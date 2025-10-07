UE modifică mecanismul de suspendare a regimului fără vize
Vocea Basarabiei, 7 octombrie 2025 23:20
Parlamentul European a adoptat marți, 7 octombrie, o inițiativă legislativă care modifică mecanismul de suspendare a regimului călătoriilor fără viză în Uniunea Europeană. Modificările vizează 61 de state ale căror cetățeni beneficiază de acces fără viză în spațiul Schengen pentru o perioadă de până la 90 de zile într-un interval de 180 de zile.
• • •
Acum o oră
23:50
ȘTIRILE ZILEI cu Natalia Catan, 07.10.2025, ora 19:00
Acum 2 ore
23:20
Parlamentul European a adoptat marți, 7 octombrie, o inițiativă legislativă care modifică mecanismul de suspendare a regimului călătoriilor fără viză în Uniunea Europeană. Modificările vizează 61 de state ale căror cetățeni beneficiază de acces fără viză în spațiul Schengen pentru o perioadă de până la 90 de zile într-un interval de 180 de zile.
Acum 4 ore
22:00
Medalie de bronz pentru R. Moldova la Campionatul Mondial de Haltere din Norvegia
Halterofilul Marin Robu a obținut locul trei la Campionatul Mondial din Forde, Norvegia. Anunțul a fost făcut de Federația de Haltere din Republica Moldova. Halterofilul din Republica Moldova a participat la categoria de până la 88 kg. El a încheiat proba de smuls cu o reușită de 169 kg, clasându-se pe locul trei.
21:10
Primarul Chișinăului o dă în judecată pe ministra de Externe a României: Motivul – Rusia
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a dat-o în judecată, luna trecută, la Tribunalul București, pe Oana Țoiu, ministrul de Externe al României. Potrivit presei din România, reclamantul îi cere șefei diplomației de la București daune morale de 1 leu, să înceteze orice acte de defăimare la adresa sa și, în cazul în care va câștiga procesul, pârâta
21:00
Ceban, acuzat de legături cu Rusia, încearcă să-și spele imaginea în instanța din România
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a dat-o în judecată, luna trecută, la Tribunalul București, pe Oana Țoiu, ministrul de Externe al României. Potrivit presei din România, reclamantul îi cere șefei diplomației de la București daune morale de 1 leu, să înceteze orice acte de defăimare la adresa sa și, în cazul în care va câștiga procesul, pârâta
Acum 6 ore
20:20
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a emis o atenționare prin care recomandă cetățenilor să evite deplasările în timpul ploilor torențiale și să rămână în locuri sigure. Cetățenii sunt îndemnați, în caz de ploi abundente, să se adăpostească într-o clădire sigură sau într-un autovehicul aflat departe de fire electrice și de copaci care pot
20:00
Peste 200 de cercetători din 18 țări participă, în perioada 7-10 octombrie, la Chișinău, la cea de-a VII-a ediție a Conferinței Internaționale „Nanotehnologii și Inginerie Biomedicală" (ICNBME-2025). Participanții abordează subiecte precum, nanotehnologiile și nanomaterialele, biomaterialele și medicina regenerativă, bioinformatica, e-sănătatea, telemedicina, tehnologiile de diagnostic și tratamentele personalizate.
19:40
Autoritățile de la Chișinău au transmis oficial către Interpol dosarul Marinei Tauber și solicită căutarea la nivel internațional a acesteia. Șefa Secției comunicare și protocol a Inspectoratului General al Poliției, Diana Fetco, a precizat pentru IPN că dosarul a fost transmis astăzi către Interpol, dar o confirmare încă nu a fost recepționată.
19:00
Parlamentul European a adoptat marți, 7 octombrie, o inițiativă legislativă care modifică mecanismul de suspendare a regimului călătoriilor fără viză în Uniunea Europeană. Modificările vizează 61 de state ai căror cetățeni beneficiază de acces fără viză în spațiul Schengen pentru o perioadă de până la 90 de zile într-un interval de 180 de zile.
