Un gest de suflet al ofițerelor de poliție: și-au tăiat părul pentru a reda speranța femeilor bolnave de cancer
Noi.md, 12 octombrie 2025 17:00
Trei ofițere de presă ale Poliției Republicii Moldova au făcut un gest care emoționează și inspiră. Ele și-au tăiat cosițele pentru a le dona în scopul confecționării de peruci destinate femeilor care luptă cu cancerul, transmite Noi.md.Potrivit Poliției, gestul a fost unul spontan, născut din dorința sinceră de a aduce speranță celor care trec printr-o perioadă grea.„Pentru femeia care și
Acum 10 minute
17:00
În timp ce peste o mie de comunități din Republica Moldova continuă să se confrunte cu mirosurile, fumul și riscurile sanitare ale gropilor de gunoi, inițiativele de reciclare capătă un nou suflu.Președinta Asociației Reciclare, Vlada Balica, a vorbit în cadrul emisiunii „Oameni și Idei” despre drumul anevoios, dar real, al Moldovei spre o economie circulară, transmite Noi.md cu referire la Ra
17:00
Acum o oră
16:30
În miez de toamnă, e forfotă mare la piața angro din capitală. Profitînd de ziua liberă, oamenii au luat cu asalt tarabele pline cu bunătăți de sezon, numai bune pentru conserve. De la varză, morcov, ceapă și pînă la roșii, ardei și vînătă. De toate sînt din abundență, în pofida ploilor torențiale din ultima săptămînă.În timp ce comercianții sînt încîntați de vînzări, cumpărătorii spun că preț
Acum 2 ore
16:00
Zahărul s-ar putea scumpi cu 2-3 lei în Moldova. Producătorii promit să scadă prețurile în cazul unei recolte bune de sfeclă # Noi.md
Zahărul în Moldova s-ar putea scumpi cu 2-3 lei. Avertismentul a fost făcut de importatori săptămîna aceasta, după ce guvernul a decis să limiteze importul de zahăr din Serbia pentru cel puțin șase luni.Autoritățile explică că importul masiv de zahăr ieftin amenință producătorii autohtoni, iar reprezentanții industriei spun că ar putea reduce prețurile în cazul unei recolte bube de sfeclă de z
16:00
Pensia pentru limită de vîrstă: cum pot fi recuperate perioadele lipsă din carnetul de muncă # Noi.md
Pentru a obține pensia pentru limită de vîrstă, o persoană trebuie să aibă un stagiu complet de cotizare de 34 de ani. Cei care nu reușesc să acumuleze această perioadă pot primi o pensie parțială, dacă au muncit cel puțin 15 ani. În lipsa acestui stagiu minim, statul acordă doar o indemnizație egală cu jumătate din pensia minimă.Reprezentanții Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS) îi în
15:30
Guvernul Ucrainei propune Radei Supreme excluderea limbilor rusă și moldovenească din lista limbilor minoritare, înlocuirea limbii evreiești cu ebraica și adăugarea limbii cehe, care vor beneficia de protecția Cartei Europene a limbilor regionale sau minoritare.După cum transmite Noi.md cu referire la Cotidianul, reprezentantul guvernului în Rada Supremă, Taras Melniciuk, a declarat pe Telegra
15:30
Începînd cu data de 13 octombrie 2025, călătorii din capitală trebuie să fie atenți la modificările operate în orarele de circulație ale rutelor de autobuz nr. 47 și 48, transmite Noi.md.Anunțul a fost făcut de Întreprinderea Municipală „Parcul Urban de Autobuze”, care precizează că schimbările vizează doar zilele lucrătoare. Scopul ajustării este optimizarea fluxului de transport și adaptarea
Acum 4 ore
15:00
Tot mai mulți moldoveni caută sprijin psihologic: anxietatea și depresia, principalele motive de adresare # Noi.md
Presiunea vieții de zi cu zi, grijile financiare și incertitudinile globale îi fac pe tot mai mulți moldoveni să ceară ajutorul specialiștilor în sănătate mintală.Potrivit datelor oficiale, numărul celor care apelează la psihologi este în creștere constantă. La Centrul de sănătate mintală din Soroca, zilnic vin aproximativ 20 de persoane pentru consiliere sau tratament, informează Noi.md cu re
14:30
Republica Moldova va trece la ora de iarnă în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025, cînd ceasurile se dau înapoi cu o oră. Ora 4.00 devine ora 3.00, ceea ce va face ca ziua de duminică, 26 octombrie, să fie cea mai lungă din acest an, fiindcă va avea 25 de ore.După cum transmite Noi.md cu referire la Radio Chișinău, Ora se schimbă de două ori pe an în Republica Moldova: în martie și octombrie.
