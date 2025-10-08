Guvernul a aprobat Programul Național de Prevenire și Combatere a Criminalității 2026–2030
Good News, 8 octombrie 2025 17:40
Guvernul Republicii Moldova a aprobat Programul Național de Prevenire și Combatere a Criminalității pentru perioada 2026–2030. Programul vizează reducerea semnificativă a numărului de infracțiuni și creșterea încrederii cetățenilor în instituțiile…
• • •
Acum 30 minute
17:40
Guvernul a aprobat Programul Național de Prevenire și Combatere a Criminalității 2026–2030 # Good News
Acum 2 ore
16:10
În cadrul programului EU4Youth, 15 tineri din Republica Moldova au reușit să-și lanseze propriile afaceri încă din timpul studiilor, grație proiectului „Dezvoltare Mai Bună prin Antreprenoriat Social", implementat de Junior…
Acum 4 ore
15:20
Primăria Municipiului Chișinău susține și în acest an tradiția teatrului, participând la deschiderea Festivalului Internațional de Teatru de Comedie „FESTIS" 2025, organizat de Teatrul Național „Satiricus Ion Luca Caragiale". În…
15:20
Pe 14 octombrie, locuitorii capitalei și oaspeții sunt invitați să celebreze Hramul Chișinăului – o zi dedicată istoriei, culturii și tradițiilor locale. Primarul general Ion Ceban a anunțat că Primăria…
15:00
Proiect intercomunitar major: Rețelele de canalizare și Stația de pompare aproape de finalizare # Good News
Un proiect intercomunitar cu impact major pentru bunăstarea locuitorilor din suburbiile Tohatin, Cruzești și Budești se află în ultima etapă de implementare. Stația regională de pompare cu rețele de…
14:30
Guvernul Republicii Moldova a aprobat un program național ambițios pentru digitalizarea completă a procedurilor vamale și integrarea acestora cu sistemele Uniunii Europene, cu scopul de a facilita comerțul transfrontalier și…
14:20
Continuăm investițiile în infrastructura educațională a Capitalei. În prezent, în incinta Gimnaziului Nr. 53 din sectorul Centru se desfășoară lucrări de renovare a holului de la etajul I. Lucrările vizează…
Acum 6 ore
12:00
Guvernul a aprobat astăzi lista câștigătorilor Premiului Național 2025, acordând distincții pentru merite excepționale în artă, știință, literatură, cultură și sport. În total, zece personalități au fost nominalizate pentru această…
Acum 8 ore
11:40
Toate autobuzele școlare din Moldova au fost dotate cu dispozitive GPS, care permit urmărirea în timp real a fiecărui vehicul printr-o platformă digitală accesibilă atât de pe web, cât și…
10:10
Liceul teoretic „Varatic” beneficiază de infrastructură pietonală modernă în curtea instituției # Good News
Liceul Teoretic „Varatic" se confruntă cu îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește infrastructura pietonală, astfel încât elevii și profesorii să se bucure de condiții mai sigure și mai confortabile. Lucrările…
Ieri
17:40
La Chișinău a avut loc o conferință națională dedicată Zilei Europene a Donării de Organe, sub genericul „Donarea de organe – speranță pentru viață". Evenimentul a reunit medici, specialiști, beneficiari…
16:00
Cantina socială mobilă „Aproape de Aproapele" a deschis un nou punct de distribuție în sectorul Botanica din Chișinău, dedicat în special vârstnicilor aflați în dificultate financiară, care nu pot asigura…
15:40
Primăria Chișinău a investit 470.000 de lei în modernizarea infrastructurii Complexului Educațional „Trușeni". Banii au fost alocați pentru crearea și reparația laboratorului digital și pentru reparația mai multor săli de…
15:30
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că a avut o întrevedere cu Giuseppe Grimaldi, noul șef al Oficiului Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Republica Moldova. Edilul…
14:50
Granturi AGGRI: Fermierii pot depune cereri pentru modernizarea fermelor până la sfârșitul anului # Good News
Fermierii din sectorul zootehnic din Republica Moldova au oportunitatea de a solicita finanțare pentru dezvoltarea și modernizarea fermelor de bovine, ovine și caprine, destinate producției de lapte și carne sau…
13:10
Zimbru Chișinău traversează una dintre cele mai bune perioade din ultimii ani în Super Liga Moldovei, reușind a cincea victorie consecutivă în campionat. Echipa antrenată de Oleg Kubarev s-a impus…
11:40
Ateliere tehnologice moderne pentru 103 copii cu cerințe speciale în școala din Chișinău # Good News