Acum 8 ore
18:20
Republica Moldova trece printr-un test de maturitate instituțională: reforma justiției. Examenul de admitere la Institutul Național al Justiției a dezvăluit un deficit alarmant de candidați calificați. Declarații în acest sens au fost făcute de Ramona Strugariu, directoarea Institutului Național al Justiției, în cadrul emisiunii FORUM de la Vocea Basarabiei, unde a subliniat că justiția devine
18:00
Fost președinte al Curții Constituționale: Cel mai probabil, rezultatele alegerilor parlamentare vor fi confirmate
Curtea Constituțională a Republicii Moldova va confirma, cel mai probabil, rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie și va valida mandatele deputaților aleși, inclusiv pe cele obținute de partidul „Democrația Acasă". Declarația a fost făcută de Alexandru Tănase, fost președinte al Curții Constituționale. El remarcat că în ciuda diverselor speculațiile apărute în spațiul public privind posibilele
17:20
Studiu Promo-LEX: Peste 42% din conținutul media „oficial" din regiunea transnistreană este pură propagandă
Un ecosistem mediatic închis, în care peste 42% din conținutul oficial este propagandă pură, menține cetățenii din regiunea transnistreană izolați într-o bulă informațională, deconectată de la realitățile Republicii Moldova. Aceasta este una dintre concluziei unei cercetări făcute de Asociația Promo-LEX. Nota analitică „Propaganda și dezinformarea în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, se bazează pe o monitorizare
Acum 12 ore
16:20
Când se va pronunța Curtea Constituțională asupra legitimității alegerilor parlamentare
Curtea Constituțională va examina la 16 octombrie sesizarea Comisiei Electorale Centrale privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare și validarea mandatelor deputaților aleși. Ședința este programată pentru ora 10:00. Curtea Constituțională confirmă sau infirmă legalitatea alegerilor în termen de 10 zile de la primirea actelor electorale, dar nu mai devreme de soluționarea definitivă de către organele electorale
16:00
Doi nerezidenți, prinși cu zeci de mii de euro nedeclarați pe aeroportul din Chișinău
Funcționarii postului vamal de la Aeroportul Internațional Chișinău, în colaborare cu angajații Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF), au dejucat două tentative de scoatere ilegală a valutei din Republica Moldova. Primul caz vizează un bărbat în vârstă de 28 de ani, care intenționa să zboare spre Istanbul. În bagajul său de mână au fost
15:00
Deputata Marina Tauber, condamnată la 7,5 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a fostului partid „Șor", a fost anunțată în căutare pe 30 septembrie. Anunțul a fost făcut de Judecătoria Chișinău. Instanța a precizat că, imediat după sentința emisă pe 30 septembrie 2025, pentru asigurarea executării pedepsei, în privința Marinei Tauber a fost aplicată măsura arestului
14:40
Expertul Watchdog, Alexandru Bot, afirmă că, deși Vlad Plahotniuc riscă un maximum de 15 ani de închisoare în cazul unui cumul de pedepse, soluțiile de încetare a urmăririi penale sau de achitare în unele cazuri nu sunt excluse. Potrivit acestuia, unele probe prezentate de procurori în dosarele în care este vizat fostul lider democrat sunt
14:20
Peste 645 000 de pasageri au tranzitat Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga" în luna septembrie a acestui an, ceea ce reprezintă 105% din prognoza estimată și o creștere de 45,5% față de aceeași perioadă din 2024. Conform datelor prezentate de reprezentanții aeroportului, circa 4 700 de aterizări și decolări au avut loc în luna septembrie,
13:40
Semnal de alarmă: 40 de accidente în 90 de minute. Autoritățile fac apel la prudență
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 semnalează o creștere semnificativă a numărului de accidente rutiere cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile, în special de ploile abundente și de lungă durată care afectează mai multe regiuni ale Republicii Moldova. „În decurs de doar o oră și jumătate, s-au înregistrat până la 40 de apeluri de
13:20
Republica Moldova a recepționat un lot de 240.000 de doze de vaccin antigripal „Influvac Tetra", care oferă protecție împotriva gripei sezoniere cauzate de virusurile A(H1N1), A(H3N2) și B. Vaccinul urmează să ajungă în instituțiile medicale din Republica Moldova. Vaccinul a fost stocat la Depozitul național de vaccinuri din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP)
12:30
UE ar putea crește sprijinul pentru Vecinătatea Estică, inclusiv R. Moldova, cu 25 de milioane de euro în 2026
Comisia pentru bugete a Parlamentului European propune o creștere de 25 de milioane de euro pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Republica Moldova, în bugetul UE pentru 2026. În acest sens, Comisia pentru bugete a Parlamentului European a votat seara trecută un amendament la Bugetul UE pentru anul 2026, prin care solicită o creștere cu 25 de
12:00
Serviciul Fiscal de Stat din R. Moldova și ANAF din România, schimb de experiență și bune practici
