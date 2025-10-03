Proiectul Deșeuri Solide Chișinău intră în etapa a doua: recultivare și stație de sortare
Good News, 3 octombrie 2025 16:00
Lucrările pentru proiectul „Deșeuri Solide Chișinău” au avansat până la a doua etapă, potrivit primarului general, Ion Ceban. În această fază sunt vizate două componente principale: recultivarea depozitului temporar de… Articolul Proiectul Deșeuri Solide Chișinău intră în etapa a doua: recultivare și stație de sortare apare prima dată în Good News.
• • •
Alte ştiri de Good News
Acum 30 minute
16:00
Proiectul Deșeuri Solide Chișinău intră în etapa a doua: recultivare și stație de sortare # Good News
Lucrările pentru proiectul „Deșeuri Solide Chișinău” au avansat până la a doua etapă, potrivit primarului general, Ion Ceban. În această fază sunt vizate două componente principale: recultivarea depozitului temporar de… Articolul Proiectul Deșeuri Solide Chișinău intră în etapa a doua: recultivare și stație de sortare apare prima dată în Good News.
Acum 2 ore
14:50
Primăria Municipiului Chișinău a organizat un eveniment festiv dedicat cadrelor didactice, în cadrul căruia au fost celebrate eforturile și realizările pedagogilor care modelează generații și contribuie cu dăruire la dezvoltarea… Articolul Profesorii care dau sens viitorului – apreciați la un eveniment festiv apare prima dată în Good News.
14:40
Una dintre primele inițiative legislative ale noului Parlament este extinderea criteriilor de aplicare a Legii privind repatrierea cetățenilor moldoveni din diasporă. Deputatul Radu Marian, președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe,… Articolul Beneficii extinse pentru diasporă, printre primele proiecte ale noului Parlament apare prima dată în Good News.
Acum 6 ore
11:30
În Republica Moldova, 35 de instituții de învățământ au început să implementeze cursuri de economie și antreprenoriat, ca parte a unui efort mai amplu de a dezvolta competențele economice ale… Articolul Educație economică extinsă: zeci de școli vor preda antreprenoriat elevilor apare prima dată în Good News.
Acum 8 ore
10:00
În raionul Telenești, lucrările de reparație pe drumul regional G65 au intrat într-o etapă avansată. Sectorul vizat este Cîșla – M5, între kilometrii 11,66–15,60, cu o lungime de aproximativ 4 km, iar… Articolul Drum G65 în Telenești: peste 45% executat pe sectorul M5‑Cîșla, lucrările continuă apare prima dată în Good News.
Acum 24 ore
19:10
Reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei (BNM), împreună cu instituții partenere, au participat recent la o sesiune de screening bilateral la Bruxelles, unde au prezentat progresele țării în alinierea la… Articolul BNM prezintă progrese în integrarea financiară europeană la Bruxelles apare prima dată în Good News.
17:40
Noi facilități pentru exportatori: Serviciul Vamal și ANSA simplifică procedura la graniță # Good News
Serviciul Vamal și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor au semnat un ordin comun care oferă noi facilități pentru companiile ce exportă produse agricole perisabile. Scopul acestui ordin este de a… Articolul Noi facilități pentru exportatori: Serviciul Vamal și ANSA simplifică procedura la graniță apare prima dată în Good News.
Ieri
16:00
Colaborare moldo-poloneză pentru mobilitate urbană: final de etapă, început de noi inițiative # Good News
Proiectul „MOVE IT like Lublin”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Primăria municipiului Chișinău în parteneriat cu Primăria orașului Lublin, Polonia, s-a finalizat după aproape cinci ani de activitate.… Articolul Colaborare moldo-poloneză pentru mobilitate urbană: final de etapă, început de noi inițiative apare prima dată în Good News.
16:00
Facultatea de Medicină Veterinară atrage tot mai mulți tineri: înscrierile au urcat cu peste 30% # Good News
Facultatea de Medicină Veterinară înregistrează anul acesta o creștere notabilă a numărului de studenți înscriși, cu peste 30% mai mult decât în anul precedent. Această evoluție semnificativă reflectă interesul tot… Articolul Facultatea de Medicină Veterinară atrage tot mai mulți tineri: înscrierile au urcat cu peste 30% apare prima dată în Good News.
14:30
Statul susține profesorii debutanți: indemnizații, mentorat și facilități pentru tinerii angajați # Good News
În anul de studii curent, în Republica Moldova s‑a înregistrat un record: 426 de tineri specialiști s‑au angajat în școli și grădinițe – cu aproximativ 130 mai mulți decât acum trei ani.… Articolul Statul susține profesorii debutanți: indemnizații, mentorat și facilități pentru tinerii angajați apare prima dată în Good News.
