale. Este plină de antioxidanți întrucît conține 85% din necesarul ziln
05:30
FIFA se gîndește să mute și ediția din 2034 a Cupei Mondiale pe perioada iernii. Turneul final va fi găzduit de Arabia Saudită și, la fel ca la ediția din 2022, din Qatar, vremea foarte călduroasă va fi motivul mutării Mondialului. Dar, Gianni Infantino, președintele FIFA, spune că s-ar putea ca toate edițiile turneului final să fie găzduite iarna.După cum transmite Noi.md cu referire la GSP,
05:00
Ingredientul din bucătărie care ameliorează durerile de articulații și te ajută să slăbești # Noi.md
Piperul Cayenne sau piperul roşu este un condiment foarte iute, asemănător la culoare cu boiaua. Se face din coaja şi din seminţele ardeiului iute de Cayenne, uscate şi măcinate.Numele său vine de la un oraş sud-american, care este capitala Guianei Franceze, scrie doctorulzilei.roEste bogat în vitaminele A, B şi C, precum şi în calciu şi potasiu. Vitamina A este foarte importantă pentru să
04:30
Avionul naționalei Nigeriei a fost nevoit să aterizeze de urgență, după ce parbrizul a crăpat în aer. „Super Vulturii”, așa cum este poreclită selecționata din Africa, se întorceau din orașul Polokwane (Arica de Sud), acolo unde au învins Lesotho, scor 2-1, într-un meci din preliminariile CM 2026.După cum transmite Noi.md cu referire la Golazo, Federația Nigeriană de Fotbal (NFF) a confirmat c
Acum 12 ore
04:00
Probioticele, prebioticele și sinbioticele pot veni sub formă de suplimente destinate sănătății intestinale. Acest lucru nu înseamnă că oricine le poate lua oricînd.Sînt șanse să te fi întîlnit cu termenul de „probiotice” sau chiar să fi luat chiar tu acele suplimente care furnizează „bacterii bune” în intestin, oferind o gamă largă de beneficii pentru sănătate. Dacă ești cu adevărat preocupat
03:30
Bacteriile ”bune” din intestin pot stimula funcţia placentei şi sprijini o sarcină sănătoasă # Noi.md
Un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea din Cambridge a identificat pentru prima dată o legătură clară între bacteriile benefice din intestin şi funcţionarea placentei. Rezultatele arată că o specie specifică de bacterii, Bifidobacterium breve, contribuie la reglarea producţiei de hormoni esenţiali pentru o sarcină sănătoasă, oferind o nouă perspectivă asupra modului în care microbi
03:00
Sîngele este întotdeauna roşu, totuşi venele par să fie albastre, atunci cînd sînt privite prin piele. Cu cît venele sînt mai adînci şi pielea este mai palidă, culoarea albastră pare să fie mai puternică.Din acest motiv, încă din perioada medievală, nobilimea spaniolă şi, mai tîrziu, întreaga aristocraţie europeană spunea că ar avea "sînge albastru" (n.r. sangre azul, în spaniolă). Venele lor,
02:30
Radicondoli, un sat medieval aflat lîngă Siena, pare desprins dintr-o carte poștală: livezi de măslini, vii întinse și case din piatră care păstrează farmecul Toscanei. Dar în spatele zidurilor și străduțelor liniștite, micul sat se confruntă de ani buni cu o problemă gravă: depopularea.După cum transite Noi.md cu referire la Observatornews, cîndva locuit de aproape 3.000 de persoane, astăzi R
02:00
Cercetătorii au descoperit că bacteriile potenţial dăunătoare din hainele pe care le spălăm nu sînt distruse la temperaturi joase, rezultatul fiind un "cocktail" de germeni, scrie dailymail.co.uk.Nivelurile ridicate de bacterii găsite de microbiologi în maşinile de spălat şi pe hainele presupus curate i-au determinat pe oamenii de ştiinţă să fie mai vigilenţi.Dr Lisa Ackerley, expert în ig
01:30
Un studiu publicat în revista Environmental Microbiome raportează că molizii norvegieni (Picea abies) concentrează nanoparticule de aur cu ajutorul bacteriilor care trăiesc în ei.„Rezultatele noastre sugerează că bacteriile și alți microbi care trăiesc în interiorul plantelor pot influența acumularea de aur în copaci”, a declarat într-un comunicat Kaisa Lehosmaa, ecolog la Universitatea din Ou
01:00
Cînd tehnologiile iau toate deciziile în locul nostru, singurul lucru care îi rămîne omului este — să nu se piardă pe sine.Epoca digitală: omul împotriva algoritmuluiLumea a trecut demult în modul digital. Algoritmii calculează mai bine decît noi, iar mașinile iau decizii mai repede decît apucăm să clipim.Dar în această cursă a tehnologiei există un adevăr simplu: dacă elimini omul — tot
00:30
Scurgere masivă de date personale. 6 milioane de clienți ai unei companii aeriene au fost afectați # Noi.md
Datele personale a aproape șase milioane de înregistrări ale clienților companiei aeriene australiene Qantas au fost expuse în iulie în timpul unui atac cibernetic asupra unei platforme terțe utilizate de aceasta.Acesta a fost un avertisment emis de un expert în securitate online, care a subliniat că datele personale ale clienților au fost publicate pe dark web, transmite Noi.md cu referire la
00:00
