Premieră în educație: Elevii pot obține certificarea oficială a competențelor digitale
Vocea Basarabiei, 8 octombrie 2025 18:40
Elevii din clasele a IX-a și a XII-a din Republica Moldova vor putea obține o certificare oficială a competențelor digitale. În acest sens, a fost lansat astăzi procesul național de evaluare a competențelor digitale pentru acești tineri. Inițiativa marchează o premieră pentru sistemul educațional din Republica Moldova și are drept scop recunoașterea oficială a nivelului
• • •
Acum o oră
18:40
Acum 2 ore
18:00
Dosarul „frauda bancară”: Plahotniuc cere timp pentru a examina materialele cauzei # Vocea Basarabiei
Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat nici astăzi, 8 octombrie, la ședința de judecată. Potrivit magistraților, instanța a primit un proces-verbal de refuz și o cerere semnată de Plahotniuc, în care a solicitat să nu fie escortat în sala de judecată, pentru că „trebuie să facă cunoștință cu materialele dosarului". Prin urmare, magistrații de la Judecătoria
17:50
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, va fi adus silit la următoarea ședință de judecată programată în dosarul în care este acuzat de îmbogățire ilicită. Decizia a fost luată după ce fostul parlamentar nu s-a prezentat la ședința de judecată desfășurată astăzi, 8 octombrie, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Absent a fost și avocatul său. Astfel,
Acum 4 ore
17:20
Purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Chișinău, despre regimul de vize cu UE „Nu există motive de îngrijorare” # Vocea Basarabiei
Nu există niciun motiv de îngrijorare în legătură cu regimul liberalizat de vize dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Chișinău, Daniel Vodă. El a venit cu anumite precizări în contextul noii legislații a UE care prevede suspendarea dreptului de călătorie fără vize pentru
16:30
O nouă ediție a expoziției „Republica Moldova Prezintă" va avea loc, în perioada 7–9 noiembrie, la Iași. Potrivit Camerei de Comerț și Industriei (CCI), toți antreprenorii care doresc să participe la această expoziție se pot înscrie până la 17 octombrie. „Camera de Comerț și Industrie lansează înscrierea la expoziția „Republica Moldova Prezintă" la Iași. Expoziția se află la
16:00
Vicepremierul pentru Reintegrare de la Chișinău: Instituțiile competente monitorizează situația din regiunea transnistreană # Vocea Basarabiei
Instituțiile responsabile din domeniul energetic monitorizează situația din regiunea transnistreană pentru a aplica eventualele scenarii de ajutorare a cetățenilor. Declarația a fost făcută de vicepremierul pentru Reintegrare de la Chișinău, Roman Roșca. „Este valabil și acel ajutor din partea UE, dar, cu siguranță, trebuie să fie îndeplinite și condițiile care vin în sprijinul locuitorilor de pe
Acum 6 ore
15:10
Certificatul de concediu medical, eliberat în format digital în Republica Moldova # Vocea Basarabiei
Începând cu 1 martie 2026, certificatul de concediu medical va fi eliberat în format digital, de către medicii de familie sau specialiștii de profil, și va putea fi accesat online. La solicitare, acesta va putea fi acordat și în format tipărit, însoțit de un cod QR, care va permite verificarea autenticității. Guvernul de la Chișinău
14:50
Guvernul Republicii Moldova a aprobat o măsură provizorie de protecție comercială, care prevede suspendarea temporară, pentru 200 de zile, a importului de zahăr alb din Serbia, pentru volume care depășesc 1.000 de tone. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, decizia are scopul de a proteja producătorii locali, de a menține echilibrul pe piață și de
14:30
Ambasadorul Victor Chirilă: România, cel mai mare investitor în economia R. Moldova # Vocea Basarabiei
România este cel mai mare investitor în economia Republicii Moldova. Până în prezent s-au investit, prin intermediul companiilor din România, peste 300 milioane de euro. Declarația aparține ambasadorului Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, care a subliniat că investițiile românești contribuie semnificativ la dezvoltarea economiei Republicii Moldova. Ambasadorul Victor Chirilă a explicat că relațiile economice dintre
14:20
Ce spune ministrul Energiei de la Chișinău despre o posibilă micșorare a prețului la gaze naturale # Vocea Basarabiei
Republica Moldova este pregătită pentru sezonul rece, fiind asigurată cu stocurile necesare de gaze pentru sezonul de încălzire 2025 – 2026. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei de la Chișinău, Dorin Junghietu. „Sezonul de încălzire a început. Suntem pregătiți pentru iarnă. Energocom a efectuat toate achizițiile necesare de gaze pentru sezonul de încălzire 2025-2026.