13:00
Olimpicii din Moldova organizează sâmbătă o acțiune de curățenie în Parcul Valea Morilor # Good News
Sâmbătă, 4 octombrie 2025, Parcul Valea Morilor din Chișinău va găzdui cea de-a IX-a ediție a evenimentului Olympic ECOFest, organizat de Comitetul Național Olimpic și Sportiv al Republicii Moldova. Această acțiune… Articolul Olimpicii din Moldova organizează sâmbătă o acțiune de curățenie în Parcul Valea Morilor apare prima dată în Good News.
12:10
Campania de plantare de toamnă a început în mai multe locații din toate sectoarele Capitalei.Printre speciile alese de specialiști și care sunt plantate se numără arborii de platan, arborele de… Articolul Municipalitatea investește în peisajul urban și calitatea aerului prin plantări masive apare prima dată în Good News.
11:30
Cetățenii din Toronto pot beneficia de acte biometrice și stare civilă prin misiunea mobilă Ambasadei # Good News
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, împreună cu Agenția Servicii Publice, va desfășura în perioada 18‑21 iunie o misiune consulară mobilă în Toronto, ca parte a proiectului „Ambasada vine… Articolul Cetățenii din Toronto pot beneficia de acte biometrice și stare civilă prin misiunea mobilă Ambasadei apare prima dată în Good News.
11:20
Trotuarul de pe strada Studenților, în perimetrul cuprins între strada Nicolae Dimo și strada Florilor, a fost recent reabilitat, după ce timp de zeci de ani a fost lăsat într-o… Articolul Transformare vizibilă în sectorul Rîșcani: trotuarele încep să prindă viață apare prima dată în Good News.
10:10
Banca Națională a Moldovei, în dialog cu Bruxelles-ul: întrevedere între Dragu și Nicolae Ștefănuță # Good News
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a efectuat o vizită la Bruxelles şi a avut o întrevedere cu Nicolae Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European. Discuțiile dintre cei doi s-au… Articolul Banca Națională a Moldovei, în dialog cu Bruxelles-ul: întrevedere între Dragu și Nicolae Ștefănuță apare prima dată în Good News.
1 octombrie 2025
19:10
Parlamentul Republicii Moldova va înființa o comisie specială dedicată procesului de integrare europeană, a anunțat ministrul Afacerilor Externe, Mihail Popșoi. Acesta a subliniat că, în contextul angajamentului țării față de… Articolul Nouă comisie parlamentară dedicată procesului de integrare europeană apare prima dată în Good News.
17:10
În ziua dedicată persoanelor vârstnice, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj cald și solidar: societatea trebuie să le ofere sprijin, respect și condiții decente celor care au contribuit la… Articolul Maia Sandu: „Bunicii noștri merită o viață demnă și mai ușoară” apare prima dată în Good News.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
După aproape trei decenii de întrerupere a activității, Grădinița nr. 140 „Ion Creangă” din Băcioi și-a redeschis porțile, fiind reabilitată cu investiții de circa 19 milioane lei, dintre care majoritatea fondurilor provin… Articolul 200 de preșcolari beneficiază de grădinița renovată din Băcioi apare prima dată în Good News.
13:30
În comuna Tigheci, raionul Leova, a fost inaugurată prima spălătorie socială din regiune, un proiect dedicat sprijinirii persoanelor vulnerabile. Inițiativa s-a realizat prin colaborarea Asociației Obștești „Tighecenii de pretutindeni”, primăriei… Articolul Prima spălătorie socială din Leova devine realitate cu sprijinul Uniunii Europene apare prima dată în Good News.
12:00
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că este convins că Republica Moldova va deveni stat membru al Uniunii Europene în următorii trei ani. Viziunea sa este bazată pe ideea că… Articolul Președintele României își exprimă încrederea într‑o aderare rapidă a Moldovei la UE apare prima dată în Good News.
10:30
Președinta Maia Sandu participă la Summitul Comunității Politice Europene, un eveniment de amploare ce reunește zeci de lideri din Europa pentru a discuta despre cooperare regională, securitate și viitorul continentului.… Articolul Președinta vorbește despre parteneriat, integrare și viitorul european al Moldovei apare prima dată în Good News.
30 septembrie 2025
18:30
În instituțiile educaționale din municipiul Chișinău învață, în anul de studii 2025–2026, 108.161 de elevi, ceea ce înseamnă cu 2.435 mai mulți decât în anul precedent. Informația a fost prezentată… Articolul Numărul elevilor din Capitală, în continuă creștere din 2017 până în prezent apare prima dată în Good News.
