Ediția a 33-a a Festivalului Maria Bieșu a adus la Chișinău 6.000 de spectatori
Good News, 7 octombrie 2025 00:50
Între 14 septembrie și 5 octombrie 2025, Chișinăul a fost gazda celei de-a 33-a ediții a Festivalului Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu", un eveniment de referință în peisajul…
• • •
Acum o oră
00:50
Între 14 septembrie și 5 octombrie 2025, Chișinăul a fost gazda celei de-a 33-a ediții a Festivalului Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu", un eveniment de referință în peisajul…
Acum 8 ore
18:20
Ziua Națională a Vinului, organizată în weekend în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), a adunat un număr record de vizitatori. Potrivit autorităților, peste 150.000 de persoane au participat la eveniment.…
17:30
Primăria municipiului Chișinău a investit 9,8 milioane de lei în reparația drumului de acces spre satul Ghidighici, proiect care a inclus și construcția unui trotuar pe strada Victoriei. Autoritățile subliniază…
Acum 12 ore
17:10
Chișinăul se pregătește de sărbătoare. Pe 14 octombrie, locuitorii capitalei vor marca Hramul orașului printr-o serie de evenimente culturale și religioase. Manifestările vor debuta la ora 08:00, cu liturghia de…
16:50
Primăria Chișinău trece printr-un proces de reorganizare internă pentru creșterea eficienței # Good News
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a declarat în cadrul ședinței operative a serviciilor Primăriei Chișinău din 6 octombrie 2025 că, după încheierea campaniei electorale, municipalitatea își continuă activitatea în ritm susținut,…
16:00
Muzeul Naţional de Artă al Moldovei lansează în luna octombrie un program de activităţi dedicat publicului care doreşte să exploreze creaţia artistică prin experienţe interactive şi tururi tematice. Se propun…
15:10
Chișinăul susține performanța: tinerii sportivi, în prim-planul unui eveniment de anvergură europeană # Good News
Municipiul Chișinău a jucat un rol esențial în organizarea campionatului UEFA Futsal U19 EURO Moldova 2025, competiție găzduită în premieră de Republica Moldova. Evenimentul, desfășurat cu sprijinul Primăriei Chișinău prin…
15:10
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că pregătirea blocurilor locative pentru sezonul de încălzire 2025–2026 se află pe ultima sută de metri. Potrivit edilului, municipalitatea și gestionarii fondului locativ…
14:40
Viticultura din Republica Moldova beneficiază de un impuls semnificativ datorită implementării tehnologiilor europene moderne. Un exemplu notabil este Stațiunea de Cercetare și Extensiune în Agricultură Criuleni a Universității Tehnice a…
13:00
Moldoveanca Lena Chilari câștigă marele premiu la International Poetry Slam 2025 de la Rotterdam # Good News
Poeta Lena Chilari a câștigat marele premiu la International Poetry Slam 2025, desfășurat în cadrul festivalului Tell 'em la Rotterdam. Evenimentul a avut loc pe 5 octombrie 2025, pe scena…
Acum 24 ore
11:30
Echipe mobile de medici vor oferi consultații profilactice gratuite în trei raioane: Anenii Noi, Cantemir și Ungheni, în perioada 6‑10 octombrie. Activitățile fac parte dintr‑un program al Companiei Naționale de…
10:30
În satul Opaci, raionul Căușeni, locul de baştină al renumitului regizor şi actor Ion Ungureanu, a fost inaugurat un muzeu dedicat memoriei sale, cu ocazia împlinirii a 90 de ani…
Mai mult de 2 zile în urmă
19:00
Start sezonului termic 2025-2026 în municipiul ChișinăuÎncepând cu ziua de vineri, 03 octombrie 2025, în capitală începe sezonul de încălzire 2025-2026 pentru consumatorii din municipiu.Conform documentului, S.A. „Termoelectrica", de comun…
17:30
Elevii și profesorii Gimnaziului Nr. 99 „Gh. Madan" din Trușeni beneficiază acum de un acoperiș complet renovat, datorită sprijinului financiar oferit de Primăria Chișinău. Pentru acest proiect de îmbunătățire a…
16:00
Proiectul Deșeuri Solide Chișinău intră în etapa a doua: recultivare și stație de sortare # Good News
Lucrările pentru proiectul „Deșeuri Solide Chișinău" au avansat până la a doua etapă, potrivit primarului general, Ion Ceban. În această fază sunt vizate două componente principale: recultivarea depozitului temporar de…
14:50
Primăria Municipiului Chișinău a organizat un eveniment festiv dedicat cadrelor didactice, în cadrul căruia au fost celebrate eforturile și realizările pedagogilor care modelează generații și contribuie cu dăruire la dezvoltarea…
14:40