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) al Republicii Moldova și Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a României au încheiat un nou memorandum privind schimbul de experiență și preluarea celor mai bune practici în domeniul activităților administrației fiscale. Documentul a fost semnat luni, 6 octombrie, la București, de directoarea SFS, Olga Golban și de președintele ANAF,
Acum 24 ore
11:40
Un tren direct pe ruta Kiev-Ungheni-București Nord va circula începând cu 10 octombrie. Prețul unei călătorii este de 73,4 euro. Trenul internațional IR 99/401 va pleca din Kiev la ora 06:30 și va ajunge, a doua zi, la București Nord la 06:47. Acesta va începe să circule începând cu 10-11 octombrie. La retur, trenul IR 402/100
11:00
Cetățenii Republicii Moldova care intenționează să călătorească în spațiul Schengen vor fi supuși unor noi proceduri de control la frontieră, ca urmare a introducerii Sistemului de Intrare/Ieșire (EES) de către Uniunea Europeană. Noile măsuri vor fi aplicate începând cu data de 12 octombrie 2025. Astfel, cetățenii vor trece printr-un proces automatizat care presupune scanarea documentului
09:30
Israel și Hamas, negocieri indirecte în Egipt la doi ani de la atacul din 7 octombrie 2023
La exact doi ani de la atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, delegațiile celor două părți s-au întâlnit în Egipt pentru negocieri indirecte privind planul de pace propus de președintele american Donald Trump. Discuțiile au avut loc luni, 6 octombrie, în stațiunea Sharm el-Sheikh, „într-o atmosferă pozitivă", potrivit agenției Reuters. Negocierile, mediate de
09:30
UE propune sancțiuni împotriva criptomonedei A7A5, legată de Ilan Șor și o bancă de stat rusă
Uniunea Europeană intenționează să impună sancțiuni împotriva criptomonedei A7A5, un stable-coin susținut de rubla rusească, dezvoltat de compania A7, fondată de oligarhul fugar Ilan Șor în parteneriat cu banca de stat rusă Promsvyazbank (PSB), relat
08:30
Patru judecători, convocați la audieri publice în cadrul procesului de evaluare a integrității # Vocea Basarabiei
Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță că, în zilele de 15 și 16 octombrie, patru magistrați vor fi audiați public în cadrul procesului de evaluare externă a integrității. Potrivit instituției, la audieri au fost invitați Ana Panov și Silvia Cecan, judecătoare la Curtea de Apel Centru, care urmează să fie re-evaluate după ce Consiliul Superior […] Articolul Patru judecători, convocați la audieri publice în cadrul procesului de evaluare a integrității apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ieri
21:20
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 06.10.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:20
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Natalia Catan, 06.10.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:00
Danemarca va înăspri controalele de mediu asupra petrolierelor care navighează în largul portului Skagen, (nord), la joncțiunea dintre Marea Baltică și Marea Nordului, pentru o combatere mai eficientă a flotei fantome ruse, a anunțat luni Ministerul danez al Mediului. „Consolidăm acum controlul asupra regulilor de bază în materie de mediu cu scopul de a putea […] Articolul Ce măsuri ia Danemarca împotriva flotei fantomă ruse apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:40
În noul an academic, peste 150 de persoane cu vârsta de peste 60 de ani din Chișinău, Bălți și Cahul au ales să devină din nou studenți în cadrul inițiativei „Universitatea de Vârsta a Treia”. Participanții urmează un curs obligatoriu de abilități digitale și un curs la alegere, care poate include limba engleză, educație juridică, […] Articolul Peste 150 de seniori din Chișinău, Bălți și Cahul, din nou studenți apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:20
Ministerul Apărării anunță că încorporarea de toamnă în Armata Națională a Republicii Moldova va avea loc în zilele de 27 și 28 octombrie. În total, până la 1200 de tineri sunt așteptați să fie încorporați pentru serviciul militar în termen, iar alți 10 pentru serviciul cu termen redus. Astfel, în perioada de dinaintea încorporării, tinerii […] Articolul Peste 1000 de tineri încep serviciul militar în această toamnă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:40
CEC a transmis Curții Constituționale actele pentru validarea alegerilor parlamentare # Vocea Basarabiei
Comisia Electorală Centrală a transmis Curții Constituționale toate actele necesare pentru confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor deputaților aleși. Dosarul transmis conține procesul-verbal privind centralizarea rezultatelor alegerilor, listele candidaților aleși și ale supleanților, dar și raportul general privind desfășurarea scrutinului. Conform legislației electorale, Curtea Constituțională are la dispoziție 10 zile pentru […] Articolul CEC a transmis Curții Constituționale actele pentru validarea alegerilor parlamentare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:10
Curtea de Apel Centru a respins astăzi recursul depus de avocații fostului lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, de a anula arestul în dosarul privind achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte. Astfel, conform deciziei instanței, mandatul de arest rămâne în vigoare. „Se respinge ca nefondat recursul declarat de învinuitul Vlad Plahotniuc. Se menține încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul […] Articolul Vladimir Plahotniuc rămâne după gratii apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:40