18:30
Renato Usatîi a dat asigurări că toate proiectele discutate cu oamenii în campanie vor fi realizate până pe 15 decembrie și a anunțat lansarea unei adrese de email unde cetățenii pot… Articolul Partidul Nostru își extinde activitatea și anunță noi filiale în teritoriu apare prima dată în Good News.
18:10
Universitatea de Stat din Moldova (USM) și Universitatea Națională din Maldive (MNU) au semnat un Memorandum de Înțelegere care deschide calea unei colaborări internaționale pe termen lung. Parteneriatul vizează dezvoltarea… Articolul Colaborare academică între Chișinău și Malé: cercetare, schimburi și inițiative comune apare prima dată în Good News.
17:10
Marina Tauber, condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare pentru finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor” # Good News
Deputata Marina Tauber, acuzată de finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor”, și-a aflat sentința. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a condamnat-o în primă instanță la 7 ani și 6 luni de… Articolul Marina Tauber, condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare pentru finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor” apare prima dată în Good News.
16:40
Surorile Osoianu au oferit un recital impresionant chiar pe Marele Zid Chinezesc, interpretând cântece tradiționale românești, printre care și celebra „Lălăită”, acompaniate de cobză și fluier. Momentul a avut loc… Articolul Folclorul moldovenesc răsună în inima Chinei apare prima dată în Good News.
15:30
Primăria Chișinău pornește acțiunea „Curățenia de toamnă”: apel la implicarea cetățenilor # Good News
Primăria Municipiului Chișinău desfășoară în perioada 15 septembrie-30 noiembrie 2025, Campania de salubrizare „Curățenia generală de toamnă”. Această inițiativă urmărește igienizarea și înfrumusețarea spațiilor publice, a parcurilor și zonelor verzi… Articolul Primăria Chișinău pornește acțiunea „Curățenia de toamnă”: apel la implicarea cetățenilor apare prima dată în Good News.
15:00
Andrei Năstase a reacționat printr-un comunicat de presă la informațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora observatorii desemnați de el la alegerile parlamentare ar fi fost remunerați pentru activitatea lor.… Articolul Andrei Năstase: „Acuzațiile privind plata observatorilor sunt mincinoase” apare prima dată în Good News.
14:30
Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” va planta în sezonul autumnal un număr de 280 de arbori cu balot și 4300 de arbuști. Viceprimarul Ilie Ceban a precizat că… Articolul Primăria Chișinău dă startul campaniei de plantare de toamnă apare prima dată în Good News.
11:50
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a anunțat astăzi printr-o postare pe rețelele sociale schimbări în echipa sa de la primărie. Funcția de șef al Cabinetului primarului general va fi… Articolul Ludmila Corduneanu, noua responsabilă de comunicarea publică la Primăria Chișinău apare prima dată în Good News.
11:40
Maria Vidrașco este medic de urgență la Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească din Chișinău, cu o experiență de peste 20 de ani în domeniu. În acest timp, a… Articolul Maria Vidrașco: 20 de ani pe ambulanță, salvând vieți și formând noi medici apare prima dată în Good News.
10:10
La doar 20 de ani, Vadim Ghimbovschi, originar din satul Sadovoe, municipiul Bălți, a reușit să cucerească șapte titluri internaționale la judo, dintre care două medalii de aur, una de… Articolul Vadim Ghimbovschi: Judocanul din Sadovoe care a adus Moldova pe podiumurile lumii apare prima dată în Good News.
29 septembrie 2025
18:30
Serviciul Vamal a implementat o procedură nouă care simplifică modul în care se stabilește valoarea mărfii la vamă. Măsura este destinată să reducă birocrația și să ofere mai multă claritate… Articolul Determinarea valorii mărfii în vamă devine mai simplă pentru agenții economici apare prima dată în Good News.
17:00
Până în luna august 2025, aproximativ 650.000 de persoane din Republica Moldova au primit medicamente și dispozitive medicale compensate prin intermediul sistemului „eRețeta”. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM): Sistemul… Articolul Peste 650.000 de moldoveni au beneficiat de medicamente compensate în 2025 apare prima dată în Good News.
15:10
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a felicitat pe Maia Sandu pentru victoria partidului de guvernământ la alegerile parlamentare din Moldova, spunând că acestea au demonstrat clar un lucru: activitățile destabilizatoare şi… Articolul Dialog Zelenski – Maia Sandu: victoria Moldovei în fața dezinformării apare prima dată în Good News.
13:30
Până la 29 septembrie 2025, în Republica Moldova, 81.452 de persoane au beneficiat de protecție temporară, conform datelor Inspectoratului General pentru Migrație. Dintre acestea, 3.696 de cetățeni ucraineni dețin drept… Articolul Peste 81.000 de persoane beneficiază de protecție temporară în Moldova apare prima dată în Good News.
