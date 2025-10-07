ȘTIRILE ZILEI cu Natalia Catan, 07.10.2025, ora 19:00

16:00

Funcționarii postului vamal de la Aeroportul Internațional Chișinău, în colaborare cu angajații Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF), au dejucat două tentative de scoatere ilegală a valutei din Republica Moldova. Primul caz vizează un bărbat în vârstă de 28 de ani, care intenționa să zboare spre Istanbul. În bagajul său de mână au fost […] Articolul Doi nerezidenți, prinși cu zeci de mii de euro nedeclarați pe aeroportul din Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.