Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu, 10.10.2025, ora 19:00
ȘTIRI cu NATALIA CATAN din 10.10.2025, ora 17:00
Igor Grosu, despre viitorul Guvernul de la Chișinău: Cei care au dovedit rezultate trebuie să continue # Vocea Basarabiei
Igor Grosu, despre viitorul Guvernul de la Chișinău: Cei care au dovedit rezultate trebuie să continue # Vocea Basarabiei

Toți cei care au muncit în beneficiul parcursului european al Republicii Moldova și „au livrat pe domenii" trebuie să rămână în Guvern. Declarații în acest sens au fost făcute de Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și actual președinte al Parlamentului de la Chișinău. „Abordarea pe care o văd eu: cei care au muncit și […]
(FOTO) Kiev-Ungheni-București: Trenul direct își reia circulația după o pauză de 5 ani # Vocea Basarabiei
(FOTO) Kiev-Ungheni-București: Trenul direct își reia circulația după o pauză de 5 ani # Vocea Basarabiei

Începând de vineri, 10 octombrie, trenul direct care leagă Kievul de București, traversând teritoriul Republicii Moldova, și-a reluat circulația după o pauză de cinci ani. Potrivit ministrului Afacerilor Externe al Ucrainei, noul traseu reprezintă un pas semnificativ în consolidarea parteneriatului special dintre Ucraina, România și Republica Moldova. „Această conexiune este mai mult decât o nouă […]
Laureații Premiului Național 2025 și-au ridicat distincțiile, vineri, 10 octombrie, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Reședința de Stat. Printre câștigătorii din acest an se numără personalități marcante din diverse domenii, printre care acordeonistul Radu Rățoi, etnografa Varvara Buzilă, poeta Marcela Vieru (Benea), artistul plastic Timofei Bătrânu, fondatorul Muzeului de Istorie din Avdarma, Ignat […]
Maia Sandu a conferit distincții de stat mai multor personalități din Republica Moldova # Vocea Basarabiei
Maia Sandu a conferit distincții de stat mai multor personalități din Republica Moldova # Vocea Basarabiei

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 10 octombrie, un decret privind conferirea distincțiilor de stat unor cetățeni care s-au remarcat în diverse domenii. Astfel, fostul președinte al Republicii Moldova, Nicolae Timofti, ministra Sănătății, Ala Nemerenco, deputatul Oazu Nantoi și vinificatorul Ion Luca au fost decorați cu „Ordinul Republicii", cea mai înaltă distincție de […]
R. Moldova implementează modelul european de control unic la frontieră: Proiect-pilot la Costești-Stânca # Vocea Basarabiei
R. Moldova implementează modelul european de control unic la frontieră: Proiect-pilot la Costești-Stânca # Vocea Basarabiei

În premieră, Republica Moldova implementează modelul european de control unic la frontieră. La punctul de trecere Costești-Stânca a fost lansat un proiect-pilot prin care o parte din atribuțiile Poliției de Frontieră sunt delegate Serviciului Vamal. Această inițiativă are ca scop simplificarea procedurilor, reducerea timpului de așteptare și creșterea eficienței proceselor de control pentru operatorii economici […]
Igor Grosu, despre revenirea regiunii transnistrene sub controlul autorităților de la Chișinău: „Este o chestiune de timp” # Vocea Basarabiei
Igor Grosu, despre revenirea regiunii transnistrene sub controlul autorităților de la Chișinău: „Este o chestiune de timp" # Vocea Basarabiei