14:00
Bălți devine centru al meseriilor verzi: nou spațiu de instruire pentru elevii profesioniști # Noi.md
La Școala Profesională nr. 4 din Bălți a fost inaugurat un atelier modern de instruire practică, pentru formarea specialiștilor în domeniul energiilor regenerabile. Noul spațiu va contribui la pregătirea specialiștilor pentru meserii „verzi” ale viitorului.După cum transmite Noi.md cu referire la MOLDPRES, atelierul va fi utilizat de elevii care studiază la specialitatea „Electrician în constr
14:00
În ultimele zile, mai mulți consumatori au semnalat că plățile efectuate anterior în avans pentru consumul de gaze naturale nu apar în noile facturi emise de SA Energocom. Compania a venit cu precizări oficiale, dînd asigurări că toate sumele vor fi reflectate corect, transmite Noi.md.„Nu vă faceți griji. Vă confirmăm că toate sumele achitate anterior vor fi reflectate în factura pentru luna o
13:30
13:30
Comisia Electorală Centrală a publicat bilanțul activităților de instruire desfășurate în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, transmite Noi.md.Potrivit datelor oficiale, peste 21 de mii de persoane au fost pregătite de Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) pentru a asigura buna desfășurare a scrutinului.În total, au fost organizate 432 de seminar
13:30
Potrivit art. nr.8 din Legea nr.140 din 10 mai 2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii și art.23 din Legea nr.131 din 08 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, în exerciţiul funcţiunii, inspectorul de muncă, are mai multe drepturi, dar și obligații.Astfel, la prezentarea legitimaţiei de serviciu și a delegației de control, inspectorul de control are urm
Acum 6 ore
13:00
În ultimii ani, perioadele tot mai frecvente de secetă i-au determinat pe fermieri să caute alternative viabile la culturile tradiționale. În raionul Orhei, doi agricultori au demonstrat că sorgul – o plantă aproape uitată în Republica Moldova – poate deveni o soluție salvatoare pentru agricultura afectată de schimbările climatice.După cum transmite Noi.md cu referire la Moldova 1, la Pelivan
13:00
Naționala U19 a Moldovei a învins astăzi selecționata similară a Bulgariei, în primul meci amical disputat la Vadul lui Vodă.După cum transmite Noi.md cu referire la Moldfootball, partida de pe Stadionul Centrului de pregătire al selecționatelor Moldovei (CPSN) s-a încheiat cu scorul de 1:0 în favoarea echipei antrenate de Ștefan Stoica.Unicul gol al partidei a fost marcat de Alexandru Beț
12:30
Microsoft nu va mai oferi asistență de securitate pentru Windows 10 începând cu 14 octombrie # Noi.md
Microsoft încetează să ofere asistență pentru Windows 10 începînd cu 14 octombrie, iar asta înseamnă că actualizările de securitate se vor opri, ceea ce va face computerele mai vulnerabile la atacuri.După cum transmite Noi.md cu referire la Mediafax, Microsoft își încurajează utilizatorii să facă upgrade-ul gratuit la Windows 11, însă nu toate computerele vor putea face acest lucru.Nathan
12:00
China limitează exporturile de metale rare: ce consecințe are această decizie pentru economia globală # Noi.md
China înăsprește controalele asupra exporturilor de pămînturi rare pe fondul escaladării tensiunilor comerciale cu SUA. Aceste elementele, considerate resursa strategică a secolului XXI, devin astfel un joc politic pentru dominarea tehnologică.După cum transmite Noi.md cu referire la Republica, China impune restricții drastice asupra exportului de metale rare și tehnologii conexe și marchează
12:00
11:30
A murit actrița Diane Keaton, сelebră pentru rolurile din Nașul și din filmele lui Woody Allen # Noi.md
Actriţa americană Diane Keaton, celebră pentru rolurile din „Father of the Bride” şi „First Wives Club”, a murit la vîrsta de 79 de ani, a relatat sîmbătă revista People, potrivit Agerpres. A cîştigat Premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă pentru rolul din „Annie Hall” în 1978.După cum transmite Noi.md cu referire la G4Media, Keaton a devenit celebră în anii 1970 datorită rolului său din fi