Un grup de experți germani va acorda asistență autorităților de la Chișinău în implementarea proiectelor de modernizare a Armatei Naționale. Experții Bundeswehrului și-au început activitatea și vor rămâne la Chișinău pentru următorii patru ani. Șeful grupului, locotenent-colonel Oliver Lotze, a fost prezentat astăzi, în cadrul unei întrevederi între ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, și ambasadorul Germaniei […] Articolul Germania oferă expertiză pentru modernizarea Armatei Naționale din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:10
Peste 150.000 de vizitatori au fost prezenți anul acesta la Ziua Națională a Vinului, eveniment desfășurat în acest weekend în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. De asemenea la ediția din acest an au fost prezenți oaspeți din peste 30 de state. Ziua Vinului a adunat în Piața Marii Adunări Naționale și 106 vinării, dintre […] Articolul Număr record de vizitatori la Ziua Națională a Vinului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:40
Președintele oficiului teritorial din Basarabeasca al fostului partid „Șor” a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii de către un grup criminal organizat. O decizie în acest sens a fost luată luni, 6 octombrie, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Astfel, el își va executa pedeapsa într-un penitenciar semiînchis […] Articolul Încă un lider local al fostului partid „Șor”, după gratii apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:10
„Stop Investiții False”, campanie de prevenire a escrocheriilor online în R. Moldova # Vocea Basarabiei
Inspectoratul General al Poliției din Republica Moldova a lansat campania națională „Stop Investiții False”, un apel ferm la vigilență în fața escrocheriilor online. Conform datelor statistice, numărul infracțiunilor financiar-bancare comise în mediul online din Republica Moldova a crescut semnificativ în 2025. Numai în primele nouă luni ale anului, au fost înregistrate peste 1.200 de cazuri, cu […] Articolul „Stop Investiții False”, campanie de prevenire a escrocheriilor online în R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:00
Vicepreședinte CEC, despre votul din diaspora: Participarea în Rusia scade constant, în timp ce în Italia și Germania crește # Vocea Basarabiei
Analiza statistică arată o mobilizare constantă a diasporei din Republica Moldova în statele din Uniunea Europeană, în special în Italia, Franța și Germania. Declarația aparține vicepreședintelui Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica, care a remarcat, în același timp, că în Rusia interesul alegătorilor este tot mai redus, ceea ce a determinat decizia privind deschiderea a doar […] Articolul Vicepreședinte CEC, despre votul din diaspora: Participarea în Rusia scade constant, în timp ce în Italia și Germania crește apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de ploi de lungă durată pentru toate localitățile din Republica Moldova. Alerta este valabilă pentru zilele de 7 și 8 octombrie. Potrivit meteorologilor, în această perioadă vor cădea ploi continue, „prin cumulare se vor înregistra cantități de apă de 15-49 l/m2, izolat 50-90 l/m2”. Menționăm că, acum […] Articolul Cod galben de ploi de lungă durată în Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:10
Alegeri locale noi în șase localități din R. Moldova: Detalii privind procesul de depunere a candidaturilor # Vocea Basarabiei
Mâine, 7 octombrie 2025, este ultima zi de depunere a documentelor pentru înregistrarea candidaților la alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025. Potrivit Comisiei Electore Centatrale, dosarele de înregistrare a candidaților se depun la consiliile electorale de circumscripție din unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I în care se vor desfășura alegeri locale noi. Până astăzi, 6 octombrie, pentru funcția de primar […] Articolul Alegeri locale noi în șase localități din R. Moldova: Detalii privind procesul de depunere a candidaturilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:40
Primarul Ion Ceban a comentat astăzi, în premieră, valul de demisii din cadrul Primăriei municipiului Chișinău, care au avut loc imediat după scrutinul parlamentar din 28 septembrie. Astfel, el a spus că instituția este „un organism viu” și că „schimbările fac parte din viața fiecărei organizații care se dezvoltă, care activează și care muncește”. „La moment, după cum […] Articolul Ce spune Ion Ceban despre demisiile în lanț de la Primăria Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:40
Maia Sandu, despre aderarea R. Moldova la SEPA: Apropierea de UE aduce rezultate concrete pentru cetățeni # Vocea Basarabiei