Revenirea regiunii transnistrene sub controlul autorităților de la Chișinău este „o chestiune de timp". Declarația a fost făcută de Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova. Potrivit oficialului, cetățenii din regiunea transnistreană au înțeles importanța aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, un indicator în acest sens fiind și faptul că 40% din alegătorii din stânga Nistrului […]
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa sâmbătă, 11 octombrie, la ceremonia dedicată celei de-a 35-a aniversări a Comisiei de la Veneția. Șefa statului va susține un discurs despre apărarea democrațiilor în fața noilor amenințări și despre lecțiile învățate de Republica Moldova în cadrul ultimelor scrutine. Evenimentul va fi deschis de Secretarul General al Consiliului […]
NATO va începe exercițiul militar nuclear anual Steadfast Noon luni, 13 octombrie, a anunțat vineri secretarul general al alianței, Mark Rutte, la baza aeriană Volkel din Olanda, unde vor avea loc manevrele. Vor participa 2000 de militari și 17 avioane din 14 țări, însă nu va fi implicată efectiv nicio bombă atomică. În afară de […]
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 derulează un amplu proces de modernizare a infrastructurii de comunicații, prin implementarea sistemului Next Generation eCall (or NG eCall). Acesta este un sistem de alertare automată a serviciilor de urgență în cazul accidentelor rutiere, care transmite informații esențiale despre locația și gravitatea accidentului rutier. „Un pas important în […]
Peste 80 de tineri angajați din R. Moldova vor primi indemnizații lunare de 3000 de lei # Vocea Basarabiei
Peste 80 de tineri angajați din R. Moldova vor primi indemnizații lunare de 3000 de lei # Vocea Basarabiei

La două luni de la lansarea Programului Național „+3.000 lei pentru cariera ta", 83 de tineri sunt pe cale să primească indemnizația lunară neimpozabilă, iar alți peste 1000 se află în etapa finală de validare digitală a cererilor, arată datele făcute publice de autorități. Acest program oferă tinerilor cu vârsta între 18 și 35 de […]
Guvernul R. Moldova avertizează asupra schemelor de fraudă cu investiții false online # Vocea Basarabiei
Guvernul R. Moldova avertizează asupra schemelor de fraudă cu investiții false online # Vocea Basarabiei

Guvernul Republicii Moldova avertizează cetățenii în legătură cu pericolul tot mai mare al fraudelor financiare online. Într-un mesaj transmis public, autoritățile de la Chișinău îndeamnă cetățenii să fie vigilenți și să evite implicarea în grupuri de „investiții" sau pe platforme suspecte. „Promisiunile de câștiguri financiare rapide care par prea bune pentru a fi adevărate sunt, […]
Un bărbat de 65 de ani a murit, iar alte șase persoane au fost rănite, în urma unui grav accident rutier produs lângă satul Iabloana, raionul Glodeni. Impactul a avut loc după ce o șoferiță de 21 de ani ar fi pierdut controlul volanului într-o curbă periculoasă și a intrat pe contrasens, ciocnindu-se frontal cu […]
Partidul Comuniștilor va forma propria fracțiune în viitorul Parlament al Republicii Moldova. Anunțul a fost făcute de liderul PCRM, Vladimir Voronin. El a declarat pentru presa rusă că PCRM este dispus să colaboreze cu Blocul „Patriotic", în componență căruia a participat la alegerile parlamentare, dar va avea propria fracțiune în Parlament. „PCRM pledează pentru continuarea […]
O femeie în vârstă de 36 de ani a decedat după ce a inhalat gaze toxice provenite de la o centrală termică alimentată cu gaz. Incidentul a avut loc în orașul Vulcănești din UTA Găgăuzia. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat joi, 9 octombrie, la ora 11:11. Datele preliminare indică faptul că femeia a […]
Vicepremierul Vladimir Bolea, la Bruxelles: R. Moldova nu cere doar sprijin, ci oferă și parteneriat # Vocea Basarabiei
Vicepremierul Vladimir Bolea, la Bruxelles: R. Moldova nu cere doar sprijin, ci oferă și parteneriat # Vocea Basarabiei

Vicepremierul Republicii Moldova, Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), participă, în perioada 9–10 octombrie 2025, la Forumul Global Gateway, organizat la Bruxelles, sub egida Comisiei Europene. Oficialul a subliniat, în cadrul acestui eveniment internațional dedicat parteneriatelor strategice și investițiilor în infrastructură, că Republica Moldova nu solicită doar sprijin internațional, ci oferă și parteneriat. […]
Agenția Servicii Publice anunță că marți, 14 octombrie 2025, centrele multifuncționale din Chișinău, Briceni, Florești, Rezina, Vulcănești și Varnița vor avea zi liberă. Decizia a fost luată în contextul sărbătorii Hramului în cele șase localități. Astfel, ziua de 14 octombrie a fost declarată zi de odihnă pentru subdiviziunile teritoriale respective. Solicitanții de servicii se pot […]
Cutremur Puternic de 7,2 Grade: Alertă de Tsunami Emisă pentru Regiunea Aflată la 300 km de Epicentru # Vocea Basarabiei
Cutremur Puternic de 7,2 Grade: Alertă de Tsunami Emisă pentru Regiunea Aflată la 300 km de Epicentru # Vocea Basarabiei

