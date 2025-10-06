14 octombrie, Hramul Chișinăului – ce evenimente sunt pregătite pentru locuitori

18:30

Serviciul Vamal a implementat o procedură nouă care simplifică modul în care se stabilește valoarea mărfii la vamă. Măsura este destinată să reducă birocrația și să ofere mai multă claritate… Articolul Determinarea valorii mărfii în vamă devine mai simplă pentru agenții economici apare prima dată în Good News.