13:50
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, noi detalii despre compensațiile din acest an # Vocea Basarabiei
Ministerul Muncii și Protecției Sociale se află la ultima etapă de pregătire a detaliilor tehnice pentru programul de compensații la energia termică. Anunțul a fost făcut de ministrul Alexei Buzu. El a menționat că, în luna noiembrie, cetățenii se vor putea înregistra în platforma online pentru a beneficia de ajutorul oferit de stat în sezonul rece.
Acum 8 ore
13:20
Reacție la Chișinău, după ce Rusia a interzis importul unui lot de mere din R. Moldova # Vocea Basarabiei
Guvernul de la Chișinău a venit cu o reacție după ce Rusia a interzis importul a 20,5 tone de mere din Republica Moldova. Purtătorul de cuvânt al Executivului, Daniel Vodă, a remarcat că producția din Republica Moldova a fost de multe ori utilizată de Rusia ca element de șantaj politic. „Mărul moldovenesc este recunoscut și
12:40
Serghei Diaconu a fost desemnat în funcția de director general al Centrului Național de Management al Crizelor. O decizie în acest sens a fost luată miercuri de Guvernul Republicii Moldova. Serghei Diaconu a ocupat până în prezent funcția de șef al Cabinetului prim-ministrului Republicii Moldova, fiind suspendat din postul de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne.
12:20
Noi tentative de atacuri cibernetice asupra infrastructurii guvernamentale din R. Moldova # Vocea Basarabiei
Astăzi, au fost înregistrate noi tentative de atacuri cibernetice de tip DDoS asupra infrastructurii IT guvernamentale. Anunțul a fost făcut de Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC). Potrivit instituției, aceste acțiuni au scopul de a perturba funcționarea normală a serviciilor publice și de a crea disconfort utilizatorilor. „Din cauza intensității crescute a acestor atacuri,
12:20
Guvernul de la Chișinău a aprobat Strategia militară 2025-2035, care stabilește principalele direcții de dezvoltare a sistemului de apărare al Republicii Moldova. Documentul urmărește consolidarea capacităților de apărare ale statului și adaptarea acestora la noile realități de securitate. Direcțiile prioritare de modernizare a Forțelor Armate includ modernizarea capacităților de apărare aeriană, consolidarea apărării cibernetice și perfecționarea
12:00
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a anunțat că va rămâne, cel mai probabil, în fruntea ministerului și după învestirea noului Guvern. El a declarat că, în prezent, se discută despre componența noului Guvern, iar candidatura sa pentru funcția de ministru ar putea fi acceptată. „Cred că vor fi și persoane noi, dar și
Acum 12 ore
11:10
Două femei din raionul Sângerei amendate cu câte 40 000 de lei pentru corupere electorală # Vocea Basarabiei
Două femei din raionul Sângerei au fost găsite vinovate de corupere electorală și amendate cu câte 40.000 de lei fiecare. Sentința a fost pronunțată miercuri, 7 octombrie, de Judecătoria Bălți, sediul Sângerei. Potrivit Procuraturii Generale, cele două inculpate au oferit bani alegătorilor pentru a-i influența să voteze într-un anumit mod la alegerile prezidențiale și la
10:40
ISW: Rusia pregătește opinia publică pentru un posibil conflict cu NATO printr-o campanie de dezinformare coordonată # Vocea Basarabiei
Rusia desfășoară o campanie informațional-psihologică intensificată, ce ar putea indica pregătiri pentru un posibil război cu NATO, potrivit unui raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), citat de Rador și G4Media. Analiștii avertizează că Moscova ar putea organiza o provocare sub steag fals, pentru a crea confuzie și tensiuni în rândul aliaților occidentali. Un exemplu
10:40
Cazurile de COVID-19 în scădere: 125 de îmbolnăviri raportate într-o săptămână, inclusiv 11 copii # Vocea Basarabiei
În ultima săptămână, în Republica Moldova au fost înregistrate 125 de cazuri noi de COVID-19, marcând o scădere de 51% față de săptămâna precedentă, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), citate de MOLDPRES. Dintre cazurile confirmate, 11 au fost raportate în rândul copiilor cu vârste între 0 și 14 ani. Solicitată de agenție,
08:30
