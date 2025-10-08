Vicepremierul pentru Reintegrare de la Chișinău: Instituțiile competente monitorizează situația din regiunea transnistreană

20:40

În noul an academic, peste 150 de persoane cu vârsta de peste 60 de ani din Chișinău, Bălți și Cahul au ales să devină din nou studenți în cadrul inițiativei „Universitatea de Vârsta a Treia”. Participanții urmează un curs obligatoriu de abilități digitale și un curs la alegere, care poate include limba engleză, educație juridică, […] Articolul Peste 150 de seniori din Chișinău, Bălți și Cahul, din nou studenți apare prima dată în Vocea Basarabiei.