11:30
Poliția de Frontieră anunță că, de la 12 octombrie 2025, cetățenii Republicii Moldova care trec prin punctul de frontieră „Costești” spre România sînt deja verificați conform noilor reguli europene introduse prin Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), implementat la granițele externe ale Uniunii Europene, transmite Noi.md. Noul sistem marchează o schimbare majoră în modul de gestionare a fluxului d
Acum 8 ore
11:00
Tot mai mulți moldoveni sînt atenți la ce pun în farfurie. Potrivit datelor oficiale, în ultimul an a crescut consumul de ouă, fructe și legume. Doar în 2024, un moldovean a mîncat în medie 256 de ouă - cu 17 mai mult decît în anul precedent. Merele rămîn fructele preferate, iar nutriționiștii salută aceste alegeri mai sănătoase.După cum transmite Noi.md cu referire la Moldova 1, tarabele din
10:30
Preşedintele egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, şi omologul său american, Donald Trump, vor prezida luni la Sharm el-Sheikh un "Summit al păcii", la care vor participa lideri din peste 20 de ţări, a anunţat sîmbătă preşedinţia egipteană într-un comunicat, potrivit AFP.După cum transmite Noi.md cu referire la EVZ, summitul își propune să pună capăt războiului din Fîșia Gaza, să consolideze efortur
10:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:12 octombrie — a 285-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 80 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Cuv. Chiriac Sihastrul. Sf. Mc. Dada, Govdela şi CasdoasCe se sărbătorește
10:00
Începînd cu ziua de astăzi, 12 octombrie, cetățenii din afara Uniunii Europene, inclusiv cei ai Republicii Moldova, vor trece prin noi proceduri la frontierele spațiului Schengen, odată cu lansarea oficială a Sistemului de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene, transmite Noi.md. Potrivit Poliției de Frontieră a Republicii Moldova, sistemul EES presupune un proces automatizat de control, car
09:30
Pentru astăzi, meteorologii promit vreme înnorată.Se mnenține probabilitatea de precipitații, sînt așteptate ploi slabe.Vîntul va fi cu precădere din nord-vest, slab pînă la moderat.În timpul zilei, în sudul țării, temperatura va ajunge la +16...+18 °C, în regiunile centrale temperatura va fi de +14...+16 °C, iar în nord va fi de aproximativ 11...+13 °C.
Acum 12 ore
08:30
Zimbru a disputat ieri un meci amical contra echipei Veres din Ucraina.După cum transmite Noi.md cu referire la Moldfootball, partida, disputată la stadionul Zimbru din capitală, s-a încheiat la egalitate, scorul - 1:1.Zimbru a deschis scorul prin reușita lui Oleksiy Shchebetun. Veres a răspuns cu un gol marcat de Eren Aydin. Ambele goluri au fost marcate în prima repriză.De mențio
07:30
06:30
Pe 13 octombrie, la Chișinău, va fi vernisată expoziția „130/2”.Evenimentul va începe la ora 15:00, la Biblioteca Științifică „Andrei Lupan”, situată pe strada Academiei, nr. 5A.Expoziția a doi arhitecți și artiști plastici remarcabili, Iurie Hangan și Igor Trifonov, intitulată „130/2”, este dedicată dublei aniversări a autorilor.Iurie Hangan este un pictor îndrăzneț, plin de imaginaţi
06:00
Cum să te trezești plin de energie fără cafea: un upgrade matinal mai eficient decît espresso-ul # Noi.md
Nu ai nevoie de ibric ca să te trezești. Ai nevoie doar de șapte ritualuri simple — și de puțină disciplină.1. Nu sări din pat, ci trezește-te treptatA te trezi nu înseamnă să te ridici brusc. Dă-i corpului cîteva minute ca să-și revină.Întinde-te, îndreaptă-ți umerii, respiră adînc. Deschide draperiile — lumina dimineții oprește melatonina și activează serotonina.Dacă poți, aerise
05:30
Un moment cu totul neobișnuit a avut loc în timpul jurnalului de seară de la televiziunea Al Jazeera, cînd un șobolan a sărit brusc pe pupitrul prezentatoarei, transmite Noi.md. Un șobolan era cît pe ce să întrerupă buletinul de știri al postului Al Jazeera. Incidentul s-a produs în timpul unei transmisiuni în direct din sediul londonez al televiziunii din Qatar.După cum transmite Noi