Un cutremur major a avut loc la o adâncime de 58 km, potrivit Centrului European-Mediteranean pentru Seismologie (EMSC). Inițial, magnitudinea a fost estimată la 7,2, însă Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului a raportat o valoare ușor mai mică, de 6,8 grade. În urma seismului, Sistemul de Avertizare pentru Tsunami al SUA […]
Negocieri intense la Praga: partidele cehe încearcă să formeze o nouă coaliție de guvernare # Vocea Basarabiei
Negocieri intense la Praga: partidele cehe încearcă să formeze o nouă coaliție de guvernare # Vocea Basarabiei

Cele șase partide care au intrat în noul Parlament de la Praga, în urma alegerilor de săptămâna trecută, poartă negocieri pentru formarea unei coaliții de guvernare, întrucât niciuna nu a obținut majoritatea de 101 mandate necesare. Cel mai mare scor electoral, peste 34%, a fost obținut de Partidul ANO, condus de fostul premier Andrej Babiš, […]
Granturi de 10 mii de lei pentru 2 000 de agricultori cu venituri reduse – sprijin pentru adaptarea la schimbările climatice # Vocea Basarabiei
Granturi de 10 mii de lei pentru 2 000 de agricultori cu venituri reduse – sprijin pentru adaptarea la schimbările climatice # Vocea Basarabiei

Aproximativ 2 000 de agricultori cu venituri reduse vor beneficia de granturi în valoare de câte 10 mii de lei pentru achiziționarea echipamentelor agricole la alegere – sere, folie pentru mulcire sau cultivatoare electrice cu acumulator. Beneficiarii vor contribui cu 10% din costul total al echipamentului. Totodată, peste 2 400 de fermieri vor fi instruiți […]
ȘTIRILE ZILEI cu Natalia Catan, 09.10.2025, ora 19:00
ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 09.10.2025, ora 17:00
(VIDEO) Trei bărbați, reținuți pentru trafic de droguri în Chișinău și Ialoveni

Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, împreună cu polițiștii de la IP Ciocana și procurorii oficiului Ciocana al Procuraturii Chișinău, au destructurat o grupare implicată în traficul de droguri. Suspecții procurau droguri prin intermediul aplicației „Telegram" și le vindeau consumatorilor sau intermediarilor, folosind rețele de plăți electronice. Apoi, banii erau transferați pe conturi curente […]
Republica Moldova a devenit cel de-al 37-lea stat membru al Inițiativei Comune Europene pentru Calcul de Înaltă Performanță (EuroHPC), marcând un pas important în consolidarea poziției sale în tehnologii digitale avansate și super computerizare. Potriv
Serviciile de transport feroviar de pasageri vor fi separate de cele de marfă și vor deveni serviciu public, prestat de un operator specializat care va primi compensații din bugetul de stat. Prevederea se regăsește într-un proiect de hotărâre aprobat de Guvern, care stabilește modelul contractului pentru prestarea serviciilor publice de transport feroviar de pasageri. Potrivit […] Articolul Transportul feroviar de pasageri, nou serviciu public în R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) atrage atenția cetățenilor Republicii Moldova asupra numeroaselor scheme de fraudă de „investiții”, care se răspândesc rapid, în special, pe fondul informațiilor apărute în presă despre platforma TUX și promovarea agresivă a altor platforme similare. Potrivit CNPF, „experții” falși contactează cetățenii prin intermediul aplicațiilor de mesagerie și promovează aceste scheme dubioase de […] Articolul Avertisment CNPF privind fraudele cu investiții online pe platforme dubioase apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Putin recunoaște implicarea Rusiei în prăbușirea unui avion azer și promite despăgubiri # Vocea Basarabiei
Președintele rus Vladimir Putin i-a declarat joi omologului său azer Ilham Aliev că două rachete antiaeriene rusești au explodat la câțiva metri de avionul de linie al Azerbaijan Airlines prăbușit în decembrie 2024, după ce drone ucrainene pătrunseseră în spațiul aerian al Rusiei, și a promis despăgubiri pentru cei afectați. Imagini video transmise joi îi […] Articolul Putin recunoaște implicarea Rusiei în prăbușirea unui avion azer și promite despăgubiri apare prima dată în Vocea Basarabiei.
În anul academic 2025–2026, instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova au înregistrat un număr record de studenți străini. Potrivit datelor oficiale, 1.113 studenți din 24 de țări au ales să studieze în universitățile din țara noastră, ceea ce reprezintă cu 376 mai mulți decât în anul precedent. Cei mai mulți dintre aceștia au optat […] Articolul Număr record de studenți străini admiși la universitățile din Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Două mii de fermieri din Republica Moldova, în special tineri, femei, persoane cu venituri reduse, din familii monoparentale sau numeroase, vor beneficia de granturi destinate achiziționării de echipamente agricole. Fermierii vor putea alege între o seră, folie de mulcire sau un cultivator electric, cu o valoare a grantului de până la 10.000 de lei, din […] Articolul Granturi pentru 2 000 de fermieri din Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Igor Grosu, la București: Sunt sigur că în următorii ani ne vom alătura României în familia europeană # Vocea Basarabiei
Cooperarea dintre Parlamentele Republicii Moldova și României și necesitatea menținerii acestei legături trainice odată cu constituirea noului Legislativ ales la Chișinău au fost subiecte de discuție în cadrul unor întrevederi între Igor Grosu și mai mulți oficiali de la București. Președintele Parlamentului de la Chișinău s-a întâlnit astăzi, la București, cu liderul USR în Camera […] Articolul Igor Grosu, la București: Sunt sigur că în următorii ani ne vom alătura României în familia europeană apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Europarlamentar: UE trebuie să accelereze procesul de aderare a Republicii Moldova # Vocea Basarabiei
După alegerile parlamentare din Republica Moldova, Uniunea Europeană are obligația să răspundă pozitiv și să accelereze procesul de aderare a acestui stat prin deschiderea negocierilor pe capitole tematice. Declarația a fost făcută de europarlamentarul Siegfried Mureșan. El a condus astăzi prima ședință a Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova după victoria forțelor proeuropene la […] Articolul Europarlamentar: UE trebuie să accelereze procesul de aderare a Republicii Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Pregătește bagajele! Azi e ziua ta norocoasă! Doar pe 9 octombrie, ai tarife incredibile de 19 euro către 40 destinații de vis din și spre Chișinău! Perioada promoției: 9 octombrie 2025 Perioada de călătorie: 15 octombrie 2025 – 15 septembrie 2026 Explorează Europa și nu doar, la un preț care te face să spui WOW! […] Articolul WOW! doar 19 EURO pentru toate destinațiile FLYONE din/spre Chișinău! apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ion Ceban a anunțat joi, 9 octombrie, că renunță la mandatul de deputat și rămâne la cârma Primăriei municipiului Chișinău. „Eu rămân să fiu primar, așa cum v-am promis. Avem de făcut în continuare multe lucruri importante pentru municipiul Chișinău, aici, acasă, ca fiecare locuitor să se simtă mai bine”, a declarat Ion Ceban într-un […] Articolul Ion Ceban renunță la mandatul de deputat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Armistițiu între Israel și Hamas după doi ani de război: Trump anunță „primii pași către o pace durabilă” # Vocea Basarabiei
