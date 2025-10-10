ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu, 10.10.2025, ora 19:00

17:20

Nu există niciun motiv de îngrijorare în legătură cu regimul liberalizat de vize dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Chișinău, Daniel Vodă. El a venit cu anumite precizări în contextul noii legislații a UE care prevede suspendarea dreptului de călătorie fără vize pentru […]