Arta de a spune „nu”: cea mai importantă lecție pe care copilul ar trebui s-o învețe înainte de școală # Noi.md
Cel care știe să-și apere limitele devine un adult încrezător, echilibrat și fericit.Majoritatea părinților își învață copiii să spună „mulțumesc” și „te rog”. Dar mult mai rar îi învață să spună „nu”. Și totuși, tocmai acest cuvînt poate, într-o zi, să-l salveze pe copil de necazuri, presiune sau manipulare.1. Începeți cu voi înșivăÎnainte de a cere copilului să-și apere limitele, pri
12 octombrie 2025
23:30
Imagini uimitoare: Misteriosul fenomen care fascinează oamenii de știință a fost surprins din nou în Munții Carpați # Noi.md
Imagini spectaculoase din Munții Carpați, ce surprind fenomenul cunoscut sub numele de „Brocken spectre” – un fenomen meteorologic rar caracterizat printr-un halo multicolor ce înconjoară silueta proiectată pe ceață – au stîrnit un mare interes pe rețeaua X. De-a lungul timpului, misterioasa „Fantoma Brocken” a generat numeroase speculații care depășesc limitele imaginației.După cum transmite
Acum 24 ore
23:00
Insomnie 2.0: cum lectura electronică sabotează odihna.Tîrziu, spre miezul nopții. Toată casa doarme — doar tu și tableta rămîneți treji.Lumina portocalie a ecranului, foșnetul digital al paginilor — totul pare perfect…Cu o singură excepție: din nou nu vei putea adormi. Cînd lumina se preface în soareEcranele telefoanelor, tabletelor și e-readere-lor emit lumină albastr
22:30
Cel mai în vîrstă președinte din lume, camerunezul Paul Biya, candidează pentru un al optulea mandat, duminică, la alegerile prezidențiale care au loc în această țară din Africa Centrală, informează dpa.Biya, în vîrstă de 92 de ani, este președintele statului din 1982. El candidează împotriva a 10 bărbați și o femeie, transmite Noi.md cu referire la Agerpres. Doar liderul Guineei Ecuatoria
22:00
Fără mistere. Doar biochimie, logică și puțin bun-simț.Lumea fitnessului e plină de mituri — mai multe decît shake-erele de pe rafturi.Aproape fiecare „expert” din sală e gata să-ți dezvăluie „secretul creșterii masei musculare” sau „schema perfectă de definire”.Problema e că majoritatea acestor „secrete” nu funcționează.Hai să demontăm 6 dintre cele mai populare legende și să le î
21:30
Madagascarul, în prag de lovitură de stat. O unitate militară a anunțat că a preluat comanda armatei # Noi.md
Lovitură de stat în Madagascar, dată de generația Z, organizată pe Discord. O unitate militară din Madagascar a anunțat duminică preluarea controlului asupra armatei, în contextul protestelor antiguvernamentale, potrivit AFP și Reuters.Președintele Andry Rajoelina a denunțat ceea ce a numit o „tentativă ilegală de preluare a puterii”, transmite Noi.md cu referire la Gandul. „Toate ordinele
21:00
Oamenii de știință au descoperit că microplasticul provenit din vasele și ambalajele pe care le folosim zilnic poate slăbi oasele și accelera îmbătrînirea organismului.Cînd plasticul devine parte din noiProblema microplasticului nu mai pare un subiect de film SF. El este prezent în apă, aer, gheața arctică și chiar în placenta nou-născuților. Iar acum – și în oase. Potrivit unui studiu rec
20:30
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a publicat pe rețelele de socializare o serie de imagini care par desprinse din povești. În imagini se regăsesc străzi acoperite cu frunze galbene, terenuri de joacă, oameni care se plimbă prin parcuri sau se odihnesc pe bănci, transmite Noi.md.Postarea este însoțită de mesajul: „Toamnele Chișinăului nostru. O duminică frumoasă vă doresc”.Fotograf
20:00
Psihologia alimentației începe cu farfuria — și cu ceea ce se află pe ea.Cînd farfuria decide cît mănînciPoți crede că îți controlezi apetitul, caloriile și dimensiunea porțiilor. În realitate, o face în mare parte creierul tău, mai exact cortexul vizual. Studiile din neuropsihologia percepției arată că culoarea vaselor influențează direct activitatea hipotalamusului, zona responsabilă de
19:30
Administrația Trump a spus sîmbătă că va plăti soldații în timpul închiderii guvernului federal cu fonduri rezervate pentru cercetare și dezvoltare, transmite agenția Reuters.„Îmi folosesc autoritatea, în calitate de comandant suprem, pentru a-i ordona secretarului nostru de război, Pete Hegseth, să utilizeze toate fondurile disponibile pentru a plăti soldații noștri pe 15 octombrie”, a scris
19:00
Ministrul Apărării din Regatul Țărilor de Jos, în vizită la Chișinău: ce subiecte au fost discutate # Noi.md
Situația de securitate regională și impactul asupra parcursului de dezvoltare al Republicii Moldova a fost subiectul central al discuțiilor dintre ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, și omologul său din Regatul Țărilor de Jos, Ruben Brekelmans, aflat într-o vizită oficială la Chișinău.După cum transmite Noi.md cu referire la MOLDPRES, cei doi oficiali au mai discutat despre reformele democra
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.