După doi ani de conflict devastator în Fâșia Gaza, Israelul și Hamas au convenit asupra unui armistițiu, joi dimineață, ca parte a planului de pace promovat de președintele american Donald Trump. Acordul, încheiat în urma negocierilor indirecte purtate la Sharm el-Sheikh, Egipt, reprezintă prima fază a unui plan amplu menit să aducă „o pace solidă, […] Articolul Armistițiu între Israel și Hamas după doi ani de război: Trump anunță „primii pași către o pace durabilă” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Costești-Stânca – primul punct de test pentru noul sistem european de control la frontieră # Vocea Basarabiei
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), care va fi implementat la nivelul Uniunii Europene începând cu 12 octombrie, va deveni operațional inițial la punctul de trecere a frontierei „Costești-Stânca”, anunță Poliția de Frontieră a Republicii Moldova. Potrivit sursei citate, implementarea EES se va face treptat conform deciziilor adoptate la nivel european. Astfel, în termen de cel mult […] Articolul Costești-Stânca – primul punct de test pentru noul sistem european de control la frontieră apare prima dată în Vocea Basarabiei.
România ar putea ajuta Republica Moldova în cazul în care ar fi atacată de Rusia în baza legii care protejează cetățenii români. Declarația a fost făcută de șeful Armatei Române, Gheorghiță Vlad. Potrivit șefului Armatei, România are instrumentele politice, militare și de altă natură, astfel încât să sprijine Republica Moldova și, mai ales, cetățenii români […] Articolul Va ajuta România R. Moldova dacă Rusia atacă? Ce spune șeful Armatei Române apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Curtea de Apel Chișinău a dispus astăzi, 9 septembrie, limitarea activității Partidului Politic „Partidul Democrat Modern din Moldova” pentru o perioadă de 12 luni. Instanța a admis integral acțiunea înaintată de Ministerul Justiției de la Chișinău, care a solicitat restricționarea temporară a activității formațiunii. „La data de 22 septembrie 2025, Ministerul Justiției a depus o cerere de chemare […] Articolul Activitatea Partidului Democrat Modern din Moldova, limitată pentru un an apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Un nou parc industrial va fi creat Republica Moldova. Acesta va fi amplasat în satul Costești, raionul Ialoveni. Conform unei decizii aprobate miercuri de Guvern, parcul va fi dezvoltat de o companie locală și va ocupa o suprafață de 15,35 hectare. Valoare totală a investițiilor private de aproximativ 400 milioane de lei. Potrivit Ministerului Dezvoltării […] Articolul Un nou parc industrial va fi creat în Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Parlamentul European a respins cele două moțiuni de cenzură împotriva Comisiei Europene # Vocea Basarabiei
Parlamentul European a respins joi, la Strasbourg, cu o largă majoritate, cele două moțiuni de cenzură împotriva Comisiei Europene conduse de Ursula von der Leyen. Prima moțiune, depusă de extrema dreaptă, a fost respinsă cu 179 voturi „pentru”, 378 „împotrivă” și 37 „abțineri”. În ceea ce priveşte moţiunea extremei stângi, au fost înregistrate 133 de […] Articolul Parlamentul European a respins cele două moțiuni de cenzură împotriva Comisiei Europene apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ambasadoarea UE la Chișinău: „Experiența R. Moldova oferă lecții valoroase pentru democrațiile din întreaga lume” # Vocea Basarabiei
Experiența Republicii Moldova oferă lecții valoroase pentru democrațiile din întreaga lume, în special în ceea ce privește reziliența și lupta împotriva amenințărilor hibride și a dezinformării. Declarația a fost făcută de ambasadoarea UE în Republica Moldova, Iwona Piórko. Șefa diplomației UE la Chișinău a participat astăzi la reuniunea Comitetului Parlamentar de Asociere UE–Republica Moldova. „Mi-am […] Articolul Ambasadoarea UE la Chișinău: „Experiența R. Moldova oferă lecții valoroase pentru democrațiile din întreaga lume” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
8 milioane de lei pentru proteste: Președintele oficiului teritorial Florești al fostului partid „Șor”, în fața instanței # Vocea Basarabiei
