PeScurt // Circulație rutieră sistată pe șos. Hâncești în weekend.Primăria Chișinău anunță că, în perioada 11 octombrie, ora 00:00 – 12 octombrie, ora 22:00, va fi suspendată circulația transportului pe șoseaua Hâncești, pe segmentul cuprins între străzile Lech Kaczynski și Sihastrului.
Agora.md, 10 octombrie 2025 22:30