Noul Parlament, ales la scrutinul din 28 septembrie, urmează să adopte reforma teritorial-administrativă a Republicii Moldova până în anul 2026. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministrul Vladimir Bolea, candidat la funcția de deputat, care a declarat că reforma „nu va fi una dureroasă", ci „necesară" și solicitată de cetățeni. „Parlamentul Republicii Moldova, în 2026, trebuie
Acum 24 ore
04:10
Halterofilul Marin Robu a obținut trei medalii de bronz la Campionatul Mondial din Forde, Norvegia. Halterofilul din Republica Moldova a participat la categoria de până la 88 kg. El a încheiat proba de smuls cu o reușită de 169 kg, clasându-se pe locul trei. Apoi, în proba de aruncat, Marin Robu a ridicat 200 kg,
7 octombrie 2025
23:50
23:20
Parlamentul European a adoptat marți, 7 octombrie, o inițiativă legislativă care modifică mecanismul de suspendare a regimului călătoriilor fără viză în Uniunea Europeană. Modificările vizează 61 de state ale căror cetățeni beneficiază de acces fără viză în spațiul Schengen pentru o perioadă de până la 90 de zile într-un interval de 180 de zile. Printre
22:00
Halterofilul Marin Robu a obținut locul trei la Campionatul Mondial din Forde, Norvegia. Anunțul a fost făcut de Federația de Haltere din Republica Moldova. Halterofilul din Republica Moldova a participat la categoria de până la 88 kg. El a încheiat proba de smuls cu o reușită de 169 kg, clasându-se pe locul trei. Apoi, în
21:10
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a dat-o în judecată, luna trecută, la Tribunalul București, pe Oana Țoiu, ministrul de Externe al României. Potrivit presei din România, reclamantul îi cere șefei diplomației de la București daune morale de 1 leu, să înceteze orice acte de defăimare la adresa sa și, în cazul în care va câștiga procesul, pârâta
21:00
20:20
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a emis o atenționare prin care recomandă cetățenilor să evite deplasările în timpul ploilor torențiale și să rămână în locuri sigure. Cetățenii sunt îndemnați, în caz de ploi abundente, să se adăpostească într-o clădire sigură sau într-un autovehicul aflat departe de fire electrice și de copaci care pot
20:00
Peste 200 de cercetători din 18 țări participă, în perioada 7-10 octombrie, la Chișinău, la cea de-a VII-a ediție a Conferinței Internaționale „Nanotehnologii și Inginerie Biomedicală" (ICNBME-2025). Participanții abordează subiecte precum, nanotehnologiile și nanomaterialele, biomaterialele și medicina regenerativă, bioinformatica, e-sănătatea, telemedicina, tehnologiile de diagnostic și tratamentele personalizate. „Sunt foarte bucuros că văd și studenți participând
19:40
Autoritățile de la Chișinău au transmis oficial către Interpol dosarul Marinei Tauber și solicită căutarea la nivel internațional a acesteia. Șefa Secției comunicare și protocol a Inspectoratului General al Poliției, Diana Fetco, a precizat pentru IPN că dosarul a fost transmis astăzi către Interpol, dar o confirmare încă nu a fost recepționată. Menționăm că, pe
Ieri
19:00
18:20
Republica Moldova trece printr-un test de maturitate instituțională: reforma justiției. Examenul de admitere la Institutul Național al Justiției a dezvăluit un deficit alarmant de candidați calificați. Declarații în acest sens au fost făcute de Ramona Strugariu, directoarea Institutului Național al Justiției, în cadrul emisiunii FORUM de la Vocea Basarabiei, unde a subliniat că justiția devine
18:00
Fost președinte al Curții Constituționale: Cel mai probabil, rezultatele alegerilor parlamentare vor fi confirmate # Vocea Basarabiei
Curt
17:20
Studiu Promo-LEX: Peste 42% din conținutul media „oficial” din regiunea transnistreană este pură propagandă # Vocea Basarabiei
Un ecosistem mediatic închis, în care peste 42% din conținutul oficial este propagandă pură, menține cetățenii din regiunea transnistreană izolați într-o bulă informațională, deconectată de la realitățile Republicii Moldova. Aceasta este una dintre concluziei unei cercetări făcute de Asociația Promo-LEX. Nota analitică „Propaganda și dezinformarea în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, se bazează pe o monitorizare […] Articolul Studiu Promo-LEX: Peste 42% din conținutul media „oficial” din regiunea transnistreană este pură propagandă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:20
Când se va pronunța Curtea Constituțională asupra legitimității alegerilor parlamentare # Vocea Basarabiei