Primăria municipiului Chișinău desfășoară lucrări de reparație capitală la două ateliere tehnologice din cadrul Școlii auxiliare-internat Nr. 5. ▪️În spațiile destinate orelor de educație tehnologică se intervine asupra pereților, tavanului…
11:30
Între 14 septembrie și 5 octombrie 2025, Chișinăul a fost gazda celei de-a 33-a ediții a Festivalului Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu", un eveniment de referință în peisajul…
10:10
O echipă de cercetători din China a dezvoltat un adeziv medical revoluționar care poate fixa fragmentele osoase în doar 2–3 minute. Inspirat din natură, noul lipici funcționează chiar și în…
00:50
6 octombrie 2025
18:20
Ziua Națională a Vinului, organizată în weekend în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), a adunat un număr record de vizitatori. Potrivit autorităților, peste 150.000 de persoane au participat la eveniment.…
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
Primăria municipiului Chișinău a investit 9,8 milioane de lei în reparația drumului de acces spre satul Ghidighici, proiect care a inclus și construcția unui trotuar pe strada Victoriei. Autoritățile subliniază…
17:10
Chișinăul se pregătește de sărbătoare. Pe 14 octombrie, locuitorii capitalei vor marca Hramul orașului printr-o serie de evenimente culturale și religioase. Manifestările vor debuta la ora 08:00, cu liturghia de…
16:50
Primăria Chișinău trece printr-un proces de reorganizare internă pentru creșterea eficienței # Good News
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a declarat în cadrul ședinței operative a serviciilor Primăriei Chișinău din 6 octombrie 2025 că, după încheierea campaniei electorale, municipalitatea își continuă activitatea în ritm susținut,…
16:00
Muzeul Naţional de Artă al Moldovei lansează în luna octombrie un program de activităţi dedicat publicului care doreşte să exploreze creaţia artistică prin experienţe interactive şi tururi tematice. Se propun…
15:10
Chișinăul susține performanța: tinerii sportivi, în prim-planul unui eveniment de anvergură europeană # Good News
Municipiul Chișinău a jucat un rol esențial în organizarea campionatului UEFA Futsal U19 EURO Moldova 2025, competiție găzduită în premieră de Republica Moldova. Evenimentul, desfășurat cu sprijinul Primăriei Chișinău prin…
15:10
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că pregătirea blocurilor locative pentru sezonul de încălzire 2025–2026 se află pe ultima sută de metri. Potrivit edilului, municipalitatea și gestionarii fondului locativ…
14:40
Viticultura din Republica Moldova beneficiază de un impuls semnificativ datorită implementării tehnologiilor europene moderne. Un exemplu notabil este Stațiunea de Cercetare și Extensiune în Agricultură Criuleni a Universității Tehnice a…
13:00
Moldoveanca Lena Chilari câștigă marele premiu la International Poetry Slam 2025 de la Rotterdam # Good News
Poeta Lena Chilari a câștigat marele premiu la International Poetry Slam 2025, desfășurat în cadrul festivalului Tell 'em la Rotterdam. Evenimentul a avut loc pe 5 octombrie 2025, pe scena…
11:30
Echipe mobile de medici vor oferi consultații profilactice gratuite în trei raioane: Anenii Noi, Cantemir și Ungheni, în perioada 6‑10 octombrie. Activitățile fac parte dintr‑un program al Companiei Naționale de…
10:30
În satul Opaci, raionul Căușeni, locul de baştină al renumitului regizor şi actor Ion Ungureanu, a fost inaugurat un muzeu dedicat memoriei sale, cu ocazia împlinirii a 90 de ani…
3 octombrie 2025
19:00
Start sezonului termic 2025-2026 în municipiul ChișinăuÎncepând cu ziua de vineri, 03 octombrie 2025, în capitală începe sezonul de încălzire 2025-2026 pentru consumatorii din municipiu.Conform documentului, S.A. „Termoelectrica", de comun…
17:30
Elevii și profesorii Gimnaziului Nr. 99 „Gh. Madan" din Trușeni beneficiază acum de un acoperiș complet renovat, datorită sprijinului financiar oferit de Primăria Chișinău. Pentru acest proiect de îmbunătățire a…
16:00
Proiectul Deșeuri Solide Chișinău intră în etapa a doua: recultivare și stație de sortare # Good News
Lucrările pentru proiectul „Deșeuri Solide Chișinău" au avansat până la a doua etapă, potrivit primarului general, Ion Ceban. În această fază sunt vizate două componente principale: recultivarea depozitului temporar de…
14:50