Una dintre primele inițiative legislative ale noului Parlament este extinderea criteriilor de aplicare a Legii privind repatrierea cetățenilor moldoveni din diasporă. Deputatul Radu Marian, președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe,…
11:30
În Republica Moldova, 35 de instituții de învățământ au început să implementeze cursuri de economie și antreprenoriat, ca parte a unui efort mai amplu de a dezvolta competențele economice ale…
10:00
În raionul Telenești, lucrările de reparație pe drumul regional G65 au intrat într-o etapă avansată. Sectorul vizat este Cîșla – M5, între kilometrii 11,66–15,60, cu o lungime de aproximativ 4 km, iar…
2 octombrie 2025
19:10
Reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei (BNM), împreună cu instituții partenere, au participat recent la o sesiune de screening bilateral la Bruxelles, unde au prezentat progresele țării în alinierea la…
17:40
Noi facilități pentru exportatori: Serviciul Vamal și ANSA simplifică procedura la graniță # Good News
Serviciul Vamal și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor au semnat un ordin comun care oferă noi facilități pentru companiile ce exportă produse agricole perisabile. Scopul acestui ordin este de a…
16:00
Colaborare moldo-poloneză pentru mobilitate urbană: final de etapă, început de noi inițiative # Good News
Proiectul „MOVE IT like Lublin", finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Primăria municipiului Chișinău în parteneriat cu Primăria orașului Lublin, Polonia, s-a finalizat după aproape cinci ani de activitate.…
16:00
Facultatea de Medicină Veterinară atrage tot mai mulți tineri: înscrierile au urcat cu peste 30% # Good News
Facultatea de Medicină Veterinară înregistrează anul acesta o creștere notabilă a numărului de studenți înscriși, cu peste 30% mai mult decât în anul precedent. Această evoluție semnificativă reflectă interesul tot…
14:30
Statul susține profesorii debutanți: indemnizații, mentorat și facilități pentru tinerii angajați # Good News
În anul de studii curent, în Republica Moldova s‑a înregistrat un record: 426 de tineri specialiști s‑au angajat în școli și grădinițe – cu aproximativ 130 mai mulți decât acum trei ani.…
13:00
Olimpicii din Moldova organizează sâmbătă o acțiune de curățenie în Parcul Valea Morilor # Good News
Sâmbătă, 4 octombrie 2025, Parcul Valea Morilor din Chișinău va găzdui cea de-a IX-a ediție a evenimentului Olympic ECOFest, organizat de Comitetul Național Olimpic și Sportiv al Republicii Moldova. Această acțiune…
12:10
Campania de plantare de toamnă a început în mai multe locații din toate sectoarele Capitalei.Printre speciile alese de specialiști și care sunt plantate se numără arborii de platan, arborele de…
11:30
Cetățenii din Toronto pot beneficia de acte biometrice și stare civilă prin misiunea mobilă Ambasadei # Good News
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, împreună cu Agenția Servicii Publice, va desfășura în perioada 18‑21 iunie o misiune consulară mobilă în Toronto, ca parte a proiectului „Ambasada vine…
11:20
Trotuarul de pe strada Studenților, în perimetrul cuprins între strada Nicolae Dimo și strada Florilor, a fost recent reabilitat, după ce timp de zeci de ani a fost lăsat într-o…
10:10
Banca Națională a Moldovei, în dialog cu Bruxelles-ul: întrevedere între Dragu și Nicolae Ștefănuță # Good News
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a efectuat o vizită la Bruxelles şi a avut o întrevedere cu Nicolae Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European. Discuțiile dintre cei doi s-au…
1 octombrie 2025
19:10
Parlamentul Republicii Moldova va înființa o comisie specială dedicată procesului de integrare europeană, a anunțat ministrul Afacerilor Externe, Mihail Popșoi. Acesta a subliniat că, în contextul angajamentului țării față de…
17:10
În ziua dedicată persoanelor vârstnice, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj cald și solidar: societatea trebuie să le ofere sprijin, respect și condiții decente celor care au contribuit la…
15:20
După aproape trei decenii de întrerupere a activității, Grădinița nr. 140 „Ion Creangă" din Băcioi și-a redeschis porțile, fiind reabilitată cu investiții de circa 19 milioane lei, dintre care majoritatea fondurilor provin…
13:30
În comuna Tigheci, raionul Leova, a fost inaugurată prima spălătorie socială din regiune, un proiect dedicat sprijinirii persoanelor vulnerabile. Inițiativa s-a realizat prin colaborarea Asociației Obștești „Tighecenii de pretutindeni", primăriei…