Curtea Constituțională va examina la 16 octombrie sesizarea Comisiei Electorale Centrale privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare și validarea mandatelor deputaților aleși. Ședința este programată pentru ora 10:00. Curtea Constituțională confirmă sau infirmă legalitatea alegerilor în termen de 10 zile de la primirea actelor electorale, dar nu mai devreme de soluționarea definitivă de către organele electorale […] Articolul Când se va pronunța Curtea Constituțională asupra legitimității alegerilor parlamentare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:00
Doi nerezidenți, prinși cu zeci de mii de euro nedeclarați pe aeroportul din Chișinău # Vocea Basarabiei
Funcționarii postului vamal de la Aeroportul Internațional Chișinău, în colaborare cu angajații Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF), au dejucat două tentative de scoatere ilegală a valutei din Republica Moldova. Primul caz vizează un bărbat în vârstă de 28 de ani, care intenționa să zboare spre Istanbul. În bagajul său de mână au fost […] Articolul Doi nerezidenți, prinși cu zeci de mii de euro nedeclarați pe aeroportul din Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:00
Deputata Marina Tauber, condamnată la 7,5 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”, a fost anunțată în căutare pe 30 septembrie. Anunțul a fost făcut de Judecătoria Chișinău. Instanța a precizat că, imediat după sentința emisă pe 30 septembrie 2025, pentru asigurarea executării pedepsei, în privința Marinei Tauber a fost aplicată măsura arestului […] Articolul Precizările Judecătoriei Chișinău: Marina Tauber este dată în căutare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:40
Expertul Watchdog, Alexandru Bot, afirmă că, deși Vlad Plahotniuc riscă un maximum de 15 ani de închisoare în cazul unui cumul de pedepse, soluțiile de încetare a urmăririi penale sau de achitare în unele cazuri nu sunt excluse. Potrivit acestuia, unele probe prezentate de procurori în dosarele în care este vizat fostul lider democrat sunt […] Articolul Expert: Unele probe ale procurorilor în dosarele lui Plahotniuc sunt șubrede apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:20
Peste 645 000 de pasageri au tranzitat Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” în luna septembrie a acestui an, ceea ce reprezintă 105% din prognoza estimată și o creștere de 45,5% față de aceeași perioadă din 2024. Conform datelor prezentate de reprezentanții aeroportului, circa 4 700 de aterizări și decolări au avut loc în luna septembrie, […] Articolul Număr record de pasageri la Aeroportul „Eugen Doga” din Chișinău în septembrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:40
Semnal de alarmă: 40 de accidente în 90 de minute. Autoritățile fac apel la prudență # Vocea Basarabiei
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 semnalează o creștere semnificativă a numărului de accidente rutiere cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile, în special de ploile abundente și de lungă durată care afectează mai multe regiuni ale Republicii Moldova. „În decurs de doar o oră și jumătate, s-au înregistrat până la 40 de apeluri de […] Articolul Semnal de alarmă: 40 de accidente în 90 de minute. Autoritățile fac apel la prudență apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:20
Republica Moldova a recepționat un lot de 240.000 de doze de vaccin antigripal „Influvac Tetra”, care oferă protecție împotriva gripei sezoniere cauzate de virusurile A(H1N1), A(H3N2) și B. Vaccinul urmează să ajungă în instituțiile medicale din Republica Moldova. Vaccinul a fost stocat la Depozitul național de vaccinuri din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) […] Articolul În Republica Moldova începe perioada de vaccinare împotriva gripei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:30
UE ar putea crește sprijinul pentru Vecinătatea Estică, inclusiv R. Moldova, cu 25 de milioane de euro în 2026 # Vocea Basarabiei
Comisia pentru bugete a Parlamentului European propune o creștere de 25 de milioane de euro pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Republica Moldova, în bugetul UE pentru 2026. În acest sens, Comisia pentru bugete a Parlamentului European a votat seara trecută un amendament la Bugetul UE pentru anul 2026, prin care solicită o creștere cu 25 de […] Articolul UE ar putea crește sprijinul pentru Vecinătatea Estică, inclusiv R. Moldova, cu 25 de milioane de euro în 2026 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