Primăria Municipiului Chișinău a organizat un eveniment festiv dedicat cadrelor didactice, în cadrul căruia au fost celebrate eforturile și realizările pedagogilor care modelează generații și contribuie cu dăruire la dezvoltarea…
14:40
Una dintre primele inițiative legislative ale noului Parlament este extinderea criteriilor de aplicare a Legii privind repatrierea cetățenilor moldoveni din diasporă. Deputatul Radu Marian, președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe,…
11:30
În Republica Moldova, 35 de instituții de învățământ au început să implementeze cursuri de economie și antreprenoriat, ca parte a unui efort mai amplu de a dezvolta competențele economice ale…
10:00
În raionul Telenești, lucrările de reparație pe drumul regional G65 au intrat într-o etapă avansată. Sectorul vizat este Cîșla – M5, între kilometrii 11,66–15,60, cu o lungime de aproximativ 4 km, iar…
2 octombrie 2025
19:10
Reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei (BNM), împreună cu instituții partenere, au participat recent la o sesiune de screening bilateral la Bruxelles, unde au prezentat progresele țării în alinierea la…
17:40
Noi facilități pentru exportatori: Serviciul Vamal și ANSA simplifică procedura la graniță # Good News
Serviciul Vamal și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor au semnat un ordin comun care oferă noi facilități pentru companiile ce exportă produse agricole perisabile. Scopul acestui ordin este de a…
16:00
Colaborare moldo-poloneză pentru mobilitate urbană: final de etapă, început de noi inițiative # Good News
Proiectul „MOVE IT like Lublin", finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Primăria municipiului Chișinău în parteneriat cu Primăria orașului Lublin, Polonia, s-a finalizat după aproape cinci ani de activitate.…
16:00
Facultatea de Medicină Veterinară atrage tot mai mulți tineri: înscrierile au urcat cu peste 30% # Good News
Facultatea de Medicină Veterinară înregistrează anul acesta o creștere notabilă a numărului de studenți înscriși, cu peste 30% mai mult decât în anul precedent. Această evoluție semnificativă reflectă interesul tot…
14:30
Statul susține profesorii debutanți: indemnizații, mentorat și facilități pentru tinerii angajați # Good News
În anul de studii curent, în Republica Moldova s‑a înregistrat un record: 426 de tineri specialiști s‑au angajat în școli și grădinițe – cu aproximativ 130 mai mulți decât acum trei ani.…
13:00
Olimpicii din Moldova organizează sâmbătă o acțiune de curățenie în Parcul Valea Morilor # Good News
Sâmbătă, 4 octombrie 2025, Parcul Valea Morilor din Chișinău va găzdui cea de-a IX-a ediție a evenimentului Olympic ECOFest, organizat de Comitetul Național Olimpic și Sportiv al Republicii Moldova. Această acțiune…
12:10
Campania de plantare de toamnă a început în mai multe locații din toate sectoarele Capitalei.Printre speciile alese de specialiști și care sunt plantate se numără arborii de platan, arborele de…
11:30
Cetățenii din Toronto pot beneficia de acte biometrice și stare civilă prin misiunea mobilă Ambasadei # Good News
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, împreună cu Agenția Servicii Publice, va desfășura în perioada 18‑21 iunie o misiune consulară mobilă în Toronto, ca parte a proiectului „Ambasada vine…
11:20
Trotuarul de pe strada Studenților, în perimetrul cuprins între strada Nicolae Dimo și strada Florilor, a fost recent reabilitat, după ce timp de zeci de ani a fost lăsat într-o…
10:10
Banca Națională a Moldovei, în dialog cu Bruxelles-ul: întrevedere între Dragu și Nicolae Ștefănuță # Good News
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a efectuat o vizită la Bruxelles şi a avut o întrevedere cu Nicolae Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European. Discuțiile dintre cei doi s-au…
1 octombrie 2025
19:10
Parlamentul Republicii Moldova va înființa o comisie specială dedicată procesului de integrare europeană, a anunțat ministrul Afacerilor Externe, Mihail Popșoi. Acesta a subliniat că, în
17:10
În ziua dedicată persoanelor vârstnice, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj cald și solidar: societatea trebuie să le ofere sprijin, respect și condiții decente celor care au contribuit la… Articolul Maia Sandu: „Bunicii noștri merită o viață demnă și mai ușoară” apare prima dată în Good News.