12:00
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că este convins că Republica Moldova va deveni stat membru al Uniunii Europene în următorii trei ani. Viziunea sa este bazată pe ideea că…
10:30
Președinta Maia Sandu participă la Summitul Comunității Politice Europene, un eveniment de amploare ce reunește zeci de lideri din Europa pentru a discuta despre cooperare regională, securitate și viitorul continentului.…
30 septembrie 2025
18:30
În instituțiile educaționale din municipiul Chișinău învață, în anul de studii 2025–2026, 108.161 de elevi, ceea ce înseamnă cu 2.435 mai mulți decât în anul precedent. Informația a fost prezentată…
18:30
Renato Usatîi a dat asigurări că toate proiectele discutate cu oamenii în campanie vor fi realizate până pe 15 decembrie și a anunțat lansarea unei adrese de email unde cetățenii pot…
18:10
Universitatea de Stat din Moldova (USM) și Universitatea Națională din Maldive (MNU) au semnat un Memorandum de Înțelegere care deschide calea unei colaborări internaționale pe termen lung. Parteneriatul vizează dezvoltarea…
17:10
Marina Tauber, condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare pentru finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor” # Good News
Deputata Marina Tauber, acuzată de finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor", și-a aflat sentința. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a condamnat-o în primă instanță la 7 ani și 6 luni de…
16:40
Surorile Osoianu au oferit un recital impresionant chiar pe Marele Zid Chinezesc, interpretând cântece tradiționale românești, printre care și celebra „Lălăită", acompaniate de cobză și fluier. Momentul a avut loc…
15:30
Primăria Chișinău pornește acțiunea „Curățenia de toamnă”: apel la implicarea cetățenilor # Good News
Primăria Municipiului Chișinău desfășoară în perioada 15 septembrie-30 noiembrie 2025, Campania de salubrizare „Curățenia generală de toamnă". Această inițiativă urmărește igienizarea și înfrumusețarea spațiilor publice, a parcurilor și zonelor verzi…
15:00
Andrei Năstase a reacționat printr-un comunicat de presă la informațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora observatorii desemnați de el la alegerile parlamentare ar fi fost remunerați pentru activitatea lor.…
14:30
Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi" va planta în sezonul autumnal un număr de 280 de arbori cu balot și 4300 de arbuști. Viceprimarul Ilie Ceban a precizat că…
11:50
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a anunțat astăzi printr-o postare pe rețelele sociale schimbări în echipa sa de la primărie. Funcția de șef al Cabinetului primarului general va fi…
11:40
Maria Vidrașco este medic de urgență la Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească din Chișinău, cu o experiență de peste 20 de ani în domeniu. În acest timp, a…
10:10
La doar 20 de ani, Vadim Ghimbovschi, originar din satul Sadovoe, municipiul Bălți, a reușit să cucer
29 septembrie 2025
18:30
Serviciul Vamal a implementat o procedură nouă care simplifică modul în care se stabilește valoarea mărfii la vamă. Măsura este destinată să reducă birocrația și să ofere mai multă claritate… Articolul Determinarea valorii mărfii în vamă devine mai simplă pentru agenții economici apare prima dată în Good News.
17:00
Până în luna august 2025, aproximativ 650.000 de persoane din Republica Moldova au primit medicamente și dispozitive medicale compensate prin intermediul sistemului „eRețeta”. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM): Sistemul… Articolul Peste 650.000 de moldoveni au beneficiat de medicamente compensate în 2025 apare prima dată în Good News.
15:10
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a felicitat pe Maia Sandu pentru victoria partidului de guvernământ la alegerile parlamentare din Moldova, spunând că acestea au demonstrat clar un lucru: activitățile destabilizatoare şi… Articolul Dialog Zelenski – Maia Sandu: victoria Moldovei în fața dezinformării apare prima dată în Good News.
13:30
Până la 29 septembrie 2025, în Republica Moldova, 81.452 de persoane au beneficiat de protecție temporară, conform datelor Inspectoratului General pentru Migrație. Dintre acestea, 3.696 de cetățeni ucraineni dețin drept… Articolul Peste 81.000 de persoane beneficiază de protecție temporară în Moldova apare prima dată în Good News.