Serviciul Fiscal de Stat din R. Moldova și ANAF din România, schimb de experiență și bune practici # Vocea Basarabiei
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) al Republicii Moldova și Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a României au încheiat un nou memorandum privind schimbul de experiență și preluarea celor mai bune practici în domeniul activităților administrației fiscale. Documentul a fost semnat luni, 6 octombrie, la București, de directoarea SFS, Olga Golban și de președintele ANAF, […] Articolul Serviciul Fiscal de Stat din R. Moldova și ANAF din România, schimb de experiență și bune practici apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
Un tren direct pe ruta Kiev-Ungheni-București Nord va circula începând cu 10 octombrie. Prețul unei călătorii este de 73,4 euro. Trenul internațional IR 99/401 va pleca din Kiev la ora 06:30 și va ajunge, a doua zi, la București Nord la 06:47. Acesta va începe să circulă începând cu 10-11 octombrie. La retur, trenul IR 402/100 […] Articolul Legătura feroviară directă Kiev – Ungheni – București, începând din octombrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:00
Cetățenii Republicii Moldova care intenționează să călătorească în spațiul Schengen vor fi supuși unor noi proceduri de control la frontieră, ca urmare a introducerii Sistemului de Intrare/Ieșire (EES) de către Uniunea Europeană. Noile măsuri vor fi aplicate începând cu data de 12 octombrie 2025. Astfel, cetățenii vor trece printr-un proces automatizat care presupune scanarea documentului […] Articolul Reguli noi la frontierele Schengen: Ce trebuie să știe cetățenii R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:30
Israel și Hamas, negocieri indirecte în Egipt la doi ani de la atacul din 7 octombrie 2023 # Vocea Basarabiei
La exact doi ani de la atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, delegațiile celor două părți s-au întâlnit în Egipt pentru negocieri indirecte privind planul de pace propus de președintele american Donald Trump. Discuțiile au avut loc luni, 6 octombrie, în stațiunea Sharm el-Sheikh, „într-o atmosferă pozitivă”, potrivit agenției Reuters. Negocierile, mediate de […] Articolul Israel și Hamas, negocieri indirecte în Egipt la doi ani de la atacul din 7 octombrie 2023 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:30
UE propune sancțiuni împotriva criptomonedei A7A5, legată de Ilan Șor și o bancă de stat rusă # Vocea Basarabiei
Uniunea Europeană intenționează să impună sancțiuni împotriva criptomonedei A7A5, un stable-coin susținut de rubla rusească, dezvoltat de compania A7, fondată de oligarhul fugar Ilan Șor în parteneriat cu banca de stat rusă Promsvyazbank (PSB), relatează Bloomberg, citat de IPN. Propunerea Bruxelles-ului ar interzice oricărei entități cu sediul în UE să participe, direct sau indirect, în […] Articolul UE propune sancțiuni împotriva criptomonedei A7A5, legată de Ilan Șor și o bancă de stat rusă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:30
Patru judecători, convocați la audieri publice în cadrul procesului de evaluare a integrității # Vocea Basarabiei
Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță că, în zilele de 15 și 16 octombrie, patru magistrați vor fi audiați public în cadrul procesului de evaluare externă a integrității. Potrivit instituției, la audieri au fost invitați Ana Panov și Silvia Cecan, judecătoare la Curtea de Apel Centru, care urmează să fie re-evaluate după ce Consiliul Superior […] Articolul Patru judecători, convocați la audieri publice în cadrul procesului de evaluare a integrității apare prima dată în Vocea Basarabiei.
6 octombrie 2025
21:20
21:20
21:00
Danemarca va înăspri controalele de mediu asupra petrolierelor care navighează în largul portului Skagen, (nord), la joncțiunea dintre Marea Baltică și Marea Nordului, pentru o combatere mai eficientă a flotei fantome ruse, a anunțat luni Ministerul danez al Mediului. „Consolidăm acum controlul asupra regulilor de bază în materie de mediu cu scopul de a putea […] Articolul Ce măsuri ia Danemarca împotriva flotei fantomă ruse apare prima dată în Vocea Basarabiei.