12:00
LIVE//Acțiune de protest organizată de Blocul electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei # Good News
Acțiune de protest organizată de Blocul electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Telegram Articolul LIVE//Acțiune de protest organizată de Blocul electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei apare prima dată în Good News.
11:40
Președintele interimar al Partidului Social Democrat din România, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj de felicitare după victoria forțelor proeuropene în alegerile parlamentare din Republica Moldova. El a salutat maturitatea… Articolul Președintele interimar al PSD: Moldova a evitat populismul și a ales viitorul apare prima dată în Good News.
10:10
În cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, peste 29.000 de cetățeni moldoveni și-au exprimat dreptul la vot în România, conform Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova. Ambasadorul Republicii Moldova… Articolul Peste 29.000 de cetățeni moldoveni au votat în România la alegerile parlamentare apare prima dată în Good News.
28 septembrie 2025
22:40
Ion Ceban, unul dintre liderii blocului ALTERNATIVĂ, a declarat după încheierea scrutinului că alegătorii au demonstrat o mobilizare exemplară și au făcut alegerea pentru următorii patru ani. „Cetățenii s-au mobilizat… Articolul Ceban: „Prioritatea este liniștea și unitatea, nu confruntarea” apare prima dată în Good News.
22:30
„Nicio coaliție cu pro-rușii sau cu PAS” – Usatîi promite formarea unui Guvern al profesioniștilor # Good News
Renato Usatîi: Astăzi am demonstrat împreună că vocea poporului contează! Partidul Nostru a mobilizat electoratul fără sprijin administrativ sau mediaticRenato Usatîi le-a mulțumit cetățenilor pentru prezența masivă la vot, subliniind… Articolul „Nicio coaliție cu pro-rușii sau cu PAS” – Usatîi promite formarea unui Guvern al profesioniștilor apare prima dată în Good News.
21:30
Alegeri Parlamentare 2025: Briefingul Comisiei Electorale Centrale – ora 21.30 Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Telegram Articolul LIVE//Alegeri Parlamentare 2025: Briefingul Comisiei Electorale Centrale – ora 21.30 apare prima dată în Good News.
16:30
Președintele Nicușor Dan afirmă că ziua alegerilor parlamentare reprezintă un moment decisiv și istoric pentru Republica Moldova și face apel către cetățenii de origine moldovenească din România să-și exercite dreptul la vot.… Articolul Nicușor Dan: Viitorul Moldovei se decide astăzi. Fiecare vot contează” apare prima dată în Good News.
14:40
LIVE//Alegeri Parlamentare 2025: Conferință de presă susținută de Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor privind desfășurarea scrutinului # Good News
Alegeri Parlamentare 2025: Conferință de presă susținută de Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor privind desfășurarea scrutinului Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Telegram Articolul LIVE//Alegeri Parlamentare 2025: Conferință de presă susținută de Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor privind desfășurarea scrutinului apare prima dată în Good News.
13:20
Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, și-a exercitat dreptul la vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie, alături de soția sa. „Am votat pentru dreptate și pentru viitorul… Articolul Stoianoglo: „A fost o campanie a minciunii. Avem nevoie de soluții reale” apare prima dată în Good News.
13:20
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, s-a prezentat astăzi la secția de votare și a transmis un apel către cetățeni să își exercite dreptul constituțional.„Este dreptul fiecăruia dintre… Articolul Ion Chicu: „Am votat pentru o Moldovă pașnică, fără discriminare și fără diviziuni” apare prima dată în Good News.
13:20
Renato Usatîi – liderul care a vorbit presei în 3 limbi și a transmis un mesaj de unitate # Good News
Renato Usatîi – unicul lider politic care a răspuns la întrebările jurnaliștilor în trei limbi – în limba de stat, în rusă și englezăPreședintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, s-a remarcat… Articolul Renato Usatîi – liderul care a vorbit presei în 3 limbi și a transmis un mesaj de unitate apare prima dată în Good News.
13:10
Alegeri Parlamentare 2025: Briefingul Comisiei Electorale Centrale – ora 12.00 Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Telegram Articolul LIVE//Alegeri Parlamentare 2025: Briefingul Comisiei Electorale Centrale – ora 12.00 apare prima dată în Good News.
12:20
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, și-a exercitat dreptul la vot, declarând că a votat împotriva fricii, dezinformării și dezbinării în societate. El a subliniat că a optat… Articolul Ceban: „Susțin o Moldovă dezvoltată, pașnică și cu un viitor clar pentru tineri” apare prima dată în Good News.
12:10
LIVE//Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Mark Tkaciuk # Good News
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Mark Tkaciuk Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Telegram Articolul LIVE//Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Mark Tkaciuk apare prima dată în Good News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.