Președintele oficiului teritorial Florești al fostului partid „Șor” a fost trimis pe banca acuzaților, fiind învinuit de complicitate la acceptarea finanțării ilegale a formațiunii din partea unui grup criminal. Potrivit Procuraturii Anticorupție, în perioada iulie–octombrie 2022, în calitate de președinte al organizației teritoriale Florești a partidului „Şor, acesta ar fi coordonat activitățile organizației știind că partidul […] Articolul 8 milioane de lei pentru proteste: Președintele oficiului teritorial Florești al fostului partid „Șor”, în fața instanței apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Premieră în educație: Elevii pot obține certificarea oficială a competențelor digitale # Vocea Basarabiei
Elevii din clasele a IX-a și a XII-a din Republica Moldova vor putea obține o certificare oficială a competențelor digitale. În acest sens, a fost lansat astăzi procesul național de evaluare a competențelor digitale pentru acești tineri. Inițiativa marchează o premieră pentru sistemul educațional din Republica Moldova și are drept scop recunoașterea oficială a nivelului […] Articolul Premieră în educație: Elevii pot obține certificarea oficială a competențelor digitale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Dosarul „frauda bancară”: Plahotniuc cere timp pentru a examina materialele cauzei # Vocea Basarabiei
Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat nici astăzi, 8 octombrie, la ședința de judecată. Potrivit magistraților, instanța a primit un proces-verbal de refuz și o cerere semnată de Plahotniuc, în care a solicitat să nu fie escortat în sala de judecată, pentru că „trebuie să facă cunoștință cu materialele dosarului”. Prin urmare, magistrații de la Judecătoria […] Articolul Dosarul „frauda bancară”: Plahotniuc cere timp pentru a examina materialele cauzei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, va fi adus silit la următoarea ședință de judecată programată în dosarul în care este acuzat de îmbogățire ilicită. Decizia a fost luată după ce fostul parlamentar nu s-a prezentat la ședința de judecată desfășurată astăzi, 8 octombrie, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Absent a fost și avocatul său. Astfel, […] Articolul Constantin Țuțu va fi adus silit la următoare ședință de judecată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Chișinău, despre regimul de vize cu UE „Nu există motive de îngrijorare” # Vocea Basarabiei
Nu există niciun motiv de îngrijorare în legătură cu regimul liberalizat de vize dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Chișinău, Daniel Vodă. El a venit cu anumite precizări în contextul noii legislații a UE care prevede suspendarea dreptului de călătorie fără vize pentru […] Articolul Purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Chișinău, despre regimul de vize cu UE „Nu există motive de îngrijorare” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
O nouă ediție a expoziției „Republica Moldova Prezintă” va avea loc, în perioada 7–9 noiembrie, la Iași. Potrivit Camerei de Comerț și Industriei (CCI), toți antreprenorii care doresc să participe la această expoziție se pot înscrie până la 17 octombrie. „Camera de Comerț și Industrie lansează înscrierea la expoziția „Republica Moldova Prezintă” la Iași. Expoziția se află la […] Articolul Expoziția „Republica Moldova Prezintă” revine la Iași apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Vicepremierul pentru Reintegrare de la Chișinău: Instituțiile competente monitorizează situația din regiunea transnistreană # Vocea Basarabiei
Instituțiile responsabile din domeniul energetic monitorizează situația din regiunea transnistreană pentru a aplica eventualele scenarii de ajutorare a cetățenilor. Declarația a fost făcută de vicepremierul pentru Reintegrare de la Chișinău, Roman Roșca. „Este valabil și acel ajutor din partea UE, dar, cu siguranță, trebuie să fie îndeplinite și condițiile care vin în sprijinul locuitorilor de pe […] Articolul Vicepremierul pentru Reintegrare de la Chișinău: Instituțiile competente monitorizează situația din regiunea transnistreană apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Certificatul de concediu medical, eliberat în format digital în Republica Moldova # Vocea Basarabiei
Începând cu 1 martie 2026, certificatul de concediu medical va fi eliberat în format digital, de către medicii de familie sau specialiștii de profil, și va putea fi accesat online. La solicitare, acesta va putea fi acordat și în format tipărit, însoțit de un cod QR, care va permite verificarea autenticității. Guvernul de la Chișinău […] Articolul Certificatul de concediu medical, eliberat în format digital în Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Guvernul Republicii Moldova a aprobat o măsură provizorie de protecție comercială, care prevede suspendarea temporară, pentru 200 de zile, a importului de zahăr alb din Serbia, pentru volume care depășesc 1.000 de tone. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, decizia are scopul de a proteja producătorii locali, de a menține echilibrul pe piață și de […] Articolul R. Moldova suspendă temporar importul de zahăr alb din Serbia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