05:00
Tîrziul toamnei și iarna sînt anotimpurile în care chiar și cei mai rezistenți par să treacă pe „modul economisire de energie”. Puțin soare, multă cafea și tot mai des senzația că urcatul pe scări e deja un antrenament complet.Motivul poate fi mai simplu decît pare: deficitul de vitamina D.Redacția Noi.md consideră că aceste zile mohorîte sînt momentul ideal să vorbim despre acest „vitamin
04:30
Consiliul Național de Cercetare al Italiei (CNR), a anunțat vineri o descoperire rară pentru Marea Mediterană: un recif mare de corali albi, care conține specii importante și urme fosile, relatează Reuters.Cunoscute drept „pădurile tropicale ale mării”, recifurile de corali prezintă un interes major pentru oamenii de știință, fiind printre cele mai bogate ecosisteme marine, care adăpostesc mil
Acum 24 ore
04:00
Știința a confirmat, în sfîrșit, ceea ce poeții intuiau de secole: dragostea vindecă — nu metaforic, ci biochimic.În timp ce unii caută „vitamine pentru imunitate”, alții pur și simplu se îndrăgostesc — și obțin același efect, doar că fără farmacii.Cercetările arată că dragostea nu este doar o emoție, ci un mod biochimic special de funcționare, în care organismul lucrează mai curat, mai rapi
03:30
Aproape 1.000 de turiști au fost blocați pe versanții estici ai Muntelui Everest, în Tibet, după ce au fost surprinși de o furtună de zăpadă deosebit de puternică. Pentru coborîrea lor de pe munte a fost declanșată o amplă operațiune de salvare din partea autorităților locale și a sătenilor, relatează The Guardian.După cum transmite Noi.md cu referire la Antena 3, vremea nu era grozavă cînd gh
03:00
Oamenii de știință au demonstrat: 20 de minute de lectură reduc nivelul de stres mai eficient decît o oră de yoga. Încearcă — creierul îți va mulțumi deja peste o săptămînă.De ce creierul alege tot mai des hîrtia, nu ecranulAnul 2025 lovește sistemul nervos fără avertisment.Orașul nu tace nici noaptea, ambuteiajele se întind pe kilometri, telefonul luminează pînă la adormire. Chat-uril
02:30
Alertă la Paris: La Notre-Dame a fost găsită o scrisoare care avertizează asupra unui atac terorist # Noi.md
O scrisoare anonimă care avertiza asupra unui risc de atentat în timpul acestui weekend, a fost descoperită vineri, în jurul orei 17:00, în catedrala Notre-Dame din Paris, au declarat surse din poliţie pentru presa franceză.Mesajul, găsit vineri, îndemna să nu fie deschise uşile catedralei, deoarece acolo au fost ascunse cuţite pentru a „face ravagii”, potrivit Le Figaro.După cum transmite
02:00
Obiceiurile bune nu apar peste noapte — ele se construiesc pas cu pas. Nu e vorba despre forța de voință, ci despre un sistem care ajută creierul să se reorganizeze.Dacă vrei să devii mai productiv, mai calm sau mai sănătos, aceste principii te vor ajuta să începi și, mai ales, să nu renunți în a treia zi.1. Începe cu minimul.Vrei să te apuci de alergat? Nu-ți promite un maraton. Ieși
01:30
Tenismanul monegasc Valentin Vacherot, venit din calificări, a realizat una dintre cele mai neașteptate momente ale sezonului.După cum transmite Noi.md cu referire la Mediafax, el l-a învins sîmbătă pe sîrbul Novak Djokovic şi a reuşit o performanţă remarcabilă, calificîndu-se în finala turneului Masters de la Shanghai.Clasat pe locul 204 ATP, Valentin Vacherot s-a impus cu scorul de 6-3,
01:00
Tîrziul toamnei este perioada în care organismul încetinește, asemenea naturii. E mai frig, mai întunecat, mai somnoros. Pentru a nu cădea în apatie sezonieră, e important să ne ajustăm ușor ritmul. Aceste obiceiuri simple te vor ajuta să-ți armonizezi corpul și să aduci confort sufletului.1. Începe dimineața cu lumină.Chiar dacă soarele e un oaspete rar, trage draperiile și lasă lumina zi
00:30