Președinta Maia Sandu a venit cu o reacție după ce Republica Moldova a devenit parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA). Șefa statului a subliniat că apropierea de Uniunea Europeană aduce rezultate concrete pentru cetățenii noștri. „De azi, Republica Moldova face parte din Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA). Dacă până […] Articolul Maia Sandu, despre aderarea R. Moldova la SEPA: Apropierea de UE aduce rezultate concrete pentru cetățeni apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:30
Locuitorii din raioanele Ungheni, Anenii Noi și Cantemir vor putea beneficia de consultații gratuite oferite de echipe mobile de medici specialiști. Astfel, pe 6 și 7 octombrie, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice se va afla în Centrul de Sănătate Țânțăreni din raionul Anenii Noi, informează Compania Naționale de Asigurări în Medicină. Tot în […] Articolul Consultații medicale gratuite pentru locuitorii din trei raioane ale R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:10
Premierul francez Sebastien Lecornu și-a prezentat luni demisia, pe care președintele Emmanuel Macron a acceptat-o, a anunțat Palatul Elysée într-un comunicat. Numit pe 9 septembrie, Lecornu urma să prezinte marți declarația sa de politică generală în Adunarea Națională (camera inferioară a parlamentului francez). Demisia sa este neașteptată și marchează adâncirea crizei politice din Franța, transmite Agerpres. […] Articolul Franța rămâne din nou fără prim-ministru apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
Premierul de la Chișinău: Aderarea la SEPA, un pas concret spre integrarea R. Moldova în spațiul economic european # Vocea Basarabiei
Premierul Dorin Recean a salutat aderarea Republicii Moldova la Zona unică de plăți în euro (SEPA), subliniind că acesta este încă un pas concret spre integrarea deplină a statului în spațiul economic european. „De astăzi, Republica Moldova este conectată la Zona unică de plăți în euro (SEPA). Acest lucru înseamnă transferuri de bani în euro […] Articolul Premierul de la Chișinău: Aderarea la SEPA, un pas concret spre integrarea R. Moldova în spațiul economic european apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:50
(FOTO) Petiție pentru deschiderea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană # Vocea Basarabiei
Europarlamentarul Victor Negrescu a lansat recent o petiție prin care solicită inițierea negocierilor de aderare cu Republica Moldova. Documentul, adresat președintelui Consiliului European, Antonio Costa, a fost semnat de 55 de eurodeputați reprezentând 19 țări europene. „Este un semnal politic puternic: Parlamentul European susține fără rezerve viitorul european al Republicii Moldova, recunoaște reformele realizate și […] Articolul (FOTO) Petiție pentru deschiderea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
Șeful IGP, noi detalii despre reținerea lui Constantin Țuțu: Avea obligația de a nu părăsi Grecia # Vocea Basarabiei
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, este vizat în mai multe dosare penale pentru trecerea ilegală a frontierei și trafic de influență în Republica Moldova, dar și în alte state. Declarații în acest sens au fost făcute de Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General de Poliție. Șeful IGP a oferit mai multe detalii privind circumstanțele în care […] Articolul Șeful IGP, noi detalii despre reținerea lui Constantin Țuțu: Avea obligația de a nu părăsi Grecia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:40
Republica Moldova devine oficial parte a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA) – transferuri mai rapide și mai ieftine în euro # Vocea Basarabiei
Începând de astăzi, 6 octombrie 2025, Republica Moldova devine parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA – Single Euro Payments Area), alăturându-se celor 41 de state europene care beneficiază de transferuri în euro rapide, sigure și cu costuri reduse, potrivit unui comunicat al Băncii Naționale a Moldovei (BNM). „Integrarea Moldovei în SEPA […] Articolul Republica Moldova devine oficial parte a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA) – transferuri mai rapide și mai ieftine în euro apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:10
Fostul adjunct al SIS, Alexandru Bălan, rămâne în arest preventiv încă 30 de zile # Vocea Basarabiei
Curtea de Apel București a decis prelungirea arestului preventiv pentru Alexandru Bălan, fostul șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova. Acesta va rămâne în detenție pentru încă 30 de zile, în perioada 10 octombrie – 8 noiembrie, la solicitarea DIICOT. Bălan este vizat într-un dosar complex care vizează presupuse fapte […] Articolul Fostul adjunct al SIS, Alexandru Bălan, rămâne în arest preventiv încă 30 de zile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:10
Focuri de armă pe o stradă aglomerată din Sydney: 20 de răniți, un suspect în arest # Vocea Basarabiei
Un bărbat în vârstă de 60 de ani a fost reținut în Sydney, Australia, după ce ar fi tras între 50 și 100 de gloanțe pe o stradă intens circulată din zona Inner West a orașului, rănind 20 de persoane. Incidentul a avut loc duminică seara și a fost descris de autorități drept „grav și […] Articolul Focuri de armă pe o stradă aglomerată din Sydney: 20 de răniți, un suspect în arest apare prima dată în Vocea Basarabiei.
