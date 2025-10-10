Vicepremierul Vladimir Bolea, la Bruxelles: R. Moldova nu cere doar sprijin, ci oferă și parteneriat

22:00

Halterofilul Marin Robu a obținut locul trei la Campionatul Mondial din Forde, Norvegia. Anunțul a fost făcut de Federația de Haltere din Republica Moldova. Halterofilul din Republica Moldova a participat la categoria de până la 88 kg. El a încheiat proba de smuls cu o reușită de 169 kg, clasându-se pe locul trei. Apoi, în […] Articolul Medalie de bronz pentru R. Moldova la Campionatul Mondial de Haltere din Norvegia apare prima dată în Vocea Basarabiei.