La Gradina Zoologică din capitală s-a născut un pui de suricată. Despre asta a anunțat administratorul de la Zoo.„Avem noutăți frumoase. La noi continuă să apară pe lume pui. Puiul de suricată este sănătos, se dezvoltă bine. Atît mama lui, cît și colectivul nostru au grijă de el”, a menționat administratorul în filmuleț, transmite Noi.md cu referire la PRO TV Chișinău.De la începutul anulu
00:00
Într-o lume în care cafeaua a devenit un obicei aproape ritualic, ceaiul alb reprezintă cealaltă față a energiei.Nu strigă, nu caută atenția — se deschide lent, blând, asemenea răsăritului sau respirației aerului dimineții. Originar din provincia chineză Yunnan, ceaiul alb cucerește din nou lumea, devenind un simbol al conștienței, purității și grijii față de sine.Arta infuzăriiCeremon
11 octombrie 2025
23:30
De la măști la uniforme medicale: tînăra de la Tiraspol, care a transformat criza în afacere # Noi.md
Pandemia a fost pentru mulți o perioadă de încercări, dar pentru Iulia Cernobrivcenko din Tiraspol a devenit începutul unei noi etape. Cu sprijinul mamei sale, croitoreasă cu experiență, și cu o pregătire în domeniul economic, Iulia a transformat criza într-o oportunitate, deschizînd un atelier de croitorie care astăzi produce sute de uniforme pentru specialiști din domeniul medical, alimentație p
23:00
Banda de alergare, eliptica, bicicleta, stepperul — toate acestea le numim cardio. Pentru unii, acesta este cel mai bun mod de a „arde” caloriile în plus, pentru alții — un mijloc de a întări inima și de a crește rezistența. Dar antrenamentele cardio au și mituri, și capcane. Să vedem ce se ascunde în spatele cuvîntului la modă „cardio” și cum să obținem maximum de beneficii din acesta. Ce
22:30
Două obiective medicale importante din Nisporeni — Spitalul Raional și Centrul de Sănătate — beneficiază de o infrastructură modernizată, după finalizarea lucrărilor de amenajare a unei parcări de 3 200 m² cu 105 locuri și a spațiilor verzi adiacente. Proiectul a fost inaugurat pe 10 octombrie, în prezența autorităților locale și a partenerilor internaționali, transmite Noi.md.Noua parcare nu
22:00
Durerea în gît este, probabil, unul dintre cele mai frecvente simptome ale răcelii. Uneori este o ușoară iritație, alteori un disconfort puternic, care împiedică procesul de înghițire și vorbirea. Cauza este simplă: inflamația și umflarea mucoasei faringiene, laringiene sau traheale. Dar ce să faci și cînd este momentul să te adresezi la medic? De ce te doare gîtul În majoritatea cazur
21:30
Inundațiile provocate de ploi torențiale au ucis cel puțin 28 de persoane în Mexic în această săptămînă și au cauzat pagube materiale enorme, au declarat vineri mai mulți oficiali din întreaga țară, informează AFP.După cum transmite Noi.md cu referire la Agerpres, reprezentanții Protecției Civile din Mexic au semnalat ploi abundente în 31 dintre cele 32 de state mexicane, care au provocat ieși
21:00
Educarea copiilor nu înseamnă control și pedepse. Înseamnă iubire, respect și încredere. Iată 15 reguli care îi vor ajuta pe părinți să crească copii fericiți și încrezători. 1. Iubiți-i necondiționat Nu pentru note bune sau succese, ci pur și simplu pentru ceea ce sînt. 2. Aveți încredere în puterile lor Nu interveniți dacă copilul se descurcă singur
20:30
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) trag un semnal de alarmă: tot mai multe produse alimentare contrafăcute ajung pe rafturile magazinelor din Republica Moldova, iar consumatorii le cumpără fără să bănuiască riscurile.Potrivit Svetlanei Șfeț, șef adjunct al Direcției Siguranța Produselor Alimentare de origine non-animală din cadrul ANSA, singura metodă sigură pri
20:00
Fitnessul a încetat de mult să mai fie doar sportul sportivilor profesioniști și a devenit parte din viața a milioane de oameni. Dar, odată cu popularitatea, sportul a fost înconjurat de mituri — care sună convingător, dar împiedică progresul. A venit timpul să le lăsăm în trecut.1. „După 30 de ani, nu mai poți slăbi” Da, odată cu vîrsta, metabolismul poate încetini, dar stilul de viață,
